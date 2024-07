Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 13. Juli 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Monsieur Pompadour spielt im Magdeburger Moritzhof

Monsieur Pompadour gibt am 13. Juli ein Konzert im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Beginn ist um 20 Uhr.

Im Sommer 2014 verschlug es den französischen Bohèmien Monsieur Pompadour nach Berlin. Zu dem illustren Kreis seiner rauschenden Feste gehörten ein singender Belgier, ein ungarischer Geiger, ein äußerst schweigsamer Bassist und ein adeliger Gitarrenvirtuose. Sie gründeten eine Band und überzeugen seither mit einer ganz speziellen Mischung aus heiterem Swing, ambitionierter Wildheit und einer Prise Melancholie. Lieder, Chansons und Songs über das Leben und die Liebe, vierstimmig gesungen und interpretiert im Stil ihrer Idole Django Reinhardt und Stephane Grappelli. Zum zehnten Bandjubiläum zeigt Monsieur Pompadour das alte Gold und neue Ideen, kleine Eitelkeiten und große Herzensmomente in Form einer brandneuen Schallplatte: „Moustaches“.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Förderverein der Schriftstellerlädt zur fünften Runde des „Public Poetry Scream“ ein. Die Veranstaltungen finden ab dem 13. Juli 2024 bis zum 31. August 2024 jeden Samstag um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Texte ihrer Lieblingsdichter oder eigene Werke vorzutragen. Das Mikrofon wird pünktlich um 14 Uhr eingeschaltet und die Moderatoren und Moderatorinnen des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern.

Herbert Karl von Beesten wird die erste Veranstaltung am 13. Juli moderieren, und sofern das Wetter mitspielt, wird auch der Taut-Kiosk wieder vor Ort sein. „Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ‚Breitensportlern und Breitensportlerinnen‘ eine Bühne bieten“, erklärt Herbert Beesten, Vorstand des Fördervereins der Schriftsteller e.V. Uschi Günther vom Vorstand ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern. Neben einer Sponsorin unterstützt uns die Stadt Magdeburg, indem sie den Taut-Kiosk zur Verfügung stellt, und die WoBau hilft beim Transport sowie Auf- und Abbau des Kiosks.“

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am Vortragen haben, unabhängig von der Sprache der Beiträge. In den vergangenen Jahren gab es auch spanische, englische, chinesische und plattdeutsche Vorträge. Interessierte können sich direkt vor der Veranstaltung bei den Moderierenden anmelden.

Straßenfest am Tacheles am Magdeburger Hasselbachplatz

Das Tacheles in der Sternstraße 30 in Magdeburg feiert: Der Verein "platz*machen" wird vier Jahre alt.

"Aus gegebenem Anlass wollen wir gemeinsam mit euch am Samstag, 13.07. von 16 –22:30 Uhr, mit einem bunten Straßenfest a la PARKing day die Sternstraße besetzen", so die Ankündigung. "Wir rufen euch hiermit dazu auf, euch die Sternstraße anzueignen! Wie soll der öffentliche Raum für euch aussehen? Eine lange Tafel, Girlanden, eine Leinwand, Instrumente, ein Kinderschminkstand?Lasst uns die Parkplätze und die Straßenseite in Richtung Buckau umnutzen und verzaubern. Bringt euren besten Ohrensessel und die Zimmerplanze, die immer zu wenig Licht bekommt", heißt es weiter.

Candlelight-Konzerte in der Festung Mark in Magdeburg

Das Alaia Streichquartett ist ein internationales Ensemble von professionellen Musikern, die ihre Leidenschaft für die Kammermusik teilen. Unter dem Titel "Candlelight" verwandelt die Formation verschiedensten Orte in Magdeburg in atemberaubende Konzertlocations. Die Mitglieder des Quartetts verfügen über eine breite Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und tauchen in alle Arten von Musikgenres ein. Zwei Konzerte geben sie am 13.7. in der Festung Mark in Magdeburg.

Ab 18 Uhr stehen "Magische Filmmusik" auf dem Programm. Auf diesem stehen „Married Life“ aus „Up“, „You've Got A Friend In Me“ aus „Toy Story“, „Let it Go“ aus „Frozen“, „Colors of the Wind“ aus „Pocahontas“, „Reflection“ aus „Mulan“, „Supercalifragilisticexpialidocious“ aus „Mary Poppins“, „Feed the Birds“ aus „Mary Poppins“, „A Dream is a Wish your Heart Makes“ aus „Cinderella“, „Be Our Guest“ aus „Die Schöne und das Biest“, „Kiss the Girl“ aus „Arielle, die kleine Meerjungfrau“, „Under the Sea“ aus „Arielle, die kleine Meerjungfrau“, „This Land“ aus „Der König der Löwen“, „Can You Feel the Love Tonight“ aus „Der König der Löwen“, „Pure Imagination“ aus „Charlie und die Schokoladenfabrik“, „The Avengers Theme“, „The Mandalorian“ sowie ein Medley aus „Pirates of the Caribbean“.

Um 20.30 Uhr heißt es "Rock Klassiker von AC/DC & mehr". Auf dem Programm des einstündigen Konzerts stehen „Nothing Else Matters“ von Metallica, „Space Oddity“ von David Bowie, „Cryin'“ von Aerosmith, „Smoke on the Water“ von Deep Purple, „Paint it Black“ von The Rolling Stones, „Everlong“ von Foo Fighters, „Under the Bridge“ von Red Hot Chili Peppers, „Kashmir“ von Led Zeppelin, „With or Without You“ von U2 sowie „Wish You Were Here“ von Pink Floyd.

Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek

Sonnabend ist Spieletag in der Magdeburger Stadtbibliothek. Am 6. Juli 2024 stehen im Breiten Weg 109 daher mehrere Angebot breit.

Von 10 bis 13 Uhr können Teilnehmer beim „QuizScape“ in einem 60-minütigen Rätselspiel durch die Zeit mit Sherlock Holmes, Kleopatra und Leonardo da Vinci reisen. Familien können beim „Krimipuzzle“ die Rätsel „Exit - Der verschollene Tempel“ (ab 10 Jahren) und „Die drei ??? Kids - Chaos im Zoo“ (ab 7 Jahren) lösen. Zudem bietet die Veranstaltung „Tatort Bibliothek“ die Möglichkeit für ein bis fünf Personen ab 14 Jahren, knifflige Kriminalfälle in bis zu zwei Stunden zu lösen.

Chansons mit Martin Müller im "Weinzeit"

Zum Finale der französischen Wochen spielt Martin Müller im "Weinzeit" in der Himmelreichstraße 2 in Magdeburg die passenden Lieder. Beginn ist um 19 Uhr.

"Mit französischen Chansons zaubert er uns in ein romantisches Dorf inmitten der Provence", heißt es in einer Ankündigung. In dem Lokal werden an dem Abend kleine Köstlichkeiten aus der Cuisine française und erlesene Weine aus renommierten Anbaugebieten angeboten.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Mediziner und Malerei im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Die Ausstellung „Mediziner & Malerei“ zeigt bis 25. Juli im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg Kunstwerke von 33 Medizinerinnen und Medizinern aus ganz Deutschland. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr kostenfrei zugänglich.

Hintergrund: Seit 1988 organisiert die Gemeinschaft „Mediziner & Malerei“ alle zwei Jahre eine Zusammenkunft von medizinischen Freizeitkünstlern, die ihre vielfältigen Werke in facettenreichen Ausstellungen präsentieren. Diese Initiative wurde von Drs. med. Peter und Brigitte Erdmenger in Köthen gegründet und wird nun von Dipl. Stomat. Marianne Rademacher aus Flechtingen koordiniert. Die Ausstellung ermöglicht es den teilnehmenden Medizinern, ihre künstlerischen Talente einem breiteren Publikum vorzustellen, abseits ihres beruflichen Alltags. Die regelmäßigen Ausstellungen und die begleitenden Kataloge dokumentieren die Entwicklung dieser einzigartigen Gemeinschaft über die letzten 35 Jahre.

Ferienspaß im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Wobau-Ferienspaß für Kinder auf dem Kleinen Cracauer Anger im Elbauenpark geben. Das Angebot läuft von Sonnabend, 15. Juni, bis zum 21. Juli – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 Attraktionen sollen aufgebaut werden – darunter verschiedene Hüpfburgen und ein großer Hindernisparcours, Kletterberg, Soccer Court, Bungee-Trampolin und Go-Karts. Der Eintritt kostet regulär 5 Euro.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19.30 Uhr sowie "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 um 20.30 Uhr. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten zu haben.