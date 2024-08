Musik, Theater und Kunst gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 16. August 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Marianne Rosenberg, Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 16. August 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

„Sing meinen Schlager“ mit Marianne Rosenberg auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark

Am 15. und 16. August werden Teile der neuen Vox-Show „Sing meinen Schlager“ auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark aufgezeichnet. Die Sendung wird von Inka Bause moderiert. Einen Tag ist Matthias Reim, den anderen Marianne Rosenberg der Hauptact.

Am 16. August steht Marianne Rosenberg im Mittelpunkt der Show, bei der auch Lucy Diakovska, Sarah Engels, Eko Fresh, Max Mutzke, Semino Rossi und Conchita Wurst auftreten werden. Die Ankunft für die Show ist zwischen 15:30 und 18:00 Uhr geplant, und die Aufzeichnung wird bis etwa 23:30 Uhr dauern. Tickets sind ab online erhältlich.

Marianne Rosenberg zählt seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen. Ihre Nummer 1-Hits "Er gehört zu mir", "Lieder der Nacht" und "Marleen" sind absolute Kultsongs. Über 20 Alben hat die Berliner Musik-Ikone seit den 70er Jahren veröffentlicht und genießt in der Musikbranche absoluten Legendenstatus.

Vokalkonzert im Dom zu Magdeburg

Der MDR-Musiksommer 2024 präsentiert in Magdeburg ein Vokalkonzert unter dem Titel "Vokal 1", bei dem Werke von Josef Gabriel Rheinberger, Richard Strauss, Johannes Brahms, Gustav Mahler und weiteren Komponisten zur Aufführung kommen. Der MDR-Rundfunkchor, dirigiert von Philipp Ahmann, entführt das Publikum in die Klangwelten der deutschen Romantik und deren zeitgenössische Reflexion.

Das Programm zeigt sowohl Ahmanns ambitionierte Programmgestaltung als auch die vielseitige Wandlungsfähigkeit des Chores. Mit wechselnder Besetzung als Frauen-, Männer- und gemischter Chor interpretiert der MDR-Rundfunkchor einfühlsam und wirkungsvoll das breite Repertoire zum Thema "Gesänge der Nacht". Die Veranstaltung findet am 16. August 2024 um 19:30 Uhr im Dom Magdeburg statt.

"Olvenstedt probiert's: Romulus der Große" der Freien Kammerspiele im Forum Gestaltung Magdeburg

Die 36. Ausgabe von "Olvenstedt probiert's" wird im Magdeburger Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 gezeigt. Die Vorstellungen der Kammerspiele Magdeburg beginnen vom 8. bis 10. und 13. bis 16. August jeweils um 20 Uhr.

Auch in diesem Sommer unternimmt darin die kultige und unverdrossene Theatergruppe Braune-Sommer-Wiese einen weiteren, ihren nunmehr 36. Versuch, „für die Menschen hier“ Theater zu spielen, das den Erdkreis und insbesondere „diese gebeutelte Region“ ein wenig friedlicher, toleranter und lebenswerter macht.

In Abwesenheit von Beate und Achim, die in diesen Tagen andere Ziele verfolgen, wird das verbliebene Ensemble um Ente, Vicky, Pinsel, Appel und Kessel nach neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern suchen und sich abermals dem so anspruchsvollen wie unbarmherzigen Regie-Diktat von Jens „Jente“ Kühle unterwerfen. Die Gruppe stellt diesmal in „Romulus der Große“ den Untergang des Weströmischen Reiches nach und liefert mit der Illustration des Niedergangs eines Imperiums (ja eines ganzen Zeitalters) sowohl einen Kommentar zur derzeitigen Weltlage, als auch zu den nicht minder beängstigenden Wirren, in die sie selbst geraten ist.

Auf der Bühne stehen Michael Magel, Jochen Gehle, Alexandra Sagurna, Thomas Wiesenberg, Samanta Hinz, Kevin Schulz, Falko Graf und Holger Magel. In bewährter Weise wurde das Stück von Dirk Heidicke geschrieben.

"Das Spiel von Liebe und Zufall" im Magdeburger Möllenvogteigarten

Das Theater Poetenpack zeigt dieser Tage im Möllenvogteigarten als Open-Air-Stück "Das Spiel von Liebe und Zufall". Vorstellungen stehen für den 14. bis 17. August um 19 Uhr und am 18. August im 17.30 Uhr im Spielplan.

Silvia und Dorante, von ihren Vätern füreinander bestimmt, verfallen in dieser Komödie auf die gleiche List, um den potenziellen Partner inkognito zu beobachten und überhaupt erst einmal kennenzulernen. Sie tauschen jeweils mit ihren Dienern die Rollen. Entsetzt blicken sie dann aus der Dienstbotenperspektive auf die ihnen zugedachten Partner, als sich Lisette und Arlequin, die die Herrschaft spielen, einander vorstellen. Die Komödie von Marivaux wurde 2018 in der Regie von Andreas Hueck zur Premiere gebracht.

"Hoffnung schenkende Geschichten" in der Martin-Gallus-Kirche Magdeburg

In der Martin Gallus-Kirche in Magdeburg heißt es am 16. August von 19 bis 20 Uhr "Hoffnung schenkende Geschichten". Die Veranstaltung in der Mansfelder Straße 28 bietet inspirierende Geschichten aus dem wahren Leben sowie Berichte über echte Heldinnen und Helden.

Auf dem Programm stehen die Entstehungsgeschichte des Buches der Unterschiedmacherin, eine Fantasiereise zur Regenbogenquelle, eine bewegende Heldengeschichte sowie eine Erzählung, wie sich ein Märchen in einen Krimi verwandelte. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit zum Austausch.

Für Rückfragen kann die E-Mail-Adresse kontakt@dieunterschiedmacherin.de genutzt werden. Eine Reservierung ist unter www.dieunterschiedmacherin.de erforderlich.

Klosterschule 2.0 in den Magdeburger CSD-Aktionswochen

Bunt und vielfältig sollen die Aktionswochen vom 9. bis 25. August mit dem Christopher Street Day (CSD) am 24. August werden.

Am 16. August um 18 Uhr findet im EinLaden Magdeburg ein Abend unter dem Titel "Schwesterlicher Austausch / Klosterschule 2.0" statt. Der "Orden", der das ganze Jahr über in der Community aktiv ist und ein offenes Ohr für die Anliegen der Menschen hat, legt besonderen Wert auf mentale Gesundheit und Awareness, sowohl für die Gemeinschaft als auch für seine Mitglieder.

Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit zum Gespräch und Austausch von Erfahrungen. Die Veranstaltung findet im EinLaden Magdeburg, Breiter Weg 30, statt.

Under Bridges und MZ Lakuza in Nachbars Garten

In Nachbars Garten ist freitags offene Bühne angesagt. Nachbars Garten befindet sich zwischen dem Blauen Bock und dem Galeria-Kaufhaus - ehemals Karstadt.

Diesen Freitag, 16.8., gibt es von 16 bis 18 Uhr ein Konzert mit Under Bridges. MZ Lakuza legt dann von 18 bis 21 Uhr Musik auf.

"Hans im Glück" auf der Freilichtbühne des Poetenpacks

Da hat der fleißige Hans in sieben langen Jahren mehr verdient als er braucht und macht sich nun auf den Heimweg. Die Sonne brennt vom Himmel und schlimmer als die Arbeit plagt ihn jetzt der Goldklumpen auf dem Buckel. Den hatte er als Lohn bekommen und der Weg nach Hause ist noch lang. Ein Reiter kommt daher. Die glänzende Last auf der Schulter des Wanderers blendet ihn: „Wollen wir tauschen? Mein Pferd gegen den schweren Klumpen?“



Die meisten kennen die Geschichte und wie sie weitergeht. Doch weil bei jedem Tauschgeschäft ein kleiner, stets auf seinen Vorteil bedachter Kobold ein Wörtchen mitzureden hat, muss nun in der neuen Fassung von Felix Isenbügel für Zuschauer ab vier Jahren gemeinsam überlegt werden, ob Hans auf den Handel eingehen soll. So stellt sich immer wieder die Frage nach den Wünschen und nach dem Glück.

Die Vorstellungen finden auf der Freilichtbühne des Poetenpacks im Möllenvogteigarten statt. Beginn ist am 9.8. um 9.30 und 15 Uhr, am 10.8. um 15 Uhr, am 11.8. um 14.30 Uhr, vom 14. bis 16.8. um 9.30 Uhr sowie zusätzlich am 16. und 17.8. um 15 Uhr. Achtung: Die Morgenvorstellungen richten sich an Kindertagesstätten.

Fest zu 85 Jahre Milchweg-Siedlung in Magdeburg

Die Siedlung Milchweg wird 85 Jahre alt. Der runde Geburtstag soll deshalb am 16. und 17. August gefeiert werden.

Der Startschuss fällt am Freitag um 18 Uhr vor der Siedlerkneipe „Heimatliebe“ im Bittkauer Weg. Dort spielen dann ab 19 Uhr Daphne und Die Frudies zum Tanz auf.

Das Fest wird am Sonnabend ab 14 Uhr mit einem Umzug samt Kapelle durch die Straßen der Siedlung fortgesetzt. Treffpunkt hierfür ist am Kindergarten am Ferchlander Weg. Um 15 Uhr beginnt dann ein Familien- und Kinderfest, bei dem auf die Besucher Kutschfahrten, Hüpfburg und Kinderschminken warten. Um 17 Uhr wird ein japanischer Trommelwirbel angekündigt und ab 18 Uhr spielt die Band Phönix Rock und Pop. An beiden Tagen wird es weitere Showeinlagen geben, blickt der Siedlerverein voraus.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Beach-Vollyball auf dem Domplatz

Breitensport trifft Leistungssport im Herzen der Stadt Magdeburg: Zum vierten Mal bringt der Volleyballverband das Sommer- und Strandfeeling in die Innenstadt. "2024 werden wir wieder auf dem Domplatz in Magdeburg spielen", heißt es in einer Ankündigung. Termin ist vom 8. bis 18. August.

Das Laufpublikum setzt sich aus Einwohnernn der Stadt Magdeburg und Umland auf ihrem Weg zum Einkauf und Touristen aus ganz Deutschland zusammen. "Unser Multisportkonzept umfasst ein Sportangebot für KiTas, Schüler:innen, Studenten:innen, Firmen- sowie Breiten- und Freizeitsportler:innen jeden Alters", so die Organisatoren weiter.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 sowie für die Abendsafari ab 18 Uhr im Zoo.