In Magdeburg bietet der Programmkalender am 22.3.2025 unter anderem Konzerte, Humor, Schauspiel und eine Gala.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 22. März 2025, bietet in Magdeburg Programm. Die Volksstimme hat Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Magdeburger Zwickmühle: Elisabeth Hart und Rhaban Straumann mit "Wollen Sie wippen?"

In der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a wird am Samstag, dem 22. März, um 20 Uhr das Kabarettstück "Wollen Sie wippen?" aufgeführt. Die Deutschland-Schweiz-Satire wurde von Elisabeth Hart und Rhaban Straumann entwickelt und wird von ihnen selbst gespielt. Die Regie führte Christiane Müller.

Das Programm zeichnet sich durch eine reduzierte Bühneninszenierung mit einem Tisch und wippenden Stühlen aus. Im Zentrum steht das Zusammenspiel zweier gegensätzlicher Figuren, deren Dialoge von Sprachwitz, pointierten Anspielungen und subtiler Situationskomik geprägt sind. Dabei sorgen falsch angewandte schweizerdeutsche Begriffe und spontane Wortgefechte für eine unterhaltsame Dynamik. Die Aufführung beinhaltet feinsinnige Beobachtungen zu kulturellen Unterschieden und persönlichen Eigenheiten.

Das Stück war für mehrere Auszeichnungen nominiert, darunter die "Freiburger Leiter 2023", der "Stuttgarter Besen 2024" sowie der "Thüringer Kleinkunstpreis". Zudem erreichte es das Finale der "Tuttlinger Krähe 2025".

Eine Presserezension hebt hervor, dass es sich um ein starkes Zweipersonenstück handelt, das mit intelligenten Dialogen und minimalistischem Bühnenbild ein kurzweiliges Seh- und Hörerlebnis bietet. Die beiden Darsteller nutzen feine sprachliche Nuancen und spielen mit der Erwartung des Publikums. Ein wiederkehrendes Element ist die Frage, ob sich die beiden Figuren näherkommen, was für zusätzliche Spannung sorgt.

Mit gewitzten Pointen und einem ideenreichen Spielablauf bietet die Aufführung eine Mischung aus Satire, Humor und hintergründiger Gesellschaftskritik. Die Figuren wechseln zwischen philosophischen Betrachtungen und scharfzüngigen Wortduellen, wodurch ein lebendiges und vielschichtiges Programm entsteht.

Premiere für „Das Floß der Medusa“ im Magdeburger Schauspielhaus

„Das Floß der Medusa“ von Mirjam Loibl und Ensemble, nach einer Idee von Bastian Lomsché, ist ein Theaterstück, das die dramatische und tragische Geschichte des Schiffsuntergangs der „Méduse“ im Jahr 1816 aufgreift. Die Uraufführung des Stücks findet am Samstag, den 22. März, sowie am 29. März und 11. April 2025, jeweils um 19:30 Uhr, im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg, Otto-von-Guericke-Straße 64, statt.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Die Inszenierung behandelt die chaotischen politischen und sozialen Verhältnisse jener Zeit, als Napoleon besiegt wurde und Europa neu geordnet wurde, während der Kolonialismus auf einen Höhepunkt zusteuerte.

Das Stück zeigt die Verzweiflung und das Leiden der 147 Passagiere, die nach dem Schiffbruch auf einem notdürftig zusammengezimmerten Floß ausgesetzt wurden. In den darauf folgenden dreizehn Tagen der Gewalt, des Hungers, des Dursts und des Kannibalismus überleben nur fünfzehn Menschen. Die „Méduse“ wurde zur symbolträchtigen Tragödie, die nicht nur als eines der schlimmsten Schiffsunglücke der Geschichte gilt, sondern auch immer wieder in der Kunst thematisiert wurde.

28. Verleihung der Förderpreise des Fördervereins Theater Magdeburg im Opernhaus

Die 28. Verleihung der Förderpreise des Fördervereins Theater Magdeburg ist eine Gala mit unterhaltsamen Programm, bei dem der Förderverein drei junge Mitglieder des Theaters mit den drei Förderpreisen prämiert werden. Zudem wird der Freundespreis des Fördervereins verliehen.

Im Rahmen der Verleihung werden sie sich mit einer Präsentation ihres Könnens bedanken – sowohl bei ihren Förderern als auch beim Publikum. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 22. März 2025, um 18:00 Uhr im Opernhaus, Universitätsplatz 9, statt.

Vientos del Caribe im Gröninger Bad in Magdeburg

„Vientos del Caribe“ ist eine Salsa-Band, die 2008 gegründet wurde. Ihr Ziel war es, klassische kubanische Songs aus den 50er und 60er Jahren neu zu interpretieren und frische Perspektiven auf die Musik der Karibik zu bieten. Seither ist die Band weit über diese ursprüngliche Vision hinausgewachsen.

Das erste Album der Gruppe, „Diez Caminos Pa‘ La Casa“, spiegelt die Suche nach dem richtigen musikalischen Weg wider. Ihr aktuelles Werk, „Say Something“, stellt ausschließlich selbst komponierte Stücke vor und zeigt die Erfahrungen der Musiker. Die Band widmet sich besonders dem „Son Cubano“, dem „Cha Cha Cha“ und dem „Bolero“ und verleiht bekannten Pop-Hits durch interessante Salsa-Arrangements neues Leben.

Besonders hervorzuheben ist das zweite Album „Metamorfosis!“, das eine Mischung aus kubanischen Rhythmen, Jazz- und Pop-Einflüssen bietet. Die Musiker von „Vientos del Caribe“ überraschen das Publikum dabei auch mit eigenen Kreationen.

Am 22. März 2025 wird die Band im Gröninger Bad in Magdeburg auftreten. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr in der Gröninger Straße 2. Die Sängerin Jeannifer Martin begeistert mit ihrem weichen, gefühlvollen und teils temperamentvollen Gesang. Die Band begleitet sie dezent auf rein akustischen Instrumenten und sorgt so für ein einzigartiges Musikerlebnis.

Vampyre mit Comedy-Rock-Show in der Festung Mark in Magdeburg

„Vampyre – Comedy-Rock-Show mit Biss“ bringt eine außergewöhnliche Mischung aus Musik, Humor und Theater auf die Bühne. Lucius Dragonetti, ein uralter Vampir-Lord, und sein treuer Diener Igor führen das Publikum in die düstere Welt des Comedy-Musiktheater-Rocks. Begleitet von kraftvollen Hardrock-Klängen zieht die Band „Vampyre“ das Publikum in ihren Bann.

Neben der Musik offenbaren Lucius und Igor mit einem Augenzwinkern skurrile Facetten ihres Vampiralltags. Die Band kombiniert humorvolle Vampir-Sketche mit riffigem und kraftvollem Vampir-Rock, was die Show zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Akrobatische Einlagen sorgen zusätzlich für Unterhaltung.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 22. März 2025, um 20.00 Uhr in der Festung Mark im Hohpfortewall statt. Bei „Vampyre“ trifft Humor auf Dunkelheit und Hardrock auf Biss – ein Erlebnis, das Lachen, Spannung und gute Laune garantiert.

"The Jailbreakers" mit AC/DC-Tribute-Show in der Magdeburger Factory

Am 22. März 2025 liefern "The Jailbreakers" in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 ihre AC/DC-Tribute-Show. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, und das Konzert startet um 20.30 Uhr. Die Band aus Halle hat sich als würdige Erbin der australischen Rocklegende AC/DC etabliert und lässt die Ära von Bon Scott in authentischer Weise wieder aufleben.

Mit ihrer Show nehmen die Musiker das Publikum auf eine musikalische Reise durch die bekanntesten Hits von AC/DC, darunter Klassiker wie „Highway to Hell“ und „T.N.T.“, und das alles in einer energiegeladenen Performance, die den Spirit der legendären Rockband perfekt einfängt. Frontmann Jens bringt mit seiner schnapsgesalbten Stimme die anrüchigen Botschaften der Rocklegende auf die Bühne, während Adrian als Teufelssohn in der typischen Schuluniform über die Bretter hetzt. Michael, Kai und Jan sorgen dafür, dass das Klang- und Bühnenbild in seiner Vollendung dem Original gerecht wird.

Wolle Festival Magdeburg 2025 mit Ausstellern und Workshops in der Amo

Das Wolle Festival in Magdeburg ist ein Event für Strick- und Häkelfans. Es findet am Samstag, den 22. März 2025, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, den 23. März 2025, von 10 bis 16 Uhr in der Amo in der Erich-Weinert-Str. 27 statt.

Das Festival richtet sich an alle, die ihre Leidenschaft für Handarbeit, egal ob als Anfänger oder erfahrener Profi, teilen möchten. Hier treffen sich Gleichgesinnte, um Erfahrungen auszutauschen, neue Techniken zu erlernen und sich inspirieren zu lassen.

Das Festival bietet eine breite Auswahl an Wolle und Zubehör. Zu finden sind unter anderem handgefärbte Wolle, Bio-Wolle, Alpaka-Wolle, Sockenwolle und Kammgarn. Auch verschiedene Werkzeuge und Anleitungen sind erhältlich, die bei der Umsetzung kreativer Projekte hilfreich sind. Die Aussteller präsentieren Produkte in einer Vielzahl von Farben und Texturen, die die Kreativität anregen. Besonders interessant ist die Möglichkeit, nicht nur Material, sondern auch neue Fertigkeiten zu erlernen. Einige Aussteller bringen ihre Spinnräder mit und geben Einblicke in die Kunst des Spinnens.

Neben den Wollen und Werkzeugen wird eine Vielzahl von Workshops angeboten. Diese helfen den Besuchern, ihre Fähigkeiten zu erweitern und neue Projekte zu starten. Ob für Kleidung, Taschen, Accessoires oder Amigurumi, auf dem Festival finden sich zahlreiche Inspirationen für Handarbeitsliebhaber.

Matthäuspassion von Telemann in der Magdeburger Pauluskirche

Am 22. März 2025 um 19.30 Uhr wird in der Pauluskirche Magdeburg die Matthäuspassion von Telemann im Rahmen des 13. Internationalen Telemann-Wettbewerbs aufgeführt. Die Matthäuspassion von 1746 beeindruckt durch ihre einzigartige Vertonung des Evangelien-Berichts, die sich an französischen Vorbildern orientiert. Besonders auffällig sind die flexiblen Rezitative sowie die kunstvoll gestalteten Arien und Chöre, die diese Passion zu einer der eigenwilligsten und bedeutendsten Vertonungen der Leidensgeschichte Jesu machen. Wie schon in den Jahren zuvor wird in Magdeburg ein Werk aus Telemanns Passionsschaffen zur Eröffnung des Biederitzer Musiksommers aufgeführt.

Die Aufführung wird von einem hochkarätigen Ensemble präsentiert, darunter Melanie Hirsch (Sopran), Manja Raschka (Alt), Michael Zabanoff (Tenor/Evangelist), Thomas Fröb (Tenor), Matthias Vieweg (Bass/Jesus), Andreas Beinhauer (Bass), dem Kammerchor der Biederitzer Kantorei und dem Ensemble Märkisch Barock. Die musikalische Leitung übernimmt KMD Michael Scholl.

Eintrittskarten sind erhältlich über die Website www.telemann.de oder telefonisch unter 0391/5406777.

Magdeburger Blechbläserensemble an der Telemann-Stele

Im Rahmen des 13. Internationalen Telemann-Wettbewerbs wird an der Telemann-Stele an der Goldschmiedebrücke, Ecke Regierungsstraße, eine musikalische Darbietung geboten. Anlass ist der 344. Geburtstag von Georg Philipp Telemann am 14. März.

Das Magdeburger Blechbläserensemble gestaltet zu diesem Ereignis ein musikalisches Ständchen. Der Auftritt beginnt am 22. März 2025 um 15 Uhr. Die Veranstaltung ist Teil des Programms des Wettbewerbs, der sich dem Schaffen Telemanns widmet.

Der Internationale Telemann-Wettbewerb ist ein renommiertes Ereignis, das regelmäßig Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Ländern anzieht. Er bietet ihnen eine Plattform zur Auseinandersetzung mit dem musikalischen Erbe des Komponisten. Die Veranstaltung an der Telemann-Stele verbindet dabei musikalische Darbietung mit historischem Bezug zum Leben und Wirken Telemanns.

Lesung mit Thilo Schwichtenberg in Magdeburg: "It's Magic!" und 50 Jahre Professor Zamorra

Im Rahmen der Landesliteraturtage 2025 findet am Samstag, dem 22. März, um 15 Uhr eine Lesung mit Thilo Schwichtenberg im Café P im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 statt. Der Chefautor der Romanserie "Professor Zamorra" präsentiert die Kurzgeschichte "It’s Magic! Oder: Die willigen Wasserfrauen", eine moderne Interpretation des bekannten Motivs des Zauberlehrlings.

Die Buchreihe um Professor Zamorra existiert seit 50 Jahren und umfasst mehr als 1.313 Hefte. Die Mischung aus Spannung und Mystery hat der Serie eine treue Leserschaft eingebracht. Die Veranstaltung gibt Einblicke in die Entwicklung der Reihe und ihre erzählerischen Besonderheiten.

Das Publikum erhält eine unterhaltsame und zugleich nachdenklich stimmende Geschichte, die verdeutlicht, dass eine oberflächliche Auseinandersetzung mit den Dingen des Lebens unerwartete und schwer kontrollierbare Konsequenzen haben kann. Die Lesung bietet Gelegenheit, sich mit dem Autor über Hintergründe der Geschichte und die Welt von Professor Zamorra auszutauschen.

"LiteraThiem" in Magdeburg: Poetry meets Impro in der Kunstkneipe "NachDenker"

Im Rahmen der Landesliteraturtage 2025 findet am Samstag, dem 22. März, um 20.30 Uhr eine besondere Stand-up-Performance in der Kunstkneipe "NachDenker" in der Olvenstedter Straße 43 statt. Unter dem Titel "LiteraThiem: Poetry meets Impro" treffen Lesebühne und Improvisationstheater aufeinander und lassen klassische Literatur- und Theaterkonzepte miteinander verschmelzen.

Das Format verbindet spontane Kreativität mit literarischer Performance. Das Publikum spielt dabei eine entscheidende Rolle, indem es aktiv zur Gestaltung des Abends beiträgt. Unter dem Motto "Grenzen.los.lesen" entstehen Texte und Szenen unmittelbar auf der Bühne und entwickeln sich weiter, wodurch jede Vorstellung ein einzigartiges Erlebnis wird.

Die Veranstaltung bietet eine Mischung aus Wortkunst, Humor und Interaktion, bei der Literatur auf unkonventionelle Weise lebendig wird. Durch die Verbindung von geschriebenem und improvisiertem Text entsteht ein dynamisches Spiel, das das Publikum immer wieder aufs Neue überrascht.

Moritzhof Magdeburg: Gabriali und Band mit Acoustic Indie Pop

Ein Konzertabend mit Gabriali verbindet musikalische Einflüsse aus unterschiedlichen Kulturen und Genres. Der iranische Singer-Songwriter präsentiert Lieder im Stil von Acoustic Indie Pop, die durch Elemente aus Soft Rock und Country ergänzt werden. Seine Songs erzählen von Liebe, Hoffnung, Vertrauen und Frieden. Das Konzert beginnt am 22. März 2025 um 20 Uhr im Moritzhof, Moritzplatz 1 in Magdeburg.

Gabriali wird von Musikern aus Deutschland, Portugal und den USA begleitet. Gemeinsam schlagen sie eine Brücke zwischen Ost und West, indem sie verschiedene musikalische Traditionen zusammenführen. Das Konzert markiert den Beginn einer neuen künstlerischen Phase für Gabriali, in der er seine persönlichen Erfahrungen und Botschaften in den Mittelpunkt stellt.

Die Liedtexte sind auf Persisch und Englisch verfasst. Für Zuhörende, die diese Sprachen nicht verstehen, stehen deutsche Übersetzungen bereit. Dadurch wird das Publikum eingeladen, die erzählerische Reise des Künstlers nachzuvollziehen und sich auf die emotionalen Themen seiner Musik einzulassen.

Gabrialis Songs greifen tiefgründige Fragen über das Leben und die menschliche Erfahrung auf. Die Kombination aus authentischem Songwriting und einer vielfältigen instrumentalen Begleitung schafft eine besondere Atmosphäre, die sowohl nachdenklich als auch inspirierend wirkt.

Kabarett "...nach Hengstmanns" Magdeburg: Tabea & Tobias Wollner mit Chansonprogramm

Ein musikalischer Abend "In dieser Stadt kenn ich mich aus" mit T&T Wollner widmet sich Magdeburger Komponisten der Unterhaltungsmusik. Die Veranstaltung beginnt am 22. März 2025 um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns", Breiter Weg 37 in Magdeburg.

Während Georg Philipp Telemann weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist, geraten andere Namen in Vergessenheit. Tabea und Tobias Wollner haben sich auf Spurensuche begeben und Werke entdeckt, die berühren und einen besonderen Blick auf die Musikgeschichte Magdeburgs ermöglichen.

Das Programm vereint Chansons, Schlager, Rocksongs, Lieder und Balladen aus der Stadt. Dabei werden historische Komponisten mit bekannten Künstlern in Verbindung gesetzt und musikalische Kontraste herausgearbeitet. Biografien treten zutage, die Einblicke in das kulturelle Schaffen verschiedener Epochen geben.

Elf Komponisten stehen im Mittelpunkt des Abends, doch die musikalische Geschichte Magdeburgs bietet noch weit mehr. Das Konzert lädt dazu ein, neue Entdeckungen zu machen und den Blick auf die lokale Musikszene zu erweitern.

Murat Güngör und Hannes Loh mit „Remix Almanya“ im Magdeburger Tacheles

Murat Güngör und Hannes Loh präsentieren eine Lecture Performance zur Geschichte des postmigrantischen HipHop in Deutschland. Die Veranstaltung verbindet Musik, persönliche Erfahrungen und gesellschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte.

Die Darbietung setzt sich mit der Musik der sogenannten Gastarbeitergeneration, dem politisch-kulturellen Engagement der 1980er und 1990er Jahre sowie der Entwicklung des deutschen Gangsta-Rap auseinander. Bilder, Texte, Songs und Filme werden neu zusammengesetzt, um den Einfluss von Migration auf die HipHop-Kultur zu beleuchten. Themen wie Empowerment, Identität und soziale Kämpfe stehen dabei im Mittelpunkt.

Das Programm beginnt am 22. März 2025 um 18 Uhr im Tacheles, Sternstraße 30 in Magdeburg. Vor der Lesung gibt es ein Beatset von capajoe, im Anschluss legt DJ Lane auf. Der Eintritt ist frei.

Eine-Welt-Haus Magdeburg: Filmvorführung „Tolo Tolo“ im Rahmen der Antirassismuswochen

CIMA e.V. und EUmigra der AGSA e.V. zeigen die italienische Komödie „Tolo Tolo“ im Rahmen der Antirassismuswochen. Der Film erzählt die Geschichte eines Italieners, der ungewollt die Perspektive eines Geflüchteten einnimmt. Humor und gesellschaftliche Reflexion verbinden sich zu einer Auseinandersetzung mit Migration, Vorurteilen und Zugehörigkeit in Europa.

Die Handlung thematisiert die Unterschiede in der Wahrnehmung von Mobilität innerhalb der EU und hinterfragt, was es bedeutet, wenn Bewegungsfreiheit nicht selbstverständlich ist. Checco Zalone, bekannt durch „Der Vollposten“, kombiniert satirischen Humor mit gesellschaftskritischen Aspekten und beleuchtet Fragen europäischer Identität und Solidarität.

Die Vorführung beginnt am 22. März 2025 um 18.30 Uhr im Eine-Welt-Haus, Schellingstraße 3-4 in Magdeburg. Nach dem Film gibt es eine offene Diskussion.

Lesung und Stadtrundfahrt mit Annett Gröschner durch Magdeburg

Eine Fahrt mit der Gothaer Straßenbahn aus den 1960er Jahren verbindet Literatur und Stadtgeschichte. Annett Gröschner berichtet von ihren weltweiten Fahrten mit der Linie 4 und schildert Eindrücke aus Städten wie Kasan, New York, Wien und Riga. Ergänzend kommentiert Nadja Gröschner die Tour mit historischen Einblicken zur Stadt Magdeburg.

Die Veranstaltung beginnt am 22. März 2025 um 19 Uhr auf dem Hof des Museumsdepots Sudenburg. Die Teilnahme ist erst ab 12 Jahren möglich. Eine Ermäßigung auf den Ticketpreis wird nicht angeboten. Anmeldung telefonisch unter 0391-602809 oder online unter www.feuerwachemd.de. Die Tour um 15 Uhr ist bereits ausgebucht.

Improtheater „Hausflurgeschichten“ mit Tapetenwechsel im Oli Magdeburg

Ein Hausflur wird zum Schauplatz für skurrile Geschichten und absurde Begegnungen. Das Improtheater Tapetenwechsel bringt Gerüchte und Spekulationen aus der Nachbarschaft auf die Bühne. Spontane Szenen zeigen, was hinter verschlossenen Türen passieren könnte – oder vielleicht schon längst geschehen ist. Die Vorstellung beginnt am 22. März 2025 um 19.30 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straße 25a.

Die Aufführung spielt mit Klatsch und außergewöhnlichen Alltagsbeobachtungen. Herr Fröhlich hört seine Nachbarn über Mikrofone in den Heizungsrohren ab, Frau Käsebier entwendet Geldscheine aus Glückwunschkarten und Herr Schleifer besucht Frau Drommer mit einer Flasche Eierlikör, wenn seine Frau Spätschicht hat. Ob diese Geschichten wahr sind oder noch übertroffen werden, entscheidet sich im Verlauf des Abends.

Das Publikum kann Ideen und eigene Erlebnisse einbringen und so die Szenen mitgestalten. Durch spontane Wendungen und überraschende Entwicklungen entstehen einmalige Geschichten, die mit Witz und Kreativität das alltägliche Zusammenleben in einem Mietshaus hinterfragen.

KJH Knast Magdeburg: „Knastgig Vol. 5“ mit Chaver, Flesia und Necessity

Ein Abend mit harter Musik und energiegeladenen Auftritten: The MD Project e.V. startet das Konzertjahr mit der fünften Ausgabe des „Knastgig“. Drei Bands bringen druckvollen Sound auf die Bühne und sorgen für eine intensive Live-Atmosphäre.

Das Line-up umfasst Chaver, Flesia und Necessity. Chaver steht für brachialen Metalcore, Flesia kombiniert melodische und düstere Elemente, während Necessity mit kraftvollen Klängen den Abend abrundet.

Das Konzert beginnt am 22. März 2025 um 19 Uhr im KJH Knast am Moritzplatz in Magdeburg. Der Eintritt kostet zwischen 6 und 10 Euro an der Abendkasse.

Auf Telemanns Spuren durch Magdeburg

Im Rahmen des 13. Internationalen Telemann-Wettbewerbs wird an zwei Wochenenden eine Sonderführung zur Stadtgeschichte und zu Georg Philipp Telemann angeboten. Die Rundgänge finden vom 21. bis 23. sowie vom 28. bis 30. März 2025 statt und beginnen jeweils um 11 Uhr. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Breiter Weg 22.

Die Führung verbindet allgemeine historische Hintergründe mit Einblicken in das Leben des Komponisten. Besucht werden unter anderem Orte, die mit Telemanns Schulzeit, seiner Familie und seinem musikalischen Erbe in Verbindung stehen. So befand sich am heutigen Standort des Kaufhauses Papenbreer das Altstädtische Gymnasium, das Telemann zeitweise besuchte. Die Rathaustür trägt eine Erinnerung an ihn, und eine der Glocken des Glockenspiels am Alten Rathaus spielt ein Motiv aus seiner Musik.

Gegenüber der Wallonerkirche besaß seine Mutter ein Haus, und in der Kirche selbst kann eine Glocke aus der Heiliggeistkirche besichtigt werden, in der Telemann getauft wurde und sein Vater als Diakon wirkte. Der Rundgang führt weiter über die Elbuferpromenade zum Modell der Heiliggeistkirche, zur Konzerthalle mit Telemann-Denkmal und endet am Magdeburger Dom.

Neben historischen Fakten enthält die Führung auch Anekdoten, etwa zu Telemanns Leidenschaft für Blumen. Die Dauer beträgt etwa zwei Stunden. Der Preis pro Person beträgt 13 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Late Night Flohmarkt mit Live-Musik und Streetfood

Ein Flohmarkt in den Abendstunden mit Live-Musik und kulinarischen Angeboten verbindet Shopping mit einem geselligen Erlebnis. Neben Ständen mit Secondhand-Waren, Vintage-Artikeln und besonderen Fundstücken gibt es Streetfood sowie musikalische Begleitung.

Der Late Night Flohmarkt beginnt am 22. März 2025 um 18 Uhr in der Viehbörse. Diese befindet sich in der Straße Zum Handelshof 3.

„Street Food on Tour meets Kreativmarkt“ auf dem Magdeburger Domplatz

Vom 21. bis 23. März 2025 findet auf dem Domplatz in Magdeburg „Street Food on Tour meets Kreativmarkt“ statt, ein kreatives und kulinarisches Event, das Besucher auf eine Entdeckungsreise rund um die Welt entführt. Geöffnet ist am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das Street Food Festival bietet an den drei Veranstaltungstagen eine beeindruckende Auswahl an internationalen Gerichten. Auf den über 30 Foodtrucks und Essensständen können Besucher alles von herzhaften Burgern, authentischer afrikanischer Küche und Leckereien aus Südamerika und Asien bis hin zu süßen Versuchungen genießen. Viele der Angebote sind vegan, vegetarisch sowie gluten- und laktosefrei, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Auf dem Kreativmarkt können die Besucher Kunsthandwerk, Designs und handgefertigte Produkte entdecken. Die Marktstände präsentieren eine große Auswahl an liebevoll und individuell gestalteten Artikeln – ideal für alle, die auf der Suche nach etwas Besonderem sind. Neben den Ständen sorgt eine Vielzahl an Straßenkunst, Mitmachaktionen für Kinder und stimmungsvolle Live-Musik für eine unvergessliche Atmosphäre.

be-swingt und die Nachtschwärmer treffen aufeinander

Ulrike Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Piano) treten gemeinsam mit den Nachtschwärmern auf. Das Duo be-swingt war über viele Jahre als „Theaterschiffer“ mit Kleinkunstprogrammen unterwegs und arbeitet für dieses Konzert erneut mit Matthias Krizek zusammen.

Das Programm umfasst musikalische Höhepunkte aus vergangenen Auftritten. Matthias Krizek hat sein Repertoire um Werke von Georg Kreisler und Mischa Spolianski erweitert. Ergänzt wird das musikalische Angebot durch humorvolle Elemente, die ein fester Bestandteil der Nachtschwärmer sind.

Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin stehen im Zentrum des Abends. Das Konzert beginnt am 22. März 2025 um 20 Uhr im mach|werk, Breiten Weg 114a in Magdeburg.

Kunstmuseum Magdeburg mit "Opération Béton"

Im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg läuft die Ausstellung "Opération Béton" mit einer Vernissage eröffnet. Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4-6 in Magdeburg.

Die Ausstellung thematisiert den Baustoff Beton, der nicht nur in der Architektur, sondern auch in der Kunst eine lange Tradition hat. Beton, ein Material, das aus Zement, Gestein und Wasser besteht, bietet unzählige Anwendungsmöglichkeiten und hat Kunstschaffende immer wieder inspiriert. Dabei spiegelt sich in seinem Gebrauch sowohl das kreative Potential als auch das gesamte Spektrum zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und Umweltkatastrophe wider.

Die Ausstellung zeigt Werke von Karl-Heinz Adler, Erasmus Schröter, Carsten Nicolai und Marta Dyachenko. Diese Künstler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit der Vielgestaltigkeit des Materials auseinander und hinterfragen seine Bedeutung im Kontext der aktuellen Klimakrise. In einer Zeit, in der Beton sowohl als Symbol für Fortschritt als auch für ökologische Katastrophen steht, werden die unterschiedlichen Perspektiven der Künstler sichtbar.

Karl-Heinz Adler zeigt mit seinen Formsteinsystemen eine Neuinterpretation des Werkstoffes Beton. Diese Werke symbolisieren den Wiederaufbau und die Möglichkeit, aus den Trümmern Neues zu schaffen. Carsten Nicolai thematisiert in seinem Video „Betonschiff ohne Namen“ die Widersprüchlichkeit von Vergehen und Bewahren. Die visuelle und musikalische Intervention verdeutlicht die Ambivalenz dieses Materials im Kontext der menschlichen Zerstörung und der Hoffnung auf Bewahrung.

Erasmus Schröter hat für seine Fotografien die Bunker des „Atlantikwalls“, der 1942 von der deutschen Besatzung in Auftrag gegeben wurde, inszeniert. Durch die Verwendung von farbigem Licht schafft er eine Atmosphäre, die zwischen der Bedrohung der Vergangenheit und der Lächerlichkeit der Größe schwankt.

Marta Dyachenko fokussiert sich auf die Möglichkeiten, aus Beton Neues zu erschaffen. Ihre Skulpturen aus gegossenem Beton thematisieren den Wandel von Zerstörung zu Bewahrung und zeigen die kreativen Potentiale des Materials.

Dinosaurierausstellung in Magdeburg: Urzeitwelt auf dem Jerichower Platz

Bis 23.3.2025 können Besucher eine Dinosaurierausstellung auf dem Freigelände am Jerichower Platz in Magdeburg besuchen. Die Ausstellung ist täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

Die Dinosaurier-Modelle, die bis zu 8 Meter hoch und 28 Meter lang sind, bieten eine beeindruckende Darstellung der Urzeitwelt. Die originalgetreu rekonstruierten Tiere lassen die Geschichte der Dinosaurier lebendig werden und versetzen die Besucher in Staunen. Besonders bemerkenswert sind die transportablen Dioramen, in denen die Dinosaurier in nachgebildeten Biotopen und Kulissen präsentiert werden. Diese Dioramen schaffen durch landschaftliche Illusionen und detailreiche Nachbildungen eine authentische Darstellung des Lebens der Urzeit-Tiere.

Die Preise für den Eintritt in die Ausstellung sind wie folgt: Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren zahlen 10 Euro, Jugendliche und Erwachsene 12 Euro. Der Ticketverkauf erfolgt ausschließlich an der Tageskasse vor Ort, eine EC-Kartenzahlung wird nicht akzeptiert.

Historische Kunst im Magdeburger Kunstmuseum

Schwerpunkt des Kunstmuseums Magdeburg ist die moderne Kunst. Doch auch einige Werke aus den Jahrzehnten und Jahrhunderten zuvor werden gezeigt.

Im Mittleren Tonnengewölbe sind Skulpturen des 13. bis 18. Jahrhunderts ausgestellt, die ausnahmslos einem christlichen Kontext entstammen. Ob als liturgische, Altar- oder Architekturplastik –immer dienten sie der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens. Diese Bildwerke sind im Laufe der letzten einhundertfünfzig Jahre aus dem internationalen Kunsthandel sowie durch private Sammler und Sponsoren für die museale Sammlung erworben worden.

Im Unteren Tonnengewölbe, vom Mittleren Tonnengewölbe über eine Treppe erreichbar, befindet sich eine kleine exquisite Auswahl von Skulpturen der Antike, aus dem frühneuzeitlichen Italien sowie des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Zu erwähnen ist der „Torso eines Knaben“, eine römische Marmorkopie nach einem Werk aus dem Umfeld des Polyklet. Mit Johann Gottfried Schadows „Fridericus Rex“ von 1807 klingt die Berliner Bildhauerschule des Klassizismus an. Wilhelm Lehmbrucks „Hagener Torso" von 1906 vertritt beispielhaft die klassische Moderne.

Die sogenannte Hochsäulige Kapelle, neben der Kirche am Ostende des Kreuzganges gelegen und von diesem aus zugänglich, nimmt jenen Sammlungsbestand historischer Skulpturen auf, die aus den im II. Weltkrieg zerstörten Magdeburger Kirchen gerettet wurden.

Geöffnet hat das Kunstmuseum Magdeburg Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag und auch am 6. Januar von 10 bis 18 Uhr. Es befindet sich im Komplex des Klosters Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für "Cavewoman" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Eintrittskarten erhältlich. Für einige Veranstaltungen gibt es Wartelisten.