Rund zwei Millionen Euro will der Klötzer Wasserverband im Jahr 2023 investieren. Aber wofür?

Klötze - Der Wasserverband Klötze (WVK) plant 2023 mit Investitionen von insgesamt rund zwei Millionen Euro. Das geht aus dem Wirtschaftsplan hervor, den die Verbandsversammlung am Dienstagabend einstimmig verabschiedet hat. Der Beschluss hätte eigentlich schon vor Wochen erfolgen sollen, allerdings musste der Wirtschaftsplan nochmal überarbeitet werden. Grund ist, dass im Abwasserbereich in den Jahren 2023 und 2024 weiter das alte Umsatzsteuerrecht angewendet werden kann – und wird. Bis dahin werden die Entgelte in brutto dargestellt. Erst ab dem 1. Januar 2025, nach Ablauf der von der Bundespolitik gebilligten Ausnahmeregelung, erfolgt die Umstellung auf netto.