Magdeburg - Auch Samstag, der 2. November 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm

HG Butzko mit „Der will nicht nur spielen“ in der Magdeburger Zwickmühle

Am Samstag, den 2. November 2024, um 20 Uhr, ist HG Butzko in der Magdeburger Zwickmühle, Leiterstraße 2a, mit seinem Kabarettprogramm „Der will nicht nur spielen“ zu erleben. Butzko, der als Erfinder des Kumpelkabaretts gilt, beschäftigt sich auf satirische Weise mit der Spaltung der Gesellschaft und den verschiedenen Fronten, die in der heutigen Zeit immer mehr hervortreten.

In seinem Programm thematisiert er die polarisierten Meinungen zwischen Jung und Alt, Stadt und Land sowie West und Ost. Butzko, der für seine klare Meinung und seinen direkten Stil bekannt ist, bringt die Zuschauer zum Nachdenken und Lachen zugleich. Er scheut sich nicht, beide Seiten der Debatte zu kritisieren und wird dafür von beiden Lagern angefeindet.

Butzko begann nach seinem Abitur und Zivildienst 1987 als Schauspieler und Regisseur an verschiedenen Theatern. 1997 startete er seine Solokarriere im Kabarett. Neben seinen Live-Auftritten ist er auch in TV-Produktionen wie „Die Anstalt“ und „schlachthof“ zu sehen. Darüber hinaus schreibt er regelmäßig Kolumnen für verschiedene Publikationen.

Für seine Leistungen im Kabarett erhielt Butzko zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Deutschen Kabarettpreis und den Bayerischen Kabarettpreis.

Carmen im Magdeburger Opernhaus

Die Oper "Carmen" von Georges Bizet, mit einem Libretto von Henri Meilhac und Ludovic Halévy, basiert auf der Novelle von Prosper Mérimée und wird derzeit im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Die Oper, die für Zuschauer ab 10 Jahren geeignet ist, verspricht unbändige Lebenslust und schockierenden Realismus.

"Carmen", was so viel wie „Liedgesang“ oder „Orakelspruch“ bedeutet, wurde schnell nach ihrer Uraufführung zu einer der meistgespielten Opern weltweit. Die Titelfigur repräsentiert das Bild der Femme fatale, die ohne Rücksicht auf Verluste ihre Meinung äußert, nach ihren eigenen Regeln lebt und letztlich von ihrem Liebhaber ermordet wird. Bizet thematisiert die Leidenschaften seiner Figuren abseits des glänzenden Scheins und schafft damit einen Mythos aus der halbschattigen Welt von Arbeiterinnen, Schmuggler und Stierkämpfern.

Die leidenschaftliche, von spanischen Tänzen inspirierte Musik der Oper stellt Fragen zur Verbindlichkeit von Liebe, den Folgen von Abhängigkeit und den Preis einer vermeintlich freien Entscheidung. In der Neuinszenierung unter der Leitung von Generalintendant Julien Chavaz werden moderne Perspektiven präsentiert, die zeigen, dass "Carmen" auch im 21. Jahrhundert relevant bleibt.

Die Aufführungen finden am 2. November, 4. Januar, 18. Januar und 21. Februar um 19:30 Uhr statt, sowie am 17. November, 25. Dezember und 16. Februar um 18 Uhr. Eine Einführung findet jeweils eine halbe Stunde vor Beginn im Café Rossini im Opernhaus statt.

"Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens" im Magdeburger Schauspielhaus

"Ödipus in der Giftfabrik – Eine kleine Geschichte des Artensterbens" ist ein Bühnenessay von les dramaturx. Es hat am Samstag, den 2. November 2024, um 19:30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg (Otto-von-Guericke-Straße 64) Premiere. Die Aufführung richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren.

Der Text thematisiert die Entwicklungen in der Landwirtschaft, insbesondere in der DDR, wo der Slogan „Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein“ für moderne Anbaumethoden stand. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben chemische Verfahren in der Landwirtschaft weltweit hohe Erträge versprochen, unabhängig von natürlichen Bedingungen. Dies führte zur sogenannten Grünen Revolution, die Mangelernährung und Kindersterblichkeit verringern konnte.

Jedoch hat diese intensive Landwirtschaft auch schwerwiegende Folgen: Sie ist eine der Hauptursachen für die Klimakrise und das massenhafte Artensterben. Zudem macht sie sich zunehmend abhängig von den Giften der chemischen Industrie, während sie selbst immer empfindlicher gegenüber natürlichen Einflüssen wird.

Zusätzliche Termine für die Aufführung sind der 10. November, der 24. November, der 7. Dezember und der 11. Dezember, jeweils um 19:30 Uhr. Nach den Vorstellungen sind Nachgespräche vorgesehen.

„This Is Halloween“ im Magdeburger Hundertwasserhaus

„This Is Halloween“ ist eine Show zur düstersten Zeit des Jahres, die das Publikum im Theater der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a. in die Welt der Kreaturen entführt. An den Abenden treffen Vampire, Hexen, Zombies und Mörder aufeinander, während das Theater in eine Gruft verwandelt wird.

Das Programm umfasst bekannte Songs aus Musicals wie „Tanz der Vampire“, „Das Phantom der Oper“, „The Rocky Horror Show“, „Sweeney Todd“, „Wicked“ und „The Addam's Family“. Auch Lieder von Künstlern wie Michael Jackson, Billie Eilish und Evanescence stehen auf dem Programm. Live performt wird die Show von einem fünfköpfigen Ensemble, das Musicalprofis und Artisten vereint.

Das Publikum kann sich auf eine Mischung aus Live-Gesang, Tanz und Artistik freuen, bei der Rock-Musik auf Hula Hoop trifft. Die Regie und das Show-Konzept stammen von Estelle Céline Klein, während die Choreografie von Tetiana Golovchenko übernommen wird. Hula Hoop-Artistik wird von Adrienne Langner dargeboten.

Termine am 31. Oktober und 1. November jeweils um 20 Uhr waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft. Für die Aufführungen am 2. November 2024 um 15 und 20 Uhr waren Tickets aber noch verfügbar. Der Eintritt wird für Personen ab 16 Jahren empfohlen.

Jazzy und Sebastian Rätsel in der Sudenburger Feuerwache

Am Samstag, den 2. November 2024, um 20 Uhr, findet im Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 das Konzert der Musikclub Grün Rot Nr. 4 statt. Die Grün-Rot-Haus-Band "Jazzy" wird unter der Leitung von Rüdiger Krause, der Gitarre und Gesang übernimmt, und begleitet von Sascha Mock am Schlagzeug, Electronics und Gesang sowie Tino Scholz am Bass auftreten. Jan Kubon wird als Moderator fungieren und ebenfalls Gesang und Mundharmonika beitragen.

Als Musik- und Talkgast wird Sebastian Rätzel von der Rock’n’Roll-Band "The Baseballs" erwartet. Rätzel begann seine professionelle Musikkarriere 2008 und erreichte mit seiner Band schnell große Erfolge. Ihr Debütalbum „Strike!“ verkaufte sich weltweit rund eine Million Mal und erhielt mehrere Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie zwei ECHO-Preise. Am 27. September 2024 veröffentlichten die Baseballs ihr neuntes Album „That’s Alright“ und planen eine Tour im Frühjahr 2025.

Sebastian Rätzel hat sich auch als Solokünstler einen Namen gemacht; sein erstes Soloalbum „Derselbe Himmel“ erschien 2019. Zudem ist er seit 2014 als Autor tätig und hat an erfolgreichen Songs für Künstler*innen wie Helene Fischer, Sarah Engels und viele andere mitgewirkt.

"Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian und Tobias Hengstmann traten am 8. November 2003 erstmals mit ihrem eigenen Kabarettprogramm gemeinsam auf die Bühne. Unter dem Motto „Wir spielen so lange die Verwandten reichen!“ folgten zahlreiche weitere Vorstellungen, die bis heute andauern.

Im Rahmen ihres 19. Programms „Nicht von schlechten Eltern“ geben die Kabarettbrüder Einblicke in die vielen Erlebnisse, die sie gemacht haben – sowohl die schönen als auch die herausfordernden. Aufgrund der Vielzahl an Ereignissen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass ein einziges Programm nicht ausreicht, um alles zu erzählen. Daher haben sie beschlossen, zusätzlich ein Buch zu veröffentlichen, das diese Geschichten weiterführt. Mit diesem Jubiläum reihen sich die Hengstmann-Brüder in die Reihe derer ein, die glauben, dass ein Buch das passende Medium ist, um ihre Erlebnisse umfassend festzuhalten.

Das Kabarett „...nach Hengstmanns“ befindet sich am Breiten Weg 37. Vorstellungen finden am 2., 20., 26., 29. und 30. November um 19.30 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 17., 24. und 30. November statt. Auch für Dezember stehen die Termine bereits fest: Am 11., 17. und 20. des Monats um 19.30 Uhr sowie am 22., 28. und 29. Dezember um 15 Uhr.

Plattenbörse im Magdeburger Moritzhof

Auf mehr als 60 laufenden Metern stehen bei der Plattenbörse etwa 10.000 Platten und CDs zum Verkauf und Tausch. Auch Technik und Merchandise, wie Shirts, Stoffbeutel und Zubehör rund um die Schallplatte, sind erhältlich.

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 2. November 2024, von 11 bis 17 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 statt.

"Onkel Werner" im Magdeburger Schauspielhaus

"Onkel Werner" von Jan Friedrich, inspiriert von Anton Tschechow, steht im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg (Otto-von-Guericke-Straße 64) auf dem Spielplan.

In der Pension Werner, die irgendwo in der (ost-)deutschen Provinz liegt, bleiben die Gäste aus, was Werner viel Zeit zum Nachdenken und zur Frustration gibt. Trotz seines Versuchs, sein verpatztes Leben mit Alkohol zu bewältigen, scheitert er daran. Zusätzlich hat sich seine Ex-Schwägerin bei ihm einquartiert, deren Karriere als Politikerin gescheitert ist und die nun die Gäste tyrannisiert. Auch Michael, der überlastete Notfallsanitäter und ehrenamtliche Baum-Pflanzer, bringt keine Besserung in Werners trübes Leben.

Jan Friedrich beleuchtet in seiner modernen Überschreibung, etwa hundert Jahre nach Tschechows "Onkel Wanja", die Triebfedern unseres Handelns oder Nichthandelns. Fragen nach der Identität und den Ursachen des aktuellen Rechtsrucks in der Gesellschaft stehen im Zentrum der Handlung.

Die weiteren Aufführungstermine sind der 2. November, der 15. November und der 13. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr.

Swing beim Broadway Ball in der Festung Mark

Am 2. November 2024 findet der Broadway Ball in den Oberen Gewölben der Festung Mark in Magdeburg statt, organisiert von Swing39. Diese Veranstaltung stellt ein besonderes Highlight im Rahmen von Broadway Swing dar und wird in einem der historischen Orte der Stadt ausgerichtet - im oberen Gewölbe der Festung Mark im Hohepfortewall.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band Bun Jon & The Big Jive, die mit ihrem Swing, Groove, Drive und Jive für mitreißende Stimmung sorgen wird.

Besucher haben außerdem die Möglichkeit, während des Balls kreativ zu werden: Sie können eigene T-Shirts, Taschen oder andere Textilien bemalen. Die Veranstalter stellen Schablonen, Farben, Pinsel und einen Malbereich zur Verfügung; die Gäste müssen lediglich ihr Textil mitbringen. Die Türen öffnen um 20 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an alle – ob Tanzbegeisterte, Musikliebhaber oder Neugierige, jeder ist herzlich willkommen.

Ost+Front in der Magdeburger Factory

Ein Konzert von Ost+Front beginnt am 2.11. um 18 Uhr in der Factory, Sandbreite 2, in Magdeburg unter dem Titel „Dein Helfer in der Not“. Unterstützt werden die Berliner Musiker von den Bands BlackFlow aus Chile und Dame Tu Alma aus der Schweiz unterstützt.

Ost+Front präsentiert ein provokantes Kunstwerk, das mit morbiden Geschichten und scharfer Gesellschaftsbeobachtung spielt. Die Songs der Band fordern die Erwartungen der Hörer heraus und sind trotz ihrer Eingängigkeit keine leichte Kost. Sie beschreiben menschliche Abgründe, soziale Missstände und sexuelle Grenzbereiche und verstehen sich selbst als „Spiegel der Gesellschaft.

Lesung "Noch ein Likörchen" in der Weinhandlung Söllig

Am 2. November 2024 findet von 19.30 bis 21.30 Uhr die Veranstaltung "Noch ein Likörchen" in der Weinhandlung Rayk Söllig, Wasserkunststraße 1, statt. Sibyll Ciel und Rainer Wein widmen sich an diesem Abend den 20er Jahren und präsentieren heitere und musikalische Werke von Ringelnatz, Tucholsky, Busch und Kästner.

Das Motto des Abends, „Das ist meine Melodie!“, verspricht eine musikalische Schwelgerei rund um die Goldenen Zwanziger. Interessierte können ab sofort Vorreservierungen für alle geplanten Termine unter der Telefonnummer 0391 / 2532328 vornehmen.

"Bück Dich, Genosse! Rabenschwarze Geschichten eines Provinzlers" mit Stephan Schulz

Stephan Schulz lädt am 2. November 2024 von 18:00 bis 20:00 Uhr zur Leseparty "Bück Dich, Genosse! Rabenschwarze Geschichten eines Provinzlers" ein. Die Veranstaltung findet in den aktuellen Ausstellungsräumen "Auf (D)EIN Wort" der Künstlerinnen Marianna und Eva in der buff.rocks GmbH, Albert-Vater-Straße 102 statt.

Der Magdeburger Autor bringt mit viel Witz die Geschichten einer Epoche zum Leben, in der junge Frauen ihre Haare zu extravaganten Vogelnestern frisierten und junge Männer sich für den Sozialismus starkmachten. In insgesamt 48 Kurzgeschichten reflektiert Schulz die Jugendjahre der in der DDR Geborenen und bleibt dabei dem Motto treu: Keiner ist für immer jung, doch die Erinnerungen bleiben.

Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr, und die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 Personen begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann kostenfrei über das Ticketsystem vorgenommen werden.

Indian Cultural Festival in der Magdeburger Festung Mark

Am 2. November 2024 findet in den Hohen Gewölben in Magdeburg das Indian Cultural Festival statt. Von 18 bis 22 Uhr erwartet die Besucher eine eindrucksvolle Feier der indischen Kultur, die mit lebendigen visuellen Darbietungen, vielfältiger indischer Küche, Henna-Ständen sowie aufregenden Bhangra- und Bollywood-Tanzaufführungen begeistert. Nach dem kulturellen Programm wird die Nacht mit einer elektrisierenden After Party fortgesetzt, die bis 04:00 Uhr morgens dauert. Hier sorgt ein renommierter IPL-DJ, der zum ersten Mal in Deutschland auftritt, für eine Partystimmung voller Energie und Lichter.

Das Festival bietet nicht nur atemberaubende visuelle Erlebnisse, sondern auch köstliche indische Spezialitäten und kreative Henna-Kunst. Bei Eintritt gibt es ein kostenloses Willkommensgetränk. Markieren Sie sich den Termin in Ihrem Kalender und freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis voller Kultur, Musik und Tanz. Die Tickets sind limitiert.

Winterträume in der Messe Magdeburg

Aussteller zeigen vom 31. Oktober bis 3. November 2024 in der Messe "Winterträume" selbst hergestellte Produkte, die das Leben schöner machen. Veranstaltungsort sind die Messehallen in der Tessenowstraße.

Winter- und Weihnachtsbegeisterte können in die wundervolle Welt von Christbaumkugeln, süßen Leckereien und wärmender Mode eintauchen. Neben inspirierenden und ansprechenden Verkaufsständen, werden die Besucher mit einem Rahmenprogramm und Live-Musik unterhalten.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Seit dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

„Heimat - eine Suche“ im Magdeburger MDR-Landesfunkhaus

Die Ausstellung „Heimat - eine Suche“ im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg ist bis zum 4. November zu sehen. Sie bildet den 18. Herbstsalon des Kunstvereins Herbstsalon und wird in Kooperation mit der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften (VDIG) präsentiert.

Gezeigt werden Werke der italienischen Malerin Claudia Buttignol und des deutschen Bildhauers Klaus Cenkier. Buttignols Arbeiten zeichnen sich durch eine poetische, ätherische Ästhetik aus, während Cenkier kraftvolle Metallobjekte schafft. Beide Künstler setzen sich in ihrer Kunst mit dem Thema „Heimat“ auseinander, was zu spannenden Kontrasten zwischen den Materialien und künstlerischen Ansätzen führt.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Magic Dinner" mit Pat Trickster um 18.30 Uhr im Mückenwirt sowie für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gegebenenfalls sind vor den Vorstellungen an der Abendkasse noch Karten erhältlich.