Kunst, Klassik und Kabarett - dies und mehr bietet Mittwoch, der 10. Januar 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Geräusche einer Stadt sind Mittwochabend im Kunstmuseum Magdeburg Thema. Foto: Martin Rieß

Magdeburg - Es geht um einen satirischen Jahresrückblick, um Fossilien, einen Tresentalk über Instrumente und mehr - auch für Mittwoch, den 10. Januar 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

„Urban_“ mit den Geräuschen einer Stadt im Kunstmuseum Magdeburg

Wieland Krause und Lasse-Marc Riek präsentieren am 10. Januar im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 eine eigens entwickelte Soundperformance, "Urban_", im Rahmen der Ausstellungen "Of(f) Road. Koen van den Broek" und "Ulrich Wüst. Haltepunkte". Die Veranstaltung kombiniert elektronische Klänge mit akustischen Feldaufnahmen, um die Dynamik und Vielfalt städtischen Lebens hörbar zu machen. Der Eintritt ist frei.

Die Künstler widmen sich der Schnittstelle von Natur und Kultur, wobei Krause die Bedeutung von Einflüssen wie Klang, Film, Wort und Zufall betont, während Riek im Bereich der Klangkunst mit akustischen Feldaufnahmen arbeitet. Die Soundperformance erweitert die künstlerische Herangehensweise an die Stadt um die Komponente des Sounds, von Schritten auf Kies bis zum Straßenverkehr.

Wieland Krause interessiert sich besonders für die Schnittstelle von Natur und Kultur. Dabei spielen Einflüsse wie Klang, Film, Wort, Bild, Objekt, Text und sogar das Einbeziehen von Zufällen oder das bewusste Nutzen von technischen Fehlerquellen eine bedeutende Rolle. Der Künstler realisiert Langzeitprojekte sowohl im In- als auch im Ausland.

Der Audiokünstler Lasse-Marc Riek ist auf dem Gebiet der Klangkunst tätig, insbesondere im Bereich akustischer Feldaufnahmen. Seit 1997 präsentiert er seine Arbeiten international in Ausstellungen, Konzerten, Lehraufträgen und Projekten. Field Recording ist seine Expertise, bei der er Klänge aufzeichnet, bearbeitet, archiviert und in verschiedenen Kontexten vorstellt.

Hengstmanns satirischer Jahresrückblick in Magdeburg

Die Hengstmanns und Gäste unternehmen in mehreren Vorstellungen einen satirischen Jahresrückblick auf 2023. Erster Termin ist Mittwoch, der 10. Januar um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Karten gab es zum Redaktionsschluss auch noch für den 11., 17. und 18. Januar zur gleichen Zeit.

In der Ankündigung heißt es: "Das vergangene Jahr hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten. Seien sie dabei, wenn die Hengstmanns, die sich vielleicht auch einen Gast dazu einladen, die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd und fassungslos passieren lassen."

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ heißt ein politisch-satirische Programm mit Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz in der Magdeburger Zwickmühle. Die nächsten Vorstellungen finden am Mittwoch und am Freitag statt. Unter der Regie von Michael Rümmler und nach dem Buch von Hans-Günther Pölitz, mit Beiträgen von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer, verspricht die Aufführung einen unterhaltsamen Abend. Die musikalische Untermalung wird durch Werke von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler bereichert.

Das Programm wirft die Frage auf, was Mut in der heutigen Zeit bedeutet. Inspiriert von Geschichten wie David und Goliath sowie Zitaten von Pippi Langstrumpf, Friedrich Schiller und Vincent van Gogh erkundet es die Idee, dass Mut darin besteht, trotz Schwierigkeiten und Gefahren aktiv zu handeln. Die Darbietung zieht Parallelen zu historischen Ereignissen, wie dem mutigen Aufstand der Menschen in der DDR 1989, und reflektiert über die Konsequenzen dieser Taten. Das Fazit lautet: Mut zu zeigen lohnt sich, denn wie Winston Churchill sagte, ist Mut notwendig, um aufzustehen, zu sprechen und zuzuhören. Das Programm verspricht einen unterhaltsamen Abend voller satirischer Einblicke und lädt das Publikum ein, mutig zu sein, sei es als Zuschauer oder im eigenen Leben.

"An Mut sparet nicht noch an Mühe" wird diesen Mittwoch um 15 Uhr und am Freitag um 20 Uhr aufgeführt. Karten gibt es in diesem Monat außerdem noch für die Vorstellungen am 17., 26. und 27. Januar um 20 Uhr sowie am 31. Januar um 15 Uhr.

"Und der Haifisch, der legt Eier...? im Museum für Naturkunde Magdeburg

Die Fachgruppe Paläontologie lädt am Mittwoch, den 10. Januar, um 17.30 Uhr zu einem Vortrag "Und der Haifisch, der legt Eier...? Die Fossilien aus den süddeutschen Plattenkalken" ein.

Referent ist Jan Fischer, Experte des Umweltmuseums Geoskop in Kusel. Der Vortrag findet im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 statt. Zugang über den Mitarbeitereingang.

Klassik am Tresen: "Mozart - Mancini - Muckl" in der Magdeburger Xampanyeria

Luisa Hoberg, Götz Baerthold und Georg Dengel geben am 10. Januar einen Einblick in die Klangwelt ihrer Instrumente. Sie sind Mitglieder der Magdeburgischen Philharmonie und freuen sich, Ihnen die Klarinette mit einem abwechslungsreichen Programm und gemeinsamen Wohlklang präsentieren zu dürfen. Denn die Klarinette gehört zu den Instrumenten, die am vielseitigsten einzusetzen sind. Man findet sie im Sinfonieorchester auf der Bühne der Philharmonie, mit Kammermusik im Salon, in der Blaskapelle beim Dorffest, in der Jazz-Band im rauchigen Keller und endlich auch am Tresen der Xampanyeria.

Jeden Monat sind Musiker der Magdeburgischen Philharmonie und des Theaters zu Gast am Tresen der Xampanyeria und verzaubern das Publikum mit Leidenschaft, Humor und den schönsten Klängen ihrer Instrumente. „Klassik am Tresen“ ist eine Veranstaltungsreihe der Philharmonischen Gesellschaft Magdeburg und der Xampanyeria.

Los geht’s 19.30 Uhr in der Cava-Kultur-Bar im Breiten Weg 226. Anmeldungen sind online möglich.

Ausstellung über japanischen Steingarten

Eine neue Ausstellung unter dem Titel „Japanischer Steingarten“ ist derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der japanische Steingarten „Kare san sui“, „Landschaft ohne Wasser“ oder „trockene Landschaft“ ist dem berühmten Vorbild in Japan, dem Ryōan-ji „Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen“, in der alten Kaiserstadt Kyoto nachempfunden.

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt zeigt eine Leihgabe ihrer Schwestergesellschaft in Trier.

Augenblicke mit Elke Schefter und Otto Schmidt

Elke Schefter und Otto Schmidt sind seit vielen Jahren Mitglieder in unterschiedlichen Malgruppen des Bürgerhauses Herz-ASZ Kannenstieg. Während Otto Schmidt abstrakte und dekorative Motive in Acryl bevorzugt, stellt Elke Schefter in unterschiedlichen Techniken verschiedene Themen in den Vordergrund, zum Beispiel Magdeburg, florale Motive und Grafiken.

Die gemeinsame Ausstellung „Augenblicke“ in der Flurgalerie Eisenbart im Doctor-Eisenbart-Ring 2 kann bis zum 25. Januar montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr im Haus der Heilberufe besucht werden.

Neujahrsempfang der Stadt im Magdeburger Opernhaus

Zum 33. Mal lädt die Landeshauptstadt auch Besucher der Stadt zu ihrem Neujahrsempfang ein. Die Veranstaltung zum Jahresauftakt beginnt am 10. Januar um 17 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz, und der Eintritt ist frei.

Neben Oberbürgermeisterin Simone Borris werden auch Mitglieder des Stadtrates sowie alle Beigeordneten, Fachbereichs- und Amtsleiterinnen sowie Geschäftsführerinnen von städtischen Gesellschaften vor Ort sein und sich den Fragen stellen. Nach der Begrüßung durch den Generalintendanten des Theaters, Julien Chavaz, wird Oberbürgermeisterin Simone Borris im Interview über städtische Themen des neuen Jahres sprechen und auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken.

Zudem wird der Vorsitzende des Stadtrates der Landeshauptstadt Magdeburg, Alexander Pott, ein Grußwort halten. Die Veranstaltung wird musikalisch und kulturell umrahmt. Die Solistin Anna Malesza-Kutny wird jeweils ein Stück aus der Oper „Die Hochzeit des Figaro“ und aus der Operette „Giuditta“ singen, begleitet vom Pianisten Jovan Mitic-Varutti. Die Breakdancer der „Da Rookies“ präsentieren eine Tanzperformance. Zum Programm gehört auch der Auftritt eines Projektchores mit Mitgliedern verschiedener Magdeburger Chöre, die gemeinsam beim Neujahrsempfang auftreten und vom Pianisten Johannes Max Eichberg unterstützt werden.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Beim anschließenden Empfang im Foyer des Opernhauses besteht die Möglichkeit, mit Oberbürgermeisterin und Mitgliedern von Stadtrat und Verwaltung ins Gespräch zu kommen.