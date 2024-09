Literatur, Kabarett und Party - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 18.9.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 18. September 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Volker Weidermann: "Mann vom Meer. Thomas Mann und die Liebe seines Lebens" im Forum Gestaltung

Eine Lesung und Gespräch mit Volker Weidermann findet am 18.9. im Rahmen der Magdeburger Literaturwochen statt. Mit "Mann vom Meer. Thomas Mann und die Liebe seines Lebens" ist der Auto ab 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu Gast.

Volker Weidermann, geboren 1969 in Darmstadt, war Gastgeber des "Literarischen Quartetts" im ZDF und ist heute Kulturkorrespondent der "Zeit". Er hat zahlreiche Bücher verfasst, darunter "Träumer. Als die Dichter die Macht übernahmen" und "Mann vom Meer". Außerdem ist er Herausgeber der Reihe "Bücher meines Lebens".

"Im Westen viel Neues" mit Nikita Miller im Alten Theater am Jerichower Patz

Nikita Miller erzählt in seinem Programm "Im Westen viel Neues" humorvoll von den kulturellen Unterschieden zwischen der Ukraine und Deutschland. Als Fünfjähriger kam er mit seiner Familie nach Deutschland, musste jedoch feststellen, dass die sowjetische Prägung bleibt, auch wenn man das Land verlässt. Zwischen den Erwartungen an den Westen und den Traditionen der alten Heimat hin- und hergerissen, fand er seinen Weg. Durch seine Erfahrungen hat er gelernt, die Vorzüge und Eigenheiten beider Kulturen zu schätzen. Er verbindet das Beste aus beiden Welten und zeigt, dass die Unterschiede oft geringer sind, als man denkt.

Nikita Miller tritt am Mittwoch, 18. September 2024, im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 auf. Beginn ist um 20 Uhr.

„40 Jahre unvergessen, Ernstes und Heiteres aus dem Leben der Menschen im Osten“ in Magdeburger Stadtbibliothek

Veikko Jungbluth hat in Brigadebüchern, Schülerzeitungen und weiteren Originaldokumenten aus der DDR gestöbert und zahlreiche Beispiele in einem E-Book zusammengefasst. Unter dem Titel „40 Jahre unvergessen, Ernstes und Heiteres aus dem Leben der Menschen im Osten“ lässt er den Alltag in der DDR anhand von Zeitzeugnissen ihrer Bürger an diesem Nachmittag lebendig werden.

Termin ist am 18.9. in der Magdeburger Stadtbibliothek im Beiten Wg 109. Beginn ist um 17 Uhr.

"Kein Verstand in Sicht" in der Magdeburger Zwickmühle

Am 18.9. um 20 Uhr nimmt das Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wieder sein Programm "Kein Verstand in Sicht" auf. Auf der Bühne stehen Marion Bach, Heike Ronniger und Christoph Deckbar.

Marion Bach und Heike Ronniger sind mit ihrer Bordkapelle Oliver Vogt und Christoph Deckbar von ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ zurück. Eben war Deutschland noch das große Vorbild in der Welt - alle wollten so leben wie wir, so lernen wie wir, so arbeiten wie wir, so lachen wie wir. Und plötzlich ist alles anders.

Weitere Vorstellungen sind am 24. und 25.9. und am 2., 12., 17., 18., 24. und 31.10. geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nachmittagstermine gibt es am 6.10. um 17 Uhr und am 23. und 30.10. um 15 Uhr. Bei einigen Vorstellungen ist Oliver Voigt anstelle von Christoph Deckbar mit an Bord.

Fußball in Magdeburg: Der FCM und die Stasi

Nicht nur Sportfans richteten ihre Blicke vor 50 Jahren auf Magdeburg. Als der FC Bayern München am 6. November 1974 im Achtelfinalrückspiel des Europapokals der Landesmeister auf den 1. FC Magdeburg traf, fokussierten auch die Sicherheitsorgane der DDR das Sportereignis.

Dabei überwachte die Stasi zahlreiche Personen, und die dabei entstandenen Dokumente und Fotos aus dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt stehen nun im Mittelpunkt der Ausstellung „Kalter Krieg in kurzen Hosen: die Aktion ,Vorstoß II’, der 1. FC Magdeburg und der FC Bayern München“. Die in Kooperation mit dem Zentrum deutsche Sportgeschichte Berlin-Brandenburg und der Ausstellungsagentur exhibeo entworfene Ausstellung wird am Mittwoch, 18. September, 17 Uhr, eröffnet und im Außenbereich des Landesarchivs, Brückstraße 2, bis zum 7. November zu sehen sein.

„Nathans Kinder“ im Magdeburger Puppentheater

Im Puppentheater Magdeburg, Warschauer Straße 25, wird Ulrich Hubs Bearbeitung des Klassikers „Nathan der Weise“ von Lessing unter dem Titel „Nathans Kinder“ präsentiert. Die für Kinder und Jugendliche aufbereitete Inszenierung verlagert das dramatische Geschehen der Aufklärung in eine einzige Nacht und stellt Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt in den Mittelpunkt.

Lesen Sie die Rezension der Volksstimme: Nathans Kinder kämpfen in Magdeburg um die Liebe

Das spiel wird von Sabine Schramm mit einer Kombination aus Puppen- und Schauspiel gestaltet. Die Produktion, eine Übernahme des Theaters Altenburg/Gera aus der Spielzeit 2021/22, wird in Magdeburg am 12. und 14. September um 19 Uhr sowie am 13., 16., 17. und 18. September um 10 Uhr.

Kunstpause im Magdeburger Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen

Unter dem Titel „Kunstpause“ finden mittwochs Führungen in einer der Ausstellungen des Kunstmuseums Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 statt. Erläutert werden jeweils ausgewählte Werke.

Die halbstündigen Führungen beginnen um 12.30 Uhr. Das Gebäudeensemble des Museums zählt zu den bedeutendsten romanischen Anlagen in Deutschland.

Textile Kunst von Heidi Groth in der Medizinischen Zentralbibliothek

Die Magdeburger Textilgestalterin Heidi Groth stellt bis 9. Oktober ausgewählte Arbeiten in der Medizinischen Zentralbibliothek der Uni Magdeburg auf dem Campus in der Leipziger Straße 44 aus. Der Eintritt ist frei.

Heidi Groth wurde 1940 in Thüringen geboren. Nach Abschluss der Schule absolvierte sie eine Tischlerlehre, bevor sie von 1959 – 1963 Innenarchitektur an der Fachschule für Angewandte Kunst in Magdeburg studierte.

In den 1970iger Jahren begann sie autodidaktisch kleinere Stickereien zu fertigen. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst Applikationen, Patchwork-Wandbehänge, Collagen, Stickereien und Assemblagen. Sie präsentierte ihre Arbeiten schon in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland. Heidi Groth ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler.

Für die aktuelle Ausstellung hat die Künstlerin eine Auswahl ihres Schaffens zusammengestellt.

Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" in der Stadtbibliothek

Auf dem Weg zum 500. Jubiläum der Stadtbibliothek werden auf allen Etagen der Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 Schätze aus dem historischen Bestand gezeigt. Die seltenen Bücher stammen aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg.

Von den evangelischen Geistlichen geht eine neue Kultur des familiären Zusammenlebens aus, das "Protestantische Pfarrhaus". Die Großstadt im Einflussgebiet von Wittenberg bringt eine ganze Reihe richtungsweisender Theologen hervor. Das Wirken und die Lebenswege von Reformatoren wie Nikolaus von Amsdorf oder Mathias Flacius Illyricus sind zu entdecken. Zu den geistigen Zentren der Stadt entwickeln sich mit dem protestantischen Bildungsanspruch das Altstädtische Gymnasium, die Ulrichskirche und vor allem die Johanniskirche und unterstreichen das Selbstbewusstsein der Bürger. Schließlich wäre die Reformation kaum ohne die Innovation des Buchdrucks denkbar, von denen einzigartige Frühdrucke seinerzeit berühmter Drucker aus Magdeburg wie Michel Lotter zeugen.

Die Ausstellung "Unseres Herrgotts Kanzlei. Bücherschätze aus der frühen Phase der Reformation in Magdeburg" läuft bis Ende Oktober. Geöffnet hat die Zentralbibliothek im Breiten Weg 109 montags bis freitags von 10 bis 19 und sonnabends von 10 bis 13 Uhr.

Partys in Magdeburg

Insel der Jugend: Ein letztes Mal für dieses Jahr heißt es "Home Sweet Home". Mo.To, Jon Wolff und Fabiano Kinzley legen auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 auf. Die Party beginnt am 18.9. um 18 Uhr.

Nachdenker: Um 20.30 Uhr beginnt im Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 das Musikbingo. DJ Bugs legt auf.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.