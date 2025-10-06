Eil
Explosion in Hadmersleben Supermarkt betroffen: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in einer Bank
Ein Geldautomat in einer Hadmersleber Bankfiliale ist am Montagmorgen, 6. Oktober, durch Sprengmittel zerstört worden. Durch die Detonation wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Der Polizeieinsatz vor Ort hat auch Auswirkungen auf einen benachbarten Supermarkt.
06.10.2025, 16:15
Hadmersleben - Am Montagmorgen ist es im Zentrum von Hadmersleben zu einer Explosion gekommen. Nach Polizeiangaben sprengten bislang unbekannte Täter in der Filiale einer Bank in der Straße Stadtberg einen Geldautomaten.