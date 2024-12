Theater, Musik und Zirkus - dies sind Themen am Mittwoch, 1.1.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit und eine Absage am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 1. Januar 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Neujahrskonzert mit Martin Lücker im Dom zu Magdeburg

Ein festliches Neujahrskonzert mit Musikprofessor Martin Lücker steht für den Mittwoch.1.1., um 16 Uhr im Kalender für den Magdeburger Dom. Der renommierte Organist spielt an der großen Schuke-Orgel ein vielfältiges Programm, das Werke von Johann Sebastian Bach, Marcel Dupré, Charles-Marie Widor, Max Reger, Flor Peeters und Oskar Lindberg umfasst.

Das Konzert vereint die verschiedenen Stimmungen des Jahreswechsels – Hoffnung, Melancholie und Energie – in einer beeindruckenden musikalischen Darbietung. Das Programm eröffnet mit einer Komposition von Flor Peeters, gefolgt von Max Regers Toccata und Fuge d-Moll/D-Dur aus „Zwölf Stücke für Orgel op. 59“. Ein besonderer Höhepunkt ist der „Gammal fäbodpsalm fran Dålarnam“, ein schwedischer Psalm, der durch seine melancholische Melodie besticht. Weitere Werke wie Marcel Duprés „Évocation“, die Kantate BWV 147 „Wohl mir, dass ich Jesum habe“ von Bach sowie die Toccata, Adagio und Fuge C-Dur BWV 564 und Widors Toccata aus der 5. Sinfonie runden das Neujahrskonzert im Magdeburger Dom dann ab. Martin Lücker, ein weltweit anerkannter Konzertorganist und ehemaliger Orgelprofessor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt, ist für seine umfangreiche Konzerttätigkeit und die Aufführung des gesamten Orgelwerks von Johann Sebastian Bach bekannt. Seit 1983 leitet er die beliebte Reihe „30 Minuten Orgelmusik“ in Frankfurt und gibt regelmäßig Konzerte an bedeutenden Instrumenten weltweit.

Tickets für das Konzert sind am Mittwoch, 1. Januar, ab 15 Uhr an der Abendkasse im Dom erhältlich. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 10 Euro. Karten die für das Weihnachtssingen gültig gewesen wären am 21.12. sind als Alternativangebot gültig für dieses Konzert.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 1. Januar. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Besuch in den Magdeburger Museen

Die Magdeburger Museen haben am Silvestertag geschlossen. Am Neujahrstag hat das Kunstmuseum ausnahmsweise erst ab 13 Uhr, die Kulturhistorisches, Naturkunde- und Dommuseum ab 10 Uhr geöffnet.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für das Neujahrskonzert "Happy Birthday, Johann Strauß!" um 14.30 und 18 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie für die Führung "Die Glückliche Insel am Neujahrstag" ab 15 Uhr mit Treff am Zollhaus.

Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Abendkasse.