Das Fest zum 125-jährigen Bestehen des Vereins TSV 1900 Königshütte war für alle Beteiligten ein Erfolg. Beleuchtet wurden dabei die verschiedenen Sparten, in denen der Verein einst erfolgreich war. Auch heute noch ist der Verein aktiv, allerdings nur noch in einem Bereich.

Erfolgreiches Vereinsfest zum 125-jährigen Bestehen: So steht es um Harzer Verein heute

Gäste schauen sich bei der Jubiläumsveranstaltung des TSV 1900 Königshütte die Ausstellung zur 125-jährigen Vereinsgeschichte an.

Königshütte. - Mit knapp 100 Gästen war das Jubiläumsfest des TSV 1900 Königshütte für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Anlass für die Veranstaltung ist das 125-jährige Bestehen des Vereins 2025 gewesen, der früher viele Erfolge beim Wintersport und Fußball feiern konnte. Heute ist der Verein hauptsächlich in einer Sparte aktiv.