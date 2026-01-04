Zwischen Schule und Scheinwerferlicht 16-jährige Leonie Näter vertritt Magdeburg bei „Miss Deutschland“-Wahl

Großer Auftritt für eine junge Magdeburgerin: Die 16-jährige Leonie Näter steht als „Miss Magdeburg“ im Finale der Miss-Deutschland-Wahl. In Wernigerode will sie am Montag zeigen, dass Haltung, Ehrgeiz und Ausstrahlung kein Alter kennen.