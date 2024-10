Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 1. bis 3. November 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Buttergasse: Am 1.11. steht ab 23 Uhr der Buttergasse am Alten Markt 13 der "Ukrainian Nightmare" mit DJ Nikki Life und DJ Bark bevor. Tags steht ab 23 Uhr der "One Love Saturday" mit DJ Felistic im Kalender.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ist am 1.11. ab 23 Uhr die "Fiesta Mexicana" angesagt. DJ Paul Paillette legt am 2.11. ab 23 Uhr zu "Paillette oder was?" auf.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 steht am 1.11. ab 23 Uhr der Friday Drip mit Hip-Hop, Deutschrap und 808 von DJ Coop auf dem Plan. "Down Town goes to EDM" heißt es am 2.11. ab 23 Uhr mit DJ Dr. Oletz.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 1.11. die Party "Spicy" mit Curt Powell und mit Hip-Hop, Electronica, Bass, Afrobeats und Deutschrap ab 23 Uhr auf dem Programm. Am 2.11. ist ab 23 Uhr der "Dia de los Muertos" mit DJ Hoff und lateinamerikanische Klängen.

Maritim: Suberg's Ü-30-Party macht am 2.11. um 21 Uhr Station im Magdeburger Maritim-Hotel in der Otto-von-Guericke-Straße 87. Zum Redaktionsschluss waren noch Pakete inklusive Übernachtung zu haben.

Factory: Die "Fright Night Party - Magdeburgs schrägste Halloween Party" plant die Factory in der Sandbreite 2 für den 2.11. Gefeiert wird ab 22.30 Uhr auf zwei Floors.

Idol: Eine Ü-30 Party wird im Idol im Rennebogen 177 gefeiert. Beginn ist um 21 Uhr.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 beginnt am 2.11. um 20 Uhr ein Konzert mit Hinterlandgang. Zur Party "Out of Control" ab 23 Uhr haben sich dann Cor Dex, Herr_Conrad und Statler angesagt.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.