Magdeburg - Theater, Musik, Feste und mehr - Samstag, der 15. Juni 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Abschiedskonzert von Reiko Füting im Magdeburger Gesellschaftshaus

Der aus Brandenburg stammende und jetzt in New York lebende Komponist Reiko Füting ist Composer in Residence am Magdeburger Gesellschaftshaus. Sein Abschlusskonzert „Zwischen Berlin und New York“, findet diesen Sonnabend, 15.6., statt. An diesem Abend musizieren das Dresdener Ensemble „El Perro Andaluz“, das Leipziger Vokalquartett sowie Fütings Sohn Johann Davin am Klavier.

Lesen Sie auch: So entsteht Musik für Magdeburg

Das Konzertprogramm, das im Rahmen des Festivals „Klangart Vision“ präsentiert wird, umfasst eine faszinierende Mischung aus Fütings eigenen Kompositionen und Werken von Ludwig van Beethoven sowie Komponisten der Renaissance und des Frühbarocks wie Josquin Desprez und Hans Leo Hassler. Auch Volksliedweisen und Werke von Arnold Schönberg finden Eingang. Fütings Komposition „free: whereof – wherefore“ bezieht sich beispielsweise auf das Klaviertrio Op. 1 Nr. 3 in c-Moll von Beethoven, das einst eine Meinungsverschiedenheit zwischen Beethoven und seinem Lehrer Joseph Haydn auslöste. In „Kaddish: The Art of Losing“ verarbeitet Füting Zitate von deutschen Volksliedern sowie von Bach, Beethoven, Schubert, Schumann, Mahler und Schönberg. Das weltliche Lied „Mille regretz“ aus dem 15. Jahrhundert, das dem Franzosen Josquin Desprez zugeschrieben wird, dient ebenfalls als Inspirationsquelle für Fütings Werk.

Mit „El Perro Andaluz“ musiziert eines der vielseitigsten Ensembles für zeitgenössische Musik und Performance in Deutschland. Durch die Zusammenarbeit mit über 80 zeitgenössischen Komponisten hat sich das Ensemble europaweit einen Namen gemacht.

Das Konzert "Zwischen Berlin und New York" beginnt diesen Sonnabend, 15. Juni, um 19.30 Uhr, im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

„Die Himmelsleiter“ in der Magdeburger Pauluskirche

Diesen Sonnabend, 15.6., lädt der Magdeburger Kantatenchor zu einem außergewöhnlichen Konzert ein. In der Pauluskirche findet die Uraufführung des Oratoriums „Die Himmelsleiter“ von Barry Jordan, dem ehemaligen Domkantor, statt.

Das Werk besteht aus vier Teilen und thematisiert Luthers Wirken im Jahr 1524 in Magdeburg. Es behandelt die Auseinandersetzung um die neue Lehre, die Zerstörung Magdeburgs durch die katholische Liga im Dreißigjährigen Krieg im Jahr 1631 und reflektiert auch die Zukunft der Kirche in der Gegenwart.

Barry Jordan komponiert eine klangschöne Musik, die die anglikanische Musiktradition durchscheinen lässt. Dabei verarbeitet er differenziert alte Choräle aus den ersten, vor 500 Jahren gedruckten Gesangbüchern und vertont bekannte Texte eindrucksvoll.

Die Solisten Martina Müller, Anna-Marie Tietze, André Khamasmie und Dirk Schmidt sowie der Chor stehen vor anspruchsvollen Aufgaben. Begleitet wird der Chor von der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck. Das Libretto für „Die Himmelsleiter“ stammt von dem ehemaligen Domprediger Giselher Quast.

"Die Himmelsleiter" hat diesen Sonnabend um 17 Uhr ihre Uraufführung in der Pauluskirche in der Goethestraße 28 in Magdeburg.

"Getränkefeinkost Craft Beer Festival" in der Schweizer Milchkuranstalt

Zwei spannende Tage verspricht das „7. Getränkefeinkost Craft Beer Festival“ diesen Freitag und Sonnabend in Magdeburg. In der Schweizer Milchkuranstalt auf dem Fürstenwall sind über zehn Craft Beer Brauereien mit über 80 verschiedenen Bieren dabei. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Folgende Brauereien sind mit dabei: Asche Bräu aus Aschersleben, Brewckau aus Magdeburg, Fuerst Wiacek aus Berlin, Drei Türme Brauerei aus Bad Langensalza, Mashsee aus Hannover, Birdy Beer aus Stadthagen, Kjell.Beer aus Glauchau, Zum Heimathafen aus Erfurt, Straßenbräu aus Berlin, Garley aus Gardelegen und Schulzens aus Tangermünde.

Geboten wird auch ein musikalisches Rahmenprogramm. Am Freitag spielt von 16 bis 18 Uhr Dudelsack Spontan. Von 19 bis 20 Uhr ist der Shanty Chor Magdeburg zu erleben. Und von 20 bis 22 Uhr sorgen die Monopiraten für Stimmung. Am Samstag sind von 15 bis 20 Uhr nochmals die Monopiraten zu erleben und von 20 bis 22 Uhr Die Fabelhaften Buckau Boys.

Hengstmanns und Freunde mit Sommerkabarett im Magdeburger Technikmuseum

Sommerkabarett im Technikmuseum mit Hengstmanns und Freunden ist derzeit im Magdeburger Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65 angesagt. Vorstellungen sind unter anderem am 15. und 16.6., vom 20. bis 22. Juni und vom 2. bis 5. und 9. bis 11. Juli um 20 Uhr sowie am 16., 23. und 20. Juni um 17 Uhr geplant. Für weitere Vorstellungen sind Restkarten - sofern verfügbar - nur noch an der Einlasskasse erhältlich. Dabei handelt es sich um die Vorstellungen vom 26. bis 29. Juni sowie am 6., 12. und 13. Juli jeweils um 20 Uhr.

„Magdeburg schlägt zurück“ heißt es in der Inszenierung. Mit der Fortsetzung der „Branntwein-Saga“ vom vergangenen Jahr spielt die Bühne nur ansatzweise auf die bekannten Star-Wars-Filme an. George Lucas stand nur beim Titel entfernt Pate. Der Zuschauer erlebt neue Abenteuer vom knurrigen Grantler Franz Branntwein (Tobias Hengstmann), der eigentlich verschollen war und den eigentlich niemand vermisste. Nun taucht er überraschend beim fiktiven Magdeburger Landesfernsehen (MDL) auf. Im Visier hat der renitente Rentner die diversen Formate der TV-Sender. Ob Talk- oder Datingshow, die Quizsendung wie „Rate mal, wie doof du bist“ oder die Musiksendungen, nichts ist ihm recht.

„Smoke Loud Open Air“ in der Magdeburger Aerosol Arena

Das „Smoke Loud Open Air“ steigt an diesem Sonnabend in der Aerosol-Arena. Neben einem Deutschrap/Hip-Hop-Line-Up bieten die Veranstalter kreative Stände von lokalen Künstlern mit verschiedenstem Angebot.

GlenGang 030 sind der diesjährige Headliner. Die fünf Berliner Rapper samt Produzenten machen seit 2016 Musik und kommen in allen möglichen Stilen auf die Beats. „DieserBuddha!“ aus dem Norden Deutschlands erzählt er auf Kopfnickerbeats von den Schattenseiten und Herausforderungen des Lebens. Moeri ist ein Duo, das der Musik ihren Gedanken und Gefühlen Raum lässt. So unterschiedlich wie diese sein können, sind auch die Tracks mal von housigen Beats begleitet, mal akustisch angehaucht und mal mit DnB-Beats versehen. Mit dabei ist auch die Hallenbande. Candeece aus Berlin nimmt mit ihrem aggressiven Sound kein Blatt vor den Mund. Inspiriert wird sie vom US-Rap. Blou38 und Arda kommen aus Hannover auf die Bühne in Magdeburg. Mrs. Rose prägt die Underground Hip- Hop-Szene mit.

Der Rapper Yous39 aus Magdeburg thematisiert in seinen Songs Magdeburg sowie seine Heimatstadt Salzwedel. Er ist außerdem bekannt für frischen Trap, bringt aber auch Abwechslung durch viele unterschiedliche Types mit.

Auch in diesem Jahr ist Niggsen wieder mit dabei. Er stammt aus Magdeburg. Sein Sound reicht von hartem Boom Bap und hartem Trap bis poppigem Indie Sound. In seinen Songs thematisiert er seinen Alltag, Probleme mit Sucht und Ängsten aber auch die Liebe zum Sprühen und seiner Heimatstadt.

In den späten Abendstunden ab 23 Uhr geht es dann mit Techno vom Escape-Kollektiv weiter.

"Smoke Loud Open Air" diesen Sonnabend, 15. Juni, ab 15 Uhr in der Aerosol-Arena im Klosterkamp 4.

Sommerkonzert des Magdeburger Knabenchores

Am 15. 06. 2024 um 16 Uhr beginnt das Sommerkonzert des Magdeburger Knabenchors. Veranstaltungsort ist die Nicolaikirche am Nicolaiplatz.

Unter der Leitung von Mathias Vetter präsentieren die jungen Sänger ein abwechslungsreiches Programm. "Lassen Sie sich von den Stimmen der Knaben und Männer verzaubern und erleben Sie einen unvergesslichen musikalischen Nachmittag", so die Ankündigung.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

Im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ steht das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ auf dem Spielplan. Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz präsentieren auf der Bühne dabei eigene sowie Beiträge von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer, um der Frage nachzugehen, was Mut heutzutage bedeutet. In einer Ankündigung heißt es: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße und erhielten später die Quittung, als sie in die BRD integriert wurden. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den’, und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst, wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

Unter der Überschrift „Kabarett ohne Tabus“ schrieb Rezensent Klaus-Peter Voigt in der Volksstimme: „Das Duo Hans-Günther Pölitz und Thomas Müller zieht vom ersten Moment an alle Register seines Könnens. Beide Künstler kennen sich schon Jahrzehnte, stehen aber nun zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne. Ihr Zusammenspiel funktioniert ohne Fehl und Tadel.“

Die klassische Zweierconférence präge den Abend und gehe trotzdem neue Wege. Während Hans-Günther Pölitz er selbst bleibt und auch am Flügel sitzt, schlüpft Thomas Müller in immer neue Rollen, überrascht durch sein komödiantisches Herangehen an die ernsten Themen unserer Zeit. „Das Konzept geht auf“, so ein Fazit der Kritik zur Premiere des Kabarettstücks.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" ist noch vier Mal zu sehen: am 14., 15., 20. und 22. Juni jeweils um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Karl-Valentin-Abend im Theater an der Angel in Magdeburg

Auch am 15.6. steht unter dem Titel „A heit is’s zünftig“ ein Karl-Valentin-Abend auf dem Spielplan des Theaters an der Angel. Geboten wird eine komödiantische Szenenfolge für eine Dame und zwei Herren. In Weinstubenatmosphäre findet sich eine kleine Ecke für die großen Probleme dieser Welt, die mit Eintopf gelöffelt, im Couplet besungen, nach einer Verwechselung mit Ohrfeigen entlohnt oder lehrmeisterlich doziert werden – Lachkunst vom Altmeister Valentin, feinsinnig erspielt von drei skurrilen Typen. Auf der Bühne stehen Ines Lacroix, Matthias Engel und Thomas Mette.

Karl Valentin, geboren am 4. Juni 1882 in München und verstorben am 9. Februar 1948 in Planegg, beeinflusste mit seinem Humor zahlreiche Künstler. Zu den von ihm inspirierten Persönlichkeiten zählen Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Loriot, Gerhard Polt und Helge Schneider.

"A heit is’s zünftig – Ein Karl-Valentin-Abend" beginnt Freitag und Sonnabend um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Auch für Sonntag um 17 Uhr sind noch Karten erhältlich.

2. Magdeburger Teckelwelt auf der Galopprennbahn

Die 2. Teckelwelt findet am kommenden Sonnabend, 15. Juni, von 10 bis 18 Uhr auf der Magdeburger Galopprennbahn im Herrenkrug statt. 100 Dackel treten in drei Startklassen gegeneinander an. Dazu kommen über 30 Aussteller und weitere Angebote. Tickets gibt es auch an der Tageskasse. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Lesen Sie auch: Mit Video: 2. Dackelrennen in Magdeburg: Wie Arno vom Domfelsen für den Titel trainiert

Wichtiger Hinweis: Nur Hunde mit einer maximalen Schulterhöhe von 35 Zentimetern sowie einem Impfnachweis für Tollwut und Staupe erhalten Zutritt zur Veranstaltung. ha

Ottersleben singt gemeinsam

Unter dem Titel „Ottersleben singt“ präsentieren sich am Sonnabend, 15. Juni, alle Chöre des Stadtteils zum Musizieren. Auf dem Kirchhof der evangelischen Gemeinde Sankt Stephanie, Alt Ottersleben 66, startet das Chorfest um 14 Uhr. Sollte es regnen, findet die Veranstaltung in der Kirche statt. Das Fest will laut Veranstaltern in lockerer Atmosphäre eine Gelegenheit für Begegnungen sein – von Jung und Alt, von Nachbarn und Menschen, die sich vorher gar nicht kannten. Mitsingen, mitschunkeln und mittanzen sind ausdrücklich erwünscht.

Eröffnet wird der Reigen vom Salutra-Chor des Heimatvereins, aus dessen Reihen Anette Schütze auch einen neuen Liedtext für die Ottersleber Menschen geschrieben hat. Am Nachmittag heißt es: „Wir sind eine große Familie.“ Es folgen Mädchen und Jungen, die den Chor der Kindertagesstätten „Ottersleber Lebenskreis“ bilden. Die Chöre von evangelischer und katholischer Kirche werden gemeinsam auftreten. Es folgen die „Herbstzeitlose“. Sie schlagen einen Bogen vom „Rennsteiglied“ bis zum Seemann, der das Träumen lassen soll. Dabei sind auch der Chor der Grundschule Ottersleben sowie die Band „The Rain“ der Wille-Gesamtschule, die Line-Dancer des Hortes vom Ottersleber Lebenskreis sowie zum Ausklang der Magdeburger Musiker Lutz Winkler.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr. Im Anschluss wird die Ausstellung bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

Mediziner und Malerei im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Die Ausstellung „Mediziner & Malerei“ zeigt bis 25. Juli im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg Kunstwerke von 33 Medizinerinnen und Medizinern aus ganz Deutschland. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr kostenfrei zugänglich.

Hintergrund: Seit 1988 organisiert die Gemeinschaft „Mediziner & Malerei“ alle zwei Jahre eine Zusammenkunft von medizinischen Freizeitkünstlern, die ihre vielfältigen Werke in facettenreichen Ausstellungen präsentieren. Diese Initiative wurde von Drs. med. Peter und Brigitte Erdmenger in Köthen gegründet und wird nun von Dipl. Stomat. Marianne Rademacher aus Flechtingen koordiniert. Die Ausstellung ermöglicht es den teilnehmenden Medizinern, ihre künstlerischen Talente einem breiteren Publikum vorzustellen, abseits ihres beruflichen Alltags. Die regelmäßigen Ausstellungen und die begleitenden Kataloge dokumentieren die Entwicklung dieser einzigartigen Gemeinschaft über die letzten 35 Jahre.

Sudenburg feiert am Sonnabend

Es hat eine lange Tradition. Zum nunmehr 29. Mal wird an diesem Sonnabend, 15. Juni, das Sudenburger Stadtteilfest auf dem Ambrosiusplatz gefeiert. Organisiert wird das Fest von der IG Sudenburg um den Vorsitzenden Michael Hoffmann. Los geht es um 10 Uhr mit „Sudis Trödelmarkt“. Die Belegung sei schon gut. Es könnten sich aber noch weitere Bürger melden, die einen Stand aufbauen wollen, so Hoffmann. Dies geht am besten unter Telefon 0172/392 97 69.

Zum Fest gehört auch wieder eine Stadtteilwette. „Ich wette, dass es nicht gelingt, dass fünf Frauen, die Joana heißen, um 11 Uhr vor der Bühne am Ambrosiusplatz erscheinen“, so Hoffmann. Wenn doch, dann singt er den gleichnamigen Schlager von Roland Kaiser. Danach bleibt es weiter musikalisch mit Musikwunschstunde, Sudenburg-Charts oder einer Tanzstunde.

Um 14 Uhr wird ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Rund herum soll es weitere Spiel- und Sportangebote für die ganze Familie geben. Auch für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt.

Am Abend um 18.30 Uhr gibt es dann Live-Musik mit der Band Unbeschwert auf der Bühne. Um 22 Uhr kommt das Stadtteilfest zum Ende. Für den anschließenden Abbau am selben Abend sowie am Sonntagmorgen um 9 Uhr werden noch Helfer gesucht. Zur Ergänzung: Am Sonnabend steigt zudem der 21. Sudenburg-Lauf. Beginn ist hier um 9.30 Uhr.

Magdeburger Lebenshilfe lädt zum Sommerfest

Das diesjährige Sommerfest der Lebenshilfe Magdeburg wird am Sonnabend, 15. Juni, von 14 bis 18 Uhr auf dem Werkstattgelände am Sülzeanger 1 gefeiert. Für die passende Stimmung sorgen Liedermacher Martin Rühmann, der Werkstattchor der Lebenshilfe sowie Clown „Tortellini“.

Es gibt eine Bastelstraße, Alpakas zum Streicheln und ein Nostalgie-Kinderkarussell. Zudem können handgefertigte Eigenprodukte aus den Werkstätten für behinderte Menschen erworben werden, wie beispielsweise Kerzen, Keramik, Textiles wie etwa Taschen oder Schürzen, Holzfiguren und Papierprodukte und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

Sommerfest der Stiftung Elternhaus

Der Magdeburger Förderkreis krebskranker Kinder und die Stiftung Elternhaus laden auch in diesem Jahr wieder gemeinsam zu einem Sommerfest am Elternhaus auf dem Gelände des Universitätsklinikums ein. Betroffene Familien, Freunde und Förderer des Elternhilfevereins, aber auch alle, die Lust und Zeit haben, ein paar schöne Stunden bei Spiel und Spaß für Groß und Klein sowie leckerem Essen zu verbringen, können an diesem Sonnabend, 15.6., zwischen 14 und 18 Uhr in der Leipziger Straße (Haus 93) gern vorbeischauen.

Eltern und Angehörige haben die Möglichkeit, sich auszutauschen. Zudem gibt es die Gelegenheit, den Verein und das Elternhaus kennenzulernen, heißt es in der Einladung. Weitere Informationen unter im Internet.

Ferienspaß im Magdeburger Elbauenpark

Auch in diesem Jahr wird es wieder einen Wobau-Ferienspaß für Kinder auf dem Kleinen Cracauer Anger im Elbauenpark geben. Das Angebot läuft von Sonnabend, 15. Juni, bis zum 21. Juli – jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Mehr als 30 Attraktionen sollen aufgebaut werden – darunter verschiedene Hüpfburgen und ein großer Hindernisparcours, Kletterberg, Soccer Court, Bungee-Trampolin und Go-Karts. Der Eintritt kostet regulär 5 Euro.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf für "Das blaue Licht" im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Love Never Dies" auf dem Domplatz um 21 Uhr. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Restkarten zu haben.