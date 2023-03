Eine Vielfalt an Angeboten für Freizeit und Unterhaltung hält Magdeburg am Sonnabend, den 11. März 2023. Die Magdeburger Volksstimme hat zehn Tipps zusammengetragen.

The Jailbreakers spielen Songs von AC/DC in der Magdeburger Factory.

Magdeburg - Allen drei Tribute-Shows stehen für Sonnabend, 11. März 2023, in Magdeburg auf dem Programm - für ACDC, Tina Turner und Udo Lindenberg. Die Volksstimme-Tipps bieten zudem Oper und Schauspiel, Mode, Blues, Kabarett und klassische Konzerte. Auf einer eigenen Seite sind die Partys in den Magdeburger Clubs zusammengestellt. Ebenfalls auf einer Extraseite gibt es Freizeit-Tipps für Freitag, den 10.3.2023.

The Jailbreakers bringen Musik von AC/DC in die Magdeburger Factory

The Jailbreakers aus Halle sind heute ab 19 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 zu Gast. Sie geben ein AC/DC-Tribute-Konzert.

In einer Ankündigung heißt es: „Adrian hetzt in authentischer Schuluniform über die Bühnenbretter, während Jens mit schnapsgesalbter Stimme die anrüchigen Botschaften der australischen Rocklegende zum Besten gibt. Zudem runden Michael, Kai und Jan das Klang- und Bühnenbild gekonnt ab.“

Jürgen Kerth tritt in der Sudenburger Feuerwache auf

Gitarrist Jürgen Kerth ist seit mehr als 50 Jahren auf den Bühnen unterwegs. Der aus Erfurt stammende Musiker war über Jahrzehnte Kopf des „Rock und Blues Ensembles Kerth“. Kerths Musik zeichnet sich durch virtuose Gitarren- und Gesangstechnik aus, die sowohl bluesgefärbte Rockmusik als auch jazzorientierte Instrumentals umfasst. Er hat mehrere LPs und Singles aufgenommen, darunter einige auf dem Sampler Best of Blues. Im Jahr 2002 wurde sein Lieder „Nachts unterwegs“ von Clueso gecovert, und 2006 erschien seine CD Blues-Anthologie.

Am Sonnabend nun gibt er in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 ein Konzert. Sein Stil sei ein der Schnittpunkt zwischen Santana, Johnny Winter, B.B. King, Hendrix und anderen, so die Veranstalter. Er sagt selbst: „Meine Musik soll genauso den Swing, Soul und Funk, Reggae und vieles anderes mehr beinhalten.“

Rund 100 Songs und Instrumentals hat Jürgen Kerth inzwischen komponiert. Er tritt meist in der klassischen Trio-Besetzung auf, wobei er gern Keyboarder wie Lothar Wilke, Matthias Bätzel und Andy Geyer. Am Bass sind meistens sein Sohn Stefan Kerth, Jürgen Feuerbach oder Daniel Bätge von der Clueso-Band und an den drums Heiko Jung, Ronny Dehn, Marco Thiermann, Tony Natale Alexander Bätzel oder Lin Dittmann zu erleben.

Klavierkonzert im Magdeburger Konservatorium

Am Sonnabend beginnt um 19 Uhr wird im Konzertsaal des Konservatoriums „Georg Philipp Telemann“ im Breiten Weg 110 in Magdeburg ein Klavierabend mit der Pianistin Sofja Gülbadamova. Das Programm umfasst Werke von Eugen d'Albert und Johannes Brahms, darunter die Suite im alten Stil und die Ballade von d'Albert sowie Vier Klavierstücke von Brahms.

Seit 1992 konzertiert Sofja Gülbadamova erfolgreich in Russland, Österreich, USA, Polen, Dänemark, in der Schweiz, in den Niederlanden (Beurs van Berlage in Amsterdam) und in Frankreich (Arsenal in Metz, u.a. Cité de la Musique und Salle Cortot in Paris) sowie in vielen Städten Deutschlands als Solistin und mit bedeutenden Orchestern, u.a. der Staatskapelle Weimar, dem Symphonieorchester des staatlichen Rundfunks und Fernsehens Russlands, dem Collegium Instrumentale Halle, der Magdeburgischen Philharmonie, den Bergischen Symphonikern, dem Lübecker Philharmonischen Orchester, der Cappella Istropolitana und der Polnischen Kammerphilharmonie, unter der Leitung von Christian Ehwald, Frank Cramer, Volker Schmidt–Gertenbach, Antoni Wit, Wojciech Rajski und Florian Krumpöck, um nur einige zu nennen.

Erste Runde im 12. Internationalen Telemann-Wettbewerb Magdeburg

Derzeit läuft in Magdeburg der 12. Internationale Telemann-Wettbewerb. In diesem Rahmen findet von heute bis Dienstag die erste Runde der Wettbewerbe statt. Diese sind öffentlich. Termine sind im Gesellschaftshaus am Sonnabend, am Sonntag und am Montag ab 13 Uhr sowie am Dienstag im 12 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

In diesem Jahr nehmen Sängerinnen und Sänger, denen die historisch informierte Gesangs- und Aufführungspraxis als grundlegendes Interpretationsanliegen dient und die nach dem 10. März 1988 und vor dem 10. März 2005 geboren sind.

„Das Leben ein Traum“ im Magdeburger Schauspielhaus

„Das Leben ein Traum“ – ein Schauspiel nach Pedro Calderón de la Barcain in einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché – steht für Sonnabend, 19.30 Uhr, auf dem Programm des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Ab 19 Uhr gibt es vor Beginn der Vorstellung bereits einen Einblick.

"Das Leben ein Traum" im Magdeburger Schauspielhaus. Foto: Kerstin Schomburg

In einer Rezension der Volksstimme heißt es: „Clara Weyde und Bastian Lomsché holen den Text ideenreich, sensibel und mitunter witzig aus dem 17. Jahrhundert ins Heute. Dialoge beziehen sich unangestrengt auch auf Gegenwärtiges. Banale Alltagsweisheiten erhalten einen stimmigen Platz in der Szene. Aktuelle gesellschaftliche Probleme erscheinen in fast kabarettistischer Manier gespiegelt.“

Weitere Vorstellungen sind für den 17. März jeweils um 10 Uhr sowie für den 16. April um 18 Uhr geplant.

Mode in der Magdeburger Johanniskirche

„Ottostadt macht Mode 2023“ - die Fashionshow präsentiert in der einzigartigen Kulisse der Magdeburger Johanniskirche die aktuellen Modetrends des Jahres 2023. Termin ist am Sonnabend, 11.3.2023.

Eine Vielzahl von nationalen und internationalen Designer aus den Bereichen Mode, Schmuck und Accessoires zeigen ihre neuesten Kreationen und Arbeiten, so eine Ankündigung. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Richard-Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ im Magdeburger Opernhaus

Am Sonnabend um 19.30 Uhr hat die Richard-Strauss-Oper „Ariadne auf Naxos“ im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 eine Aufführung. Im Stück geht es um das Nebeneinander von Hochkultur und Unterhaltung. Die Geschichte: Eine Oper und eine Komödie sollen gleichzeitig gespielt werden, so der Wunsch des Geldgebers.

"Ariadne auf Naxos" im Opernhaus Magdeburg. Foto: Andreas Lander/TM

Weitere Vorstellungen sind für den 19. März, den 2. und 23. April um 16 Uhr, für den 8. April um 19.30 Uhr und für den 21. Mai um 18 Uhr geplant.

Tribute-show für Tina Turner mit „Simply the Best“ in der Getec-Arena

„Simply the Best“ heißt die Tina-Turner-Tribute-Show, die am Sonnabend ab 20 Uhr in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 zu erleben ist. Hauptdarstellerin Dorothea „Coco“ Fletcher gilt als eine der besten Doppelgängerinnen und sieht dem Original verblüffend ähnlich.

Zuletzt erlangte sie im Zuge des Rechtsstreits zwischen Tina Turner und den Machern der Tribute-Show internationale Prominenz und Anerkennung. Nach mehr als 250 umjubelten Auftritten und über 250.000 Besuchern ist die Show erneut auf große Tournee.

Deutschrock mit dem Double von Udo Lindenberg in der Festung Mark

Das Katastrophenorchester und El Paniko – fünf Musiker und ein Double, präsentieren am Sonnabend ab 20 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall eine Tribute-Show und spielen die bekanntesten Hits von Udo Lindenberg.

Mit El Panikos authentischer Stimme und dem original Udo-Outfit wird die Hommage zu einem Erlebnis. Die Band hat in den letzten Jahren mehrere Konzerte gemeinsam mit Udo im Rahmen einer jährlich stattfindenden Benefizgala gespielt, so die Veranstalter.

Kabarett mit den Hengstmann-Brüdern

Mehrere Spielplanänderungen hat es im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 gegeben. Die Vorstellungen von „3 Mann in einer Not“, „Herrenkind“ und „Listig Lustig“ werden durch andere Stücke ersetzt. Für Sonnabend um 19.30 Uhr steht so jetzt „Jetzt mal ernsthaft“ mit Sebastian und Tobias Hengstmann auf dem Programm.

"Jetzt mal ernsthaft" heißt das Programm von Sebastian und Tobias Hengstmann. Foto: Veranstalter

Es handelt sich um das 18. gemeinsame Programm der beiden, weshalb sie sich unter anderem mit der Volljährigkeit und der strafmündig beschäftigen.

Neben der Vorstellung am Sonnabend sind unter anderem Vorstellungen für jeweils um 19.30 Uhr am 14. und 15. März, den 5., 12., 18., 26. und 29. April und den 5., 11, 12., 18. und 19. Mai sowie um 17 Uhr am 2. April geplant.