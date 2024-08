Tanzen in Magdeburg - Partys am dritten August-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das dritten Augustwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 heißt es am 16.8. "TIHT on Air". Thema sind Techno, Trance, Hardtechno und Industrial. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 18 Uhr. Am 17.8. steht der Abend unter dem Titel "Wilde Herzen". Ab 23 Uhr wird dabei Musik auf den einen Floor Pop geboten, auf dem anderen Indie mit deutschen Texten.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 steht am 16.8. "Schwarzes Gold" auf dem Programm. Besucher können dazu ihre Lieblingsschallplatten mitbringen. Und am 18.8. ist mit Heimlich Knüller der "Sonntagsbumms" angesagt. Beginn ist um 14 Uhr.

Montego Beachclub: Im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes gibt es freitags die Deliriouz Time, während samstags House Music im Beach House angesagt ist.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, steht der 16.8. ab 23 Uhr unter der Überschrift "It's Friday, Bitch!" mit Musik der vergangenen zwei Jahrzehnte. Für den 17.8. ist eine "80er/ 90er Party mit DJ Holger Pink – Pride Edition" geplant.

Elbauenpark: Megamalle heißt die Party am 17.8. ab 11 Uhr im Elbauenpark. Mit dabei sind Ikke Hüftgold, Olaf der Flipper, Oli P., Lucas Cordalis, Isi Glück, Der Bierkapitän, Carolina, Frenzy, Micha von der Rampe, Malin Brown, Kreisligalegende, Marie Käfer, Willi Wedel, Kings of Günter, Caro Winter und Luxusproblem. Als DJs und Moderatoren sind Chris Mega und DJ Aaron mit dabei.

Café Treibgut: "Summercamp Prinzz meet´s Treibgut" ist der 17.8. ab 19 Uhr im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 überschrieben. Die Musik legt Mike la Funk auf.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am 17.8. eine Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177.

Geheimclub: "Never Stop" heißt die Party am 17.8. ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37. Mit dabei sind Raban, Ponygirl und Nicola Lendkrais. Die ersten zwei Stunden ist der Eintritt frei.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am 10.8. ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.