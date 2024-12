Kabarett, Zirkus, Konzert und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 20. Dezember 2024, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps und Termine zu Events und Veranstaltungen für Freizeit am Freitag

Magdeburg - Auch Freitag, der 20. Dezember 2024, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Weihnachtssingen mit dem Magdeburger Domchor und den Magdeburger Dombläsern

Das traditionelle Weihnachtssingen mit dem Magdeburger Domchor und den Magdeburger Dombläsern unter der Leitung von Christian Otto findet am 20. Dezember um 19 Uhr sowie am 21. Dezember um 17 Uhr und 19 Uhr im Dom St. Mauritius und St. Katharina statt.

Die Sitzplätze sind ausverkauft. Stehplatzkarten für 6 Euro sind an der Abendkasse erhältlich. Die Abendkasse öffnet am 20. Dezember um 18 Uhr und am 21. Dezember um 16 Uhr. Der Einlass erfolgt am 20. Dezember ab 18 Uhr und am 21. Dezember um 16 Uhr sowie um 18.30 Uhr über den Kreuzgang neben dem Pfarrhaus.

Weihnachtscircus am Kleinen Stadtmarsch in Magdeburg

Der Magdeburger Weihnachtscircus öffnet in diesem Jahr zum 8. Mal seine Pforten und verwandelt den Max-Wille-Platz am Kleinen Stadtmarsch mit seiner bunten Zeltstadt und glitzernden Lichtern in eine weihnachtliche Zirkus-Wunderwelt. Familien dürfen sich auf ein ganz besonderes Feuerwerk der Zirkuskunst freuen, das die drei klassischen Säulen des Zirkus – „Menschen, Tiere, Sensationen“ – in den Mittelpunkt stellt.

Während viele in schwierigen Zeiten den Rotstift ansetzen, geht der Magdeburger Weihnachtscircus einen anderen Weg: Eine außergewöhnliche Elite internationaler Zirkuskünstler wurde speziell für diese neue Produktion engagiert. Zahlreiche Darbietungen, die in Deutschland noch nie zu sehen waren, garantieren ein Programm voller Staunen, Spannung und Humor.

Unter der Regie von Paul Busch erwartet die Besucher eine völlig neue Zirkusproduktion. Das Gastspiel dauert bis zum 6. Januar. Vorstellungen beginnen mit Ausnahme vom 23. und 24. Dezember und 2. Januar montags bis sonnabends um 16 und 19.30 Uhr. Sonn- und feiertags gibt es nur eine Vorstellung um 15 Uhr. Für Heiligabend gibt es außer der Reihe einen Termin am 24. Dezember um 14 Uhr.

"An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Programm"An Mut sparet nicht noch Mühe" wird am Freitag von Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz auf der Bühne präsentiert. Unter der Regie von Michael Rümmler entstand ein Programm, dessen Buch von Hans-Günther Pölitz stammt, ergänzt durch Beiträge von Olaf Kirmis, Thomas Müller, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer. Musikalisch begleitet wird der Abend mit Werken von Udo Lindenberg, Carl Loewe, Giuseppe Verdi, Ralph Erwin, Ralf Arnie, Theo Mackeben und Hanns Eisler.

Das Programm widmet sich der Frage: Was ist heutzutage eigentlich Mut? In satirisch zugespitzter Form wird der Mut der Vergangenheit und Gegenwart beleuchtet, von historischen Persönlichkeiten wie David aus der Bibel oder Vincent van Gogh bis hin zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Die Künstler werfen einen kritischen Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit, etwa den Verlust von Heldenmut, den Kleinmut im Alltag oder das politische Chaos, in dem die „Ampel“ steht, aber nichts regelt. Dabei treffen humorvolle Anekdoten und pointierte Kommentare auf scharfsinnige Beobachtungen, die das Publikum zum Nachdenken und Lachen bringen.

Die Vorstellung beginnt am 20. Dezember, 20 Uhr, in der Magdeburger Zwickmühle, Leiterstraße 2a.

"Die unbedingten Dinge" im Opernhaus

Das Wandel-Musiktheater für Kinder mit einem Libretto von Nikola Huppertz und Musik von Merzouga (Janko Hanushevsky und Eva Pöpplein) findet am Freitag, den 20.12.2024, um 11 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 statt und richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Weitere Vorstellungen beginnen am 14., 19. und 22 Januar um 11 Uhr.

Auch interessant: Karten gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket, unter Telefon 0391/5999700 und in den Biberticket-Verkaufsstellen.

Die Geschichte: Admira und Lenz sind längst erwachsen. Ihr Leben ist gut, vieles ist sogar besser als früher. Doch irgendetwas fehlt – nur was? Manchmal fällt ihnen zufällig etwas ein, wie das Wort „Spaziergang“. Doch der Rest ist verschwunden – all die wundervollen, unbedingten Dinge ihrer Kindheit. Also begeben sie sich an Bord ihres Zeitschiffs „DeepSound“ und reisen aus dem Jahr 2074 in die Vergangenheit. Dort hoffen sie auf freundliche Menschen, vor allem Kinder, die ihnen helfen können, all das wiederzufinden: den Geschmack des Sommers, den Fallrückzieher beim Fußball, Geschichten, Zungenbrecher, Tanzschritte und Urlaubserinnerungen. Vor allem aber suchen Admira und Lenz nach der Musik! Gemeinsam mit dem jungen Publikum bewegen sich die beiden Zeitreisenden auf der Suche nach den Dingen, die das Leben bedingungslos schön machen, durch verschiedene Räume.

4. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie im Magdeburger Opernhaus

Das 4. Sinfoniekonzert der Magdeburgischen Philharmonie bringt am Donnerstag, 19. Dezember, und Freitag, 20. Dezember, im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 weihnachtliche Tanzfreude zu Gehör. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Jeweils um 18.45 Uhr wird im Café Rossini im Opernhaus kostenlos eine Einführung in den Abend angeboten.

Mit einem Programm, das von Mexiko über Brasilien bis nach Frankreich führt, werden in dem Sinfoniekonzert Stücke gespielt, die Musik lebendig machen und voller Schwung sind. Im Mittelpunkt steht eines der bekanntesten Werke des 20. Jahrhunderts: George Gershwins „Rhapsody in Blue“. Dieses Stück, das die Improvisationskunst des Jazz mit dem klassischen Sinfonieorchester vereint, ist eine freie Mischung aus verschiedenen Stimmungen und Elementen, die Spielfreude und Spontaneität zum Ausdruck bringt.

Das Konzert umfasst außerdem Werke, die den Tanz feiern: Arturo Márquez – Danzón No. 2 Francisco Mignone – Fantasia Brasileira No. 1 Paul Dukas – Der Zauberlehrling. Sinfonisches Scherzo nach Goethe Maurice Ravel – La Valse (dessen Ballett-Walzer er als „Apotheose des Wiener Walzers“ verstand) Der Solist des Abends ist der brasilianische Pianist Fabio Martino, der bereits in früheren Auftritten in Magdeburg das Publikum durch sein Temperament, seine klangliche Klarheit und rhythmische Präzision begeisterte.

Dirigiert wird das Konzert von GMD Anna Skryleva, die die Magdeburgische Philharmonie in diesem mitreißenden Programm leitet.

„Nicht von schlechten Eltern“ im "...nach Hengstmanns"

Die HengstmannBrüder feiern mit ihrem Programm „Nicht von schlechten Eltern“ ein besonderes Jubiläum. Seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt am 8. November 2003 mit einem eigenen Kabarettprogramm sind 20 Jahre vergangen – eine Zeitspanne, die sie in ihrem aktuellen Werk mit viel Witz, Spontaneität und Musik Revue passieren lassen. Die Vorstellungen finden im Kabarett „...nach Hengstmanns“ in der Breiter Weg 37 statt. Abendvorstellungen beginnen um 19.30 Uhr am 20. und 29. Dezember sowie am 1., 5., 7., 12. und 13. Februar. Nachmittagsvorstellungen sind für 15 Uhr am 22., 28. und 29. Dezember sowie am 9. und 16. Februar geplant. Eine Vorstellung am 28. Dezember um 19.30 Uhr ist ausverkauft.

Die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann blicken auf zwei Jahrzehnte voller politischer, wirtschaftlicher und privater Ereignisse zurück, die sie sowohl beruflich als auch persönlich geprägt haben. Ihre Überzeugung, „so lange zu spielen, wie die Verwandten reichen“, hat ihnen zahlreiche Auftritte beschert, die bis heute andauern. Im 19. Programm reflektieren sie das, was sie erlebt haben, erleben mussten und erleben durften – zu viel, um es in ein einziges Programm zu packen.

Anlässlich des Jubiläums dachten sie sogar über ein Buch nach, entschieden sich jedoch dafür, diese Idee in ein einzigartiges Kabarettprogramm einfließen zu lassen. Es wird keine reine Lesung und auch kein klassisches „Best Of“, sondern eine humorvolle und musikalische Mischung, die das Beste der vergangenen 20 Jahre einfängt.

Die Goosebumps spielen im Alten Theater am Jerichower Platz

Das Musikduo Goosebumps, bestehend aus Diana Hildebrandt (Gesang) und Frank Kroll (Gitarre), präsentiert Songs, die „unter die Haut gehen“. Ein Konzert ist für diesen Freitag im Alten Theater am Jerichower Platz geplant.

Seit dem Jahr 2005 sind die beiden Musiker gemeinsam unterwegs und überzeugen ihr Publikum mit feinfühlig interpretierten Titeln sowie eigenen Kompositionen. Ihr Repertoire reicht von bekannten Songs wie „Angel“ von Sarah McLachlan, „Chasing Cars“ von Snow Patrol oder „Ironic“ von Alanis Morissette bis hin zu eigenen Stücken, die sie 2019 auf ihrem Album „Du & ich“ veröffentlichten. Titel wie „Einen Grund“, „Pfützen“, „Sternenkind“ und „Deine Zeit mit mir“ zeigen auf diesem die musikalische Handschrift des Duos.

Diana Hildebrandt sagt: „Gesungen habe ich schon immer gern.“ Sie verleiht den Songs mit ihrer kraftvollen und ausdrucksstarken Stimme eine eigene Note. Frank Kroll sagt: „Ich freue mich einfach, mit meiner coolen Sängerin meinen Traum von der Dorfdisco bis jetzt leben zu können.“ Dieser Traum war damals der Wunsch, so Gitarre spielen zu können wie die Gitarristen jener Bands, deren Platten gespielt wurden.

Die Goosebumps spielen diesen Freitag, 20. Dezember, ab 19 Uhr im Foyer des Alten Theaters am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

"Bloody X-Mas" in der Magdeburger Factory

Am 20. Dezember findet in der Factory Magdeburg in der Sandbreite 2 das "Bloody X-Mas" statt. Vier Bands spielen hier Metal.

Nach 14 Jahren kehren Asenblut zurück auf die Bühne der Factory. Begleitet werden sie von Blutgott, dem einzigartigen Projekt von Thomas Gurath, der gleich drei Bands vereint: Debauchery, Bloodgod und Balgeroth. Ebenfalls mit dabei sind Deliver the Galaxy und die Magdeburger Metal-Urgesteine Abrogation.

Ab 17 Uhr ist Einlass. Für 17.45 Uhr haben sich Abrogation angekündigt. Um 18.30 Uhr stehen Deliver the Galaxy auf der Bühne. Ab 19.30 Uhr haben Asenblut einen Auftritt. Und um 20.50 Uhr sind Blutgott an der Reihe.

Nachtschwärmer treffen in Magdeburg auf be-swingt

Am Freitag, den 20. Dezember 2024, um 20 Uhr treffen im mach|werk, Breiter Weg 114a, die be-swingt-Musiker Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Klavier) auf die Nachtschwärmer zu einem besonderen Weihnachtsspecial.

Nach vielen erfolgreichen Jahren als „Theaterschiffer“ mit Kleinkunstprogrammen vereinen sich be-swingt und Matthias Krizek erneut, um gemeinsam Highlights aus vergangenen Weihnachtsprogrammen auf die Bühne zu bringen. Dabei sorgt Krizek mit seinem inzwischen erweiterten Repertoire, das unter anderem Werke von Georg Kreisler und Mischa Spolianski umfasst, für neue Akzente. Ein abwechslungsreicher und stimmungsvoller Abend ist garantiert.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr im Vorverkauf für "In einem tiefen, dunklen Wald" um 9 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9, für "Planet B" und "Kleinstadtnovelle" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 sowie für "Schrille Nacht" um 19.30 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 waren für die Vorstellungen von "Nikolaus und der dumme Nuck" um 9 und 10.30 Uhr und für "Scroodge" um 10.30 und 18 Uhr keine Karten mehr zu haben. Ausverkauft waren im Vorverkauf auch Sax’n Anhalt Orchester mit dem Weihnachtskonzert um 19 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25 und "The Dark Tenor" um 19 Uhr in der Johanniskirche.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch Restkarten erhältlich.