Martinimarktbesucher hinterfragen eine neue Werbung: Außen an der Geisterbahn zeigte eine LED-Wand Gruselszenen. Das sagt der Betreiber des Fahrgeschäftes dazu.

Klötze. - Sie war nicht zu übersehen: Die Geisterbahn auf dem Klötzer Martinimarkt hatte diesmal eine neue Werbe-Idee. Um Gruselfans anzulocken, liefen an der Front des Fahrgeschäftes auf zwei LED-Tafeln kleine Kurzfilme ab. Ziemlich schaurige natürlich. Da schaute der Tod mit der Sense durchs Fenster, Zombies wankten durch den Wald, blutige Hände schlugen augenscheinlich von innen an die Scheibe... War das zu gruselig für Kinder?