Tanzen in Magdeburg - Partys in Magdeburg

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das Wochenende vom 20. bis 22. Dezember 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus den verschiedenen Locations zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Buttergasse: Die "School's Out Party" wird für Kinder ab neun Jahren und ihre Begleiter am 20.12. ab 16 Uhr in der Buttergasse im Alten Markt 13 gefeiert. Für den 21.12. steht ab 23 Uhr "Back to the 80s 90s" mit Josy und Magic Marc im Kalender.

Festung Mark: Am 20.12. startet um 16 Uhr der Wintermarkt von Luises Garten mit Metamorphosis in der Festung Mark im Hohepfortewall. Es legen bis 22 Uhr Stif Mayer, Nawaf Gutman und Pastelina auf. Sonnabend steht im Zeichen der Singer-Songwriter, Sonntag in dem der Familie. Darüber hinaus ist für den 21.12. ein Festungs-Rave angesagt. Ab 21 Uhr gibt es Musik von Westbam, K-Paul sowie Branko Jet und KRS. Age.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, ist für den 20.12. ab 23 Uhr die "Becks all Night" geplant. Am 22.12. folgt ab 23 Uhr die "PrChristParty" mit DJ MeUnqiue.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 beginnt am 20.12. um 23 Uhr "Resident DJ Night" mit DJ Ex und DJ Vendetta. Am 21.12. gibt es zu "Downtown meets Party" Musik von N3xt Le7el.

Factory: "Project Christmas - die Weihnachtseskalation" steht am 20.12. ab 23 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2 auf dem Programm. Strezzkidz feiern am 21.12. ab 22 Uhr mit "The Dark Horror". Mit dabei sind neben diesem auch Eycer, Cheapex, Extaso, Scuba Pro, Asmodeuzz, Angryman, Ruppi van Daline, Tekkstreetboyz, Chucky, Drukkmacher, Kratox, Jayzzii, Enchanter, Krause, Vollverspult, Der Togs sowie JSL.

Prinzzclub: Für die Halberstädter Straße 113a steht im Prinzzclub am 20.12. ab 23 Uhr die "Wyld Christmas Edition" mit DJ Big A an. "Prinzzclub's Christmas Pop Party" mit Mc Heyer beginnt dann am Sonnabend um 23 Uhr.

Café Treibgut: Die "Après Ski Party" steigt am 21.12. von 19 bis 1 Uhr im Festzelt am Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45.

Idol: Eine Ü30-Party beginnt am 21.12. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 bricht am 21.12. ab 23 Uhr die TIHT Kollektivnacht an. Trance legen Benito b2b Limoncello, L.Zwo, Blame the Booker und Kaido auf, Hardtechno gibt es von KS6 b2b JoGa, NMMRSTT, Sinica b2b CRS, Sagezza und Fine b2b Unterkracher.

Ellen Noir: "Stimmen der Nacht" erklingen am 21.12. ab 22 Uhr im Ellen Noir im Buckauer Bahnhof. Mit dabei sind Kraft der Sonne, Braintraveller, Jortzik und Güldenpfennig sowie Novato.

Geheimclub: "Never Stop" wird am 21.12. ab 23 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 gefeiert. Mit dabei sind auf dem einen Floor mit Techno DXTN, Esoterik und Nicolas Lendkrais. Auf dem anderen Floor legen Alter Schwede und Freunde House auf.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am Sonnabend ab 23 Uhr die Clubnight.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Datsche: "Feliz NaviDatsch" heißt der Adventsmarkt am 21. und 22.12. von 16 bis 22 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Am 21.12. legt SuperFlu, am 22.12. legen Just Etienne und Jamo auf.