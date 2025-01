Musical, Metal, Jazz, Theater und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 10. Januar 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 10. Januar 2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

"Die Kleine Meerjungfrau – Das Familienmusical" im Magdeburger Amo

"Die Kleine Meerjungfrau – Das Familienmusical" steht für Freitag, den 10. Januar 2025, um 18 Uhr auf dem Spielplan des Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg. Die Inszenierung basiert auf dem berühmten Märchen von Hans Christian Andersen, das durch die Disney-Verfilmung weltweite Bekanntheit erlangte.

Das Familienmusical bringt die zeitlose Geschichte mit fantasievollen Kostümen, einem aufwendigen Bühnenbild und mitreißenden Songs auf die Bühne. Das Märchen, das seit Jahrzehnten Jung und Alt begeistert, wird in einer farbenprächtigen Unterwasserwelt voller faszinierender Meeresbewohner lebendig. Die Zuschauer können sich auf ein unvergessliches Erlebnis freuen, das die Geschichte der kleinen Meerjungfrau hautnah erlebbar macht.

Im Zentrum der Handlung steht die kleine Meerjungfrau, die sich unsterblich in einen Prinzen verliebt. Um ihm nahe zu sein, träumt sie davon, menschliche Beine zu haben, und geht dafür einen Pakt mit der Meerhexe ein, bei dem sie ihre Stimme opfert. Doch der Weg zur Liebe des Prinzen ist steinig, und die Unterstützung ihres treuen Freundes, einer Krabbe, allein reicht vielleicht nicht aus. Ob es der Meerjungfrau gelingt, ihr Glück zu finden, zeigt die fantasievolle Inszenierung des Theaters Arnstadt und Theaterhits.

„Planet B“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die Komödie „Planet B“ von Yael Ronen und Itai Reicher verbindet derzeit im Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses humorvolle Gesellschaftskritik mit einem bitteren Blick auf das Erbe der Menschheit. Unter der Regie von Nick Hartnagel wird die Inszenierung lebendig. Auf der Bühne sind Iris Albrecht als Krokodil, Viktor Bashmakov als Fledermaus, Marie-Joelle Blazejewski als Panda, Rainer Frank als Boris, Luise Hart als Ameise, Oktay Önder als Huhn und Bettina Schneider als Fuchs zu erleben.

Die Geschichte: Vierzig Millionen Jahre in der Zukunft entdecken Humanoide einen winzigen, unbewohnbaren Planeten am Rande der Galaxie – die Erde. Von den einstigen Bewohnern zeugen nur wenige Überbleibsel: ein iPhone, das sie als Grabkammer eines Homo sapiens interpretieren, und das „Hausaufgabenheft“ eines gewissen Max Schrammel, das sie als bedeutende Chronik vergangener Zeiten betrachten. Angeregt durch Schrammels Aufzeichnungen inszenieren die Humanoiden die letzten Tage der Menschheit – und zwar in Form einer Reality-TV-Show. In dieser absurden Zukunfts- vision treten gefährdete Arten in einem skurrilen Wettkampf gegeneinander an. Der depressive Panda trifft auf die urbane Füchsin, die melancholische Singer-Songwriter-Fledermaus misst sich mit einer geschäftigen Ameise, während ein Krokodil gegen ein Huhn kämpft. Mitten unter ihnen: Boris, ein Versicherungsvertreter, der als letzter Repräsentant der Menschheit seinen Platz behaupten muss. Es geht unter anderem darum, wer angesichts der drohenden Auslöschung die Nerven behält. „Planet B“ erschafft eine Welt voller Satire, Absurdität und Re-flexion. Die Aufführung lädt ein, über das Schicksal der Menschheit und die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken – mit einem Augenzwinkern und einer Prise schwarzen Humors.

"Planet B" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 wird am 10. Januar um 19.30 Uhr gezeigt. Weitere Termine sind am 5.2. um 11 Uhr und am 15. und 21.2. um 19.30 Uhr.

Extreme Ättäck in der Magdeburger Factory

Am Freitag, den 10. Januar 2025, wird es laut. Um 19 Uhr startet Extreme Ättäck VI (Metal Clash), ein Abend voller harter Klänge und energiegeladener Performances, in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. Fans von Metal können sich auf ein Line-up freuen, das die Genres Black Metal und Tech Death Metal eindrucksvoll vereint.

Maneater aus Halle eröffnet mit ihrem kompromisslosen Black Metal den Abend. Die Band ist bekannt für ihre düstere Atmosphäre und kraftvollen Auftritte. Cyphonism, eine Tech Death Metal-Band aus Wolfsburg, folgt mit ihrem technisch anspruchsvollen und brutalen Sound. Ihre durchdachten Kompositionen und energiegeladene Präsenz machen sie zu einem Highlight des Abends. Den Abschluss bildet Arcane Frost, eine Black Metal-Band aus Wolfsburg und Braunschweig. Sie stehen für rohe Energie und intensive Klangwelten, die das Publikum in ihren Bann ziehen.

Jazzlounge II im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Freitag, den 10. Januar 2025, lädt das Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 um 20 Uhr im Gartensaal zur Jazzlounge II ein. Die Hausband, bestehend aus Marius Moritz am Klavier, Mohi Buschendorf am Bass und Ludwig Buschendorf am Schlagzeug, präsentiert eine mitreißende Jamsession.

Unterstützt wird die Hausband von Gästen aus der Magdeburger Musikszene, wodurch ein abwechslungsreiches musikalisches Erlebnis garantiert ist.

Nachtsafari im Magdeburger Zoo

Am Freitag, den 10. Januar 2025, beginnt um 18 Uhr am Haupteingang des Zoos in der Zooallee 1 eine spannende Nachtsafari. Zum Redaktionsschluss waren noch sieben Plätze frei. Unter der Führung eines geschulten Guides erkunden die Teilnehmer das nächtliche Treiben der Tiere, beobachten ungewöhnliche Verhaltensweisen und erhalten faszinierende Einblicke in das Zooleben nach Einbruch der Dunkelheit.

Die Führung dauert 1,5 Stunden, richtet sich an Personen ab sechs Jahren und kostet 29,00 Euro pro Person. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, ein Nacheinlass ist nicht möglich. Weitere Termine für die Nachtsafari sind am 21. Februar, 21. März, 10. Oktober und 7. November 2025 geplant.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft, Restkarten und abgesagt in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für den Satirischen Jahresrückblick um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37, für Nikolai Binner um 20 Uhr im Amo, für Dr. Pop um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und für "Gefährliche Liebschaften" um 20 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Nur noch Restkarten sind im Vorverkauf für "An Mut sparet nicht noch Mühe" um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zu haben.

Abgesagt wurde "Chatbot vs. Dramaturgie" im Schauspielhaus.