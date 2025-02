Musik, Theater, Konzert und mehr gehören zu dem, was den Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 21. Februar 2025, bereichert. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Events und Tipps für die Freizeit am Freitag

"Der König der Löwen – Live in Concert" ist in Magdeburg zu erleben.

Magdeburg - Auch Freitag, der 21. Februar 2025, hält in Magdeburg vielfältige Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

"Der König der Löwen – Live in Concert" in Magdeburger Getec-Arena

"Der König der Löwen – Live in Concert" wird in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 aufgeführt. Termin ist am 21. Februar 2025 um 20 Uhr. Die Veranstaltung kombiniert den preisgekrönten Film-Soundtrack von Hans Zimmer mit den bekannten Songs von Sir Elton John und wird durch eindrucksvolle Screen-Animationen begleitet. Begleitet wird die Aufführung von Video-Clips, die die Zuschauer in die afrikanische Savanne entführen und die filmische Atmosphäre unterstützen.

Der Soundtrack prägt den Zeichentrickfilm "Der König der Löwen" seit 27 Jahren und vereint afrikanische Rhythmen mit epischen Melodien. Die Hits "Hakuna Matata", "Circle of Life" und "Can You Feel the Love Tonight" sind fest mit der Geschichte des Films verbunden. Die Konzertaufführung umfasst alle Lieder in deutscher Sprache.

Die Geschichte des Löwenjungen Simba, der seinen Platz im Kreislauf des Lebens sucht, hat Generationen fasziniert. Das gleichnamige Musical wurde um zusätzliche Kompositionen erweitert und sorgte weltweit für große Nachfrage.

Das Konzert wird von 70 Mitwirkenden, Solisten, Chor und dem Orchester der Cinema Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery aus London dargeboten. Dieses Ensemble hat bereits mit den Aufführungen von "Game of Thrones", "Star Wars" und "Harry Potter" begeistert.

„Planet B“ im Magdeburger Schauspielhaus

Die Komödie „Planet B“ von Yael Ronen und Itai Reicher verbindet derzeit im Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses humorvolle Gesellschaftskritik mit einem bitteren Blick auf das Erbe der Menschheit. Unter der Regie von Nick Hartnagel wird die Inszenierung lebendig. Auf der Bühne sind Iris Albrecht als Krokodil, Viktor Bashmakov als Fledermaus, Marie-Joelle Blazejewski als Panda, Rainer Frank als Boris, Luise Hart als Ameise, Oktay Önder als Huhn und Bettina Schneider als Fuchs zu erleben.

Die Geschichte: Vierzig Millionen Jahre in der Zukunft entdecken Humanoide einen winzigen, unbewohnbaren Planeten am Rande der Galaxie – die Erde. Von den einstigen Bewohnern zeugen nur wenige Überbleibsel: ein iPhone, das sie als Grabkammer eines Homo sapiens interpretieren, und das „Hausaufgabenheft“ eines gewissen Max Schrammel, das sie als bedeutende Chronik vergangener Zeiten betrachten. Angeregt durch Schrammels Aufzeichnungen inszenieren die Humanoiden die letzten Tage der Menschheit – und zwar in Form einer Reality-TV-Show.

In dieser absurden Zukunfts- vision treten gefährdete Arten in einem skurrilen Wettkampf gegeneinander an. Der depressive Panda trifft auf die urbane Füchsin, die melancholische Singer-Songwriter-Fledermaus misst sich mit einer geschäftigen Ameise, während ein Krokodil gegen ein Huhn kämpft. Mitten unter ihnen: Boris, ein Versicherungsvertreter, der als letzter Repräsentant der Menschheit seinen Platz behaupten muss. Es geht unter anderem darum, wer angesichts der drohenden Auslöschung die Nerven behält.

„Planet B“ erschafft eine Welt voller Satire, Absurdität und Reflexion. Die Aufführung lädt ein, über das Schicksal der Menschheit und die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken – mit einem Augenzwinkern und einer Prise schwarzen Humors. "Planet B" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 hat am 21. Februar um 19.30 Uhr eine Vorstellung.

"Jazzlounge III" mit Ferdinand Büchner im Gesellschaftshaus Magdeburg

"Jazzlounge III" mit Ferdinand Büchner und der Hausband findet in Magdeburg statt. Die Veranstaltung bringt den Jazzsänger und Junior Teacher an der Landesmusikakademie NRW mit der etablierten Hausband des Gesellschaftshauses zusammen. Das Konzert findet am 21. Februar 2025 um 20 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönbecker Straße 129 statt.

Ferdinand Büchner beschäftigt sich seit früher Kindheit mit Musik und gründete bereits im Alter von zehn Jahren seine erste Band. Mit 15 Jahren trat er als Sideman des Singer-Songwriters Jua auf. In dieser Zeit entdeckte er seine Leidenschaft für die Improvisation und besuchte zahlreiche Jazzworkshops, darunter bei Esther Kaiser, Céline Rudolph, Marc Secara, Andreas Schmidt und Hubert Nuss. Seit 2018 studiert er Jazzgesang in Dresden und ist dort in mehreren Ensembles als Sänger und Pianist aktiv.

Als Gastsänger war er an verschiedenen Bigband-Projekten beteiligt, unter anderem mit Ed Partyka, Thomas Zoller und Céline Rudolph. Seit 2020 ist er Teil des Vokalensembles im Bundesjazzorchester und kuratiert seit drei Jahren die Konzertreihe "Montagsjazz im Cafe Saite" in Dresden.

Die Hausband des Gesellschaftshauses besteht aus Marius Moritz am Klavier, Mohi Buschendorf am Bass und Ludwig Buschendorf am Schlagzeug.

Oper "Carmen" am Theater Magdeburg

Die Oper "Carmen" von Georges Bizet wird in einer Neuinszenierung im Opernhaus des Theaters Magdeburg gezeigt. Die Oper in vier Akten basiert auf einer Novelle von Prosper Mérimée, das Libretto stammt von Henri Meilhac und Ludovic Halévy. Die Aufführung erfolgt in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Der Besuch wird ab einem Alter von zehn Jahren empfohlen. Die Inszenierung von Generalintendant Julien Chavaz interpretiert das Werk aus einer modernen Perspektive und verdeutlicht dessen Aktualität im 21. Jahrhundert.

Die Handlung dreht sich um die Titelfigur Carmen, die für ihre kompromisslose Freiheit eintritt und dafür letztlich mit dem Leben bezahlt. Bizet präsentiert eine Welt, die sich von der schönen Fassade der traditionellen Oper abhebt und in das Milieu von Arbeiterinnen, Schmugglern und Stierkämpfern eintaucht. Die musikalische Gestaltung ist von spanischen Tanzrhythmen geprägt und untermalt die Fragen nach Liebe, Abhängigkeit und individueller Entscheidung.

Eine Vorstellung findet am 16. Februar um 18 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt. Die letzte Aufführung dieser Spielzeit wird am 21. Februar um 19.30 Uhr gegeben.

Schauspiel: „NippleJesus“ im Kunstmuseum Magdeburg

Das Theater Magdeburg präsentiert die Inszenierung „NippleJesus“ von Nick Hornby in den Galerieräumen des Kunstmuseums Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. In dem Monolog steht der ehemalige Türsteher Dave im Mittelpunkt, der von der Arbeitsagentur eine Stelle als Aufsichtsperson in einem Kunstmuseum vermittelt bekommt.

Mit Kunst hatte er bisher kaum Berührungspunkte. Seine Aufgabe besteht darin, ein besonderes Ausstellungsstück zu bewachen. Das Kunstwerk zeigt aus der Ferne betrachtet eine Nahaufnahme von Jesus Christus am Kreuz. Bei genauerem Hinsehen erweist es sich jedoch als Fotomosaik, das aus zahlreichen weiblichen Brustwarzen besteht. Dies sorgt für Kontroversen und ruft sowohl religiöse als auch kunstkritische Stimmen auf den Plan, die Vandalismus ankündigen. Der britische Autor thematisiert in seinem Text das Verhältnis von Kunst und Provokation sowie die unterschiedlichen Betrachtungsweisen eines Werkes.

Die Inszenierung wurde von Anton Kurt Krause inszeniert und von Michael Ruchter gespielt. Beim zwölften Monolog-Festival am Theater Reutlingen gewann die Aufführung den ersten Platz und erhielt die „Tonnella“-Trophäe.

Die kommenden Vorstellungen finden am Freitag, den 21. Februar, sowie am Sonntag, den 16. März, jeweils um 19.30 im Kunstmuseum statt. Der Einlass beginnt 30 Minuten vor Beginn. Die Altersfreigabe liegt bei 16 Jahren.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

"Bölck gibt Stoff! Immer wieder!" in der Sudenburger Feuerwache

"Bölck gibt Stoff! Immer wieder!" ist ein Kabarettprogramm von und mit Lothar Bölck. Die Veranstaltung setzt sich kritisch mit politischen Strukturen auseinander und beleuchtet das Spannungsfeld zwischen Fraktionszwang, Lobbyismus und der Rolle des Politikers in der Gesellschaft.

Bölck thematisiert den Wandel des Politikers vom Vertreter des Volkes zum Interessenvertreter wirtschaftlicher Akteure. Dabei hinterfragt er die Verflechtung von Parteien und Automobilkonzernen sowie die Auswirkungen auf demokratische Prozesse. Er wirft einen satirischen Blick auf das Spannungsfeld zwischen Macht und Verantwortung und zeigt die Herausforderungen politischer Entscheidungsfindung auf.

Das Programm beleuchtet humorvoll die Widersprüche des politischen Alltags, in dem politische Akteure ihre Entscheidungen zwischen Fraktionsvorgaben und eigenen Interessen abwägen müssen. Dabei stellt Bölck die Frage, inwieweit politische Einflussnahme die Demokratie beeinflusst und welche Rolle das Volk dabei spielt.

Eine Vorstellung findet am 21. Februar 2025 um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 statt. Ein weiterer Termin ist am 9. Mai um 19.30 Uhr geplant.

Billie Bird gibt im Magdeburger Volksbad Buckau ein Konzert

Ein Konzert mit Billie Bird beginnt am 21. Februar 2025 um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56. Der Einlass startt um 19 Uhr.

Anlässlich der Veröffentlichung einer neuen 4-Track-EP kehrt Billie Bird für eine Tournee mit mehr als zehn Terminen nach Deutschland zurück. Dabei präsentiert sie ihr französischsprachiges Chansonprojekt und verbindet tiefgehende Themen mit musikalischer Ausdrucksstärke.

Das Konzert verspricht eine emotionale Darbietung, die sowohl von Nachdenklichkeit als auch von Humor geprägt ist. Billie Bird ist bekannt für ihre präsente Bühnenpersönlichkeit, ihre tiefe Stimme und ihre Fähigkeit, eine enge Verbindung zum Publikum herzustellen.

Kabarett "Ausgezählt!" mit Herfurth, Hengstmann & Hengstmann in Magdeburg

Das Kabarettprogramm "Ausgezählt!" mit Franziska Hengstmann, Heiko Herfurth und Tobias Hengstmann wird an mehreren Terminen im Kabarett "...nach Hengstmanns" in Magdeburg präsentiert. Die Vorstellungen finden am 19. und 21. Februar, 6. und 21. März, 10. April, 1. Mai und 8. Mai 2025 jeweils um 19.30 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 statt.

Das Programm greift gesellschaftliche und politische Themen auf und verbindet sie mit einer Mischung aus Spielszenen, Conferencen und Musik. Das Autorenteam Frank, Sebastian und Tobias Hengstmann sowie Heiko Herfurth hat einen Text entwickelt, der Raum für Improvisationen lässt und das Publikum aktiv in die Darbietung einbindet.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bietet scharfsinnige Gesellschaftskritik und humorvolle Analysen des aktuellen Zeitgeschehens. Auf der Bühne stehen Marion Bach und Heike Ronniger, begleitet von den Musikern Oliver Vogt und Christoph Deckbar, die sich alternierend abwechseln. Die Regie führt Frank Voigtmann, der auch gemeinsam mit Robert Schmiedel das Buch verfasst hat.

Das Programm greift die Absurditäten des politischen Alltags auf: Deutschland, einst Vorbild für die Welt, ist nun Ziel von Spott. Während politisches Chaos herrscht – mit einer Politik, die mit Schuldenbremse und Milliardeninvestitionen jongliert und vom Verfassungsgericht ausgebremst wird – bleibt kaum ein Bereich des öffentlichen Lebens unangetastet. Bildung, Klimapolitik, Fachkräftemangel und gesellschaftliche Werte werden pointiert und satirisch aufbereitet. Mit bissigem Humor und treffsicheren Beobachtungen möchte das Kabarett den Zustand des Landes beleuchten, in dem scheinbar alles aus den Fugen geraten ist.

In einer Rezension der Volksstimme schrieb Klaus-Peter Voigt: „Oft wird nur wenig erklärt, die Pointen sitzen, die allbekannten Tatsachen sprechen für sich allein. Voigtmann, in dessen Händen die Regie lag, inszenierte flott, schnelle Szenenwechsel sorgen für das passende Tempo. Der Zuschauer erlebt ein Stück ohne unnötige Längen.“

"Kein Verstand in Sicht" wird unter anderem am 12.2 um 15 Uhr sowie am 13., 14., 21., 22. und 27. Februar sowie am 7., 13., 14., 19., 21. und 29. März um 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a gezeigt.

Improvisationstheater "Krimaginär" im Magdeburger "Guck mal!"

Das Improvisationstheater "Krimaginär" wird am 21. Februar und 14. März 2025 um 19.30 Uhr im Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9 aufgeführt. Der Einlass beginnt um 19.00 Uhr.

Das Publikum entscheidet mit, wie sich ein Kriminalfall entwickelt und welchen Ausgang er nimmt. Dabei stehen mehrere Fragen im Mittelpunkt: Wer ist das Opfer? Wer könnte der oder die Täter sein? Handelt es sich um Mord oder einen Diebstahl? Wird der Fall aufgeklärt? Durch die Interaktion zwischen Zuschauern und Schauspielern entsteht ein einzigartiges Stück, das von den kreativen Ideen des Publikums lebt.

Foyerkonzert mit Mylestone

Das Glasfoyer des Alten Theaters am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 bietet am Freitag, den 21. Februar 2025, um 19 Uhr ein besonderes musikalisches Erlebnis. Das Konzert von Mylestone findet als Hutkonzert statt, der Eintritt ist frei.

Mylestone präsentieren eine Mischung aus Klassikern der Musikgeschichte und selten gehörten Songs bekannter Interpreten und Songwriter. Ihr Repertoire reicht von den Grooves der 70er-Jahre über Elemente des Woodstock-Sounds bis hin zu aktuellen Hits. Dabei verbinden sie differenzierte Arrangements mit einer authentischen und energiegeladenen Performance.

Das Programm lebt von der Spielfreude der Musiker und ihrer Leidenschaft für die Musik. Durch ihre besondere Art der Interpretation erhalten viele Stücke ein neues musikalisches Gewand. Ein Highlight des Abends ist die Joe Cocker Performance, die zum Mitsingen und Feiern einlädt und das Publikum in die Atmosphäre des „Summer of Love“ eintauchen lässt.

"4 Promille" machen in der Factory Station

Ein Konzert von "4 Promille" steht im Rahmen der "Zeitgeist-Tour 2025" für den 21. Februar 2025 in der Factory Magdeburg in der Sandbreite 2 im Kalender. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Als Support-Act tritt F.B.I auf.

Mit der Veröffentlichung des neuen Albums "Zeitgeist" kehrte die Band musikalisch zu ihren Wurzeln zurück. Nachdem es in den vergangenen Jahren mehrere personelle Veränderungen gab, hat sich die Band nun neu formiert und setzt ihren Fokus wieder verstärkt auf die Musik. Die aktuelle Besetzung besteht aus Thomas "Pommes" Müller (Gesang/Gitarre), Ralf Schmidt (Bass), Martin Bayer (Gitarre) und Jason Kubke (Schlagzeug).

Das Album "Zeitgeist" umfasst 12 deutschsprachige Songs, die musikalisch und textlich ausgereift sind. Die erste Single "Bereit" wurde bereits mit einem Musikvideo veröffentlicht, eine zweite Auskopplung des Titelsongs "Zeitgeist" folgt am 13. September 2024. Thematisch befasst sich das Album mit klassischen Motiven der Band, darunter Heimatverbundenheit ("Lied vom Rhein"), der Auseinandersetzung mit Alkohol ("Endloser Sommer", "Blackout") sowie dem Verlust von Freunden ("Abschied").

Gewächshauserkundung bei Nacht in den Gruson-Gewächshäusern Magdeburg

In den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b findet am 21.2. eine nächtliche Erkundung der Pflanzenwelt statt. Besucher können geheimnisvolle Gewächse entdecken, die Schlafplätze der Straußwachteln ausfindig machen und besondere Blüten betrachten.

An mehreren Orten werden wiederholt kurze Führungen mit Taschenlampen angeboten. Die Veranstaltung richtet sich an Erwachsene sowie an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Eigene Taschenlampen dürfen mitgebracht werden.

Der Einlass erfolgt zwischen 18 und 20 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 4,50 Euro, ermäßigt 3,00 Euro. Eine Ticketreservierung oder ein Vorverkauf sind nicht vorgesehen.

Gartenträume in der Messe Magdeburg

"Gartenträume Magdeburg" präsentiert eine Messe für Gartenliebhaber in den Hallen der Messe Magdeburg in der Tessenowstraße 9a. Vom 21. bis 23. Februar 2025 verwandeln sich die Hallen in eine grüne Oase, in der über 100 Aussteller Neuheiten, Trends und bewährte Klassiker aus der Welt des Gärtnerns vorstellen. Das Angebot umfasst Pflanzen, Outdoor-Möbel, Technik, dekorative Accessoires und kreative Gestaltungsideen. Besucher erhalten Beratung von Fachleuten sowie Tipps zur Gartengestaltung. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Großzügig angelegte Modellgärten zeigen Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen Garten. Experten stehen für Gespräche zur Verfügung und vermitteln Wissen zu innovativer Gartengestaltung, nachhaltigen Technologien und insektenfreundlichen Konzepten. Der Pflanzenarzt René Wadas bietet täglich eine kostenlose Pflanzensprechstunde an, bei der Gartenfreunde Pflanzen, Blätter oder Fotos zur Begutachtung mitbringen können.

Ein besonderes Highlight ist die Kochshow "Vom Beet auf den Grill". René Wadas bringt frische Zutaten aus seinem Garten mit, während TV- und Showkoch Ralf Jakumeit spontan daraus ein Gericht kreiert. Die Zubereitung erfolgt auf einem Gourmetfass mit integriertem Tepanyaki-Grill. Besucher erfahren Wissenswertes zur Ernte und Ertragssteigerung und können Fragen stellen, die Gerichte probieren und live abstimmen.

„Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg gezeigt

Die Ausstellung „Komplett Kafka“ von Nicolas Mahler wird im Literaturhaus Magdeburg in der Thiemstraße 7 gezeigt. Die Schau ist eine Kooperation mit dem Verein der Bibliophilen und Graphikfreunde Magdeburg und Sachsen-Anhalt „Willibald Pirckheimer“.

Die Ausstellung präsentiert Drucke und Originale aus Mahlers gezeichneter Kafka-Biografie, die im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Mit minimalistischen Strichzeichnungen hat der österreichische Comiczeichner zentrale Figuren aus Kafkas Welt – darunter den Käfer Gregor aus Die Verwandlung, die Maus Josephine und den Hungerkünstler – ebenso wie Kafka selbst und sein Umfeld humorvoll interpretiert.

Franz Kafka selbst hatte ambivalente Gefühle gegenüber Illustrationen seiner Werke, zeigte sich aber auch humorvoll. Nicolas Mahler greift diese Gegensätze auf und verbindet sie mit seinem charakteristischen Zeichenstil.

Mahler, geboren 1969 in Wien, ist bekannt für seine Adaptionen klassischer Literatur sowie seine Comics und Cartoons, die in renommierten Zeitungen und Magazinen wie Die Zeit, NZZ am Sonntag, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und Titanic erscheinen.

„Da ist etwas. Krebs und Emotionen“ - Ausstellung im Neuen Hörsaal auf dem Campus der Unimedizin Magdeburg

Die bewegende Ausstellung „Da ist etwas. Krebs und Emotionen“, die zuvor im Berliner Medizinhistorischen Museum der Charité präsentiert wurde, ist bis zum 30. Juni 2025 nun auch in Magdeburg auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg zu sehen.

Die Ausstellung geht diesen Gefühlen nach. Sie thematisiert dabei Gefühle nicht allein als subjektive, persönliche Empfindungen. Kulturhistorische Exponate, interaktive Medienstationen und Filminterviews machen sichtbar, wie stark Gefühle durch gesellschaftliche Normen und Moralvorstellungen geprägt werden. Im 20. Jahrhundert haben sich die Erwartungen an die Gefühle in der Auseinandersetzung mit Krebs verändert. Der Rundgang veranschaulicht diesen Wandel und lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, auch über eigene Gefühle und deren kulturelle Prägung nachzudenken.

Ausstellungsort ist im Haus 7 der Neue Hörsaal auf dem Campus der Universitätsmedizin Magdeburg, Leipziger Straße 44. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, bei kostenfreiem Eintritt.

Besuch im Magdeburger Technikmuseum

Das Technikmuseum Magdeburg präsentiert auf 2.000 Quadratmetern eine beeindruckende Sammlung zur Technik- und Industriegeschichte. Zahlreiche Maschinen bieten Einblicke in die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das traditionelle Handwerk. Dampfmaschinen, Transmissionsanlagen und historische landwirtschaftliche Geräte vermitteln eine Vorstellung davon, wie im 19. Jahrhundert gearbeitet und gelebt wurde. Historische Fahrzeuge, darunter auch Feuerwehrfahrzeuge, wecken Erinnerungen an die DDR-Zeit. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Geschichte der Drucktechnik und der Wasserversorgung, wodurch eine umfassende Sammlung der Industriekultur Magdeburgs und der Region entsteht.

Mit über 6.000 Objekten verfügt das Technikmuseum Magdeburg über die größte und umfangreichste technik-historische Sammlung in Sachsen-Anhalt. Die Dauerausstellung zeigt anhand von Originalen und Modellen die technische Entwicklung von 1847 bis in die 1980er Jahre.

Das Technikmuseum befindet sich in der Dodendorfer Straße 65. Geöffnet hat es dienstags bis sonntags sowie feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Ausverkauft, gestrichen und verlegt in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Vom Fischer und seiner Frau" um 9 und 11 Uhr und für "Sein oder Nichtsein" um 20 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25, für Jupiter Jones um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz 1 und für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.

Wolfgang Treppers Auftritte am 20. und 21.2. im Theater in der Grünen Zitadelle wurden krankheitsbedingt auf den 5. und 6.5. verlegt.