Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 2.3.2025.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Rockhaus in der Magdeburger Johanniskirche

Die Rockband "Rockhaus" ist am 2.3. ab 18 Uhr in der Johanniskirche Magdeburg mit ihrem Akustik-Programm „I.L.D. Akustisch - Leise Töne“ zu Gast. Nachdem die Band 2024 ihre erste Akustik-Tour mit 10 fast ausverkauften Shows erfolgreich absolviert hat, in denen sie minutenlangen Applaus und stehenden Applaus erhielt, kehrt sie 2025 mit einer Fortsetzung auf die Bühne zurück.

Der Wunsch nach einer Wiederholung und einem entsprechenden Album führte dazu, dass die Band ins Studio ging, um die auf der Tour gespielten Songs aufzunehmen. So dürfen sich die Fans auf das komplette Album „I.L.D.“ sowie auf Klassiker aus den vorherigen und späteren Alben freuen. Für die Besucher gibt es diesmal die besondere Gelegenheit, das Konzert mit nach Hause zu nehmen, da eine CD und Doppel-Vinyl mitgebracht werden.

Rockhaus, eine der bekanntesten Rockbands der DDR, zählt zu den prägenden Vertretern der Neuen Deutschen Welle und des New Wave. In den 1980er Jahren war sie eine der beliebtesten Bands in der DDR und erreichte in der ewigen Wertung der Jahreshitparade der DDR einen 2. Platz. Die aktuelle Besetzung der Band umfasst Mike Kilian (Gesang, Gitarre), Reinhard „Reini“ Petereit (Gitarre, Gesang), Michael Heinz (Schlagzeug, Gesang), Angel Haberstroh (Schlagzeug) und Robert Protzmann (Bassgitarre, seit 2019).

„Effibody’s Darling“ im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg

„Effibody’s Darling“ von Annette Müller steht auf dem Spielplan des Schauspielhauses. Die One-Woman-Show, basierend auf Theodor Fontanes Klassiker „Effi Briest“, richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren und setzt sich mit drängenden gesellschaftlichen Fragen auseinander.

Die Handlung folgt der jungen Effi Briest, die im Alter von 17 Jahren den 20 Jahre älteren Baron von Innstetten heiratet – den Jugendflirt ihrer Mutter. Gemeinsam ziehen sie in das düstere Ostseebad Kessin, wo Effis Leben von gesellschaftlichen Zwängen, Langeweile und inneren Ängsten geprägt ist. Besonders belastend ist das angeblich „spukende“ Haus ihres Mannes, das die junge Frau um Schlaf und Lebensfreude bringt. Während der preußische Landrat Innstetten wiederholt betont, dass es „eigentlich vollends nichts“ zu fürchten gebe, wird deutlich, dass die Geister der Vergangenheit auch ihn nicht loslassen.

Regisseurin Annette Müller nutzt die Geschichte, um tiefere Fragen über Machtstrukturen und gesellschaftliche Rollenbilder zu stellen. In ihrer Inszenierung beleuchtet sie die Auswirkungen der von Fontane beschriebenen militaristischen Männergesellschaft, die bis heute unser Denken, Fühlen und Handeln prägt. Wo spuken diese Geister noch in der Gegenwart, und wie beeinflussen sie die Vorstellungen von Weiblichkeit, Männlichkeit und Begehren? Mit ihrer Interpretation von Effi Briest bringt Annette Müller eine kritische Perspektive auf die Bühne. „Effibody“s Darling“ ist eine Einladung, Fontanes Klassiker neu zu entdecken – mit einem Blick auf die unausgesprochenen Konflikte, die bis in die heutige Zeit nachhallen.

"Effibody’s Darling" wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 am 2. März um 19.30 Uhr, am 25. und 26. März um 19 Uhr sowie am 28. März um 20 Uhr gezeigt.

"Kaisers New World" im Magdeburger Forum Gestaltung

Ein Konzert von "Kaisers New World" beginnt am Sonntag, den 02.03.2025, um 17 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Die Band entführt mit frischen Melodien, internationaler Virtuosität und der strahlenden Energie neuer Stücke in die Welt der Klangfarben – inklusive Gänsehautmomente. Mit seinem internationalen Quartett schafft Frank Kaiser die Grenzen musikalischer Schubladen ab. Zusammen mit seinen Jungs am Akkordeon, Schlagzeug und Bass entfacht er eine Eruption an Virtuosität, auf der sich die Musiker wie auf einem „Spielplatz für Erwachsene“ austoben.

Moderner Jazz verbindet sich ganz unangestrengt mit eingängigen Melodien, funkigen Rhythmen und klassischen Elementen. Frank Kaisers Kompositionen sind atmosphärisch, verspielt, temperamentvoll und überraschend. Stücke wie „Black Mustang“ bringen einen Groove, der an das Kultauto der 60er Jahre erinnert. „Septomanie“ experimentiert mit dem titelgebenden Intervall und erzeugt eine erstaunliche Weite.

„Schlaflos in LE“ lässt den urbanen Puls spüren, und „Leipzig Tango“ ist eine Hommage an den Tango-Argentino. Bei „1001“ ertönt orientalische Romantik. Valentin Butts Akkordeon gibt dem Ganzen einen warmen, nostalgischen Touch, während Frank Kaisers ideenreiche Gitarrenlinien immer wieder neue Akzente setzen. Am Bass brilliert Lukas Growe, und Hans Otto sorgt auf seine unkonventionelle, spielerische Weise am Schlagzeug für einen aufregenden Sound.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Kabarett "...nach Hengstmanns"

Am Sonntag, den 2.3.2025, um 15 Uhr präsentieren die HengstmannBrüder ihr Kabarettprogramm „Nicht von schlechten Eltern“ im Kabarett "...nach Hengstmanns" in der Breiten Weg 37. Weitere Termine sind für den 5. und 8.3. um 19.30 Uhr geplant.

Sebastian und Tobias Hengstmann blicken auf 20 Jahre Kabarett zurück, seit sie 2003 erstmals gemeinsam auf der Bühne standen. Ihr Jubiläumsprogramm reflektiert auf humorvolle Weise die politischen, wirtschaftlichen und privaten Ereignisse, die in diesen zwei Jahrzehnten ihren Lauf nahmen. Die HengstmannBrüder haben sich gedacht, dass die Fülle an Erlebnissen nicht in ein einziges Programm passt und so entsteht eine Mischung aus Kabarett, musikalischen Einlagen und spontanen Momenten. Ein einzigartiges Jubiläumsprogramm, das zeigt, wie sie die letzten 20 Jahre erlebt haben – und natürlich wird auch gelacht.

Klassik: "Sei mir ein Fels" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Sonntag, den 02.03.2025, um 11 Uhr im Gartensaal findet die Sonntagsmusik #603 mit dem Titel "Sei mir ein Fels" statt. Das Ensemble "Weimar Baroque" unter der Leitung von Hans Christian Martin präsentiert Werke aus Georg Philipp Telemanns Jahrgang "Musicalisches Lob Gottes".

Telemanns "Musicalisches Lob Gottes" ist der einzige größer besetzte kirchenmusikalische Jahrgang, der im 18. Jahrhundert vollständig in Partitur gedruckt wurde. In den 72 Werken dieses Zyklus verbinden sich ausgefeilte Polyphonie im dreistimmigen Satz, Choräle und ausdrucksstarke Arien zu Kunstwerken, die einen besonderen Platz in Telemanns Schaffen einnehmen. Das Ensemble kombiniert Auszüge aus diesem Zyklus mit geistlichen Arien und Instrumentalmusik.

"Auf hoher See" im Magdeburger Insel Theater

Das Insel Theater präsentiert das Stück "Auf hoher See" des polnischen Dramatikers Sławomir Mrożek. Unter der Regie von Marcus Kaloff entwickelt sich eine bissige Satire über Macht, Moral und die Abgründe menschlichen Handelns.

Eine Gruppe Schiffbrüchiger treibt auf einem Floß mitten im Ozean. Die Lebensmittel sind aufgebraucht, der Hunger wächst, und die Figuren stehen vor einer radikalen Entscheidung. In absurden Diskussionen und skurrilen Auseinandersetzungen entfaltet sich ein groteskes Spiel um das Überleben. Mit scharfzüngigen Dialogen und einer Mischung aus Tragik und Komik wird die Handlung zu einer tiefgründigen Reflexion über menschliches Verhalten in Extremsituationen.

Die Inszenierung umfasst neben Marcus Kaloff in der Rolle des Pianisten und Lakaien folgende Darsteller: Ines Lacroix als "Der Schmächtige", Anne Struve als "Der Mittlere", Peter Wittig als "Der Dicke" sowie Sigrid Hoelzke-Wittig als "Der Postbote". Die Körperregie liegt in den Händen von Joachim Villegas.

Vorstellungen finden im Insel Theater in der Zollstraße 19 statt. Termin ist am 2. März um 18 Uhr. Weitere Vorstellungen sind bereits ausverkauft.

"Und sie träumten von der Sonne“ im Jugendzentrum im Rennebogen in Magdeburg

Die freie Theatergruppe „bühnenfrei“ zeigt am 1. und letztmals am 2.3.2025 das Stück „Und sie träumten von der Sonne“ im Familien- und Jugendzentrum im Rennebogen 167. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die Vorstellung startet um 18.30 Uhr.

Die Stückentwicklung beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen und ökologischen Folgen der Ansiedlung großer Technologieunternehmen im ostdeutschen Raum. Die Handlung spielt in Bad-Neustadt, wo eine Hightech-Fabrik gebaut wird. Die Hoffnung auf Strukturwandel und zahlreiche Arbeitsplätze steht im Konflikt mit dem zunehmenden Wasserverbrauch der Fabrik, der den Anwohnern Sorgen bereitet. Die Frage, die sich stellt, ist: Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen für den wirtschaftlichen Aufschwung und die Vision einer besseren Zukunft?

Die Aufführungsdauer beträgt 2 Stunden und 15 Minuten inklusive einer Pause. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis, und das Stück ist für Menschen ab 12 Jahren geeignet. Eine Kartenreservierung wird empfohlen und kann unter der Telefonnummer 01578/7667867 oder per E-Mail an kontakt@buehnenfrei.de vorgenommen werden.

Karpfenangeln: Carp Expo Elbe-Oder-Spree 2025 in den Messehallen Magdeburg



Die Karpfenmesse Carp Expo Elbe-Oder-Spree findet am 1. und 2. März 2025 in den Magdeburger Messehallen statt. Nach 20 Jahren im Spree-Oder-Gebiet zog die Veranstaltung 2024 von Paaren/Glien bei Berlin nach Magdeburg und präsentiert sich nun unter neuem Namen in einer größeren Location.

An beiden Messetagen erwartet Besucher ein umfassendes Programm mit Vorträgen und Präsentationen rund um das Karpfenangeln. Experten aus der Branche teilen ihre Erfahrungen und geben praxisnahe Tipps. Die Messe bietet zudem eine breite Auswahl an Ausstellern, die aktuelle Trends und Produkte vorstellen. Insgesamt sind 86 Aussteller vertreten, ergänzt durch 11 Fachvorträge in zwei Messehallen.

Die Fachvorträge beginnen am 1. März um 11 Uhr mit Benjamin Versemann, der über das richtige Timing beim Angeln im Frühjahr spricht. Weitere Beiträge folgen unter anderem von Robin Illner und Meik Pyka. Ein Höhepunkt des Tages ist die Tombola um 17.15 Uhr, bei der die persönliche Anwesenheit zur Teilnahme erforderlich ist. Am 2. März startet das Vortragsprogramm um 11 Uhr mit Steven Klatt und Franz Rößner, die über ihre Erfahrungen beim Karpfenangeln auf der Spree berichten. Weitere Vorträge schließen sich an, darunter erneut Beiträge von Christopher Paschmanns und Philipp Woywode. Zum Abschluss der Messe findet um 16.15 Uhr erneut eine Tombola statt.

Die Messe öffnet am Samstag um 9 Uhr und am Sonntag um 9.30 Uhr. Die Carp Expo Elbe-Oder-Spree bietet an beiden Tagen umfangreiche Informationen, neueste Produkte und praxisnahe Tipps für Angler.

Erste Eindrücke aus der Oper "Salome" im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Salome - die Oper von Gerald Barry - hat am 15. März in Magdeburg Premiere. Bereits am 2. März können Interessierte beim "Premierenfieber" im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9 einige Eindrücke sammeln.

Beginn ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einlasskarten sind vorab an der Theaterkasse erhältlich.

Kinderfasching in der Magdeburger Factory

Am 2.3.2025 veranstaltet die Factory in der Sandbreite 2 ab 16 Uhr Magdeburgs größten Kinderfasching als buntes Spektakel für die ganze Familie. Die Party verspricht ein kunterbuntes Fest voller Spaß, Musik und Überraschungen. Es richtet sich an Kinder ab etwa 3 Jahren, aber auch Eltern, Geschwister, Freunde und alle, die Lust auf eine fröhliche Faschingsfeier haben, sind herzlich willkommen. Ob verkleidet als Superheld, Prinzessin, Tier oder einfach in der Lieblingskleidung – jeder ist willkommen, das bunte Treiben zu genießen.

Die Highlights des Tages umfassen unter anderem bunte Ballons und Leuchtsticks für strahlende Kinderaugen, Faschingshits und Tanzspaß für Groß und Klein sowie lustige Walking Acts und Überraschungsgäste. Es wird ein unvergesslicher Tag voller Magie, Lachen und gemeinsamer Erinnerungen erwartet! Für den Eintritt ist das Mitführen eines Altersnachweises wie Reisepass, Personalausweis, Schülerausweis oder Krankenkassenkarte verpflichtend.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

