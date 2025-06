Ein Festival, Humor, Musik, eine Safari und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 13. Juni 2025, bereichert.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Veranstaltungen und Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 13.6.2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Magdeburg lacht in der Festung Mark in Magdeburg

Vier Comedians gestalten den Abend des 13.6. beim „Magdeburg Lacht!“-Open Air-in der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass an 19 Uhr.

Neben Hendrik Brehmer treten Julia Brandner, Dominik Domiter und Florian Simbeck auf. Die Moderation übernimmt Kalle Zilske. Im Mittelpunkt stehen Comedians, die verschiedene Perspektiven auf Alltag, Gesellschaft und persönliche Erfahrungen humorvoll aufgreifen. Hendrik Brehmer bringt Geschichten aus seinem Leben und familiären Umfeld auf die Bühne. Julia Brandner verarbeitet gesellschaftliche Themen mit kritischem Humor. Dominik Domiter setzt auf langsame Erzählweise und absurde Alltagsbeobachtungen. Florian Simbeck spricht über Alltagserfahrungen und Lebenssituationen mit langjähriger Bühnenerfahrung.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

"Trio Infernale" mit den Zöllnern im Magdeburger Moritzhof

Im Rahmen ihrer exklusiven Konzertreihe „25 Orte – 25 Konzerte“ gastieren Dirk Zöllner, André Gensicke und Tobias Unterberg als "Trio Infernale" am Freitag, 13.6., auf dem Moritzhof in der Magdeburger Neustadt.

Die Formation präsentiert ein besonderes musikalisches Konzept, das bewusst auf große Inszenierung verzichtet und sich stattdessen auf die intime Klangwelt von Klavier, Gitarre und Cello konzentriert. Im Mittelpunkt steht der charakteristische Gesang von Dirk Zöllner. Gemeinsam mit seinen beiden musikalischen Weggefährten verbindet er Elemente aus Rock, Pop, Soul und Klassik zu einem stilistisch vielfältigen, zugleich stimmigen Gesamtbild. Dabei beweisen die Musiker bei ihren Auftritten nicht allein künstlerische Ernsthaftigkeit, sondern auch eine sympathische Selbstironie, die den Konzerten stets eine humorvolle Note verleiht.

Dirk Zöllner und André Gensicke gründeten 1988 die Band „Die Zöllner“ und veröffentlichten 2023 mit Portugal ihr 17. Studioalbum. Das aktuelle Trio-Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem renommierten Cellisten Tobias Unterberg – bekannt u. a. durch Engagements bei Deine Lakaien, New Model Army und Peter Gabriels „New Blood Orchestra“. Das Konzert auf dem Moritzhof ist nicht nur Teil der Tournee, sondern fällt auch auf den Geburtstag von Dirk Zöllner.

"Das Trio Infernale" spielt am heutigen Freitag, 13. Juni, ab 20 Uhr auf dem Moritzhof am Moritzplatz 1.

„Lasst uns in Frieden“ mit Hans-Günther Pölitz in Magdeburger Zwickmühle

Mit dem Programm „Lasst uns in Frieden“ kehrt Hans-Günther Pölitz nach einer Hüftoperation auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a zurück. Gemeinsam mit Thomas Müller steht er an verschiedenen Terminen im Juni auf der Bühne: um 20 Uhr am 13., 14., 18., 19., 27. und 28. des Monats.

Das Kabarettstück, eine satirische Fürbitte der Magdeburger Zwickmühle für die Spielzeit 2024/25, stammt aus der Feder von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Hans-Günther Pölitz und Wolfgang Schaller. Unter der Regie von Matthias Schwarzmüller widmen sich Müller und Pölitz mit spitzer Zunge und wachem Verstand dem Zustand unserer Welt – zwischen politischem Ernst und scharfem Witz. Während der Faust einst fragte, was die Welt im Innersten zusammenhält, zeigt das Kabarett, wie sie im Äußersten auseinanderfällt.

In „Lasst uns in Frieden“ wird das Spannungsverhältnis zwischen Meinungsfreiheit, gesellschaftlicher Entwicklung und internationaler Politik pointiert auf die Bühne gebracht – mit kritischem Humor, bei dem auch mal anecken erlaubt ist. Mit bissiger Satire, geistreichen Beobachtungen und einem Augenzwinkern nehmen die beiden Kabarettisten Themen wie den Zustand des politischen Diskurses, Krieg und Frieden, Putin, gesellschaftliche Befindlichkeiten und den Alltag im Osten unter die Lupe – stets mit dem Anspruch, der Welt einen Reim abzuringen.

Carcass – "Europa Rigor Tour 2025" in der Factory Magdeburg

Am 13. Juni 2025 macht die "Europa Rigor Tour" von Carcass Halt in der Factory, Sandbreite 2 in Magdeburg. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Carcass zählt neben Napalm Death zu den prägenden Bands des Grindcore. Die ersten Aufnahmen entstanden 1985 mit Bill Steer (Gitarre, Ex-Napalm Death), Ken Owen (Schlagzeug) und Jeff Walker (Bass, Ex-Electro Hippies), gemeinsam mit einem Sänger namens Sanjiv. Die englische Grindcore- und Death-Metal-Band stammt aus Liverpool.

Szenische Lesung „ChatGPT gone wild“ im Gesellschaftshaus Magdeburg

Am Freitag, dem 13. Juni 2025, findet um 20 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 die szenische Lesung „ChatGPT gone wild“ statt. Die Veranstaltung ist Teil des Felicia Festivals.

Das Stück widmet sich dem Thema Künstliche Intelligenz. Unter der Regie von Lulu Schmidt und in der Produktion von Carola Schmidt (D´Avantgarde) sind Lulu Schmidt, Viktoria Winter und Scharmien Zandi auf der Bühne zu erleben. Das Drehbuch wurde von Lulu Schmidt, Scharmien Zandi und Rina Juniku verfasst. Für Audioeinspielungen und KI-Beratung ist Stephanie Meisl / S. Myselle verantwortlich.

Im Zentrum der Lesung steht die Auseinandersetzung mit den frühen Entwicklungsphasen von ChatGPT und Bing. Die Performance verbindet humorvolle und absurde Elemente mit reflektierenden und kritischen Betrachtungen zu künstlicher Intelligenz. Grundlage der Texte sind ausschließlich KI-generierte Inhalte, insbesondere aus ChatGPT, die von den Darstellenden interpretiert werden. Behandelt werden Themen wie die Grenzen künstlicher Systeme, Fragen nach Identität und Bewusstsein sowie die Komplexität maschineller Kommunikation.

Transsonic im Gesellschaftshaus Magdeburg – Licht- und Klangkonzert zum Felicia Festival

Am Freitag, dem 13. Juni 2025, beginnt um 21.45 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 in Magdeburg das Licht- und Klangkonzert „Transsonic – Parallel Resonance“. Die Performance ist Teil des Felicia Festivals.

Transsonic ist ein Berliner Transmedia-Duo, bestehend aus Viola Yip und Nicola L. Hein. Seit 2018 entwickeln sie Projekte an der Schnittstelle von Instrumentenbau, Lichtkunst, Klangforschung und performativer Technologie. Ihre Arbeiten verbinden Klang- und Lichträume in ortsspezifischen Performances und Installationen.

Im Projekt „Transsonic – Parallel Resonance“ kommt maschinelles Lernen zum Einsatz, um ein KI-basiertes System namens NicolAI in die Performance einzubinden. Dieses System analysiert und verarbeitet die Klänge von Gitarre und Glühbirnen und erzeugt daraus eine interaktive Reaktion, die in Echtzeit mit der menschlichen Darbietung verbunden ist.

Die musikalische Arbeit von Yip und Hein reflektiert über Klang als physisches und theoretisches Phänomen. Ihre Improvisationen basieren auf einem Zusammenspiel von Licht und Klang, das über klassische Aufführungsformate hinausgeht. Transsonic versteht sich als künstlerisches Forschungsprojekt, das neue Formen medialer Interaktion und musikalischer Kommunikation im Spannungsfeld von Technologie und Wahrnehmung untersucht.

Kriminal-Improtheater im "Guck mal!" in Magdeburg

Am Freitag, dem 13. Juni 2025, beginnt um 19.30 Uhr im Kulturzentrum „Guck mal!“ in der Babelsberger Straße 9 in Magdeburg eine besondere Ausgabe des Improvisationstheaters „Krimaginär“ unter dem Motto „Freitag der 13.–Spezial“. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr.

Die Theatergruppe Magdeburger Theaterkiste von 1993 lädt zu einer interaktiven Theateraufführung ein, bei der das Publikum die Entwicklung eines Kriminalfalls mitbestimmt. Dabei entstehen Szenen rund um Fragen wie: Wer ist das Opfer? Wer könnte die Tat begangen haben? Handelt es sich um ein Verbrechen wie Mord oder um ein anderes Delikt? Und: Wird der Fall am Ende aufgeklärt?

Die Veranstaltung bezieht die Ideen des Publikums aktiv in das Geschehen ein. Die Zuschauer gestalten gemeinsam mit den Darstellenden den Verlauf des Stücks.

Chor Viva la musica in der St. Gertraudenkirche Magdeburg-Buckau

Am Freitag, dem 13. Juni 2025, beginnt um 19 Uhr ein Chorkonzert in der St. Gertraudenkirche in der Schönebecker Straße 17 in Magdeburg-Buckau. Das Konzert steht unter dem Titel „Viva la musica“ und lädt zum musikalischen Ausklang des Tages ein.

Zu hören ist der Chor Viva la musica aus Hohenwarthe mit einem abwechslungsreichen Programm. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, verschiedene Werke aus dem Repertoire des Ensembles in der besonderen Akustik der historischen Kirche zu erleben.

Abend-Safari im Zoo Magdeburg

An drei Terminen im Sommer 2025 bietet der Zoo Magdeburg Abend-Safaris an: am 13. Juni, 15. August und 12. September. Beginn ist jeweils um 18 Uhr am Haupteingang in der Zooallee 1. Die Tour dauert etwa eineinhalb Stunden.

Mit Einbruch des Abends verändert sich die Stimmung im Zoo. Während einige Tiere sich zur Ruhe begeben, werden andere erst aktiv. Die Führung vermittelt Einblicke in das Verhalten verschiedener Tierarten in der Dämmerung – darunter Elefanten, Affen und weitere Bewohner des Zoos.

Die Teilnahme ist ab einem Mindestalter von sechs Jahren möglich. Der Preis beträgt 20 Euro pro Person, der Eintritt ist darin enthalten. Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf zum Beispiel unter www.zoo-magdeburg.de erhältlich, es gibt keine Abendkasse. Ein Nacheinlass ist nicht möglich

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Die großen Museen in Magdeburg haben auch am Karfreitag geöffnet. So auch das Technikmuseum.

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Gruppa Karl-Marx-Stadt im Machwerk Magdeburg

Am 13. Juni 2025 tritt Gruppa Karl-Marx-Stadt im Machwerk, Breiter Weg 114a in Magdeburg, auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Band bringt musikalische Einflüsse aus Ska-Punk, Punk-Rock und Elektro-Pop auf die Bühne. Charakteristisch sind der Einsatz von Trompete, Saxophon, Drums und einer großformatigen Bass-Balalaika. Die Gruppe kombiniert eigene Stücke mit bekannten Titeln und legt dabei besonderen Wert auf eingängige Rhythmen und humorvolle Texte.

Im Mittelpunkt steht Frontmann Alexey, dessen Lieder durch markante Stimmführung und akzentuierte Ausdrucksweise geprägt sind. Die musikalische Mischung ist auf Bewegung ausgelegt und animiert zum Mittanzen.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Im Vorverkauf keine Tickets mehr gab es für "Minihorror" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 sowie für "Die Echse" mit Michael Hatzius um 19.30 Uhr im Dom. Keine Eintrittskarten waren mehr für "Die Katze, die tut, was sie will" um 9 und 10.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 zu haben.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.