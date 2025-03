Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 13. März 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

"Wir müssen immer lachen" im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Das Kabarett "... nach Hengstmanns" präsentiert das neue Programm der HengstmannBrüder. Die Premiere von "Wir müssen immer lachen" findet am Donnerstag, 13. März 2025, um 19.30 Uhr im Kabarett am Breiten Weg 37 statt. Passend zur Premiere erscheint das gleichnamige Buch "Wir müssen immer lachen", das Geschichten aus dem Leben der Brüder enthält.

Tobias und Sebastian Hengstmann bringen mit ihrem mittlerweile 20. Programm eine Mischung aus Satire, Musik und Improvisation auf die Bühne. Thematisiert werden politische und gesellschaftliche Ereignisse der letzten Jahre, immer mit einem humorvollen Blick auf das Zeitgeschehen.

Weitere Vorstellungen sind in diesem Monat für den 14., 15., 19., 20., 26. und 28. März um 19.30 Uhr und am 16. März um 15 Uhr angesetzt. Jeweils um 19.30 Uhr folgen Auftritte von Sebastian und Tobias Hengstmann am 2., 9., 11., 16. und 30. April sowie am 7., 10., 14., 15. und 16. Mai.

Girls! Girls! Girls! im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus

Das Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg präsentiert in mehreren Vorstellungen seine Show "Girls! Girls! Girls!" zum Frauentag. Vorstellungen finden am Donnerstag, 13. März, um 20 Uhr sowie am Samstag, 15. März, um 15 Uhr statt. Weitere Termine sind ausverkauft.

Ein Mix aus Comedy, Travestie und Party-Hits sorgt für beste Unterhaltung. Gastgeber Enrico Scheffler führt durch den Abend, während Travestiekünstlerin Ottilie S. mit ihrer Darbietung als "Dorf-Diva" für Begeisterung sorgt. Das Programm bietet eine Mischung aus humorvollen Einlagen, Musik und Überraschungsmomenten.

Insel-Theater Magdeburg mit dem „Bahnhof Nirgendland“

Die Inszenierung „Bahnhof Nirgendland“ erzählt von der Fahrkartenverkäuferin Rosemarie Gleisberg, die seit vielen Jahren an einem Bahnhof in einer kleinen Provinzstadt arbeitet. Für sie ist der Bahnhof ein Ort voller Geschichten, denn Reisende berichten von fernen Orten, Abenteuern und Erlebnissen. Im Laufe der Zeit nimmt jedoch die Zahl der Fahrgäste ab, und die Einsamkeit wird spürbarer. Begleitet von zwei Musikern erinnert sich Rosemarie an vergangene Zeiten und die Erzählungen, die sie einst hörte. Trotz nachdenklicher Momente bleibt die Figur voller Lebendigkeit und Humor.

Das musikalische Programm umfasst Chansons von Friedrich Hollaender, Hildegard Knef, Jacques Brel und weiteren Komponisten. Die Stücke sind neu arrangiert und bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus leisen und kraftvollen Tönen.

Auf der Bühne stehen Anne Struve (Schauspiel und Gesang), Annalena Buchholz (Cello) und Lennart Wenzel (Klavier).

Vorstellungen sind im Insel-Theater in der Zollstraße 19 in Magdeburg am 13. und 16. März sowie am 3. und 4. April, jeweils um 20 Uhr. Aufgrund hoher Nachfrage besteht für den 14. und 15. März die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.

Sudenburger Feuerwache: JC und Angelina Grimshaw Trio mit Jan Kubon

Das britische Geschwisterpaar JC und Angelina Grimshaw tritt gemeinsam mit dem Musiker Jan Kubon in Magdeburg auf. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 13. März, um 20 Uhr in der Sudenburger Feuerwache, Halberstädter Straße 140.

Die Musikszene der Isle of Wight ist untrennbar mit den Namen JC und Angelina Grimshaw verbunden. Seit mehr als 20 Jahren sind sie in Folk-, Blues- und Jazzclubs aktiv. Sie spielen als Duo, in Zusammenarbeit mit Dick Taylor von den Rolling Stones und Pretty Things oder als Trio mit Jan Kubon. Ihre musikalische Vielfalt reicht von Appalachian Sounds und Old Time Music bis hin zu Blues.

JC Grimshaw gilt als einer der besten Mandolinisten Europas und zeichnet sich zudem als Slidegitarrist und Songwriter aus. Angelina Grimshaw steht ihm mit ihrer markanten Singstimme und ihrem Gespür für traditionelle Musikstile in nichts nach. Bei ihren Auftritten erzeugen sie mit Mandoline und akustischer Gitarre eine eindrucksvolle Klangfülle.

Die Authentizität und handwerkliche Präzision des Trios prägen das musikalische Erlebnis. Ihr Repertoire umfasst energiegeladene Stücke ebenso wie ruhige, atmosphärische Passagen. Ein Zitat aus einem ihrer Songs beschreibt ihre musikalische Philosophie: "Tanzen, lachen und singen kann man nur, wenn man lebt, wenn man tot ist, wächst halt nur noch das Moos auf dem Grabstein."

Polarlichter im Magdeburger Museum für Naturkunde

Nordlichter durchbrechen die Dunkelheit und schicken einen Schwall voller Licht in Richtung Erde. Es scheint bunt leuchtender Regen niederzugehen – LichterRegen. In Lappland – einer letzten großen Wildnis Europas – lässt sich dieses einzigartige Naturschauspiel besonders eindrücklich erleben. Die Magdeburger Katrin und Gert Fiedler sind seit mehr als 20 Jahren zu jeder Jahreszeit in der atemberaubenden, ursprünglichen und rauen Natur dieser Region unterwegs.

Am Donnerstag, dem 13. März 2025, um 19 Uhr berichtet Gert Fiedler im Museum für Naturkunde Magdeburg (Otto-von-Guericke-Straße 68-73) in Bildern und Geschichten von der atemberaubenden Natur nördlich des Polarkreises. Seine bildgewaltige „Live-Reportage“ unter dem Titel „LichterRegen – Naturphänomene in Lappland“ erzählt von beeindruckenden Erlebnissen zwischen Polarnacht und Mitternachtssonne, vom magischen Leuchten, von acht statt vier Jahreszeiten, von Rentieren und Bären sowie von den Samen, dem einzigen indigenen Volk Europas.

Magdeburg und seine Sportler: Veranstaltung zur Sportgeschichte in der Urania

Die Urania Magdeburg lädt in Zusammenarbeit mit der AG Sportgeschichte zu einem Vortrag über die sportliche Tradition der Stadt ein. Der Vortrag beginnt am Donnerstag, 13. März 2025, um 16 Uhr in der Urania Magdeburg, Nicolaiplatz 7. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0391/255060 erforderlich.

Im Laufe der letzten 100 Jahre waren zahlreiche bekannte Sportler, Trainer und Funktionäre in Magdeburg tätig. Die Veranstaltung bietet eine Zeitreise durch die Geschichte des Sports in der Stadt und erinnert an herausragende Persönlichkeiten dieses Bereichs.

Stadtbibliothek Magdeburg bietet Großen Bücherflohmarkt mit vielfältigem Medienangebot

In der Stadtbibliothek Magdeburg werden zahlreiche gut erhaltene Medien zu günstigen Preisen angeboten. Am 13. bis 15. März 2025 von 10 bis 19 Uhr und und am 16. März bis 13 Uhr können im Gebäude in der Straße Breiter Weg 109 Bücher und weitere Medien erworben werden.

Das Sortiment umfasst Romane, Krimis, Sachbücher und Ratgeber sowie eine große Auswahl an Kinderliteratur. Darüber hinaus sind Musik-CDs, Hörbücher und Filme auf DVD sowie Blu-Ray-Discs erhältlich. Auch Noten gehören zum Angebot.

Zwei Ausstellungen anlässlich des Frauentags im Landtag von Sachsen-Anhalt

Anlässlich des Internationalen Frauentages zeigt der Landtag von Sachsen-Anhalt ein Doppelausstellung, die die bedeutende Rolle der Frauenbewegung in Deutschland beleuchtet. Zu sehen sind die Tafeln im Landtagsgebäude bis 4. April 2025.

Die Ausstellung unter dem Titel „Mit Kühnheit und Zuversicht“ präsentiert Reprints historischer Plakate, die den Frauentag und das Frauenwahlrecht thematisieren. Die 27 Tafeln umfassen einen historischen Zeitraum von 1906 bis zur Wendezeit. Sie zeigen, wie sich das Frauenbild im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext ständig verändert hat. Die Ausstellung des in Halle ansässigen Vereins Dornrosa bildet ein optisches Lehrbuch, das die Verwendung von Klischees und Rollenbildern vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute veranschaulicht und die unterschiedlichen Darstellungen in den beiden deutschen Staaten nach 1945 darstellt.

Die Ausstellung „Frauen im geteilten Deutschland“ von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur widmet sich der Rolle und dem Leben von Frauen in Deutschland seit den 1970er Jahren. Auf 20 Plakaten werden vergleichend verschiedene Lebensrealitäten von Frauen im geteilten Deutschland sowie seit der Wiedervereinigung beleuchtet. Die Ausstellung thematisiert sowohl die Herausforderungen, die Frauen auf beiden Seiten der Mauer bewältigen mussten, als auch die Erfolge, die sie in West- und Ostdeutschland erringen konnten.

Ein zentrales Anliegen ist die Frage, ob Frauen in beiden deutschen Staaten trotz unterschiedlicher politischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen ein gemeinsames Streben nach Selbstbestimmung in einem männlich geprägten System verband.

"misogynist biased AI" von Sophie Lenglachner im Magdeburger Volksbad Buckau

Die Ausstellung "misogynist biased AI" von Sophie Lenglachner wird derzeit im Volksbad Buckau gezeigt. Dieses befindet sich in der Karl-Schmidt-Straße 56. Öffnungszeiten sind Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag 10 bis 19 Uhr.

Die künstlerischen Werke – Bilder und Wandskulpturen – setzen sich mit der Problematik voreingenommener Künstlicher Intelligenz auseinander. Thematisiert wird die Reproduktion bestehender gesellschaftlicher Diskriminierungen durch algorithmische Systeme. Die Ausstellung widmet sich Fragen der Stereotypisierung, Marginalisierung und den Folgen von voreingenommener Datenverarbeitung in der KI-Entwicklung. Sie regt zur Reflexion und zum Dialog über die Auswirkungen dieser Technologien an.

Bud Spencer und Terence Hill in „Zwei Missionare“ im Oli in Magdeburg

Bud Spencer und Terence Hill kehren auf die Kinoleinwand zurück. Anlässlich des 50. Jahrestags der Premiere von „Zwei Missionare“ läuft der Streifen im März als Donnerstagsfilm im Oli-Kino, Olvenstedter Straße 25a. Am 13. und 27. März ist die italienische Komödie von 1975 jeweils um 19 Uhr zu sehen.

Die beiden Haudrauf-Spezialisten versuchen darin als Missionare, den Eingeborenen einer Insel zu helfen, indem sie die frohe Botschaft auf ihre sehr eigene Weise auslegen und sich dabei schlitzohrig und schlagfertig mit der weltlichen und kirchlichen Obrigkeit auseinandersetzen. Tickets können unter Telefon 0391/53548622 bestellt werden.

Ausstellung von Jan Kubon: "The Land, The Sea And The Air"

Eine Ausstellung "The Land, The Sea And The Air" von Jan Kubon wird in Magdeburg gezeigt. Ausstellungsstätte ist die Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140.

Die Ausstellung zeigt Reiseskizzen und Malerei aus den Jahren 2012 bis 2024. Die Eröffnungsrede hält Jörg Stübing aus Dresden. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Burkhard Schmidt am Piano.

Ausstellung "Blickwechsel" im Oli Magdeburg

Die Ausstellung "Blickwechsel" von Zora Zess wird im Foyer des OLi gezeigt. Dieses befindet sich in der Olvenstedter Straße 25a.

Die Künstlerin aus Magdeburg ist für ihre wilden und abstrakten Werke bekannt. Sie experimentiert mit Farben und Formaten und nutzt den kreativen Prozess bewusst als gestalterische Herausforderung. Die Ausstellung folgt auf eine Präsentation in der Ravelin-Galerie und wird nun im OLi Kino fortgesetzt.

"Die Farbe der Freude" in der Medizinischen Zentralbibliothek der Magdeburger Uni

Die Künstlergruppe "malwerk" lädt unter de Titel "Die Farbe der Freude" zu einer Werkschau in die Medizinische Zentralbibliothek Magdeburg ein. Bis zum 28. März 2025 können die Werke während der Öffnungszeiten der Bibliothek im Haus 41 auf dem Campus an der Leipziger Straße 44 von Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr besichtigt und bei Interesse auch erworben werden.

Das "malwerk" besteht aus Menschen mit geistiger Behinderung der Evangelischen Stiftung Neinstedt, Studierenden der Hochschule Harz und weiteren Interessierten, die gemeinsam unter der künstlerischen Leitung von Korvin Reich arbeiten. Wöchentlich erproben sie neue Techniken und Materialien, wobei sich eine besondere Direktheit und Hingabe in den Werken der Menschen mit Behinderung zeigt. Jedes Bild spiegelt ein Stück Persönlichkeit wider, und die Mitglieder tauschen sich über ihre Eindrücke und Gefühle zu den entstandenen Arbeiten aus. Die Künstlerinnen und Künstler sind stolz darauf, ihre Begabungen zu zeigen und ein breiteres Publikum zu erreichen.

„Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Die neue Sonderausstellung „Stadt im Blick: Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten“ wird im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straß 68 bis 73 gezeigt. Die Ausstellung, die bis zum 18. Mai 2025 zu sehen ist, zeigt eine Auswahl von rund 100 Objekten aus der Graphischen Sammlung des Museums. Diese Werke bieten einen facettenreichen Blick auf Magdeburg und dokumentieren die Veränderungen im Stadtbild über die letzten 500 Jahre. Neben Papierarbeiten und Gemälden sind auch Porzellanansichten zu sehen.

Themen der Ausstellung sind unter anderem der Klosterbergegarten, der Domplatz, der Alte Markt, Industrie- und Parkanlagen sowie das gesamte Stadtpanorama. Die Werke stammen von renommierten Künstlern wie Jan van de Velde, Gabriel Bodenehr, Heinrich Mittag, Friedrich Wilhelm Behrendsen, Johann Friedrich Klusemann, Carl Hasenpflug, Maryan Zureck und Marianne Rusche. Zu den Highlights gehören Drucke aus der Schedelschen Weltchronik und der Merian-Werkstatt. Einige der Objekte werden erstmals nach aufwendiger Restaurierung präsentiert.

Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

