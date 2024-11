Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 15. bis 17. November 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Buttergasse: DJ Toni Winter legt Charts, 80er, 90er, 2000er, Black Music, House und Rock bei der Single-Party "Fahrrad sucht Fisch" in der Buttergasse im Alten Markt 13 auf. Auf dem Programm stehen auch ein Speed-Dating, der Hit-Persönlichkeitstest und das Herzblatt-Spiel. Beginn ist am 15.11. um 21 Uhr. Am 16.11. trifft ab 23 Uhr moderner Hardstyle auf EDM, Hardtechno, Rawstyle und Uptempo, wenn Justin Pollnik auflegt.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89 heißt es am 15.11. ab 23 Uhr "Celebrate" und mit House, R’n’B, 80er und Charts. "Back in Time with Josy" heißt die Party am 16.11. ab 23 Uhr.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 bricht am 15.11. ab 23 Uhr die "Ladies Night" mit DJ Serv an. Die "Down Town Club Night" wird am 16.11. ab 23 Uhr von DJ Winter gestaltet.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 beginnt am 15.11. um 23 Uhr die "Randale". Mit dabei sind Henni Lindau sowie A7 x Jeezwho. King Kong Kicks und die "Indies Pop Party" ist dann für den 16.11. ab 23 Uhr angesetzt.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub an diesem Wochenende das 23-jährige Bestehen der Location auf dem Programm. Am 15.11. ist ab 23 Uhr unter dem Titel "Welcome to 06, 069 Cho" Juizzed mit von der Partie. Für den 16.11. dann gibt es unter dem Titel "Studio 54" 70er, 80er, Discohouse und House mit den DJs Wakko und Diaz.

Nachdenker: In der Olvenstedter Straße 43 legen am 16.11. im Nachdenker DJ Pete und DJ Nico zu "Cold Days, Hot 80s" auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Ellen Noir: Die Klausener Revial Party ist am 16.11. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof geplant. Mit dabei sind die DJs Alex Ninow und Stefan Pauli.

Factory: Am 16.11. ab 23 Uhr steht in der Factory in der Sandbreite 2 die Punkrock-Party auf dem Plan. Die Musik dazu bringen DJ Rockephilly und DJ 3,7 Promille mit.

Geheimclub: "Tnzvrbt" ist im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 16.11. ab 23 Uhr angesagt. Short Free Rave mit Lecat und Brandyy stehen auf dem Plan.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Ausnahme: Am 15.11. ist ein Konzert mit "Hetfieldz" angesagt.