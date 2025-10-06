weather regenschauer
  4. Größtes Innenstadtfest der Altmark: Spektakel in Klötze: 80 Stände und ein Feuerwerk warten auf die Besucher

Der Klötzer Martinimarkt wird mit einem bunten Programm eröffnet. Höhepunkte sind der Bockbieranstich und der Familientag. Ein überarbeitetes Konzept sorgt für Sicherheit.

Von Henning Lehmann Aktualisiert: 06.10.2025, 14:13
Bürgermeister Alexander Kleine (rechts) wird den Klötzer Martinimarkt zum zweiten Mal in seiner Amtszeit eröffnen. Archivfotos: Henning Lehmann

Klötze. - Am 23. Oktober ist es so weit: Der Klötzer Martinimarkt wird um 17 Uhr von Bürgermeister Alexander Kleine mit dem traditionellen Bockbieranstich vor dem Hotel Braunschweiger Hof eröffnet. Dabei stellt sich auch diesmal die Frage, wie viele Schläge das Stadtoberhaupt benötigt, damit die Gäste den kostenfreien Gerstensaft genießen können. Im Vorjahr waren es drei Hammerschläge, die das Bier fließen ließen.