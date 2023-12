Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kunrau. - Pro Freibad, kontra Schweinemast – das ist das Motto des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Ortsgruppe Kunrau. Die Frauen und Männer haben jahrelang gegen eine von Investoren aus dem niedersächsischen Bad Bentheim geplante Schweinemastanlage gekämpft. Dieser Kampf konnte nur dank der vielen Spenden geführt werden und nahm ein erfolgreiches Ende. Doch was nun? Über diese Frage informierte die BUND-Ortsgruppe jetzt bei einer Veranstaltung im Schloss. Dabei berichtete Kassenwartin Nadine Wiechmann, dass zwischen 2010 und 2023 knapp 600 Einzelspenden mit einer Gesamthöhe von 53.888 Euro eingegangen sind. Davon sind noch etwa 1.800 Euro vorhanden, so die Kassenwartin. Das Geld befinde sich auf dem Konto der BUND-Ortsgruppe bei der Landesgeschäftsstelle des BUND in Magdeburg.