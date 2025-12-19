Beim Adventsmarkt im Steinzeitdorf Randau wurden übriggebliebene Lebensmittel an das Kinderhospiz in Magdeburg gespendet. Die Idee hatte Mirko Müller (r.) von der Freiwilligen Feuerwehr Randau, unterstützt von Marcus Reuter vom Förderverein. Die Spende nahm Franziska Höppner vom Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen entgegen.

Foto: Förderverein Steinzeitdorf Randau