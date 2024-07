Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 14.7.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Picknicktag im Magdeburger Elbauenpark

Genießen im Grünen. Das ist ein Luxus und ein Lebensgefühl: Mit seinen schönsten Gärten und Parks feiert Sachsen-Anhalt am Sonntag, 14. Juli 2024 wieder den landesweiten Picknicktag. Der Verein „Gartenträume – Historische Parks in Sachsen-Anhalt e.V.“ lädt ein zum Schlemmen, Spielen, Entspannen, Essen, Trinken, Liegen, Erzählen, Lesen und vor allem Genießen auf den grünsten und größten Wiesen des Landes. Auch der Magdeburger Elbauenpark öffnet zum landesweiten Picknick-Tag seine Tore und lädt auf den Kleinen Cracauer Anger ein.

Auf der Terrasse am Jahrtausendturm gibt Musiker Mike F. ein Sommer-Konzert. Begleitet von Gitarre und Keyboard singt er von 11 bis 15 Uhr rockige Balladen. Die Parkgäste sind eingeladen im Gras am Fuße des Jahrtausendturms ihre Decken auszurollen und zentspannt der Musik zu lauschen. Den dazugehörigen Picknickkorb kann man entweder selbst mitbringen oder vorab bei der Zauberküche bestellen. Für Familien bietet der Park auch jede enge Platz zum Spielen und Toben im Freien, Rutschenturm, Klettervulkan und Wasserspielplatz sind nicht weit entfernt.

Zu unserem 25-jährigen Jubiläum haben wir außerdem prominente Unterstützung eingeladen: Alt-Oberbürgermeister Willi Polte wird bei einer Führung um 14 Uhr über die Entstehung des einstigen BUGA-Parks plaudern, aber auch über die lange Geschichte des Geländes mit militärischer Vergangenheit, über persönliche Parkerlebnisse und seine Geheimtipps. In Poltes Amtszeit von 1990 bis 2001 war Magdeburg Gastgeberstadt der Bundesgartenschau 1999. Aus dem Ausstellungsgelände ging anschließend der heutige Elbauenpark hervor.

Spannende Geschichten und Entdeckungen weiß auch Jürgen Ludewig, ehemaliger Veranstaltungsleiter des Elbauenparks zu berichten, der ebenfalls bei der Führung um 14 Uhr mit von der Partie ist. Auch er kennt das Areal auf dem Kleinen und Großen Cracauer Anger mit seinen Geheimnissen und Highlights aus dem Effeff und hat viele spannende Geschichten rund um den Natur- und Kulturpark zu erzählen. Treffpunkt für die Führung ist das Foyer im Jahrtausendturm. Wer an der Führung teilnehmen möchte, kann sich bis zum 10. Juli 2024 hier anmelden.

Europäische Meisterwerke aus 5 Jahrhunderten beim Orgelpunkt im Dom zu Magdeburg

Am 14. Juli 2024 findet von 16 bis 17 Uhr das Konzert "Orgelpunkt 10 – Europäische Meisterwerke aus 5 Jahrhunderten" im Magdeburger Dom statt. Thorsten Pech aus Wuppertal spielt an der Orgel, begleitet von Uwe Komischke aus Dortmund/Weimar an der Trompete und dem Corno da Caccia. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

Das Programm umfasst Werke aus verschiedenen europäischen Ländern und Epochen. Aus Norwegen des 18. Jahrhunderts wird Johann Daniel Berlins Sinfonia für Trompete und Orgel mit den Sätzen Allegro, Largo und Allegro in einer Bearbeitung von Uwe Komischke und Thorsten Pech gespielt. Aus den Niederlanden des 16. und 17. Jahrhunderts wird Jan Pieterszon Sweelincks Fantasie auf die Manier eines Echos als Orgel-Solo dargeboten.

Frankreich ist mit zwei Werken vertreten: Alexandre Guilmants Pièce de Concert op.88 in einer Bearbeitung für Corno da Caccia und Orgel von Uwe Komischke und Thorsten Pech, sowie Guillaume Lasceux' Plein Jeu, Duo, Flutes und Grand Jeu dans le goût de chasse aus "Magnificat in C 1772". Aus Deutschland wird Thorsten Pechs Prière „Mein schönste Zier und Kleinod bist“ für Corno da Caccia und Orgel zu hören sein.

Aus Böhmen des 18. und 19. Jahrhunderts stammt Johann Baptist Kucharz' Fantasie g-moll für Orgel mit den Sätzen Maestoso, Pastorale, Moderato und Maestoso. Giuseppe Torellis Sinfonia für Trompete und Orgel mit den Sätzen Moderato, Allegro, Grave und Allegro repräsentiert Italien des 17. Jahrhunderts.

Thorsten Pech, geboren 1960 in Wuppertal, legte 1980 sein Kantorenexamen ab und absolvierte 1983 die Künstlerische Reifeprüfung Orgel. 1985 erhielt er das Dirigentendiplom in Wien. Seit 47 Jahren ist er als Kantor tätig und agiert zudem als Konzertorganist und Dirigent im In- und Ausland. Von 1989 bis 2021 war er Dirigent des Düsseldorfer Bachvereins und leitet seit 2003 den Konzertchor Wuppertal. Pech hat zahlreiche Rundfunk-, Schallplatten- und Fernsehproduktionen vorzuweisen und wurde 1998 mit dem Titel „Musikdirektor“ ausgezeichnet. 2016 erhielt er den Kunst- und Kulturpreis der Springmann-Stiftung.

Uwe Komischke, geboren 1961 in Schwelm, wurde 1983 erster Solotrompeter bei den Münchner Philharmonikern unter Sergiu Celibidache. Er tritt als Solist im In- und Ausland auf und hat ebenfalls Rundfunk-, Schallplatten- und Fernsehproduktionen realisiert. 1993 war er Gastprofessor in Tokio und ist seit 1994 Professor für Trompete an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar.

Under Bridges im Magdeburger Café Flair

„Street-Folk-Rock mit Spaß an der Musik“ – so lautet das Motto von Karsten Fein, bekannt als „Under Bridges“. Für den Magdeburger ist Straßenmusik ein wesentlicher Bestandteil seines Lebens. Er möchte die Menschen mit seiner Musik erreichen, sie zum Lachen und Tanzen bringen.

Seit drei Jahren ist Karsten als Straßenmusiker unterwegs und spielt etwa 20 Konzerte im Jahr. Seine größte Leidenschaft sind jedoch die spontanen Auftritte auf der Hub- oder Sternbrücke in seiner Heimatstadt. Zu erleben ist er aber auch bei einem Terrassenkonzert im Magdeburger Café Flair. Dieses beginnt am Breiten Weg 21 um 14 Uhr.

Simone Sommerland gibt Familienkonzerte auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg

Sie ist mit ihrer Stimme aus keinem Kinderzimmer mehr wegzudenken. Simone Sommerland begeistert seit über 10 Jahren kleine und große Fans mit ihren Liedern aus der Reihe ,,die 30 besten’’. Konzerte gibt sie am 14.7. um 11 und 16 Uhr auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark.

Ihr erstes Album, „Die 30 besten Spiel und Bewegungslieder“ ist seit mittlerweile 410 Wochen in den deutschen Album Charts und brach damit bereits 2021 den zuvor von Helene Fischer aufgestellten Rekord mit den meisten Wochen in den deutschen Albumcharts aller Zeiten. Sie ist der Star der Kinderlieder und besonders in Pandemiezeiten brachte sie mit ihren Mitmach-Videos, den Kindergarten zu den Familiennach Hause. Bei Liedern wie Aramsamsam und Die Räder vom Bus fallen Klein und Groß in die passenden Bewegungen mit ein und singen lauthals mit.

Abba und Queen im Kerzenschein der Festung Mark

Das Alaia Streichquartett ist ein internationales Ensemble von professionellen Musikern, die ihre Leidenschaft für die Kammermusik teilen. Unter dem Titel "Candlelight" verwandelt die Formation verschiedensten Orte in Magdeburg in atemberaubende Konzertlocations. Die Mitglieder des Quartetts verfügen über eine breite Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und tauchen in alle Arten von Musikgenres ein. Zwei Konzerte geben sie am 14.7. in der Festung Mark in Magdeburg im Hohepfortewall.

Für 18 Uhr ist ein "Abba Tribute" geplant. Es erklingen „Dancing Queen“, „SOS“, „Money, Money, Money“, „The Winner Takes it All“, „Voulez-Vous“, „Angeleyes“, „Waterloo“, „Fernando“, „Knowing Me, Knowing You“, „Chiquitita“, „Lay All Your Love On Me“, „Super Trouper“ sowie „Mamma Mia“.

Ab 20.30 Uhr heißt es dann "Best of Queen" auf dem Programm. Auf dem Programm stehen „Somebody To Love“, „Bohemian Rhapsody“, „Crazy Little Thing Called Love“, „Killer Queen“, „Love Of My Life“, „Another One Bites The Dust“, „I Want To Break Free“, „We Are The Champions“, „We Will Rock You“, „Don’t Stop Me Now“, „Bicycle Race“, „Who Wants To Live Forever“ sowie „Under Pressure“.

Führung in Fermersleben

Unter dem Titel "Unsere Nachbarn" ist eine Führung durch Fermersleben am 14.7. überschrieben. Nadja Gröschner und Frank Kornfeld zeigen den Gästen das Gebiet rund um die St. Gallus Kirche. Die kostenlose Führung dauert 1,5 Stunden.

Treff ist an der Straße Alt Fermersleben/Haltestelle Zinckestraße. Start ist um 15 Uhr.

Fotografie aus der Ukraine im Magdeburger Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zeigt derzeit Werke des ukrainischen Fotografen Sergiy Bratkov und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg.

Gezeigt werden Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen Sergiy Bratkov ist ein fragender Analyst geworden. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft waren in Magdeburg zum Redaktionsschluss die Vorstellungen von "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie das "Café der Irren" des Theaters an der Angel um 19.30 Uhr in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch zurückgegebene Karten erhältlich.