Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 18. bis 20. Oktober 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 ist für den 18.10. ab 19 Uhr zunächst in Hardcorr-Punk-Konzert mit Ghetto Justice, unterstützt von Slow Burn geplant. Um 23 Uhr folgt die Party "Randale" mit Hardtechno vom GWLT und DSTN. Für den 19.10. steht um 23 Uhr die Party "Wilde Herzen und Peinlo Pop" auf dem Programm.

Buttergasse: Am 18.10. bricht um 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 die Party "Full House - All Genres / One Night mit" DJ M&M und DJ HNS an. Für den 19.10. ist "Time to Rememeber" mit C.H.R.I.S. angesagt.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 legt Florence am 18.10. ab 23 Uhr zur "Yolo - die 2010er Party" die Musik auf. Mainstream, Charts und Aktuelles präsentiert dann DJ Etage Zwo am 19.10. ab 23 Uhr.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 18.10. die Party "Xoxo" mit DJ Evolution und mit Hip-Hop ab 23 Uhr im Kalender. Am 19.10. beginnt zunächst um 20 Uhr "Mama feiert". erwartet DJ Seth mit Pop-Hits die Gäste ab 23 Uhr zu "Shake it off".

Festung Mark: Die "Mega Teeniparty" für alle zwischen 11 und 16 Jahren läuft am 19.10. in von 16 bis 20 Uhr mit Tik-Tok Charts und den Partyhits in der Festung Mark im Hohepfortewall. Um 21 Uhr folgt "Venga Venga" mit Hits der 90er und 2000er auf einem Party- und einem Techno-Classics-Floor.

Nachdenker: New Wave und Gothic der 80er und 90er mit Dark Linse und dem Schwarzen Hasen stehen am 19.10. ab 20 Uhr im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 auf dem Programm.

Idol: Eine Ü-30 Party wird im Idol im Rennebogen 177 am 19.10. gefeiert. Beginn ist um 21 Uhr.

Factory: Die XXL-Oktoberfest-Party wird am 19.10. ab 22 Uhr in der Factory an der Sandbreite gefeiert. Für Stimmung sorgt DJ Kairo.

Geheimclub: "Neodyn Invites" heißt es im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 am 19.10. ab 22 Uhr. Mit dabei sind Younes Jamil, CC. Fierce b2b Eluzid, Piater und Underdawoods. Bis 0 Uhr ist der Eintritt frei.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, werden die "Sternstunden" mit Stella deStroy am 19.10. ab 23 Uhr gefeiert.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.