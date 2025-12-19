Nach Adventsmarkt im Steinzeitdorf 1.600 Besucher, eine gute Tat: Förderverein und Feuerwehr spenden mehrere Kilo Lebensmittel
Beim Adventsmarkt zum Nikolaustag im Steinzeitdorf Randau kamen rund 1.600 Besucher zusammen. Der Förderverein und die Freiwillige Feuerwehr nutzten die Veranstaltung, um an das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen zu spenden.
Magdeburg. - Kurz vor Weihnachten gab es im Steinzeitdorf Randau eine besondere Spendenaktion: Der Förderverein des Steinzeitdorfs und Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Randau-Calenberge übergaben rund 20 Kilogramm Lebensmittel an das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen.