Explosion in Hadmersleben Supermarkt betroffen: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in einer Bank

Ein Geldautomat in einer Hadmersleber Bankfiliale ist am Montagmorgen, 6. Oktober, durch Sprengmittel zerstört worden. Durch die Detonation wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Der Polizeieinsatz vor Ort hat auch Auswirkungen auf einen benachbarten Supermarkt.