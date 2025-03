Ballett, Schauspiel, Wissen, Familienprogramm und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 16.3.2025.

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 16.3.2025.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Theater Magdeburg zeigt im Opernhaus "Carmen/Morgenröte eines Stiers"

Im Opernhaus des Theaters Magdeburg werden die Ballettstücke "Carmen" von Jörg Mannes und "Morgenröte eines Stiers" von Jeroen Verbruggen uraufgeführt. Die Musik stammt von Rodion Schtschedrin, Arturo Márquez und weiteren Komponisten. Die Aufführungen richten sich an ein Publikum ab 12 Jahren.

Die Figur der Carmen und die Oper von Georges Bizet bilden den Ausgangspunkt für zwei unterschiedliche choreografische Interpretationen. Jörg Mannes bezieht sich mit seiner Arbeit auf die Ballettmusik von Rodion Schtschedrin, die ihrerseits musikalische Elemente aus Bizets Oper aufgreift. Sein Stück orientiert sich an klassischen Ballettstrukturen und setzt sich mit den Facetten der bekannten Figur auseinander.

Gastchoreograf Jeroen Verbruggen wählt einen abstrakteren Zugang und hinterfragt die Bedingungen von Erfolg und Scheitern eines Künstlers. Im Zentrum steht die Geschichte von Georges Bizet selbst, der nur wenige Wochen nach der enttäuschenden Uraufführung seiner Oper verstarb und deren späteren Welterfolg nicht mehr erlebte.

Die Aufführungen finden am 16. März um 18 Uhr, am 28. März und 16. Mai jeweils um 19.30 Uhr sowie am 9. Juni um 16 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg, Universitätsplatz 9, statt.

"Simply The Best – Die Tina Turner Story" in der Getec-Arena Magdeburg

In der Getec-Arena Magdeburg wird die musikalische Biografie "Simply The Best – Die Tina Turner Story" aufgeführt. Die Produktion würdigt das Lebenswerk der weltbekannten Sängerin und zeigt ihren außergewöhnlichen Karriereweg mit zahlreichen Hits und beeindruckenden Bühnenszenen.

Die Show zeichnet die Entwicklung von Tina Turner nach, die am 26. November 1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville, Tennessee, geboren wurde. Nach frühen Erfolgen an der Seite von Ike Turner folgte die Trennung und schließlich mit der "Private Dancer Tour" im Jahr 1985 ihr internationaler Durchbruch als Solokünstlerin. Die beeindruckende Karriere der Sängerin umfasste über 180 Millionen verkaufte Tonträger, zahlreiche Chartplatzierungen und ikonische Live-Auftritte, darunter ihr Konzert in Rio de Janeiro 1988 vor mehr als 180.000 Menschen. 2009 verabschiedete sie sich mit einer letzten Welttournee von der Bühne.

Die mehrfach ausgezeichnete Produktion bringt den charakteristischen Tina-Turner-Sound live auf die Bühne und wurde unter anderem als "Best Musical Tribute Show" bei den Reel Awards 2020 in Las Vegas geehrt. Die Hauptrolle übernimmt Dorothea "Coco" Fletcher, die international als die beste Tina-Turner-Doppelgängerin gilt. Mit ihrer Stimme und Bühnenpräsenz kommt sie dem Original verblüffend nahe und begeistert gemeinsam mit einem Ensemble aus Live-Band, Sängerinnen und Tänzerinnen.

Die Aufführung findet am 16. März 2025 um 19 Uhr in der Getec-Arena Magdeburg, Berliner Chaussee 32, statt.

Passionskonzert II - Kammermusik mit dem Ensemble a Tre im Dom zu Magdeburg

Am 16. März beginnt im Dom zu Magdeburg um 16 Uhr das Passionskonzert II. Das Konzert wird vom Ensemble a Tre mit einer ungewöhnlichen Instrumentenkombination aus Flöte, Horn und Orgel präsentiert. Die Idee für diese Klangkombination geht auf eine Originalkomposition von Georg Philipp Telemann zurück. Seit 1999 wird diese Besetzung bei Konzerten im In- und Ausland aufgeführt.

Das Programm verbindet Werke des Barocks und der Romantik mit neuen Kompositionen und schafft ein einzigartiges Klangerlebnis, das durch den Orgelklang ergänzt wird.

Kammer- und Kaffeehausmusik in der Kreuzkirche Magdeburg

Kammer- und Kaffeehausmusik wird am 16. März 2025 in der Kreuzkirche Magdeburg in der Flachsbreite von 16 bis 17 Uhr dargeboten. Die Veranstaltung wird von Undine Dreißig (Gesang), Marco Reiß (Violine) und Jihoon Song (Klavier) gestaltet.

Auf dem Programm stehen unter anderem „Cantabile“ von Niccolò Paganini, „Meditation“ aus der Oper "Thaïs" von Jules Massenet sowie „Ave Maria“ von Johann S. Bach und Charles Gounod. Im zweiten Teil der Veranstaltung wird Musik im Wiener Stil von Franz Lehár und Robert Stolz erklingen, begleitet von einer gedeckten Kaffeetafel

Mitteldeutsche Kammerphilharmonie präsentiert „Das Wasser“ im Gesellschaftshaus Magdeburg

Für den 16. März 2025 um 15 Uhr ist im Gesellschaftshaus Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 ein Familienkonzert für Kinder ab fünf Jahren geplant. Die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter der Leitung von Jan Michael Horstmann widmet sich musikalischen Werken rund um das Thema Wasser.

Nach dem Auftakt der Konzertreihe mit Musik zum Element Feuer stehen nun Kompositionen im Mittelpunkt, die das Fließen, Plätschern und Strömen von Wasser klanglich darstellen. Auf dem Programm stehen Werke von Georg Philipp Telemann, Bedřich Smetana, Georg Friedrich Händel und weiteren Komponisten. Die musikalische Bandbreite reicht von sanften Quellen bis hin zu imposanten Wassermassen, wodurch das Element in vielfältiger Weise erfahrbar wird.

Das Konzert richtet sich insbesondere an ein junges Publikum und lädt dazu ein, Wasser in seinen verschiedenen Erscheinungsformen durch Musik zu erleben.

Clown-Duo Hops & Hopsi im Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg

Am 16. März 2025 wird im Theater in der Grünen Zitadelle Magdeburg im Breiten Weg 8a ein Kinderprogramm mit Clown Hops und Hopsi präsentiert. Vorstellungen finden um 11 Uhr und um 15 Uhr statt.

Das etwa einstündige Bühnenprogramm umfasst Jonglage, Musik und Zauberei und richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von drei bis elf Jahren. Die Darbietung ist pädagogisch wertvoll, abwechslungsreich und interaktiv gestaltet. Jedes Jahr werden neue Nummern ins Programm aufgenommen, sodass auch wiederkehrende Zuschauer immer wieder überrascht werden.

Das Clown-Duo begeistert seit 1980 sein Publikum und ist mittlerweile auch über soziale Medien bekannt.

Nick Hornbys "NippleJesus" im Kunstmuseum Magdeburg

Im Kunstmuseum wird das Stück "NippleJesus" von Nick Hornby in der deutschen Übersetzung von Clara Drechsler und Harald Hellmann vom Theater Magdeburg aufgeführt. Vorstellungen finden am 16. März und 27. April jeweils um 19.30 Uhr im Kunstmuseum Magdeburgim Kloster Unser Lieben Frauen, Regierungsstraße 4–6, Magdeburg statt.

Der Monolog setzt sich mit der Verbindung von Kunst und Provokation auseinander und thematisiert verschiedene Perspektiven auf ein kontroverses Kunstwerk. Im Mittelpunkt steht der ehemalige Türsteher Dave, der von der Arbeitsagentur eine neue Anstellung als Wachmann in einem Kunstmuseum erhält. Kunst ist ihm fremd, und sein letzter Museumsbesuch liegt lange zurück. Damals wurde er dabei erwischt, wie er antike Mosaiksteinchen entwenden wollte. In seiner neuen Rolle muss er jedoch nicht über Kunstkenntnisse verfügen, sondern ein besonderes Ausstellungsstück bewachen. Das Kunstwerk zeigt auf den ersten Blick eine Nahaufnahme des gekreuzigten Jesus Christus. Bei genauerer Betrachtung entpuppt es sich jedoch als Fotomosaik, das aus unzähligen Abbildungen weiblicher Brustwarzen zusammengesetzt ist. Diese unkonventionelle Darstellung sorgt bereits am Eröffnungstag für heftige Reaktionen. Religiöse und kunstkritische Stimmen betrachten das Werk als Provokation und drohen mit Vandalismus.

Nick Hornby, einer der bekanntesten Autoren britischer Popkultur, beleuchtet in seinem Monolog auf unprätentiöse Weise die Frage, welche verschiedenen Zugänge zu einem Kunstwerk gleichberechtigt nebeneinander existieren können.

Die Darbietung mit Schauspieler Michael Ruchter wurde bereits beim zwölften Monolog-Festival am Theater Reutlingen mit dem ersten Platz ausgezeichnet und erhielt die "Tonnella"-Trophäe.

Chorkonzert des Jugendchores der Landesschule Pforta in der Hoffnungskirche Magdeburg

In der Hoffnungskirche Magdeburg im Krähenstieg 2 beginnt am 16. März 2025 um 16 Uhr ein Chorkonzert des Jugendchores der Landesschule Pforta. Unter der Leitung von Annabelle Weinhart werden Werke von Mendelssohn, Schütz, Tallis, Beach, Kaminski und weiteren Komponisten aufgeführt.

Das Konzert steht unter dem Motto „Peace - I leave with you“ und präsentiert ein vielfältiges Repertoire, das die harmonische und ausdrucksstarke Kraft des Chorgesangs in den Mittelpunkt stellt.

Farbenrausch der Pflanzenwelt – Führung in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

Am 16. März um 15 Uhr wird im Gruson-Gewächshaus in der Schönebecker Straße 129b in Magdeburg eine Führung unter dem Titel „Farbenrausch der Pflanzenwelt“ angeboten. Die Veranstaltung befasst sich mit der Vielfalt der Farben im Pflanzenreich, wobei der Fokus auf der Bedeutung dieser Farben für die Pflanzenwelt liegt. Blüten- und Fruchtfarben, Blattgrün sowie Färberpflanzen sind zentrale Themen der Führung.

Der Biologe Ludwig Martins erklärt, wie Pflanzen Farben nutzen, um Energie zu gewinnen, mit Tieren zu kommunizieren und sich vor schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen. Zudem wird gezeigt, wie Farbstoffe im Pflanzenreich überlebenswichtig sind.

Die Teilnahmegebühr für die Führung beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3 Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird eine Ticketreservierung empfohlen. Diese kann telefonisch unter der Nummer 0391/4042910 vorgenommen werden. Die Reservierung ist täglich, außer montags, zwischen 10 und 17.30 Uhr möglich.

"Let’s Rock Again!": Ü60-Party im Flowerpower Magdeburg

Am 16. März 2025 findet im Flowerpower in der Breiter Weg 252 von 17 bis 22 Uhr die „Let’s Rock Again!“-Ü60-Party statt.

Die Veranstaltung richtet sich an Menschen ab 60 Jahren, die sich bei Rockmusik aus den 60er bis 80er-Jahren zum Tanzen treffen möchten. Dabei stehen die musikalischen Vorlieben der Generation im Vordergrund, die in dieser Zeit sozialisiert wurde. Schlager sind nicht erwünscht, dafür wird tanzbare Rock- und Popmusik gespielt. Auch jüngere Gäste unter 60 Jahren können teilnehmen, sofern sie in Begleitung eines Ü60ers sind.

Das Tanzvergnügen ist nicht auf Standard-Paartanz beschränkt, vielmehr wird Freestyle-Tanzen, auch als Einzeltänzer oder -tänzerin, gefördert. Die Veranstaltung wird von Herbert Karl von Beesten vom kreALTiv-Labor und Janet Knoll, Betreiberin des Flowerpower, organisiert. Beide sind überzeugt, dass immer mehr Menschen dieser Alterskohorte Freude am Tanzen zu Rock- und Popmusik haben.

Die DJs sind auf Musik aus den 60er bis 80er-Jahren spezialisiert.

Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt in den Magdeburger Messehallen

Die Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt steht seit nunmehr 34 Jahren als jährlich erste Bauausstellung des Landes für umfassende Information, aktuelle Trends und Entwicklungstendenzen auf dem Bausektor. Allerdings geht es hier um das individuelle Bauen, Planen, Wohnen und Handwerk als herausragende Themen. Das Konzept sieht seit Jahren eine klare inhaltliche Gliederung vor, was für die Branchenreinheit steht.

Aber das bedeutet nicht Eintönigkeit. Vielmehr liegt der Augenmerk auf einer für alle Seiten attraktiven Mischung aus allen Fachrichtungen der Baubranche sowie Inneneinrichtung, Garten und Terrasse. Vom Planen und Finanzieren, Neu- und Umbau, Sanieren, Modernisieren und Wohnen sowie den verschiedensten handwerklichen Schwerpunkten spannt sich der Bogen über die Anwendung regenerativer Energien, Energieeinsparungen im Allgemeinen, Wasser- und Abwasseraufbereitung bis hin zu Fertig- und Massivhausanbietern, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten und neuen Ideen für den Innenausbau und Gartenbereich.

Geöffnet ist vom 14. bis 16.3. jeweils von 10 bis 18 Uhr. Messeort sind die Magdeburger Messehallen in der Tessenowstraße 9a.

Kaffeekränzchen mit Manuel Richter im mach|werk Magdeburg

Am 16. März 2025 um 15 Uhr findet im mach|werk im Breiten Weg 114a ein Kaffeekränzchen mit Manuel Richter statt. Der Musiker präsentiert ein vielseitiges Programm mit eigenen Kompositionen sowie einer Auswahl bekannter Songs aus verschiedenen Jahrzehnten.

Seine Musik zeichnet sich durch eingängige Melodien und ausdrucksstarke Texte aus, die Themen wie zwischenmenschliche Beziehungen, Liebe, Natur und Fernweh aufgreifen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für das "Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat" um 15 und 16.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25. Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Tageskasse. Eine Warteliste gibt es für "Bahnhof Nirgendwo" um 18 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.