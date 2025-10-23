Der Klötzer Klaus Ahrens ist neuer Deutscher Champion in dieser Motorradklasse. Von den sechs Wertungsrennen gewann der 40-Jährige vier Wertungsläufe in ganz Deutschland.

Deutschlands bester Motocross-Fahrer! Klötzer fährt mit einer E-Maschine allen davon

Mit seiner E-Maschine setzte sich Klaus Ahrens gegen die starke Konkurrenz von 20 Fahrern durch und gewann den Deutschen Meistertitel.

Klötze. - Vier von sechs Wertungsrennen hat der Klötzer Klaus Ahrens in dieser Saison zur Deutschen Enduro-E-Bike Meisterschaft gewonnen. Hinzu kamen zwei zweite Plätze. Das reichte für den 40-Jährigen zum Gewinn der ersten Trophäe in der Bundesrepublik in dieser elektromotorisierten Klasse von 30 bis 46 PS.