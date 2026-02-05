Die Nordoel-Tankstelle in Klötze macht bei „Too Good To Go“ mit. Überschüssige Lebensmittel werden nicht entsorgt, sondern in eine Überraschungstüte gepackt und günstiger verkauft.

Die Nordoel-Tankstelle in Klötze macht bei der Initiative „Too Good To Go“ mit. Daniel Leitloff packt eine Überraschungstüte zusammen.

Klötze. - „Too Good To Go“ - so heißt eine weltweite Initiative, die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt. Vor allem Tankstellen machen mit, in Deutschland mehr als 2.000 an der Zahl. Auch die Nordoel-Tankstelle (ehemals LTG) an der Gardelegener Straße 35 in Klötze ist dabei.