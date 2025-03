Musik, Literatur, Humor und ein "Bürger:Innen-Dinner"- dies sind einige der Themen am Mittwoch, 12.3.2025, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Louise et Vilmorin sind ein Gitarren- und Gesangsduo, das mehrsprachige Musik kreiert und das am 12.3. in Magdeburg ein Konzert gibt.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 12. März 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Louise et Vilmorin spielen im Magdeburger Forum Gestaltung

Das Duo Louise et Vilmorin spielt diesen Mittwoch, 12. März, ab 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Die Musiker Sophie Tassignon und Kevin Patton präsentieren diesen Mittwoch eine Mischung aus mehrsprachiger und origineller Musik mit einem modernen Jazzgefühl.

Ihre Auftritte sind durch harmonische Raffinesse und interaktive Symbiose geprägt. Sophie Tassignon, Sängerin, Pianistin und Komponistin, lebt in Berlin und ist in der europäischen Jazz-, Avantgarde- und Elektroakustik-Szene aktiv. Sie hat weltweit Konzerte gegeben und zehn Alben auf Labels wie Clean Feed Records, A-jazz und Jazzwerkstatt veröffentlicht. Neben ihrer Konzerttätigkeit komponiert sie Musik für moderne Theater- und Multimedia-Produktionen, insbesondere für Inszenierungen der polnischen Regisseurin Elzbieta Bednarska. Ihr Soloalbum „Mysteries Unfold“ wurde 2020 von „Musica Jazz“ als besonders herausragend gewürdigt.

Kevin Patton ist Gitarrist, Designer und kreativer Technologe. Seine Arbeit vereint physische und digitale Interaktion in verschiedenen musikalischen Kontexten. Er tritt international mit eigenen Werken aus den Bereichen Instrumentalimprovisation und interaktive Kammermusik auf. Seine Projekte wurden bei Festivals wie „Visiones Sonoras“ in Morelia, Mexiko, dem „New York City Electroacoustic Improvisation Summit“ und der Konzertreihe „Gute Ljaud Karte“ in Schweden vorgestellt. Das Duo hat bereits Konzerte in Deutschland, Belgien und den USA gegeben. Ihr Repertoire umfasst arabische Poesie, europäische Volkslieder und Jazzstandards, die sie mit virtuoser Technik und hoher Energie interpretieren.

Hélène Laurain und das „Schreiben auf Sicht“ im Literaturhaus Magdeburg

Die Autorin Hélène Laurain ist am 12.3. im Literaturhaus Magdeburg zu Gast. Sie nimmt am europäischen Projekt „9 Points Of View – Schreiben auf Sicht“ der Kreativwerkstatt der Stadt Aschersleben teil. Ziel des Projekts ist es, die Perspektiven von Autorinnen und Autoren aus neun Nachbarländern Deutschlands auf eine Kleinstadt in Sachsen-Anhalt zu erkunden. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Schreibwerkstatt der Stadt Aschersleben und dem Institut français Sachsen-Anhalt organisiert.

Hélène Laurain ist im Magdeburger Literaturhaus zu Gast. Foto: Alexander Abdelilah

Hélène Laurain stammt aus Metz und lebt weiterhin im Osten Frankreichs. Im Oktober des vergangenen Jahrs erschien ihr erstes Buch „Bis alles brennt“ auf Deutsch, das den Aktivismus im Kampf gegen den Klimawandel aus der Sicht einer Generation beleuchtet, die Ende der 1980er-Jahre geboren ist.

Während ihres Aufenthalts als Stadtschreiberin in Aschersleben hat sie neue Texte verfasst, die sie im Literaturhaus präsentieren wird. Das Projekt „9 Points Of View“ befasst sich mit dem Thema Nachbarschaft. Die Wahrnehmung der Sichtweise eines Nachbarn kann dazu beitragen, das Fremde besser einzuordnen. Die Autorinnen und Autoren nehmen jeweils für zwei Wochen das Stadtschreiberamt ein. Während dieser Zeit leiten sie literarische Schreibwerkstätten mit 500 Schülerinnen und Schülern, begegnen bildenden Künstlern aus Mitteldeutschland und treten in einen kreativen Austausch.

Hélène Laurain ist zur Lesung an diesem Mittwoch, 12. März, im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 zu Gast. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr, die Lesung startet um 19 Uhr.

Doppelkonzert mit Fuzzrider und Hawery im Flowerpower Magdeburg

Zwei Bands mit druckvollem Sound gestalten einen energiegeladenen Abend im Flowerpower Magdeburg. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 12. März 2025, um 19 Uhr im Flowerpower, Breiter Weg 252. Im Anschluss sorgt ein DJ für die musikalische Gestaltung des Abends.

Das Trio Fuzzrider aus Athen verbindet Heavy Blues mit intensiven Gitarrenriffs. Die Band setzt sich aus Jim Lord (Lord 13, Madleaf) an Gitarre und Gesang, Nick Giannoulis (One Man Drop, Blame Canada, Nochnoy Dozor) am Bass sowie Brian Velentzas (Captain Brian) am Schlagzeug zusammen.

Hawery präsentiert eine Mischung aus Black Metal, Thrash, Hardcore, Punk und Doom Metal, durchzogen von Stoner-Elementen. Die Kombination aus massiven Gitarrenwänden, treibenden Drums und markantem Gesang sorgt für eine intensive Live-Atmosphäre. Die Band greift auf umfangreiche Bühnenerfahrung aus früheren Projekten zurück.

Magdeburger Lesebühne: "Die höflichen…" in der Stadtbibliothek

Die Magdeburger Lesebühne präsentiert im Rahmen der Reihe "Die höflichen…" eine Performance-Lesung mit selbstverfassten Texten. Termin ist am Mittwoch, 12. März 2025, um 19.30 Uhr in der Stadtbibliothek, Breiter Weg 109. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Lars Johansen, Sandy Gärtner, Leonard Schubert und Jessica Denecke bringen ihre Leidenschaft für Sprache und Literatur auf die Bühne. Die Texte regen zum Lachen, Träumen und Nachdenken an und bieten ein vielseitiges Hörerlebnis.

Führung durch die Hegelstraße in Magdeburg mit Nadja Gröschner und Dörte Neßler

Die Hegelstraße, die um 1880 unter dem Namen Augustastraße angelegt wurde, gehört zu den architektonisch bedeutenden Straßenzügen in Magdeburg. Neben repräsentativen Wohnhäusern prägen auch zwei Schulen, das frühere Gebäude des Landeshauptarchivs und das Palais am Fürstenwall das Straßenbild.

Eine Führung beginnt am Mittwoch, 12. März 2025, um 16 Uhr. Der Treffpunkt für befindet sich in der Hegelstraße an der Ecke zur Danzstraße. Die Teilnahmegebühr beträgt 9 Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch unter 0391-602809 oder online möglich.

Nadja Gröschner und Dörte Neßler vermitteln historische Hintergründe zur Entwicklung der Straße und erläutern die Geschichte ausgewählter Gebäude und ihrer früheren Bewohner. Dabei besteht die Gelegenheit, Einblicke in einige Treppenhäuser zu erhalten, die in ihrem ursprünglichen Zustand restauriert wurden. Der Rundgang endet in der Leibnizstraße 23 mit Informationen zum Gebäude der Volkshochschule.

Der rote Sessel: Frühlingserwachen mit Kerstin Dallmann in Magdeburg-Reform

Die Veranstaltungsreihe "Der rote Sessel" in der Stadtteilbibliothek Reform widmet sich am 12. März 2025 dem Thema Frühlingserwachen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Stadtteilbibliothek Reform in der Kosmos-Promenade 6.

Die Floristin Kerstin Dallmann präsentiert eine Auswahl an Frühblühern und gibt Hinweise zu ersten Arbeiten im Garten. Mit kreativen Anregungen für florale Frühlingsdekorationen bietet sie Inspiration für die Gestaltung der kommenden Jahreszeit. Seit vielen Jahren ist sie mit Ideen zur jahreszeitlichen Floristik in der Bibliothek zu Gast.

Dinner und Kultur am Hassel: Bürger:innen-Dinner im Schauspielhaus Magdeburg

Ein gemeinsames Dinner, künstlerische Interventionen und anregende Gespräche stehen im Mittelpunkt des Bürger:innen-Dinners im Schauspielhaus Magdeburg.

Das Schauspielhaus und das Hasselbachplatz-Management laden am Mittwoch, 12. März 2025, um 20 Uhr zu einem geselligen Abend ins Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 ein. Der Eintritt beträgt 20 Euro.

Das Hasselbachplatz-Management präsentiert ein Bilderquiz zum Hasselbachplatz, während die Tanzschule Sitara und die Singer-Songwriterin Theresa für künstlerische Beiträge sorgen. Die kulinarische Gestaltung übernimmt das Restaurant "Botanica" aus der Otto-von-Guericke-Straße.

Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, Nachbarn neu kennenzulernen, Geschichten aus anderer Perspektive zu hören und das Miteinander in der Gemeinschaft zu erleben.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 12. März. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Stadtbibliothek Magdeburg zeigt kalligraphischen Kunstkalender der Kritzelstube

Die Kritzelstube Magdeburg präsentiert in der Stadtbibliothek Magdeburg, Zentralbibliothek, eine Ausstellung mit den Monatsblättern ihres kalligraphischen Kunstkalenders 2025. Der Kalender steht unter dem Motto "Jeder Abschied ist ein Anfang" und enthält kalligraphisch gestaltete Texte von Gisela und Kirsten Steineckert. Die Ausstellung zeigt die künstlerische Umsetzung dieser literarischen Beiträge in kalligraphischen Werken.

Interessierte haben die Möglichkeit, die Gestaltung und Typografie der Monatsblätter näher zu betrachten. Die Stadtbibliothek Magdeburg befindet sich am Breiten Weg 109.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Partys in Magdeburg

Auch in der Woche werden in Magdeburg Partys gefeiert. Hier zwei Tipps für Mittwoch.

Festung Mark: Luises Garten ist zu Gast im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall. Geöffnet ist von 19 bis 1 Uhr. Musik legen Wasilisasagt, CRS vs. Limoncello sowie Bertziherzi auf.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Nachdenker: Im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 steht für den 5.3. um 20 Uhr ein "Wünsch dir was" mit DJ Bugs auf dem Plan.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Rosa statt Gau" um 19 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.