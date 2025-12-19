weather regenschauer
  4. Nach Adventsmarkt im Steinzeitdorf: 1.600 Besucher, eine gute Tat: Förderverein und Feuerwehr spenden mehrere Kilo Lebensmittel

Beim Adventsmarkt zum Nikolaustag im Steinzeitdorf Randau kamen rund 1.600 Besucher zusammen. Der Förderverein und die Freiwillige Feuerwehr nutzten die Veranstaltung, um an das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen zu spenden.

Von Romy Bergmann 19.12.2025, 06:30
Beim Adventsmarkt im Steinzeitdorf Randau wurden übriggebliebene Lebensmittel an das Kinderhospiz in Magdeburg gespendet. Die Idee hatte Mirko Müller (r.) von der Freiwilligen Feuerwehr Randau, unterstützt von Marcus Reuter vom Förderverein. Die Spende nahm Franziska Höppner vom Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen entgegen. Foto: Förderverein Steinzeitdorf Randau

Magdeburg. - Kurz vor Weihnachten gab es im Steinzeitdorf Randau eine besondere Spendenaktion: Der Förderverein des Steinzeitdorfs und Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Randau-Calenberge übergaben rund 20 Kilogramm Lebensmittel an das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftungen.