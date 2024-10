Musik, Humor, Winterträume und Wissen gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 1. November 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 1. November 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.





Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Konzert mit Kebu im Magdeburger Schauspielhaus

Kebu ist ein Projekt der ukrainischen Produzentin und Musikerin Maria Kebuladze. Ihre Songs bewegen sich zwischen Elektro, Pop, Folk und Trip-Hop, weshalb sie humorvoll von „unberechenbarem Indie“ spricht. Obwohl unklar bleibt, wohin die musikalische Reise bei ihrer nächsten Veröffentlichung führt, bleibt eine Konstante: ihre unverwechselbare Stimme.

Maria Kebuladze ist Sängerin, Komponistin, Produzentin, Gesangsdozentin und Kulturwissenschaftlerin. Während ihres Studiums in Kyiv begann sie, in verschiedenen Folk-Bands zu singen, war Mitglied der Jazz-Formation Er. J. Orchestra und gründete – inspiriert von Bobby McFerrin und aus Liebe zum Chorsingen – das Gesangsensemble und Bildungsprojekt Honest Vocal Circles. Folk-Motive und ihr Interesse an traditionellen Gesangstechniken haben bis heute starken Einfluss auf ihre Arrangements und den Einsatz ihrer Stimme.

Ein Konzert beginnt am Donnerstag, den 1. November 2024, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64. Der Abend ist der 15. Teil der Reihe "Monitor Ukraine".

Foyal und Jiran spielen in der Sudenburger Feuerwache

Die Bandkombination Foyal und Jiran ist in Magdeburg längst kein Unbekannter mehr. Musiker aus verschiedenen Ländern bringen unterschiedliche Sprachen und musikalische Einflüsse zusammen. Neben Klezmer- und Balkansound fließen auch arabische und spanische Rhythmen in ihren einzigartigen Mix ein, der das Entwicklungspotenzial der beiden Bands unterstreicht.

Mit ihrer Musik setzen Foyal & Jiran Zeichen für Toleranz und Integration und vermitteln die Botschaft, dass Musik eine universelle Sprache ist.

Das Konzert findet am Freitag, den 1. November 2024, um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140, statt.

"Blütenduft 2024" mit Götz Widmann in der Factory Magdeburg

Unter dem Titel "Blütenduft 2024" gastiert Götz Widmann am 1. November 2024 in der Factory Magdeburg, Sandbreite 2. Einlass für das Konzert ist ab 19 Uhr, der Beginn der Veranstaltung um 20 Uhr.

Götz Widmann, ein Liedermacher, der eher den Mittelfinger als den Zeigefinger erhebt, ist bekannt für seine Mischung aus Humor und provokanten Inhalten. Seine Auftritte zeichnen sich durch eine hohe Amüsanz, gelegentliche Schockmomente und eine erfrischende Unabhängigkeit aus. Widmann ist allergisch gegen jegliche Art von Maulkörben und scheut sich nicht, Denkverbote zu hinterfragen.

Ehrlichkeit steht für ihn an erster Stelle, auch wenn seine Wortwahl nicht immer dem gepflegten Umgangston entspricht. Dennoch besitzen seine Lieder eine sprachliche Eleganz und durchziehen sein umfangreiches Werk, das mittlerweile 20 Alben umfasst, Elemente von Menschenliebe, eigenständigem Denken, herzerwärmendem Humor und einem tiefen Sinn, der in der heutigen Zeit oft vermisst wird.

Seine Live-Auftritte sind besonders eindrucksvoll, und mit dem aktuellen Album "Blütenduft" verspricht er eine spannende Mischung aus Hits und Überraschungen aus über drei Jahrzehnten kreativen Schaffens.

Spicy Tomatoes im Stübchen der Magdeburger Festung Mark

Die Reihe der Kneipenkonzerte in der Festung Mark im Hohepfortewall bietet am Freitag, den 1. November, ein besonderes Highlight mit den Spicy Tomatoes, einem Rhythm’n’Blues-Projekt unter der Leitung des Magdeburger Musikers, Komponisten und Texters Friedhelm Ruschak. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, der Konzertbeginn ist für 20 Uhr angesetzt.

Das Programm verspricht eine abwechslungsreiche Mischung: Heftige Rhythmen wechseln sich mit romantischen Klängen ab, während fröhliche und experimentelle Elemente ebenfalls ihren Platz finden. Die Band wird Songs von Jimi Hendrix neu interpretieren, Blues von Keb Mo spielen sowie eigene Lieder und Texte präsentieren.

Die besondere Atmosphäre wird durch antike Möbel, die an Omas Wohnzimmer erinnern, und orientalische Akzente verstärkt. Die Wände sind geschmückt mit Postern von Johnny Cash und Elvis, was zusammen mit den typischen Festungsgewölben ein einladendes Wohnzimmer-Feeling schafft, das zum Entspannen einlädt.

Satirischer Monatsrückblick im "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann bieten ihren satirischer Monatsrückblick am Freitag, den 1. November 2024. Beginn ist um 19:30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Der Rückblick widmet sich den Ereignissen des vergangenen Monats, die von Frechheiten, Unverschämtheiten und ungekonnte Unmöglichkeiten geprägt waren. Die Hengstmanns, möglicherweise unterstützt von einem Gast, nehmen dabei die medialen, politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse auf satirische Weise unter die Lupe. Mit einem Blick voller Kopfschütteln und Fassungslosigkeit wird der Abend humorvoll gestaltet.

Rap mit Papke auf der Insel der Jugend

Am 1. November 2024 beginnt auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 ein Konzert der Papke Tour 2024 statt. Einlass ist um 19 Uhr, der Konzertbeginn erfolgt um 20 Uhr.

Papke, bekannt für seine Hauptstadtattitüde und Berliner Schnauze, geht 2024 auf seine erste Tour durch Deutschland. Sein neuestes Mixtape „Tekk Team“, das am 29. September in Zusammenarbeit mit Admiral Klatsch veröffentlicht wurde, verspricht eine Mischung aus tiefen Bässen und klassischen Boombap-Sounds.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bringt Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Nach ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ stehen sie nun wieder fest auf dem Boden der Tatsachen – oder zumindest versuchen sie es. Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch von Voigtmann und Robert Schmiedel, thematisiert das Programm auf humorvolle Weise die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland.

Während Deutschland einst als Vorbild galt, kann es heute nur noch belächelt werden. Die Ampelregierung, die Schuldenbremse und die „Doppel-Wumms“-Politik werden dabei ebenso durch den Kakao gezogen wie der Zustand des Bildungssystems und der Fachkräftemangel in zahlreichen Bereichen. Ob es nun um das Verfassungsgericht, künstliche Intelligenz oder Klimakleber geht – in „Kein Verstand in Sicht“ werden aktuelle Themen scharfzüngig und mit einer ordentlichen Portion Satire auf die Bühne gebracht.

Für 20 Uhr sind am 1., 7., 8., 13., 22., 27. und 28. November Vorstellungen geplant, zudem am 3. November um 17 Uhr und am 20. November um 15 Uhr.

„Der Fall Otto Nagel - Kunstraub in der DDR“ in der Magdeburger Stadtbibliothek

Am 1. November 2024 um 17 Uhr wird in der Magdeburger Stadtbibliothek mit einer Vernissage die Ausstellung von Salka-Valka Schallenberg, Journalistin und Enkelin Otto Nagels, statt. Die Ausstellung beleuchtet verschiedene Aspekte des Kulturgutentzugs in der DDR und gewährt Einblicke in den Umgang mit dem künstlerischen Nachlass sowie dessen schwerwiegende Folgen. Diese Veranstaltung ist Teil des Projekts „Gedenken an Otto Nagel (1894-1967) zum 130. Geburtstag“.

Die Ausstellung „Der Fall Otto Nagel - Kunstraub in der DDR“ wird im Anschluss bis 29. November 2024 in der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, zu sehen sein. Otto Nagel (1894-1967) war Mitglied der Novembergruppe während der Weimarer Republik. Nach dem Überstehen der NS-Diktatur geriet er als Vertreter der Moderne in Konflikt mit der DDR-Kulturpolitik. Obwohl der sozialistische Staat ihn als Antifaschisten heroisiert, widerfährt auch seinen Nachfahren Unrecht.

Die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek sind von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Winterträume in der Messe Magdeburg

Aussteller zeigen vom 31. Oktober bis 3. November 2024 in der Messe "Winterträume" selbst hergestellte Produkte, die das Leben schöner machen. Veranstaltungsort sind die Messehallen in der Tessenowstraße.

Winter- und Weihnachtsbegeisterte können in die wundervolle Welt von Christbaumkugeln, süßen Leckereien und wärmender Mode eintauchen. Neben inspirierenden und ansprechenden Verkaufsständen, werden die Besucher mit einem Rahmenprogramm und Live-Musik unterhalten.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Ab dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Herbstmarkt im Vorpark des Magdeburger Zoos

Am 1. November 2024 findet von 11 bis 17 Uhr ein kleiner Herbstmarkt im Vorpark des Zoos statt. Über 20 Aussteller präsentieren ihre handgefertigten Produkte, darunter Schmuck, Keramikfiguren, Holzarbeiten, Dekoration und Geschenkartikel, Makramee, Tonschmuck, Tierzubehör sowie handgemachte Kleidung. Der Markt bietet eine vielfältige Auswahl an Kunstwerken und lädt zum Stöbern und Entdecken ein.

Charlie Ludwig, Hannes Andratschke und Uwe Jahn bei "Musike von Jestern"

Die Abend des 1.11. steht im mach|werk, Breiter Weg 114a, unter dem Titel "Musike von Jestern Nr. 8". Beginn ist um 20 Uhr, statt.

Diese Veranstaltung bringt die pulsierende Rockmusikszene der DDR in den Fokus. In Gesprächen mit Zeitzeugen werden die Hintergründe von Songs und Bands beleuchtet. Zu Gast sind Charlie Ludwig von MCB und Charlies Crew, Hannes Andratschke von Quintessenz und Charlies Crew sowie Uwe Jahn von Die Brüder und Charlies Crew. Die Moderation übernimmt Jan Kubon.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für "This is Halloween" im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und für die Welcome-Party zum Broadway-Swing ab 20.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.