Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 16. November 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

"Drei Celli auf Reisen“ mit den "tiefsaits" im Gesellschaftshaus Magdeburg

Am Samstag, den 16. November 2024, präsentiert das Ensemble "tiefsaits" im Schinkelsaal in Magdeburg sein in einem Record-Release-Abend seine "Drei Celli auf Reisen“. Der Abend beginnt um 19:30 Uhr und umfasst Musik von Georg Friedrich Händel, Giuseppe Clemente Dall’Abaco, Jean-Baptiste Barrière und Benedetto Marcello.

Die Musikerinnen Anna Reisener, Alma Stolte und Mirjam-Luise Münzel spielen auf historischen Violoncellos und widmen sich der Entdeckung und Aufführung seltener Cellotrios aus dem 18. Jahrhundert. Zu Beginn des Konzerts wird ein Satz aus Händels „Wassermusik“ zu hören sein, gefolgt von den wiederentdeckten Trios von Dall’Abaco, die als neues Highlight in der Barockmusik gelten. Auch die Sonaten von Barrière und Marcello, die innovative Spieltechniken und die Entwicklung des Violoncellos als Melodieinstrument zeigen, werden Teil des Programms sein.

"tiefsaits" ist ein junges Berliner Ensemble, das sich auf historische Streichinstrumente spezialisiert hat und mit diesem Konzert sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die gesellschaftlichen Themen der Gegenwart eingeht. Auf der Debüt-CD befinden sich Ersteinspielungen von Dall’Abaco's Cellotrios.

Das Ensemble wird derzeit mit dem #Musikerzukunft-Stipendium der Deutschen Orchesterstiftung gefördert.

"Das schlaue Füchslein" im Opernhaus des Theaters Magdeburg

"Das schlaue Füchslein" ist eine Oper in drei Akten von Leoš Janáček nach der Geschichte von Rudolf Těsnohlídek, die derzeit im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln gezeigt wird. Die Inszenierung ist für ein Publikum ab 14 Jahren geeignet.

Natur und Zivilisation, Tier- und Menschenwelt gehen in dieser vielleicht originellsten Oper Leoš Janáčeks eine ganz eigene, fantastisch-realistische Verbindung ein: Vordergründig folgt man der Geschichte einer Füchsin – die genaue Übersetzung des tschechischen Titels lautet Die Abenteuer der Füchsin Schlaukopf –, die in Gefangenschaft beim Förster aufwächst, in die Freiheit entkommt, eine Familie gründet und am Schluss vom Wilderer erschossen wird. In diesem Schicksal spiegelt sich das menschliche Unverständnis gegenüber der ungezähmten Natur und die Sehnsucht der Männer nach einer ungebundenen jungen Frau namens Terynka.

Die Vorstellungen beginnen am 16.11. um 19.30 Uhr und letztmalig in dieser Spielzeit am 29.12. um 16 Uhr. Jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn wird im Café Rossini im Opernhaus eine Einführung angeboten.

"Wolf" auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Im Roman "Wolf" von Saša Stanišić geht es um den Jugendlichen Kemi, der den Wald und Gruppenaktivitäten hasst. Unfreiwillig nimmt er an einem Sommercamp im Wald teil, wo sich die Lage zwischen seinen Mitschüler und Jörg zuspitzt. Kemi beobachtet, wie Jörg immer mehr zum Opfer wird, was ihn zunehmend beunruhigt. Trotz seiner Abneigung gegen den Wald und Gruppen kann Kemi sich nicht länger raushalten und wird schließlich in die Situation hineingezogen. Der Roman behandelt Themen wie Außenseitertum und Mobbing und zeigt, wie Kemi sich mit Jörg anfreundet, um ihm zu helfen. Saša Stanišić, ein preisgekrönter Autor, gewann mit Wolf den Jugendliteraturpreis 2024 in der Sparte „Kinderbuch“.

Das Theater Magdeburg inszenierte eine Bühnenfassung des Romans, die 2023 Premiere feierte. Stanišić ist bekannt für seine Werke, die oft gesellschaftliche und zwischenmenschliche Themen behandeln. Vorstellungen sind für den 16.11. sowie am 5. und 6.12. jeweils um 19.30 Uhr und außerdem am 17.11. um 16 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

„Niemand mag Klugscheißer“ im "...nach Hengstmanns"

Sebastian Hengstmann tritt am Samstag, den 16. November 2024, mit seinem neuen Kabarett-Programm „Niemand mag Klugscheißer“ im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg auf. Obwohl niemand Klugscheißer mag, wird Hengstmann als solcher dennoch sehr geschätzt, da er es versteht, seine Kunst in humorvolle und zugängliche Unterhaltung zu verwandeln.

In seinem dritten Soloprogramm widmet sich Hengstmann Themen wie Politik, Politiker und gesellschaftliche Fragen, und zwar auf humorvolle und pointierte Weise. Wie in seinen ersten beiden Programmen kombiniert er scharfsinnige Analysen mit virtuosen Sprüngen durch verschiedene Themen, wobei der Zuschauer sich oft fragen wird, wie Hengstmann sich all diese Texte merken kann – doch hier liegt die Kunst nicht im Auswendiglernen, sondern im Finden der richtigen Pointen. Das Publikum kann sich auf einen unterhaltsamen Abend freuen, bei dem Hengstmann sein Wissen mit Witz und Haltung auf die Bühne bringt, ohne mit moralischen erhobenen Fingern zu belehren.

Die Vorstellung am 16.11. beginnt um 19.30 Uhr. Am 7.12. beginnt eine Vorstellung um 15 Uhr. 19.30-Uhr-Termine stehen dann wieder für den 14. und 27.12. im Programm.

"Inside Colours Trio" im Magdeburger Forum Gestaltung

Am Samstag, den 16. November 2024, um 20 Uhr tritt im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 in Magdeburg das "Inside Colours Trio" auf: Julie Sassoon (Klavier), Lothar Ohlmeier (Sopransaxofon) und ihre Tochter Mia Ohlmeier (Schlagzeug).

Julie Sassoon, eine Pianistin und Improvisationsmusikerin aus England, und Lothar Ohlmeier, ein deutscher Saxophonist und Jazzmusiker, gründeten vor über 25 Jahren das Duo "Inside Colours", dessen Musik von einer introspektiven, oft leisen und emotional intensiven Klangwelt geprägt ist. Die Musik des Duos, die als impressionistisch beschrieben werden kann, spiegelt die Innigkeit und die Farben des Innenlebens wider. Julie Sassoon, die 1994 nach Berlin zog, reflektiert in ihren Stücken zunehmend ihre jüdische Identität, was sich auch in ihrem Werk Land of Shadows widerspiegelt. Ihre Musik erinnert an das Land ihrer Vorfahren, in dem viele von ihnen bis in die 1930er Jahre lebten. Das Duo hat seit seiner Gründung große Erfolge gefeiert und wurde mehrfach in der ARD vorgestellt.

Im April 2023 trat das Duo im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie auf, wobei sie ihre Tochter Mia Ohlmeier, eine talentierte junge Schlagzeugerin, als Gastmusikerin dabei hatten. Daraus entstand das "Inside Colours Trio", dessen Aufnahmen auf einem Doppelalbum veröffentlicht wurden. Das Trio wird nun auch in Magdeburg zu erleben sein, wo die Musik eine besondere Tiefe und Resonanz entfaltet.

„Magdeburg Lacht!“ im Magdeburger Oli

Am 16. November 2024 um 20 Uhr findet im Oli in der Olvenstedter Straße 25a in Magdeburg die Stand-Up Comedy Show „Magdeburg Lacht!“ statt. Die Show bringt Comedians und Humor aus ganz Deutschland auf die regionale Bühne, mit einem besonderen Fokus auf jüngere Talente, die oft aus dem Fernsehen, von NightWash oder den sozialen Medien bekannt sind. In dieser Ausgabe treten Thomas Kornmaier, Sandra Schmidt, Matti Walz und Debby Walz auf.

Thomas Kornmaier lebt in Berlin und ist sowohl als Autor als auch Comedian aktiv. Sandra Schmidt, die esoterisch aufgewachsen ist, bringt ihre humorvolle Perspektive auf das Leben in Berlin auf die Bühne, erzählt von ihrer Ehe (oder dem, was sie dafür hält) und ihren Kindern. Matti Walz aus Rostock begeistert mit seinem trockenen Humor, während Debby Walz aus Hamburg mit einem ehrlichen Blick auf ihr Leben und ihre Umwelt für schonungslosen Humor sorgt. Mit ihrem Vokuhila und Puffärmeln erinnert sie optisch an eine Mischung aus Schneewittchen und Bill Kaulitz. Die Show verspricht einen humorvollen Abend voller Schenkelklopfer und scharfsinniger Beobachtungen des Alltags.

Renft im Magdeburger Hunderwasserhaus

Am 16. November 2024 tritt die legendäre Kultband Renft im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a in Magdeburg auf. Die ursprünglich 1967 gegründete Klaus Renft Combo, die ab 1974 unter dem Namen Renft bekannt wurde, war eine der ersten „Beat-Bands“ der DDR, die deutschsprachige Songs performte. Mit ihrer Mischung aus Folk, Blues, Balladen und Rock wurde die Band schnell zu einer der bekanntesten Gruppen der DDR und erreichte Kultstatus.

Besonders in den frühen 70er Jahren besetzte Renft regelmäßig die Spitzenplätze in den ostdeutschen Hitparaden, und Lieder wie „Wer die Rose ehrt“ und „Zwischen Liebe und Zorn“ wurden Hymnen für eine Generation. 1975 wurde die Band aufgrund ihrer Opposition zur staatlichen Kulturpolitik verboten, was sie endgültig zur Legende machte.

Nach dem Tod von sechs Bandmitgliedern und dem Rückzug von zwei weiteren aus gesundheitlichen Gründen ist heute Thomas „Monster“ Schoppe der letzte überlebende Gründer von Renft. Er wird auf der Bühne von weiteren Musikern der DDR-Rockszene begleitet, darunter der Gitarrist Gisbert „Pitti“ Piatkowski und der ehemalige Puhdys-Bassist Peter Rasym, sowie Schlagzeuger Olli Becker.

Poetry-Slam „Don’t even get me started!“ im Magdeburger Moritzhof

Am 16. November 2024 veranstaltet der Verein Minddropim Moritzhof am Moritzplatz den Poetry Slam „Don’t even get me started!“. Ab 20:00 Uhr dürfen Poet das Mikrofon übernehmen und sich in sechs Minuten lang über alles auslassen, was sie aufregt – von nervigen Nachbar bis hin zu alltäglichen Frustrationen wie Bahnverspätungen oder der Kaffeebestellung mit Sojamilch und extra Schaum.

Der Slam verspricht Wutausbrüche in Reimform, scharfzüngige Rants und rhetorische Rage. Für beste Unterhaltung und jede Menge Lachtränen ist gesorgt, wenn die Teilnehmer ihre Frustrationen in humorvolle Wortgefechte verwandeln.

„Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen“ im Alten Theater am Jerichower Platz

Am Samstag, den 16. November 2024, um 20:00 Uhr ist es Zeit für die „Magie der Travestie – Die Nacht der Illusionen“. Veranstaltungsort ist das Alte Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Mit extravaganten Kostümen und funkelndem Schmuck wird nicht nur das Auge, sondern auch die Stimmung im Saal zum Strahlen gebracht. Die „Paradiesvögel“ in ihren atemberaubenden Kleidern werden alles daran setzen, die Stimmung mit Evergreens zum Kochen zu bringen.

Oi-Konzert mit Loikamie in der Magdeburger Factory

Am 16. November 2024 findet in der Factory Sandbreite 2 in Magdeburg ein Oi-Konzert statt. Im Rahmen der „Lieben oder Hassen Tour 2024“ stehen Loikaemie auf der Bühne.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Mit dabei sind auch die Bands "Berliner Weisse" und "Skinsects".

Musikalische Exequien von Heinrich Schütz in Magdeburger Wallonerkirche

Am 16. November 2024 wird in der Wallonerkirche in Magdeburg das Konzert "Musikalische Exequien" mit Musik von Heinrich Schütz aufgeführt. Das Konzert umfasst geistliche Chormusik von Heinrich Schütz sowie Werke von M. Frank, J. Hermann Schein und J.S. Bach. Die Dessauer Kantorei wird unter der Leitung von Matthias Pfund auftreten und das Publikum mit einer facettenreichen Darbietung klassischer Chormusik begeistern.

Die Veranstaltung findet in der Neustädter Straße 6 Magdeburg, statt. Beginn ist um 16 Uhr.

Ben Racken geben im Blue Note in Magdeburg ein Konzert

Am 16. November 2024 tritt die Band Ben Racken aus Magdeburg um 20:00 Uhr live auf. Veranstaltungsort ist das "Blue Note" am Lessingplatz.

Die Band spielt geradlinigen Punkrock, der sich durch melodische Elemente, Pathos und eingängige Refrains auszeichnet. Musikalisch bewegen sie sich zwischen Düsterpunk im Stil von EA 80 und dem Diskurspunk der Hamburger Schule, sowohl alter als auch neuer Prägung. Ben Racken machen seit Frühjahr 2008 Musik und haben bereits drei Alben sowie eine Split-7" mit der Magdeburger Band Enrico veröffentlicht. Ihr erstes Album wurde 2014 in einer kleinen Auflage als Vinyl neu aufgelegt. Sänger und Gitarrist Tuba war zuvor bei Aktion Steinreich aktiv, Bassist Nico spielte bei Ernährungsfehler, und Schlagzeuger Paule stieß nach dem Ausstieg des Gründungsmitglieds Daniel zur Band. Das Konzert verspricht eine energiegeladene Punkrock-Performance.

"The Prince Albert" im Magdeburger Scala

Am 16. November 2024 um 20 Uhr findet in Magdeburg ein besonderes Kinokonzert mit einem Berliner Trio "The Prince Albert" statt. Raum dafür bietet das im Scala in der Halberstädter Straß 135a.

Die Band kombiniert Post-Pop, New Wave und Shoegaze zu einer fesselnden Mischung, die die Zuhörer mit tiefen, melodischen Vocals, gefühlvollen Texten und atmosphärischen Beats in eine emotionale Reise entführt. Ihre Musik zeichnet sich durch eindringliche Basslinien und kräftige Gitarrenriffs aus, die sowohl innovativ als auch berührend sind. 2022 veröffentlichte die Band ihre Debüt-EP Phylo, die eine melancholische Erkundung nostalgischer Erinnerungen und der Vorfreude auf das Zukünftige darstellt. Phylo ist nicht nur ein musikalisches Werk, sondern eine tiefgehende emotionale Erfahrung. Nun bereitet sich die Band auf eine internationale Tournee vor, um ihre elektrisierenden Live-Auftritte einem weltweiten Publikum zu präsentieren.

Vernissage zur Schreibkräfte-Ausstellung im Magdeburger Forum Gestaltung

Am 16. November 2024 wird von 18 bis 22 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 9 in Magdeburg die Vernissage der Sammlung Schreibkräfte gefeiert. Die Ausstellung umfasst 41 Originalkunstwerke, die aus 16 bis 17 Ausgaben der Literaturzeitschrift Schreibkräfte hervorgegangen sind. Diese Werke warten darauf, im Rahmen einer Petersburger Hängung präsentiert zu werden.

Die Sammlung wird von Herbert Karl von Beesten kuratiert, der diese Ausstellung als eine seiner letzten Aktionen im kreALTiv-Labor vorbereitet, bevor das Kreativzentrum Ende 2024 schließt. Die Sammlung Schreibkräfte stellt eine besondere Verbindung von Kunst und Literatur dar, mit Werken, die nicht nur visuelle, sondern auch literarische Kreativität vereinen. Besucher können die Originalwerke bewundern und sich in die Welt der Kunst und Literatur vertiefen.

Die Ausstellung ist auch an den folgenden Tagen geöffnet: am 17., 18. und 19. November 2024 jeweils von 13 bis 17 Uhr im kreALTiv-Labor (Brandenburger Str. 9, Raum 1.15) im Kultur- und Kreativwirtschaftszentrum.

"Frankenstein KI“ im Kulturhistorischen Museum

"Frankenstein KI“ ist eine Inszenierung der Kammerspiele Magdeburg, die sich mit den ethischen und existenziellen Fragen rund um künstliche Intelligenz auseinandersetzt. Die Vorstellung lädt das Publikum ein, eine Erfindung zu erleben, die die Welt revolutionieren könnte – eine Maschine, die dem Menschen zu Willen ist, optimiert und perfektioniert.

Doch während der Wissenschaftler, der diese KI erschaffen hat, auf ein Problem stößt, beginnt er zu zweifeln. Beim Sprachtraining mit dem Roman „Frankenstein“ entdeckt er einen Widerstand in der Maschine. Ist es ein technischer Fehler oder identifiziert sich die KI tatsächlich mit der Kreatur, dem Monster aus Mary Shelleys Klassiker? Bald wird der Wissenschaftler unsicher, ob er die Maschine noch kontrollieren kann oder ob er nicht längst von ihr gesteuert wird. In dieser Inszenierung wird die ursprüngliche „Frankenstein“-Erzählung mit unserem heutigen Verständnis von KI verbunden, um grundlegende Fragen der Wissenschaftsethik und der Emanzipation eines Schöpfers von seinem Werk zu stellen.

Die Inszenierung untersucht die Parallelen zwischen dem klassischen Stoff und modernen Fragestellungen der künstlichen Intelligenz. Zum ersten Mal arbeiten die Kammerspiele mit der Tänzerin Lena Wenke zusammen, die mit Jochen Gehle eine langjährige künstlerische Partnerschaft pflegt. In „Frankenstein KI“ vereinen sie Schauspiel mit zeitgenössischem Tanz und Bewegungselementen. Die Regie führt Michael Magel, während das Video von Kevin Schulz kommt und Ulrike Gehle für die Ausstattung verantwortlich zeichnet. Die Dramaturgie wurde von Dirk Heidicke entwickelt.

Die Aufführungen finden im Kulturhistorischen Museum Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 stat. Die nächsten Termine sind am 14., 15. und 16. November 2024, jeweils um 20 Uhr.

The Highwayman spielt Country in der Gaststätte Jahnke

Am 16. November 2024 tritt The Highwayman in der Gaststätte Jahnke in Alt Fermersleben 97, Magdeburg auf. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch wird am Ende des Abends ein Hut für Spenden herumgereicht.

Der Musiker freut sich, wieder in seiner Lieblingskneipe zu spielen und verspricht einen Abend mit tanzbarer Countrymusik Auch. Fans von Southern Rock kommen auf ihre Kosten.

"Watertower Blues Band" spielt im mach|werk

Am 16. November 2024 um 20 Uhr tritt die "Watertower Blues Band" im mach|werk im Breiten Weg 114a in Magdeburg auf. Obwohl die Band als Formation neu ist, bestehen ihre Mitglieder aus erfahrenen Bluesmusikern der lokalen Szene.

Sänger und Harpspieler Jan Kubon blickt auf eine erfolgreiche Karriere mit der jk bluesband und den Bluesjackets zurück, während Bassist Daniel Kubon (Pozor Vlak, jkbluesband), Schlagzeuger Hubertus Gitschel und Gitarrist Hannes Friedel (book t. & the MD´s) ebenfalls über jahrelange Erfahrung im Bluesbereich verfügen. Der Sound der Watertower Blues Band verbindet Elemente des Chicago Blues mit den rauen Klängen des Delta Blues.

Die Band lässt sich von Größen wie Little Walter, Buddy Guy, Muddy Waters und Koko Taylor inspirieren und bringt den klassischen, elektrischen Blues des 20. Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert. Ihr Auftritt verspricht eine energiegeladene Mischung aus Tradition und Moderne und wird Bluesliebhaber sicher begeistern.

Ausstellung von Nevin Aladag im Kunstmuseum Magdeburg

Nevin Aladag ist bekannt für ihre Werke, in denen sie auf spielerische und poetische Weise Klang, Installation, Video, Performance, Muster und Ornamente sowie Humor miteinander verbindet. Sie poetisiert den urbanen Raum, indem sie dessen Stoffe und Bewegungen nachfolgt oder seinen Klängen lauscht. Dadurch ermöglicht sie einen neuen Blick auf alltägliche Dinge und soziale Prozesse.

Die Ausstellung im Kunstmuseum in der Regierungsstraße 4 bis 6 lädt dazu ein, Verbindungen zwischen Musik und Urbanität, Kunst und Gesellschaft zu erleben.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Seit dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

Nachtflohmarkt in der Magdeburger Messe

Am 16. November 2024 findet der Magdeburger Nachtflohmarkt in der Messe Magdeburg statt. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Ein weiterer Termin steht am 28. Dezember an.

Der Nachtflohmarkt gehört seit über 20 Jahren zu den größten und bekanntesten Trödelevents in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland. Der Nachtflohmarkt ist für seine große Zahl an Stammhändlern bekannt, die immer wieder zurückkehren, sowie für die Vielfalt an angebotenen Waren. Mit rund 250 Händlern und einer Gesamtfläche von fast 9000 m² wird der Markt regelmäßig in drei Messehallen abgehalten, die gut beheizt, gepflegt und ausreichend beleuchtet sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Der Mann, der eine Blume sein wollte" um 15 und 16.30 Uhr im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für Tatjana Meissner um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140, für Markus Krebs um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27, für "Renft" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a und für "An Mut sparet nicht noch Mühe" um 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Gegebenenfalls sind vor den Vorstellungen an der Kasse noch Restkarten erhältlich.