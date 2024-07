Musik, Schach und Führungen gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 12. Juli 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen am Freitag

Billie Bird gibt in Konzert in Magdeburg.

Magdeburg - Auch Freitag, der 12. Juli 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Billie Bird gibt ein Konzert im Volksbad Buckau

Ein Konzert von Billie Bird lässt sich als emotional abwechslungsreich beschreiben. Es bietet sowohl Vergnügen als auch Tiefe. Humor, oft als Überlebensstrategie betrachtet, wird notwendig sein, um die Geschichten von Trauer, Kummer und Zweifeln zu verarbeiten, die Billie Bird in ihrer Musik behandelt. Sie scheut nicht davor zurück, schmerzhafte Themen anzusprechen. Überzeugen können sich davon die Besucher des Volksbads Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Das Konzert beginnt am 12. Juli um 20 Uhr.

Billie Bird ist nicht nur Musikerin, sondern auch eine begabte Geschichtenerzählerin, die es versteht, durch ihre Musik sofortige Wärme und Verbundenheit unter den Zuhörern zu schaffen. Begleitet von ihrer Gitarre präsentiert sie Songs aus ihrem Album "Incendies" sowie andere Werke von beeindruckender Schönheit und modernem Klang. Für alle, die eine tief emotionale und menschliche Erfahrung suchen, ist dieses Konzert ein absolutes Muss, so die Veranstalter.

Das Konzert findet im Rahmen der französischen Kulturtage Franko-Folie! statt.

Klezmer an der Festung Mark in Magdeburg

Shmaltz und Foyal bieten musikalische Höhepunkte und entführen das Publikum in die Welt der Klezmer-Musik. Ein Konzert beginnt auf der Wiese neben der Festung Mark im Hohepfortewall am 12. Juli um 19.30 Uhr.

Shmaltz, eine Gruppe von fünf Berliner Musikern, lädt dazu ein, auf ihrer Insel Malwonia zu feiern, zu singen und zu tanzen. Sie singen in fünf verschiedenen Sprachen und spielen auf vielen exotischen Instrumenten. Ihr neues Album "Insel ohne Namen" erzählt von ihren jüngsten Abenteuern und bietet eine musikalische Vielfalt von Balkan bis Cumbia und Berliner Liedern. Die Musik ist tanzbar und von Leichtigkeit geprägt. Bei diesem Konzert wird Marie-Elsa von den Rotatonics die bezaubernde „Calypsia Bradzbujamon“ vertreten.

Foyal, gegründet im Jahr 2000 in Magdeburg, begann mit traditionellem Klezmer, Balkan- und Roma-Musik und erweiterte ihr Repertoire um bretonischen und irischen Folk. Die Band verfolgt das Ziel, authentisch zu bleiben und Folk-Musik erlebbar zu machen, wobei Spielfreude und eigener musikalischer Ausdruck im Vordergrund stehen.

Open Stage in Nachbars Garten am Blauen Bock in Magdeburg

Open Stage ist am Freitag in Nachbars Garten am Blauen Bock in Magdeburg angesagt. Von 16 bis 20 Uhr spielt hier die Musik.

Den Anfang macht "Handgemacht" mit Musik aus Magdeburg. „Liedermacher für Liedliebhaber“ – das ist das Motto von Handgemacht. Marcus und Antje Fahtz spielen Songs, die vom Leben erzählen und zum Lachen und Träumen verleiten. Inspiriert von Mey, Gundermann, Schöne und Wegner, aber auch modernen Sounds, lädt ihre Musik ein, sich in lustigen oder nachdenklichen Alltagssituationen wiederzufinden. Mal landet man bei Gisela an der Kasse, mal beim letzten Glas Bier mit Gleichgesinnten, spielt Stadt-Land-Flucht, mal diskutiert man mit „Herr Duden“ darüber, doch die deutsche Sprache an die Zeit anzupassen, oder wer wen geklickt habe.

Ab 17 Uhr steht das Duo Lunar auf der Bühne. Geboten werden Coversongs mit Gitarre und Gesang.

Dritte im Bunde sind von 18 bis 19 Uhr die Mitglieder von Acafin, dem Acapella-Chor der Otto-von-Guericke-Universität. Gegründet wurde der Chor im Jahr 2013. Er bedient sich verschiedenster Genres: Von besinnlicher Weihnachtsmusik, über Klassiker von den Wise Guys und Queen bis hin zu aktuellen Hits von Pentatonix sowie moderner Filmmusik.

Führung durch den Magdeburger Herrenkrugpark

Am Freitag, den 12. Juli 2024, um 19:00 Uhr, findet eine Nachtführung durch den Herrenkrugpark statt. Oberbürgermeister August Wilhelm Francke und seine Gemahlin Sophie, dargestellt von Nadja Gröschner und Frank Kornfeld, führen unterhaltsam durch die Geschichte des Parks, der ursprünglich den Ratsherren zur Heugewinnung diente. Der Park wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vom Gartenbaudirektor Peter Joseph Lenné gestaltet, auf Anweisung von Oberbürgermeister Francke. Während der Führung, bei Zichorienkaffee und Sekt am Elbufer, erfährt man unter anderem, wie die Borussia mit Hilfe der Hundesteuer finanziert wurde und was ein Akrostichon ist.

Treffpunkt ist die Endstelle der Linie 6. Die Führung ist für Personen unter 12 Jahren nicht geeignet und es gibt keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis. Eintrittspreise im Vorverkauf betragen 15,00 Euro. Karten können über ein Bestellformular bei der Feuerwache oder telefonisch unter 0391-602809 bestellt werden.

Rundgang "Buckau – Kunst und Kultur"

"Buckau – Kunst und Kultur" heißt eine Sonderführung am 12.07.2024 ab 18.30 Uhr. Start ist am Thiemplatz. Der Rundgang endet am Buckauer Engpass.

Buckau ist ein Kiez im Wandel. Früher bekannt für seine Industrie und die riesigen Fabriken, heute ein lebendiges Mosaik aus Kunst und Kultur. Tauchen Sie ein und erleben Sie das moderne Buckau hautnah.

Die Teilnahme kostet 17 Euro inklusive einem Freigetränk. Kontakt und Buchung bei der der Tourist Information Magdeburg und 0391/63601-402 oder online.

Sommerschach in der Magdeburger Einsteinstraße

Sommer- Schach am Hasselbachplatz ist am 12.7. angesagt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Geboten werden Blitzschach und anderen Schachspaß am Hasselbachplatz. Die Teilnahme an den Events ist jeweils ohne Anmeldung möglich. Gespielt wird wie immer in der Einsteinstraße. Bei schlechtem Wetter steht die Keplerpassage als Ausweichort zur Verfügung.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten im Vorverkauf gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. für das Sommertheater der Hengstmanns um 20 Uhr im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 und für "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 24.

Gegebenenfalls kommen noch zurückgegebene Karten zurück in den Verkauf und sind Abendkasse erhältlich.