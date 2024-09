Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 22.9.2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

"Fahren gelassen - Abgebremst wird später" mit Nadine Hammer und Adrian Laza im Magdeburger Hundertwasserhaus

Im im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A, wird das Stück "Fahren Gelassen - Abgebremst wird später" aufgeführt. Termin ist Sonntag, den 22. September 2024, um 19:00 Uhr.

In dieser zweistündigen Musikkomödie begleiten die Zuschauer die Grande Dame Miss Daisy und ihren schusseligen Chauffeur Sir Malheur auf dem Weg zu einer Abendgala. Nach einem Crash im Wagen entwickelt sich eine turbulente, emotionale Berg- und Talfahrt, in der Kaffee-Klatsch, Familien-Tratsch und Blind-Dates humorvoll thematisiert werden. Mit treffsicherem Witz und einer Kombination aus Glamour und bissigem Humor bieten die beiden Protagonisten rasante Unterhaltung. Die Inszenierung bietet einen abwechslungsreichen Querschnitt durch die bekanntesten Hits aus Musical, Pop und Schlager.

Nadine Hammer verkörpert Miss Daisy, Adrian Laza spielt Sir Malheur. Für Text und Regie zeichnet Roy Reinker verantwortlich.

"Frieden und Krieg und ich" im Puppentheater Magdeburg

Das Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 präsentiert mit "Frieden und Krieg und ich" eine Stückentwicklung für Kinder ab 7 Jahren, inszeniert von Ania Michaelis und ihrem Team.

Das Stück thematisiert aktuelle Herausforderungen wie Klimakrise, Krieg, Migration und Pandemie, die auch Kinder betreffen. Durch Puppen, Objekte und Musik wird versucht, Ängste, Sorgen und Hoffnungen der Kinder darzustellen. Im Vorfeld werden Gespräche mit Kindern geführt, um ihre Perspektiven in die Inszenierung einfließen zu lassen. Ziel ist es, Fragen zu Frieden und Krieg auf kindgerechte Weise zu beantworten.

Aufführungen finden vom 22. bis 25. September statt. Am Sonntag beginnt eine Vorstellung um 15 Uhr, von Montag bis Mittwoch jeweils um 9 und 10.30 Uhr.

Winterorgelpunkt in der Kathedrale St. Sebastian in Magdeburg

Nach dem Abschluss der Reih "Orgelpunkt" im Magdeburger Dom schließt sich der Winterorgelpunkt in der beheizbaren Kathedrale St. Sebastian in der Max-Josef-Metzger-Straße an. Erster Termin ist am Sonntag, 22. September 2024 um 16 Uhr.

Das Konzert gestalten Felix Bräuer und Thorsten Schwarte aus Münster. Unter dem Titel "a due" spielen sie Orgelmusik zu vier Händen und vier Füßen. Das vierhändige und vierfüßige Spiel an einer Orgel ist eine Musizierform, die vor allem im 19. Jahrhundert gepflegt wurde. Zwischenzeitlich fast vergessen erfreut sie sich heute aber wieder immer größerer Beliebtheit unter Organisten. Besondere Schwierigkeit ist dabei die Aufteilung der Stücke auf zwei Spieler an einem Instrument und die damit verbundene besondere Koordination. Die beiden befreundeten Kirchenmusiker Felix Bräuer und Thorsten Schwarte stellen sich gemeinsam dieser Herausforderung und präsentieren im Duett eine Zeitreise durch die Jahrhunderte mit bekannten und selten gehörten Werken – von italienischer Doppelchörigkeit der Renaissance über romantische Werke bis hin zu modernen Bearbeitungen.

"Fast normal" im Magdeburger Opernhaus

"Fast normal" (Next to Normal) ist ein preisgekröntes Musical von Tom Kitt und Brian Yorkey, das sich mit den Auswirkungen einer bipolaren Störung auf eine Familie auseinandersetzt. Derzeit steht es auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9.

Im Zentrum steht Mutter Diana, deren Krankheit das Leben ihres Mannes Dan und ihrer Tochter Natalie zunehmend belastet. Das Musical verbindet Ironie, Tragik und Gefühl und verzichtet auf klischeehafte Lösungen, um den Alltag mit Krankheit und Tod realistisch darzustellen. Es wurde mit zahlreichen Preisen, darunter dem Pulitzer-Preis 2010, ausgezeichnet. Die Inszenierung in deutscher Sprache ist für Zuschauer ab 12 Jahren geeignet und wird von Tobias Ribitzki geleitet.

Vorstellungen beginnen am 22.9. um 16 Uhr, am 4. Oktober, 23. November und 13. Dezember jeweils um 19.30 Uhr und am 20. Oktober um 18 Uhr.

Start in die Interkulturellen Wochen Magdeburg im Einewelthaus

Vom 22. bis 5. Oktober finden in Magdeburg die diesjährigen Interkulturellen Wochen statt. Die Eröffnung bietet diesen Sonntag Programm im Einewelthaus.

Von 14 bis 17.30 Uhr steht der Nachmittag in der Schellingstraß 3 bis 4 unter dem Titel „Zusammenleben in kultureller Vielfalt. Geplant sind unter anderem eine Tauschbörse für Kinder- und Spielsachen, Auftritte des Vokalensembles „Singende Ukraine“ und der Kindergesangsgruppe „Blumenblätter“. Darüber hinaus werden lustige Trickfilme gezeigt, Bewegungsspiele angeboten und Kreativ- sowie Bastelangebote bereitgestellt. Auch Kinderschminken wird Teil des Programms sein. Das Event lädt dazu ein, sich aktiv zu beteiligen, mitzusingen, mitzutanzen und mitzumachen. Die Veranstaltung zielt darauf ab, durch kulturelle Vielfalt zur menschlichen Entwicklung beizutragen.

Ebenfalls im Einewelthaus ist von 14 bis 16 Uhr die Vernissage zur Ausstellung "Kunst sucht 'Neue Räume!'" geplant. Die Ukrainische Samstagsschule "Elefant" präsentiert Werke der Künstler Yuliia Oliinyk und Juriy Rybchynskyi. Die Ausstellung vereint Landschaftsmalerei und abstrakte Kunst, um neue künstlerische Räume zu erschließen. Nach der sechswöchigen Ausstellungszeit sollen die Werke für einen guten Zweck zugunsten der humanitären Unterstützung in der Ukraine weiterversteigert werden.

Yurii Rybchynskyi ist ein erfahrener ukrainischer Künstler mit über 500 Gemälden, die sich weltweit in Privatsammlungen befinden. Yuliia Oliinyk, die aufgrund des Krieges nach Deutschland zog, hat ihre Leidenschaft für die Kunst erst kürzlich wiederentdeckt und präsentiert in dieser Ausstellung erstmals ihre Werke.

Fahrrad-Aktionstag und Fahrrad-Familientag in Magdeburg

Am 22. September ist in Magdeburg ein großer Fahrrad-Aktionstag. Start ab der Demo ist am Domplatz ab 14 Uhr. Endpunkt ist das Familienhaus im Park in der Hohepfortestraße 14.

Neben der großen Fahrrad-Demo findet auf den Gelände des Familienhaus im Park ab 15 Uhr das Fahrrad-Familien-Fest statt. Zahlreiche Mit-Mach-Aktionen, Kinderschminken, Hüpfburg und Gastronomie mit syrischen Spezialitäten erwartet die Besucher. Es wird zudem einen Fahrrad-Vortrag geben. Erstmals findet ein Laufrad und Kinderrad-Rennen statt. Start ist um 15 Uhr, denn ab 16 Uhr erwarten die Veranstalter die große Fahrrad-Demonstration am Familienhaus. Ende der Veranstaltung ist dann 18 Uhr. Eintritt ist frei.

Duo Ka gibt Terrassenkonzert am Café Flair

Am 22. September 2024 findet von 14 bis 18 Uhr im Flair am Breiten Weg 21 in Magdeburg ein Terrassenkonzert mit dem Duo Ka statt. Katharina und Max, bekannt als „Ka “, begeistern als Loop-Akustik-Duo mit eigenen Interpretationen bekannter Coversongs aus Funk, Jazz, Reggae und Pop.

Mit Gitarre, Loopstation und zweistimmigem Gesang schaffen sie eine mitreißende Atmosphäre, die das Publikum in ihren Bann zieht.

Nashorntag im Magdeburger Zoo

Am 22. September 2024 stehen im Zoo Magdeburg die Spitzmaulnashörner im Mittelpunkt, um den Welt-Nashorn-Tag zu feiern. Besucher haben die Möglichkeit, an einem Informationsstand der Zoopädagogen faszinierende Einblicke in das Leben der Nashörner zu gewinnen. Themen wie ihre Ernährung, Fortbewegung, Kommunikationsfähigkeiten und die Gründe für ihre Bedrohung werden anschaulich erklärt. Außerdem wird aufgezeigt, wie der Zoo Magdeburg zum Schutz dieser beeindruckenden Tiere beiträgt.

Zweimal an diesem Tag bieten die Tierpfleger exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Nashornhauses. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen erfolgen vor Ort am Stand der Zoopädagogik.

Die Veranstaltung findet von 11 bis 16 Uhr neben der Außenanlage der Nashörner statt.

Weinfest in der Schweizer Milchkuranstalt in Magdeburg

Vom 19. bis 22. September 2024 findet am Fürstenwall in Magdeburg ein Weinfest an der Schweizer Milchkuranstalt statt. Geöffnet ist am Donnerstag und Freitag ab 15 Uhr, am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr.

Internationale Weinausteller und regionale Winzer präsentieren eine große Auswahl an Weinen, die es den Besuchern ermöglichen, verschiedene Weinbaustile zu entdecken und zu verkosten. Mit über 100 Weinen zum Verkosten bietet das Fest eine breite Auswahl, die es den Besuchern ermöglicht, neue Weine zu entdecken. Ausgeschenkt wird aber auch handwerklich gebrautes Bier.

Das Weinfest bietet Live-Musik mit Auftritten von Bands, die vom Musikkombinat Magdeburg organisiert werden, sowie DJ-Sets von Soultunes für eine ausgelassene Atmosphäre. Zudem sorgt das gastronomische Team von Basta, Highkitchen und Milchkuranstalt für kulinarische Highlights.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft ist „Spielplatz Musik“ um 16 Uhr im Opernhaus Magdeburg am Universitätsplatz 9.