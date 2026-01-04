weather schneeschauer
  4. Zwischen Schule und Scheinwerferlicht: 16-jährige Leonie Näter vertritt Magdeburg bei „Miss Deutschland“-Wahl

Großer Auftritt für eine junge Magdeburgerin: Die 16-jährige Leonie Näter steht als „Miss Magdeburg“ im Finale der Miss-Deutschland-Wahl. In Wernigerode will sie am Montag zeigen, dass Haltung, Ehrgeiz und Ausstrahlung kein Alter kennen.

Von Karolin Aertel 04.01.2026, 13:00
Leonie Näter wurde zur" Miss Ottostadt Magdeburg gekürt. Nun will die 16-Jährige auch Miss Deutschland werden.
Leonie Näter wurde zur" Miss Ottostadt Magdeburg gekürt. Nun will die 16-Jährige auch Miss Deutschland werden. Foto: genrich-model-studios

Magdeburg/Wernigerode. - Schönheit, Haltung und große Auftritte: Bei der Miss-Deutschland-Wahl am Montag, 5. Januar 2026, in Wernigerode präsentieren sich Schönheiten aus ganz Deutschland. Unter ihnen auch eine Magdeburgerin – die 16-jährige Leonie Näter.