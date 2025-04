Literatur, Kunst und Humor - dies sind einige der Themen am Mittwoch, 16.4.2025, in Magdeburg.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 16. April 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Magdeburgs Stadtschreiber Marcus Hammerschmitt im Forum Gestaltung

Im Forum Gestaltung Magdeburg wird Marcus Hammerschmitt als neuer Magdeburger Stadtschreiber vorgestellt. Der Autor, Journalist und Fotograf übernimmt die Rolle als 13. Stadtschreiber der Stadt ab dem 1. April 2025 und folgt damit auf Jonas-Phillipp Dallmann. In der Veranstaltung der Neuen Mittwochsgesellschaft wird Hammerschmitt einen ersten Einblick in seine Pläne und Arbeitsvorhaben in Magdeburg geben.

Im Zentrum seiner literarischen Arbeit steht aktuell das Romanprojekt "Der Auftrag", das sich mit der Freiheit der Kunst unter gegenwärtigen Bedingungen beschäftigt. Magdeburg soll dabei nicht nur als Schreibort dienen, sondern gezielt Einfluss auf die Entstehung des Romans nehmen. Die Stadt bietet für Hammerschmitt die Möglichkeit, sich abseits der etablierten kulturellen Schwerpunkte wie Berlin, Hamburg oder Frankfurt mit neuen Perspektiven auseinanderzusetzen.

Neben der schriftstellerischen Tätigkeit möchte Marcus Hammerschmitt auch ein stadtspezifisches Tagebuch führen, das durch seine fotografischen Arbeiten ergänzt wird. Darüber hinaus plant er, mit Schulen und Bildungseinrichtungen in Kontakt zu treten, um literarische Begegnungen anzuregen.

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, dem 16. April, um 20 Uhr. Der Einlass startet um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungsort ist das Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 9 bis 10.

Tina Flau und die Künstlerbücher im Literaturhaus Magdeburg

Im Literaturhaus Magdeburg werden Künstlerbücher der Potsdamer Grafikdesignerin Tina Flau vorgestellt. Die Veranstaltung wird vom Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt e. V. „Willibald Pirckheimer“ organisiert. Gezeigt werden unter anderem Werke wie "Genese", ein Künstlerbuch in Farbtiefdruck im Á-la-poupée-Verfahren mit handschriftlichen Elementen und in einer Auflage von fünf Exemplaren aus dem Jahr 2017.

Tina Flaus Bücher zeichnen sich durch eine Kombination aus gestalterischer Strenge und ästhetischer Leichtigkeit aus. Die Perfektion der Ausführung zeigt sich in der sorgfältigen Auswahl und Anordnung von Farben, Schriften, handschriftlichen Texten und der handwerklichen Bindung. Dabei stehen konzeptionelle Klarheit und künstlerischer Ausdruck nicht im Widerspruch zueinander, sondern gehen eine bewusste Verbindung ein.

In ihrer Arbeit setzt sich Tina Flau mit Ordnung und Unordnung, Wiederholung und Zufall auseinander. Die Texte und Materialien, mit denen sie arbeitet, werden in eine visuelle Sprache übertragen, die sowohl provokativ als auch reflektierend wirkt. Aussagen der Künstlerin und kunsthistorische Einordnungen von Fachleuten wie Werner Arnold unterstreichen die komplexe inhaltliche Tiefe und gestalterische Präzision der Werke.

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, dem 16. April, um 19 Uhr im Literaturhaus in der Straße Thiemstraße 7. Der Eintritt ist frei.

Muzichni Perlyny und ukrainische Klangwelten im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

Im Rahmen der Reihe "Monitor Ukraine" tritt im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg das Gesangsquartett Muzichni Perlyny auf. Die Formation ist aus dem ukrainischen Frauenchor "My s Ukrainy" hervorgegangen, mit dem das Theater Magdeburg seit Jahren zusammenarbeitet. Vier Sängerinnen bilden das Quartett, das traditionelle ukrainische Musik mit zeitgenössischen Elementen verbindet.

Das Repertoire reicht von Volksliedern über moderne Kompositionen bis hin zu internationalen Popsongs. Im Mittelpunkt steht der Wunsch, kulturelle Identität zu bewahren und weiterzugeben. Traditionelle Melodien erhalten neue klangliche Perspektiven, ohne ihren Ursprung zu verlieren. Auch stilistische Brüche sind Teil der künstlerischen Handschrift, die sich durch Kombination klassischer und moderner Musikrichtungen auszeichnet.

Das Konzert beginnt am Mittwoch, dem 16. April, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Straße Otto-von-Guericke-Straße 64. Der Eintritt erfolgt nach dem Prinzip "pay what you want".

"Wir müssen immer lachen" im Magdeburger "...nach Hengstmanns"

Im Kabarett "...nach Hengstmanns" in der Straße Breiter Weg 37 präsentieren die Hengstmann-Brüder Sebastian und Tobias ihr aktuelles Programm mit dem Titel "Wir müssen immer lachen". Es handelt sich um das mittlerweile 20. Bühnenprogramm der Brüder, das erneut politisch, gesellschaftlich und familiär geprägte Themen in satirischer Form aufgreift. Der Titel verweist dabei nicht nur auf das zentrale Motiv der Inszenierung, sondern auch auf eine Grundhaltung gegenüber den Ereignissen der letzten Jahre.

Die Vorstellung greift auf, wie Humor im Umgang mit schwierigen Situationen entsteht und eingesetzt werden kann. Komik wird dabei als zeitlich distanzierte Reaktion auf Tragik verstanden. Neben kabarettistischen Mitteln wie Improvisation, Musik und Szenenspiel findet auch literarisches Material seinen Platz. Teile des Programms stammen aus dem gleichnamigen Buch "Wir müssen immer lachen", das zur Premiere erscheint und an den Erfolg des ersten Buchs der Brüder anknüpft.

Aufführungen finden am Mittwoch, dem 9. und 16. April sowie am 7., 10. und vom 14. bis 16. Mai jeweils um 19.30 Uhr statt. Die Vorstellungen am 11. und 30. April waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft. Restkarten sind möglicherweise an der Abendkasse erhältlich. Veranstaltungsort ist das Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

Partys in Magdeburg

Auch in der Woche wird in Magdeburg gefeiert. Hier Tipps für den 16.4.2025

Festung Mark: Ab 19 Uhr ist Luises Garten zu Gast um Stübchen in der Festung Mark im Hohepfortewall. Musik gibt es von D/Baker b2b Nickyrella, Mazé b2b Mars sowie Mela Leone b2b CRS. DerEintritt ist frei.

Flowerpower: Dienstag bis Sonntag hat das Flowerpower im Breiten Weg 252 ab 19 Uhr geöffnet.

Nachdenker: Ab 20.30 Uhr ist im Nachdenker mit Bugs ein Musikbingo angesagt. Das Lokal befindet sich in der Olvenstedter Straße 43.

Installation von Andrius Arutiunian im Kunstmuseum Magdeburg

Im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen wird die Installation "Under the Cold Sun" von Andrius Arutiunian präsentiert. Der armenisch-litauische Künstler und Komponist zeigt eine neue Version seiner groß angelegten Installation aus den Jahren 2024/25. Das Werk interagiert mit der Architektur der historischen Klosterkirche und setzt auf die beiden zentralen Elemente Licht und Klang, um eine hypnotische Atmosphäre zu erzeugen.

"Under the Cold Sun" thematisiert die Zusammenstöße zwischen historischen Erzählungen und zeitgenössischen Imaginationen. Drei zentrale Elemente – ein Spiegel, eine Leuchte und eine synthetische Orgel – durchdringen als geisterhafte Präsenzen den Raum des ehemaligen Klosters. Durch den Einsatz von Psychoakustik und Lichtreflexionen setzt die Installation die Erforschung von volkstümlichem Wissen, alternativen Weltordnungen sowie musikalischen und politischen Konzepten fort.

Andrius Arutiunian (*1991) vertrat 2022 Armenien mit der Soloausstellung "Gharīb" auf der 59. Biennale von Venedig. Seine Werke wurden in bedeutenden Biennalen und Museen gezeigt, darunter das Palais de Tokyo und das Centre Pompidou in Paris, das M HKA in Antwerpen, der Sapieha Palace in Vilnius, FACT in Liverpool und das Contemporary Art Centre in Vilnius. 2024 wurde er für die Shortlist des Future Generation Art Prize nominiert, 2023 war er DAAD Artist-in-Residence Fellow. In seinen Arbeiten verbindet er hypnotische Klangstrukturen, synthetische Klänge und kulturelle Klangsprachen, die eine ästhetisch anspruchsvolle und emotional greifbare Erfahrung schaffen.

Die Ausstellung wird bis zum 18. Mai gezeigt. Die Öffnungszeiten des Kunstmuseums sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen bis 18 Uhr.

Tier- und Landschaftsfotografie von Karsten Schrader in der Flurgalerie Eisenbart

In der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe in Magdeburg wird eine Ausstellung mit Tier- und Landschaftsfotografien von Karsten Schrader präsentiert. Die Ausstellung mit dem Titel "Mit offenen Augen durch die Natur" läuft bis zum 20. Mai. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Adresse lautet Doctor-Eisenbart-Ring 2 in Magdeburg.

Karsten Schrader entdeckte seine Leidenschaft für die Fotografie im Jahr 1999 im Vorfeld der Bundesgartenschau in Magdeburg. Nachdem er zunächst analog fotografierte, begann er sich intensiver mit der Naturfotografie zu beschäftigen, als er 2004 auf eine Digitalkamera umstieg. Seit 2012 unternimmt er regelmäßig Exkursionen in die Natur, begleitet von seiner Frau, die mit dem Fernglas beobachtet, während er fotografiert. Gemeinsam werten sie im Anschluss die besten Aufnahmen aus.

Seine Fotografien zeigt Karsten Schrader in unterschiedlichen Formaten, darunter Kalender, Postkarten und Broschüren. Er organisiert Multimediashows sowie Ausstellungen in seinem ehemaligen Blumenladen und präsentiert wechselnde Motive in der Reha-Klinik Barby.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 bietet jeden Mittwoch von 12.30 bis 13 Uhr die „Kunstpause“ an. Im Rahmen dieser Führung wird ein Kunstwerk aus der Sammlung oder einer aktuellen Ausstellung vorgestellt und intensiv besprochen.

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte, die ihre Mittagspause für einen kurzen kulturellen Einblick nutzen möchten, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für den Auftritt von Katrin Iskam um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a, für "Wir sind gegen dafür" um 15 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a und für "Rosa statt grau" um 19 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Das schönste Land der Welt" des Puppentheaters.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Resttickets zu haben.