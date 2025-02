Am dritten Februarwochenende des Jahres 2025 wird in den Magdeburger Clubs ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Partys in Magdeburg am dritten Februarwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 14. bis 16. Februar 2025 ein umfangreiches Programm.

Factory: "Die neue LGBT Valentines Day Party" beginnt am 14.2. um 22 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2. Mit dabei sind DJane Joey und DJ Nicki sowie eine Drag-Show mit Yade Mystiqual. "Magdeburgs größte Mallorca-Party" wird am 15.2. ab 22 Uhr gefeiert.

Boys’n’Beats: "Would you be my Valentine" ist die Nacht am 14.2. ab 23 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, überschrieben. Am 15.2. steht Luca MahoNe zu "Luca in the Mix" ab 23 Uhr an den Reglern.

Buttergasse: Die "Valentins Singleparty" mit DJ Toni Winter beginnt am 14.2. um 23 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13. House Music, Party-Classics und Live Drum Performance bietet DJ Felistic am 15.2. ab 23 Uhr beim "One Love Saturday".

Down Town Club: 2000er, 2010er und Charts legt Florence am 14.2. ab 23 Uhr im Breiten Weg 227 im Down Town Club zur Valentinsparty auf. "Ich lebe für Hip Hop" ist das Motto für DJ Peppermint am 15.2. ab 23 Uhr.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 steht für den Geheimclub am 14.2. ab 23 Uhr die Party "New Talents" auf dem Plan. Mit dabei sind Larook, El Herb und Saense. Für den 15.2. haben sich zu "Never Stop" ab 23 Uhr Continuos Return, Lindsey Herbert und T-Quila auf dem einen und Janter Zakebusch auf dem anderen Floor angesagt.

Prinzzclub: "Tequila is my Valentine" meint DJ Sicstyle am 14.2. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a und legt dazu Hip-Hop, RnB, Bass, Latin und Pop auf. Für den 15.2. verspricht DJ Hoff ab 23 Uhr "Latin Vibes".

Feuerwache: Schwoof ist am 15.2. mit DJ Wassi in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

Ellen Noir: Die "Heidewitzka Tour" macht am 15.2. ab 23 Uhr Station im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Auf dem einen Floor stellen Tekkschuster, Cheapex, Tekkstreetboyz, Tekkbaron, Düzentrieb, Iamnotyou und Knechttekk, auf dem anderen 5XD vs Krause, Echse vs SKG sowie Togs vs Anubis die Weichen.

Insel der Jugend: Die "TIHT-Kollektivnacht" bricht auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 am 15.2. um 23 Uhr. Gespielt werden Techno, Trance und Hardtechno.

Festung Mark: Bis 23. Februar ist an der Festung Mark im Hohepfortewall eine Eisbahn aufgebaut. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag - und an den Sonnabenden ist von 18 bis 22 Uhr Eisdisco angesagt.

Idol: Im Idol im Rennebogen 177 beginnt am 15.2. um 21 Uhr eine Ü30-Party.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.