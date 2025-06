Konzerte, Puppentheater, der Familientag des Felicia-Festivals und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 15.6.2025.

Ausgehen in Magdeburg: Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Pfingstsonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 15.6.2025.

Magdeburger Domchor im Dom-Remter mit Werken von Bach und Haydn

Im Rahmen der Domfestspiele 2025 wird am 15. Juni ab 18.30 Uhr im Dom-Remter Magdeburg ein Konzert mit Werken von Johann Sebastian Bach und Joseph Haydn musiziert. Das Programm umfasst Kompositionen aus der Zeit des Barock, die durch Oboen, Hörner und Streicher ergänzt werden.

Zur Aufführung gelangen die Kantate „Ein feste Burg ist unser Gott“ BWV 80b von Johann Sebastian Bach sowie die „Missa Sancti Nicolai in G“ Hob. XXII:6 von Joseph Haydn. Die Kantate nimmt inhaltlich Bezug zur Geschichte Magdeburgs im Zeitalter der Reformation. Während sich die Stadt früh der lutherischen Lehre anschloss, blieb der Dom zunächst katholisch geprägt. Haydns Messe, entstanden für den Hof des Grafen Esterházy, steht für diese katholische Tradition. Beide Werke im selben Konzert zu vereinen, verweist auf ein heutiges musikalisches Zeichen gegenseitigen Respekts.

Ausführende sind das Kammerorchester Märkisch Barock, der Magdeburger Domchor, die Singschule sowie vier Vokalsolisten: Viktoria Zabolotska (Sopran), Ilka Hesse (Alt), Peter Diebschlag (Tenor) und Olli Rasanen (Bass). Die musikalische Leitung liegt bei Domkantor Christian Otto.

Sinfoniekonzert mit dem Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde in der Johanniskirche

Das Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde widmet sich im Juni 2025 einem Programm mit bekannten Werken aus der Filmgeschichte. In der Johanniskirche in Magdeburg, Johannisbergstraße 1, stehen am 15. Juni ab 17 Uhr Filmmusiken auf dem Spielplan, die aus klassischen Hollywood-Produktionen und modernen Kinoerfolgen stammen.

Das Programm umfasst unter anderem „The Seahawk“ von Erich Wolfgang Korngold, die „An American in Paris Suite“ von George Gershwin und Auszüge aus „Der Pate“ von Nino Rota. Außerdem werden Titel aus „Herr der Ringe“ von Howard Shore und ein Arrangement unter dem Titel „Best of John Williams“ von Gero Wiest musiziert.

Nach einer Pause folgen weitere bekannte Kompositionen: „Salut to Cinema“ in einem Arrangement von Carl Strommen, „Die glorreichen Sieben“ von Elmer Bernstein, ein musikalisches Porträt mit dem Titel „A Tribute to Henri Mancini“ (Henry Mancini / Calvin Custer), ein James-Bond-Medley (Calvin Custer) sowie Musik aus „Forrest Gump“ von Alan Silvestri in einem Arrangement von Calvin Custer.

Horst Hawemanns „Die Katze, die tut, was sie will“ im Puppentheater Magdeburg

Im Puppentheater Magdeburg an der Warschauer Straße 25 wird am 15. Juni 2025 das Stück „Die Katze, die tut, was sie will“ in zwei Vorstellungen gezeigt. Die Beginnzeiten sind 15 Uhr und 16.30 Uhr. Die weiteren Termine am 16. und 17. Juni sind bereits ausverkauft.

Das Stück basiert auf einer Schöpfungsgeschichte von Horst Hawemann und richtet sich an Menschen ab fünf Jahren. Erzählt wird von einer Welt, in der zunächst alle frei leben, bis eine kleine Menschenfamilie entsteht. Während andere Tiere zu Haustieren werden, bleibt die Katze unabhängig. Sie schützt schließlich mit List und Humor die Familie vor einem wilden Tiger.

Die Idee stammt von Lutz Großmann, der auch als Spieler auf der Bühne steht. Regie führt Annette Scheibler, die Figuren wurden von Mechtild Nienaber gestaltet. Zum Einsatz kommen eine große Trommel, verschiedene Tierfiguren und ein Erzähler, der das Geschehen begleitet.

T&T Wollner im Technikmuseum Magdeburg mit Sommerschirmrevue

Am 15. Juni 2025 beginnt um 17 Uhr im Technikmuseum Magdeburg, Dodendorfer Straße 65, die Revue „SommerTime & RegenDrops“ mit T&T Wollner. Die musikalische Darbietung umfasst eine Auswahl bekannter Sommerhits aus unterschiedlichen Jahrzehnten.

Die Revue führt durch Titel aus den 1930er Jahren bis zur Gegenwart. Auf dem Programm stehen unter anderem „Summer in the City“, „Azzurro“ und „Am Tag als der Regen kam“. Begleitet wird die Musik von kurzen Erzählungen über sommerliche Erinnerungen, besondere Momente und den Wechsel zwischen sonniger Leichtigkeit und nachdenklicher Stimmung. T&T Wollner gestalten den Abend mit Gesang, musikalischen Arrangements und Geschichten rund um die Sommerzeit.

Jihoon Song im Dom Magdeburg mit Kammerensemble und Orgel – Konzert der Reihe Orgelpunkt

Im Rahmen der Konzertreihe „Orgelpunkt Magdeburg“ wird im Dom Magdeburg ein Programm mit Werken aus Klassik und Filmmusik zu hören sein. Der Beginn ist am 15. Juni um 16 Uhr. Es besteht freie Platzwahl. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten.

Zur Aufführung gelangen unter anderem Kompositionen von Ennio Morricone, darunter die Titelmusik zu „La Califfa“, und von Pietro Mascagni. Ergänzt wird das Repertoire durch Musik von Georges Bizet, die 1951 in „Ein Amerikaner in Paris“ Verwendung fand. Auch Werke von Wolfgang Amadeus Mozart stehen auf dem Programm.

An der Orgel spielt Jihoon Song, Kirchenmusiker aus dem Magdeburger Südosten, der für dieses Projekt mit weiteren Musikerinnen und Musikern zusammenarbeitet. Mitwirkende sind Sangmin Park (Violine), Yusun Kim (Violine) – beide aus Siegen – sowie Seonman Kim (Klarinette) aus Magdeburg.

Festgottesdienst mit Musik von Vierne in der St. Nicolaikirche Magdeburg

Im Rahmen der Festwoche zur Einweihung der Orgel in der St. Nicolaikirche Magdeburg wird am 15. Juni 2025 ab 11 Uhr ein Festgottesdienst musikalisch begleitet. Die Veranstaltung findet in der Kirche am Nicolaiplatz statt.

Im Zentrum steht die „Messe solennelle“ von Louis Vierne. An der Orgel sind S. und Ch. Lichtenstein zu hören. Die gesangliche Gestaltung übernehmen der Chor Kirchspiel Nord und die Biederitzer Kantorei. Die musikalische Leitung liegt bei Kirchenmusikdirektor Michael Scholl.

Zsolt Visontay und Richard Glaser-Beisken beim Picknick-Konzert auf der Streuobstwiese Magdeburg

Am 15. Juni 2025 beginnt um 16 Uhr auf der Streuobstwiese in Magdeburg-Sudenburg ein Konzert unter freiem Himmel mit Zsolt Visontay und Richard Glaser-Beisken. Der Veranstaltungsort befindet sich in der Lutherstraße 20. Einlass ist ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Die beiden Cellisten der Magdeburgischen Philharmonie musizieren Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger und Julius Klengel. Das Programm richtet sich an ein Publikum, das klassische Musik in entspannter Atmosphäre erleben möchte. Die Streuobstwiese wird dafür in einen temporären Konzertort verwandelt.

Für den Besuch können eigene Decken, Klappstühle und kleine Speisen mitgebracht werden. Eine begrenzte Anzahl an Sitzgelegenheiten steht zur Verfügung. Bei ungünstiger Witterung wird das Konzert in die St. Ambrosiuskirche in der Halberstädter Straße 132 verlegt.

Felicia Festival im Gesellschaftshaus Magdeburg – Familientag mit KI und Musik

Am 15. Juni 2025 beginnt um 11 Uhr im Gesellschaftshaus Magdeburg ein Familientag im Rahmen des Felicia Festivals. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr und findet in der Schönebecker Straße 129 statt.

Der Tag bietet ein vielfältiges Programm mit interaktiven und kreativen Angeboten rund um Musik, Technik und künstliche Intelligenz. Vorgesehen sind unter anderem eine „KI-Musik zum Anfassen“, die Möglichkeit, eigene Instrumente zu bauen oder zu programmieren, sowie die Vorführung eines Mal-Roboters. Ergänzt wird das Angebot durch Performances und eine sogenannte „Hitparade der Künstlichen Intelligenz“.

Die Veranstaltung richtet sich an Besucher aller Altersgruppen und ist kostenfrei zugänglich.

Rundgang zu duftenden und stinkenden Pflanzen in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

Am 15. Juni 2025 beginnt um 15 Uhr im Kräutergarten im Innenhof der Gewächshäuser ein geführter Rundgang mit Gärtnermeister Stefan Neuwirth. Der Schwerpunkt liegt auf Pflanzen, deren Blüten, Blätter oder andere Pflanzenteile verschiedene Gerüche verströmen – von angenehm bis abstoßend.

Während des Rundgangs werden duftende Pflanzen im Kräutergarten gezeigt sowie tropische und unangenehm riechende Arten in den Schauhäusern vorgestellt. Die Gerüche dienen den Pflanzen als Signale an Bestäuber oder Fraßfeinde.

Die Teilnahme kostet 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt. Eine Ticketreservierung ist telefonisch möglich unter 0391/4042910, täglich außer montags von 10 bis 17.30 Uhr.

Old Socks mit Terrassenkonzert im Flair Magdeburg

Am 15. Juni 2025 beginnt um 14 Uhr im Flair Magdeburg ein Terrassenkonzert mit der Gruppe Old Socks. Der Veranstaltungsort befindet sich am Breiten Weg 21.

Old Socks, auch „Alte Socken“ genannt, bestehen aus den Musikern Lutz und Hans. Das Duo spielt akustische Musik mit zwei Gitarren und zwei Stimmen. Das Repertoire umfasst englische und deutsche Oldies sowie Folk, Rock und Blues.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Eddie Weimann & Freunde in Magdeburg

Am 15. Juni 2025 beginnt um 15 Uhr im Machwerk Magdeburg ein musikalisches Kaffeekränzchen mit Eddie Weimann & Freunden. Die Veranstaltung findet in den Räumen am Breiten Weg 114a statt.

Das Trio besteht aus Eddie Weimann (Gesang, Gitarre), Dirk Hoffmann (Saxophon, weitere Instrumente) und Henning Netzold (Gitarre). Gemeinsam gestalten sie ein unterhaltsames Programm mit Balladen, Liedern über den Sommer, über Zuversicht, Glück und das Älterwerden. Die musikalischen Beiträge stammen überwiegend aus dem Repertoire von Eddie Weimann, dessen CD „Worte über Orte“ durch ihre lokalen Bezüge geprägt ist.

Neben der Musik prägen poetische Texte und kurze Erzählungen den Nachmittag. Die Stücke werden durch humorvolle Ansagen ergänzt. Eddie Weimann und Henning Netzold sind regelmäßig im Gesprächsformat „Kopf & Kragen“ im Medienzentrum zu hören, während Dirk Hoffmann mit der Band Saxlust auftritt.

