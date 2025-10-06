Der Klötzer Martinimarkt wird mit einem bunten Programm eröffnet. Höhepunkte sind der Bockbieranstich und der Familientag. Ein überarbeitetes Konzept sorgt für Sicherheit.

Spektakel in Klötze: 80 Stände und ein Feuerwerk warten auf die Besucher

Bürgermeister Alexander Kleine (rechts) wird den Klötzer Martinimarkt zum zweiten Mal in seiner Amtszeit eröffnen.

Klötze. - Am 23. Oktober ist es so weit: Der Klötzer Martinimarkt wird um 17 Uhr von Bürgermeister Alexander Kleine mit dem traditionellen Bockbieranstich vor dem Hotel Braunschweiger Hof eröffnet. Dabei stellt sich auch diesmal die Frage, wie viele Schläge das Stadtoberhaupt benötigt, damit die Gäste den kostenfreien Gerstensaft genießen können. Im Vorjahr waren es drei Hammerschläge, die das Bier fließen ließen.