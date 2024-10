Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 13.10.2024.

Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 13.10.2024.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Auf hoher See" im Theater an der Angel

"Auf hoher See" ist eine heitere Farce von Sławomir Mrożek, in der drei schiffbrüchige Herren in Frack und Smoking um das Überleben verhandeln. In pointierten Dialogen treten die Lügen und Phrasen der Gesellschaft zutage, während der Hunger der Männer wächst. Das Stück wirkt wie eine Parabel auf moderne politische Wahlen und endet mit einer überraschenden, perfiden Wendung. Die Aufführung begeistert mit dem Spiel von Anne Struve, Ines Lacroix und Peter Wittig unter der Regie von Marcus Kaloff.

Die Vorstellungen finden im Theater an der Angel, Zollstraße 19, statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr am 13., 17., 20., 24., 27. und 31.10. sowie 3.11. Zu anderen Terminen sind die Karten im Vorverkauf bereits ausverkauft.

Stern-Combo Meißen im Alten Theater

Die Stern-Combo Meißen, eine der ältesten Rockbands Deutschlands, wurde 1964 in der DDR von Martin Schreier, Norbert Jäger und Bernd Fiedler gegründet. In der heutigen Besetzung von Martin Schreier , Manuel Schmid, Sebastian Düwelt, Axel Schäfer und Frank Schirmer ist sie auf Tour und macht in Magdeburg Station. Das Konzert beginnt am 13.10. um 18 Uhr im Alten Theater in der Tessenowstraße 11.

Ursprünglich spielte die Band Covers internationaler Künstler, bevor sie sich in den 1970er Jahren dem Progressive Rock zuwandte. Mit Alben wie Weißes Gold (1978) und Reise zum Mittelpunkt des Menschen (1981) erreichten sie große Popularität. In den 1980er Jahren wechselte die Band den Namen zu Stern Meißen und den Stil zu kürzeren, tanzbaren Liedern. Nach der Wende wurde es ruhiger um die Band, doch sie kehrte 1996 erfolgreich zurück. Bis heute tritt die Band live auf und veröffentlicht regelmäßig neue Musik, darunter das Album Freiheit ist (2020).

Winter-Orgelpunkt in der Kathedrale St. Sebastian

Am Sonntag, den 13. Oktober 2024, um 16:00 Uhr, lädt die Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg zum Winter-Orgelpunkt 2024 ein. Bei diesem besonderen Konzert wird der renommierte Kirchenmusiker und Konzertorganist Marcel Eliasch aus Paderborn eine musikalische Reise durch verschiedene Epochen präsentieren. Im Mittelpunkt des Konzerts steht die Kunst der Orgelimprovisation, die Eliasch meisterhaft beherrscht.

Das abwechslungsreiche Programm beginnt mit der „Suite française sur ‚Du große Herrin starke Frau‘“, die in fünf Sätzen einen eindrucksvollen Einstieg bietet. Es folgen „Souvenir aus Wien – Drei Flötenuhren“, eine charmante Komposition in drei Teilen, und die rhythmisch packende „Minimal Suite“. Den krönenden Abschluss bildet eine „Symphonie in vier Sätzen“, in der Marcel Eliasch sein außergewöhnliches Talent in den verschiedenen musikalischen Stilen eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Derzeit ist Eliasch als Dekanatskirchenmusiker im Erzbistum Paderborn tätig und hat in Marsberg das Internationale Orgelimprovisationsfestival ins Leben gerufen. Darüber hinaus ist er Assistenz-Domorganist am Hohen Dom zu Paderborn und tritt regelmäßig als Organist und Kammermusiker im In- und Ausland auf, unter anderem im Freiburger Münster, dem Petersdom im Vatikan und der Lambertikirche in Münster. Von 2022 bis 2024 war er Lehrbeauftragter für künstlerisches Orgelspiel an der Hochschule für Musik Detmold und übernahm zudem eine Professurvertretung für Liturgisches Orgelspiel und Orgelimprovisation.

1. Kammerkonzert des Theaters Magdeburg im Schauspielhaus widmet sich dem Schlagwerk

Das 1. Kammerkonzert des Theaters Magdeburg lädt zu einer Reise durch die vielseitige Klangwelt des Schlagwerks ein. Am Sonntag, den 13. Oktober 2024, um 11 Uhr findet das Konzert im Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Straße 64, statt.

Im Mittelpunkt stehen Mallet-Instrumente, auch als "Klavier des Schlagwerkers" bekannt. Drei mal drei Stücke, die von sanft-melancholisch bis energisch-pulsierend reichen, zeigen die Bandbreite dieser besonderen Instrumente. In "Trio per uno: 1. Meccanico, Lift-off und 42nd Street" dominieren verschiedene Trommeln, während in "La Depre, Losa und La Querendona" Marimba und Vibraphon im Vordergrund stehen. Im letzten Teil des Programms, mit Stücken wie "Libertango, Chega de Saudade, Spain und Armando’s Rumba", wird das Ensemble durch Kontrabass und Klavier ergänzt, was dem Konzert eine besondere klangliche Tiefe verleiht.

Timon von Athen im Magdeburger Schauspielhaus

"Timon von Athen", ein Schauspiel von William Shakespeare, erzählt die Geschichte des reichen und großzügigen Bürgers Timon, der von der undankbaren Gesellschaft, der er so viel gab, enttäuscht und verraten wird. Nach dem Verlust seines Vermögens zieht er sich verbittert in die Wälder zurück und plant, Athen zu vernichten. Regisseur Andreas Kriegenburg inszeniert dieses Stück in einer Übersetzung von Frank Patrick Steckel.

Die Aufführungen finden im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64, statt. Vorstellungen sind für den 13.10. und 3.11. um 18 Uhr und für den 19.10., 30.11., 14.12. und 26.12. um 19.30 Uhr geplant.

Ballett Vincent im Magdeburger Opernhaus

Das Ballett "Vincent" von Jörg Mannes im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9 steht im Zeichen eines faszinierenden Experiments, das Kunst, Klang, Künstliche Intelligenz und Choreografie miteinander verbindet. Eine Vorstellung beginnt am Sonntag, den 13. Oktober 2024, um 16 Uhr. Weitere Aufführungen sind für den 3.11 und 24.11. ebenfalls um 16 Uhr, für den 5.1. um 18 Uhr sowie jeweils um 19.30 Uhr für den 26.10., 22.11. und 30.11., 21.12. und 17.1. geplant.

Inspiriert von den Farben und Werken Vincent van Goghs, erkundet der Abend die Wechselwirkungen von Farbe, Raum und Bewegung – weniger das Leben des Künstlers, sondern vielmehr seine Kunst steht im Mittelpunkt. Unterstützt von Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada, hinterfragt Mannes, wie die Tänzer aufeinander reagieren und welche emotionale Kraft die ausgewählte Musik entfaltet. Mit Stücken von Komponisten wie Arvo Pärt, Charles Ives, Camille Saint-Saëns und Sergei Rachmaninow erwartet das Publikum ein Ballettabend, der alle Sinne anspricht.

Happy Hour mit GlasBlasSing im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Sonntag, den 13. Oktober 2024, um 19 Uhr tritt GlasBlasSing mit dem Programm "Happy Hour" im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A, auf. Die Band zeigt, dass Musik auch auf Flaschen gemacht werden kann, und das sogar auf heitere Weise. Ihr Programm widmet sich den sonnigen Seiten des Lebens und stellt Fragen rund um Glück und Zufriedenheit.

Die Songs, gespielt auf Flaschen und anderen alltäglichen Gegenständen, bieten knapp zwei Stunden humorvolle und musikalische Unterhaltung. Dabei lassen GlasBlasSing auch ein Glücksrad über die Songreihenfolge entscheiden

Dritter Tag der Kulturkurve in Magdeburg-Stadtfeld

Die Initiative KunstKurve ist ein Ausstellungsevent von Magdeburger Künstlerinnen, das vom 11. bis zum 13. Oktober 2024 statt findet. Es verbindet unterschiedlichste Orte – darunter ein Kneipe, eine Kirche und lokale Geschäfte. Alle Ausstellungsräume befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Diesdorfer Straße. Sie laden so zu einem Spaziergang durch die facettenreichen Schaffensprozesse lokaler Künstlerinnen ein – gezeigt wird unter anderem Malerei, Fotografie, Mixed Media und Skulpturen. Die Ausstellung wird umrahmt durch ein Programm aus Konzerten, Stadtteil-Führungen, Improtheater, Workshops und Lesungen.

Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem „Mitmach-Koffer“-Theater für Kinder, das von Sandy Gärtner im Livland, Immermannstraße 15, präsentiert wird. Im Rayon Haus, Steinigstraße 1a, können Kinder zwischen 10 und 13 Uhr am Kreativworkshop „Kunst-Wundertüte“ mit Andrin Schumann teilnehmen. Um 11 Uhr findet im Kulturkollektiv, Arndtstraße 55, eine Kinderbuchlesung von Christine Faust statt, bei der sie ihr Werk „Der kleine Luchs“ vorstellt.

Am Lessingplatz vor dem Janasch’s, Arndtstraße 40, startet um 11.30 Uhr eine spannende Schnitzeljagd mit Maria Nitzschke, gefolgt von einem tänzerischen Spaziergang mit Lena Wenke um 13 Uhr. Das Schölkopf Brass, Steinigstraße 13, lädt um 14 Uhr zur Tombola der Stempelkarten, moderiert von Maren Glitzer und Lucky Tenner. Der Sonntag endet festlich mit einem Abschlusskonzert von QUAPRO, dem Quartett aus dem Neuen Magdeburger Kammerchor, in der Pauluskirche, Goethestraße, um 15 Uhr.

Feier zum 70-jährigen Bestehen der Evangelische Studierendengemeinde Magdeburg

Am Sonntag, den 13. Oktober 2024, feiert die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) Magdeburg ihr 70-jähriges Bestehen in der Wallonerkirche am Wallonerberg. Der Zugang zur Gemeinde erfolgt über die Neustädter Straße 6.

Um 11.30 Uhr beginnt die Feier mit der Verleihung des Umweltsiegels „Grüner Hahn“ und der Anbringung der Plakette. Im Anschluss, um 12 Uhr, findet ein Festgottesdienst mit Landesbischof Friedrich Kramer und musikalischer Begleitung des Magdeburger Universitätschors unter der Leitung von Tobias Eger statt. Ab 13.30 Uhr sind alle zu einem Festbuffet eingeladen, das aus geretteten Lebensmitteln besteht.

Familiengottesdienst und Gemeindefest im St. Nicolai

Die St. Nicolaigemeinde feiert in diesem Jahr das 200-jährige Bestehen ihrer St. Nicolai-Kirche im Nicolaiplatz. Zum Abschluss der Festwoche findet am Sonntag, den 13. Oktober 2024, um 10:00 Uhr ein Familiengottesdienst statt. Begleitet wird die Veranstaltung von den „Neustadt-Bläsern“.

Im Anschluss lädt die Gemeinde zu einem Gemeindefest mit kulinarischen Angeboten ein. Der Eintritt ist frei.

Literarisch-musikalische Matinee im Farnhaus

Am 13. Oktober um 11 Uhr lädt eine literarisch-musikalische Matinee im zauberhaften Ambiente des Farnhauses der Magdeburger Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße 129b dazu ein, unter dem Titel „Der Strauß der Lebensjahre ist rund und bunt und schön…“ das Leben in all seinen Facetten zu feiern. Die Magdeburger Lyrikerin Helga Schettge präsentiert ihre tiefgründigen und bewegenden Betrachtungen zu Freud und Leid des Lebens. Der Musiklehrer Georg Merbt aus Wanzleben, der viele von Schettges Gedichten vertont hat, begleitet die Matinee mit musikalischen Darbietungen ihrer Werke. Eine Auswahl an Lyrikbänden von Helga Schettge wird vor Ort erhältlich sein, gern auch mit persönlicher Widmung.

Der Eintritt beträgt 6,00 Euro. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl wird eine Kartenreservierung unter 0391/4042910 empfohlen.

"Family Club" in der Magdeburger Festung Mark

Der "Family Club" ist Magdeburgs neue Club-Veranstaltung für die ganze Familie, die Musik, Tanz und Spaß für Groß und Klein vereint. Veranstaltungsort ist von 14 bis 17 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall.

Dieses besondere Event bietet Eltern die Möglichkeit, mit ihren Kindern gemeinsam eine Clubatmosphäre zu erleben, ohne auf Spaß und Musik verzichten zu müssen. Die Tagesparty richtet sich an Familien und bietet eine Mischung aus Party und Kinderevent.

Neben cooler Musik gibt es ein kinderfreundliches Ambiente mit Highlights wie Kinderschminken, Tattoos, einer Seifenblasen- und Schneemaschine sowie Wickeltischen. Snacks, Pommes, Give-aways, Luftballons und Knicklichter runden das Angebot ab. Ein Live-DJ sorgt für eine abwechslungsreiche Musikauswahl, die sowohl aktuelle Clubhits als auch 90er, 2000er und Kinderlieder umfasst – Musikwünsche sind ausdrücklich willkommen. Die kinderfreundliche Lautstärke ermöglicht es allen, die Tanzfläche zu erobern und gemeinsam Spaß zu haben.

Rummel auf der Magdeburger Herbstmesse

Die Magdeburger Herbstmesse ist ein Ort des Frohsinns, des Handels und der Unterhaltung. In diesem Jahr findet sie bis zum 20. Oktober statt.

Zu den Höhepunkten gehört das Karussell „Eclipse“, das mit einer Flughöhe von 48 Metern und einer Geschwindigkeit von bis zu 90 Kilometern pro Stunde für Nervenkitzel sorgt und als weithin sichtbares Wahrzeichen der Messe gilt. Neu dabei ist in diesem Jahr die „Turbine“, die erstmals vertreten ist. Auch die Geisterbahn ist wieder mit dabei und bietet Gruselspaß. Darüber hinaus erwarten die Besucher zahlreiche weitere Fahrgeschäfte, darunter „Radio Station“, „Break-Dancer“, „Street Fighter“ und das „Nostalgie-Riesenrad“.

Für Kinder gibt es über ein Dutzend Fahrgeschäfte, darunter der Baby-Flug, die Schiffsschaukel und die Kindereisenbahn. Auch kulinarisch hat die Messe einiges zu bieten: Von Magdeburger Schmalzkuchen über gebrannte Mandeln bis hin zu Bratwurst, Lángos und kandierten Früchten gibt es für jeden Geschmack etwas. Besonders Familien können sich freuen, denn mittwochs ist Familientag mit reduzierten Preisen. Auch andere Attraktionen wie Losbuden, Schießbuden und Greifautomaten sorgen für kurzweiligen Spaß.

Die Herbstmesse ist mittwochs bis freitags ab 15 Uhr geöffnet, sonnabends und sonntags ab 14 Uhr. Montags und dienstags ist die Messe geschlossen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft ist die Führung um 11 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie „Spielplatz Musik“ um 16 Uhr im Opernhaus Magdeburg am Universitätsplatz 9 sowie Sebastian Klussmann ab 17 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Für "Nipple-Jesus" um 19.30 Uhr im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 gab es zum Redaktionsschluss noch eine Karte.