Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 15.12.2024.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

„Moving Shadows“ im Alten Theater am Jerichower Platz

Die „Mobilés“ gastieren mit einem Christmas Special ihres Schattentheaters „Moving Shadows“ in Magdeburg. Das preisgekrönte Ensemble verzaubert mit einer weihnachtlichen Show, die voller Poesie, Emotionen und beeindruckender Präzision steckt. Mit filigranen Bildern und faszinierenden Lichtspielen entführen die sieben Künstler ihr Publikum in eine traumhafte Weihnachtswelt, in der Körper zu Landschaften, Tieren und Gebäuden verschmelzen.

Die Mobilés, seit über 40 Jahren ein Highlight der europäischen Schattentheaterszene, kombinieren in ihrem neuen Programm humorvolle, leidenschaftliche und bewegende Momente. Schon mit früheren Auftritten, wie dem Gewinn des französischen Supertalents oder den Preisen beim weltgrößten Comedy-Festival in Montreal, haben sie international für Begeisterung gesorgt. Das Christmas Special fängt den Zauber der Weihnacht ein und schenkt den Zuschauern ein unvergessliches Fest für die Sinne.

Die Aufführung findet am Sonntag, dem 15. Dezember 2024, um 19 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz, Tessenowstraße 11, statt. Freuen Sie sich auf eine außergewöhnliche Darbietung, die Jung und Alt gleichermaßen berührt und begeistert.

Adventskonzer "Weihnachts.Geschichten" in Magdeburger Pauluskirche

Das traditionelle Weihnachtskonzert des Sinfonieorchesters Magdeburger Musikfreunde unter der Leitung von Gero Wiest erzählt in diesem Jahr vielfältige klangvolle Weihnachts-Geschichten mit bekannten weihnachtlichen Melodien des 19. und 20. Jahrhunderts. Termin ist am 15.12. um 17 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße 28.

Zum einen erklingen traditionelle Werke wie die berühmte Weihnachtsouvertüre von Otto Nicolai über den Choral "Vom Himmel hoch, da komm' ich her" sowie eine Orchesterbearbeitung von Carl Reineckes Schauspielmusik "Nussknacker und Mausekönig" und die "Capriol Suite" von Peter Warlock.

Außerdem werden stimmungsvolle Zusammenstellungen bekannter internationaler Weihnachtslieder auch in modernem, bes(ch)wingtem Klanggewand zu hören sein, wie Mykola Leontovichs "Carol of the Bells", Alan Silvestris "Polarexpress" sowie "A Most Wonderfull Christmas" von Robert Sheldon und "Christmas Festival" von Leroy Anderson.

Schneewittchen als Ballett im Magdeburger Opernhaus

Mit „Schneewittchen“ präsentiert Jörg Mannes am Magdeburger Opernhaus ein Ballett in zwei Akten, das für Zuschauer ab acht Jahren geeignet ist. Begleitet von Musik der Komponisten Giovanni Sollima, Elena Kats-Chernin und Michael Nyman, beleuchtet die Uraufführung des bekannten Märchens der Brüder Grimm Themen, die weit über eine klassische Kindergeschichte hinausgehen.

Das Stück stellt Fragen nach Schönheitsidealen, Wahrheit und Selbstbestimmung: Muss man allem Glauben schenken, was ein Zauberspiegel sagt? Wer sind die sieben Zwerge wirklich? Und wartet am Ende immer ein Prinz? Die Tänzer:innen des Balletts Theater Magdeburg entführen das Publikum in eine fantasievolle Welt voller Möglichkeiten und Träume, die uns herausfordern, unsere eigenen Wünsche zu hinterfragen.

Die Vorstellungen finden im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt. Vorstellungen beginnen am 15.12. und am 2.2. um 16 Uhr, am 27.12. und 26.1. um 18 Uhr und am 11.1. um 19.30 Uhr.

Michael Jackson Tribute Live Experience im Magdeburger AMO

Am Sonntag, dem 15. Dezember 2024, findet die "Michael Jackson Tribute Live Experience" im AMO in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg statt. Die Show beginnt um 16 Uhr und bietet den Fans eine zweistündige musikalische Reise durch die legendären Hits des King of Pop.

Sascha Pazdera, der als der beste deutsche Michael Jackson Tribute-Interpret gilt und 2017 zum „Künstler des Jahres“ in Deutschland und der Schweiz gekürt wurde, wird in der Rolle des King of Pop glänzen. Die Show wird unter der choreographischen Leitung von La Velle Smith Jr., dem ehemaligen Choreographen und Tänzer von Michael Jackson, präsentiert. Begleitet von einer großen Band und Tänzerinnen wird das Publikum in eine mitreißende Performance voller Tanz, Emotionen und musikalischer Virtuosität eintauchen. Die Michael Jackson Tribute Show ist die einzige ihrer Art in Deutschland, die in enger Zusammenarbeit mit La Velle Smith Jr. entwickelt wurde. Sie hat bereits auf großen Bühnen wie dem Leipziger Gewandhaus und dem Berliner Tempodrom begeistert.

Adventskonzert des Großen Streichorchesters und das Jugendsinfonieorchesters des Konservatoriums Magdeburg in der Johanniskirche

Am Sonntag, dem 15. Dezember 2024, geben das Große Streichorchester und das Jugendsinfonieorchester des Konservatoriums Magdeburg ihr festliches Adventskonzert in die Johanniskirche, Am Johannisberg 1, ein. Unter der Leitung von Viktoria Wisniewski und Bernhard Schneyer erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm, das Werke von Tschaikowski, Legg, Praetorius, Bizet, Schneyer und Gregson-Williams umfasst.

Besonders freuen dürfen sich die Konzertbesucher auf die Solisten Tamaya Martinez Bürger und Iven-Lennard Scharnowski, die mit ihren Flötenstücken einen besonderen musikalischen Glanzpunkt setzen werden. Die Kombination aus weihnachtlicher Stimmung, hochkarätigen Solisten und orchestraler Vielfalt verspricht ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Das Konzert bietet Gelegenheit, in der historischen Atmosphäre der Johanniskirche musikalisch in den Advent einzutauchen und den Klängen von talentierten jungen Musikerinnen und Musikern zu lauschen.

Märchenmusical „Schneeweißchen & Rosenrot“ im Magdeburger Theater in der Grünen Zitadelle

Das Märchenmusical „Schneeweißchen & Rosenrot“ für Familien wird dieser Tage im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a gzeigt. Erzählt wird die Geschichte der beiden Schwestern, die mit ihrer Mutter in einem Häuschen im Wald leben und dort auf magische Weise Freundschaft mit einem Bären schließen. Im Verlauf des Winters gewähren sie dem Bären Schutz, bis er im Frühling wieder in die Wildnis zieht. Später begegnen die Schwestern einem undankbaren Zwerg, dem sie mehrfach helfen, und erleben schließlich, wie der Bär im entscheidenden Moment zurückkehrt.

Mit Text und Musik von Enrico Scheffler begeistert das Stück durch eine Mischung aus spannender Handlung, humorvollen Momenten und mitreißender Musik. Die Aufführungen finden am 15. Dezember um 17 Uhr sowie am 22. Dezember um 13 Uhr und 15 Uhr - für dies Nachmittagsvorstellung nur noch Resttickets - und 17 Uhr statt. Weitere Vorstellungen gibt es am 26. Dezember um 15 und 17 Uhr. Für die Termine am 15. Dezember um 13 und 15 Uhr sind keine Tickets mehr verfügbar.

„Voices of Joy“ in Magdeburger Markuskirche

Ein vorweihnachtliches Konzert bietet der Gospel-Pop-Chor „Voices of Joy“ unter der Leitung von Hedi Wulfmeyer. Das abwechslungsreiche Programm umfasst Worship- und Popsongs, Gospels, Spirituals sowie deutsche und internationale Advents- und Weihnachtslieder – sowohl alte Klassiker als auch moderne Interpretationen. Ergänzt wird der Chorgesang durch Solisten und Instrumentalisten, darunter der Gastmusiker Stephan Senftleben mit seiner Posaune.

Das Konzert findet am Sonntag, dem 15. Dezember, um 16 Uhr in der Markuskirche in Stadtfeld, Heinrich-Zille-Straße 4, statt. In der Pause werden Glühwein, alkoholfreier Punsch und Plätzchen angeboten. Der Eintritt zu diesem besonderen musikalischen Erlebnis ist frei.

"Foyal" geben in der Festung Mark ein Adventskonzert

Die Musiker der Folk- und Weltmusikband „Foyal“ geben am Sonntag, dem 15. Dezember 2024, ein Adventskonzert in die Festung Mark im Hohepfortewall. Mit einer einzigartigen Mischung aus alten und geistlichen Liedern, die neu interpretiert werden, erschaffen sie ein vorweihnachtliches Erlebnis voller Kraft und Klangvielfalt. Die Besucher dürfen sich auf ein außergewöhnliches Konzert freuen, das alte Melodien in modernem Gewand zum Leben erweckt.

Neben dem Konzertbesuch können die Gäste auch den Weihnachtsmarkt „Advent in den Gewölben“ erkunden, zu dem der Eintritt mit einem Konzertticket am selben Tag kostenlos ist. Die Band „Foyal“ überzeugt mit einer vielseitigen Besetzung: Ulrike Baumbach (Gesang, Quinton), Eberhard Saftien (Klarinette, Flöten), Carlos Martinez (Kontrabass), Christian Luther (Drums, Percussion, Gitarre, Gesang) und Carsten Apel (Akkordeon).

Kammermusikkonzert mit Adventsmusik für Gesang und Orgel in Magdeburger Reformationskirche

Ein besonderes Kammermusikkonzert mit Adventsmusik für Gesang und Orgel erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Reformationskirche Magdeburg-Rothensee. Gestaltet wird das Programm von der Sopranistin Anne Zehrt und dem Organisten Thorsten Fabrizi, die gemeinsam ein festliches und stimmungsvolles Musikerlebnis präsentieren.

Das Konzert findet am Sonntag, dem 15. Dezember, um 16 Uhr in der Reformationskirche, Turmstraße 13, statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, den besinnlichen Klängen zu lauschen und sich auf die Adventszeit einzustimmen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind jedoch herzlich willkommen.

Magdeburger Knabenchor gibt Adventskonzert in der Nicolaikirche Magdeburg

Der Magdeburger Knabenchor gibt am Sonntag, dem 15. Dezember 2024, um 15 Uhr ein festliches Adventskonzert in der St. Nicolaikirche am Nicolaiplatz in Magdeburg. Mit ihrem eindrucksvollen Chorgesang schaffen die jungen Sänger eine vorweihnachtliche Atmosphäre, die zum Innehalten und Genießen einlädt.

Das Konzert bietet ein vielfältiges Programm, das die Zuhörer musikalisch auf das Weihnachtsfest einstimmt. Der Magdeburger Knabenchor, bekannt für seinen klaren Klang und seine musikalische Exzellenz, sorgt mit traditionellen und modernen Adventsliedern für ein unvergessliches Erlebnis.

Karten für das Adventskonzert sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Veranstalter ist der Magdeburger Knabenchor, der mit diesem Auftritt ein Highlight der Adventszeit setzt.

„Fröhliche Elbharmonikas“ laden zum Adventskonzert in der Magdeburger Kreuzkirche

Die „Fröhlichen Elbharmonikas“ laden zu einem besonderen Adventskonzert in die Kreuzkirche ein. Das Akkordeonorchester der Musikschule Fröhlich aus Magdeburg, geleitet von Frank Müller, begeistert mit einem abwechslungsreichen Programm, das von Klassik über Musicalmelodien und Evergreens bis hin zu aktuellen Titeln aus Rock und Pop reicht.

Gegründet am 14. Dezember 1996, steht das Ensemble für die Freude am gemeinsamen Musizieren und möchte diese auch in der Adventszeit mit seinem Publikum teilen. Das Konzert findet am Sonntag, dem 15. Dezember, um 16 Uhr in der Kreuzkirche, Flachsbreite 17, statt. Der Eintritt ist frei.

Danny Priebe Band, Ventura Fox und Eddie Weimann beim Benefiz-Weihnachtskonzert im Café Treibgut Magdeburg

Am Sonntag, dem 15. Dezember 2024, findet um 16 Uhr ein Benefiz-Weihnachtskonzert im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 statt, bei dem alle Einnahmen aus dem Eintritt an gemeinnützige Projekte gespendet werden.

Die musikalische Gestaltung übernehmen die Danny Priebe Band, Ventura Fox im großen Festzelt sowie Eddie Weimann in der gemütlichen Doppelpagode. Die Künstler bieten eine stimmungsvolle Mischung aus festlichen Weihnachtsliedern und schwungvollen Hits, die zum Mitsingen, Genießen oder Tanzen einladen. Gäste können den Abend nicht nur musikalisch genießen, sondern auch durch Spenden vor Ort oder über die Humanas-Stiftung einen Beitrag zu wohltätigen Projekten leisten.

Die Erlöse kommen drei gemeinnützigen Projekten zugute: dem Gewaltpräventionsprogramm „PowerStarter“ der MAPP-Empowerment gGmbH, das Vor- und Grundschulkinder in Magdeburg unterstützt; der Gerhard-Schöne-Schule in Wolmirstedt, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen individuell fördert; sowie dem Sportverein „TSG Fun & Fit Kids“ in Möser, der die Bewegungsfreude von 5- bis 10-Jährigen durch Spaß und Spiel fördert.

Weihnachtskonzert mit dem Polizeichor Magdeburg in der Evangelisch Freikirchlichen Gemeinde Magdeburg

Der Polizeichor Magdeburg gastiert in der Neustadt. Er gibt am Sonntag, dem 15. Dezember 2024, um 15 Uhr zu ein festliches Weihnachtskonzert in die Evangelisch Freikirchliche Gemeinde Magdeburg. Diese befindet sich in der Morgenstraße 3 bis 5.

Mit einer stimmungsvollen Mischung aus neuen und altbekannten Weihnachtsliedern möchten die Sänger das Publikum musikalisch durch den Advent begleiten. Das Konzert verspricht eine besondere Atmosphäre mit Kerzenschimmer, Glockenklang und weihnachtlichem Duft, die auf das bevorstehende Fest einstimmt.

Cavalluna in Magdeburger Getec-Arena

„Cavalluna – Grand Moments“ macht am 14. und 15.12. Station in der Magdeburger Getec-Arena. Die Show präsentiert eine Mischung aus Schaubildern der vergangenen Jahre, die neu interpretiert und mit neuen Szenen kombiniert werden.

Erneut stehen die Pferde im Zentrum der Show. Majestätische Friesen, elegante Freiheitspferde, feurige Andalusier und niedliche Miniponys zeigen ihr Können. Rasante ungarische Post-Manöver und waghalsige Trickreiter sorgen für atemlose Spannung. 58 Tiere sind in der Show zu sehen. Diese wird begleitet von Musik, die das Publikum auf eine Reise durch schillernde Welten mitnimmt.

Im Mittelpunkt der Handlung steht der in die Jahre gekommene Clown Trol, der sich nach seiner letzten Show einsam fühlt. In einem Traum begegnet ihm Sol, die Quelle des Lebens, und zeigt ihm den Weg zu innerer Ruhe: Trol soll sich an die besonderen Momente und Emotionen mit seinen Freunden erinnern, um sein Herz zu füllen und sie auf diese Weise immer bei sich zu behalten.

"Cavalluna – Grand Moments" gastiert am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. Dezember, in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Vorstellungen finden am 14.12. um 14 und 19 Uhr sowie am 15.12. um 13 und 17.30 Uhr statt.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Adventskaffee mit dem Arnulf Wenning Trio

Das Arnulf Wenning Trio serviert am Sonntag, dem 15. Dezember 2024, um 15 Uhr einen Adventskaffee im machwerk im Breiten Weg 114a. Das Trio sorgt bei diesem Konzert mit stimmungsvoller Musik für eine entspannte vorweihnachtliche Atmosphäre, die zum Genießen und Verweilen einlädt.

Begleitet von feiner Live-Musik bietet das Adventskaffee einen wunderbaren Rahmen, um den Adventssonntag musikalisch und kulinarisch zu genießen. Um Mitsingen, Mitschunkeln, Mittanzen wird gebeten.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Zum Redaktionsschluss gab es im Vorverkauf keine Eintrittskarten mehr für "Andersens Schneekönigin kommt!" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19, für "Lasst uns in Frieden" um 17 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a, für "Nikolaus und der dumme Nuck" um 15 Uhr und "Scrooge" um 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25, für Maria Clara Groppler mit „Mehrjungfrau“ um 19 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 sowie für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 15 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Keine Karten waren im Vorfeld mehr zu haben für das Märchenmusical "Schneeweißchen & Rosenrot" um 13 und 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a - für 17 Uhr waren zum Redaktionsschluss noch Tickets erhältlich. Ausverkauft sind auch "Weihnachten nach Hengstmanns" um 17 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 und die Theaternomaden mit "Wer Sex mit Eifer sucht" um 17 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a.

Gegebenenfalls gibt es kurz vor Veranstaltungsbeginn an der Tageskasse noch Restkarten.

Zum Redaktionsschluss noch eine Restkarten gab es für "Nebenan" um 18 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Drei Karten gab es noch für "Es blüht im Winter das Geäst" mit dem Vokalkreis des Konservatoriums Georg Philipp Telemann im Gesellschaftshaus in der Schönbecker Straße 129 um 17 Uhr.

Abgesagt in Magdeburg

Nicht stattfinden wird "Merry Christmas" im Opernhaus.