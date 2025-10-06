weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Explosion in Hadmersleben: Supermarkt betroffen: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in einer Bank

Eil
Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein
Tragischer Unfall bei Übung der Bundeswehr: Soldatin verliert ein Bein

Explosion in Hadmersleben Supermarkt betroffen: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in einer Bank

Ein Geldautomat in einer Hadmersleber Bankfiliale ist am Montagmorgen, 6. Oktober, durch Sprengmittel zerstört worden. Durch die Detonation wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Der Polizeieinsatz vor Ort hat auch Auswirkungen auf einen benachbarten Supermarkt.

Von Jan Dahms 06.10.2025, 16:15
In Hadmersleben haben unbekannte Täter am Montagmorgen einen Geldautomaten in einer Bank gesprengt.
In Hadmersleben haben unbekannte Täter am Montagmorgen einen Geldautomaten in einer Bank gesprengt. Foto: Jan Dahms

Hadmersleben - Am Montagmorgen ist es im Zentrum von Hadmersleben zu einer Explosion gekommen. Nach Polizeiangaben sprengten bislang unbekannte Täter in der Filiale einer Bank in der Straße Stadtberg einen Geldautomaten.