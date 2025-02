Musik, mehrere Führungen, Theater und mehr - ein Blick in den Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 23.2.2025.

Schauspielhaus Magdeburg: "Onkel Werner" von Jan Friedrich

"Onkel Werner" ist eine moderne Adaption von Anton Tschechows "Onkel Wanja" aus der Feder von Jan Friedrich. In dieser Uraufführung wird die Geschichte eines enttäuschten Mannes erzählt, der in einer Pension in der ostdeutschen Provinz lebt. Werner fühlt sich in seiner Situation gefangen, von der Gesellschaft und seinem Leben entfremdet. Der Umgang mit seiner Ex-Schwägerin, einer gescheiterten Politikerin, die nun in der Pension lebt und ihre Mitmenschen tyrannisiert, verschärft seine Lebenskrise. Außerdem wird er von Michael, einem überlasteten Notfallsanitäter, ständig konfrontiert, der gleichzeitig Bäume pflanzt und an der eigenen Unzufriedenheit leidet. Werner ist überzeugt, dass es mit allem bergab geht, und sucht nach Erklärungen für die Unzufriedenheit in der Gesellschaft und den politischen Veränderungen.

Die Inszenierung von "Onkel Werner" thematisiert nicht nur die persönlichen Konflikte der Charaktere, sondern wirft auch einen Blick auf den aktuellen gesellschaftlichen Rechtsruck und die Frage nach den Triebfedern unseres Handelns. Friedrichs Bearbeitung blickt auf die zeitgenössischen Herausforderungen, die uns zu dem machen, was wir sind. Die Überschreibung der klassischen Geschichte wird somit zu einer Reflexion über die Gegenwart und die gesellschaftlichen Umstände.

Die Aufführung ist am 23.2. um 18 Uhr im Schauspielhaus Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 zu sehen. Ein Nachgespräch wird im Anschluss angeboten. Weiterer Termin ist am 7.3. um 19.30 Uhr.

"Auf hoher See" im Magdeburger Insel Theater

Das Insel Theater präsentiert das Stück "Auf hoher See" des polnischen Dramatikers Sławomir Mrożek. Unter der Regie von Marcus Kaloff entwickelt sich eine bissige Satire über Macht, Moral und die Abgründe menschlichen Handelns.

Eine Gruppe Schiffbrüchiger treibt auf einem Floß mitten im Ozean. Die Lebensmittel sind aufgebraucht, der Hunger wächst, und die Figuren stehen vor einer radikalen Entscheidung. In absurden Diskussionen und skurrilen Auseinandersetzungen entfaltet sich ein groteskes Spiel um das Überleben. Mit scharfzüngigen Dialogen und einer Mischung aus Tragik und Komik wird die Handlung zu einer tiefgründigen Reflexion über menschliches Verhalten in Extremsituationen.

Die Inszenierung umfasst neben Marcus Kaloff in der Rolle des Pianisten und Lakaien folgende Darsteller: Ines Lacroix als "Der Schmächtige", Anne Struve als "Der Mittlere", Peter Wittig als "Der Dicke" sowie Sigrid Hoelzke-Wittig als "Der Postbote". Die Körperregie liegt in den Händen von Joachim Villegas.

Vorstellungen finden im Insel Theater in der Zollstraße 19 statt. Die kommenden Termine sind am 23.und 27. Februar um 20 Uhr und am 2. März um 18 Uhr. Weitere Termine sind bereits ausverkauft.

Absolventenkonzert im Gesellschaftshaus Magdeburg: Ehemalige des Konservatoriums im Konzert

Am Sonntag, den 23. Februar 2025, beginnt um 11 Uhr im Gartensaal des Gesellschaftshauses Magdeburg in der Schönebecker Straße 129 das 53. Absolventenkonzert des Konservatoriums "Georg Philipp Telemann" statt. Ehemalige Schüler, die mittlerweile an Spezialgymnasien und Musikhochschulen in Deutschland studieren, kehren für dieses Konzert nach Magdeburg zurück, um ihr Können vor heimischem Publikum zu präsentieren. Das Programm umfasst Werke von Robert Schumann, Camille Saint-Saëns, Aram Chatschaturjan, Georg Friedrich Händel und Hans Eisler. Ein besonderer Höhepunkt ist die Aufführung einer Eigenkomposition für Klavier solo, die dem Konservatorium gewidmet wurde.

Mitwirkende sind Leander Suslik (Klavier), Lydia Cristina Espinoza Quiroz (Klavier), Manuel Vinatzer (Posaune), Sarah Witter (Gesang), Anna Lena Heinze (Gesang), Elisabeth Kalvelage (Violoncello) und Susanne Schwarzrock (Violine). Die musikalische Leitung übernimmt Roland Kähne.

Fermerslebener Abend in der Martin-Gallus-Kirche

Am Sonntag, den 23. Februar, findet in der Martin-Gallus-Kirche in der Mansfelder Straße 28 eine musikalische Veranstaltung statt. Von 18 bis 20 Uhr erwartet die Besucher eine Kombination aus Konzert, Andacht und Abendliedern.

Die musikalische Gestaltung übernehmen Ara Cho an der Posaune und Jihoon Song am Klavier. Der Abend bietet eine besinnliche Mischung aus geistlicher Musik und meditativen Klängen, die zum Innehalten und Nachdenken einlädt

Weltgästeführertag in Magdeburg: Verborgene Schätze der Altstadt entdecken

Am Sonntag, 23. Februar, beginnt um 10 Uhr auf dem Domplatz eine Stadtführung anlässlich des Weltgästeführertages. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Verborgene Schätze – Da drunter, da drüber und manchmal auch versteckt!" und wird vom Verband Magdeburger Stadtführer organisiert.

Die Tour führt vom Domplatz über den Remtergang hinter dem Dom zur Bastion "Cleve" und zum 40. "Frauenort" Sachsen-Anhalts, weiter über den Fürstenwall und den Gouvernementsberg in Richtung Kloster "Unser Lieben Frauen" mit Skulpturenpark. Ein Halt am "Sterntor" ist ebenfalls vorgesehen. Die Route endet wieder in der Mitte des Domplatzes.

Die Führung wird von Annette Sohnekind, Peter Uhlmann, Gerd Cornelius Grensemann, Hans Deckwirth und Siegfried K. Lorenz begleitet. Sie geben Einblicke in historische Besonderheiten der Stadt und lenken den Blick auf oft übersehene oder verborgene Details.

Der Verband weist darauf hin, dass der Weg zwischen Fürstenwall und Gouvernementsberg nicht barrierefrei ist. Personen mit Unterstützungsbedarf werden gebeten, sich vorab unter info@magdeburger-stadtfuehrer.de anzumelden. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine freiwillige Spende für ein soziales oder kulturelles Projekt in Magdeburg, das vor Ort bekannt gegeben wird, ist willkommen.

Führung mit Kuratorin durch "Stadt im Blick" im Kulturhistorischen Museum Magdeburg

Das Kulturhistorische Museum in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73 präsentiert bis zum 18. Mai 2025 die Sonderausstellung "Stadt im Blick – Magdeburg. Bilder aus sechs Jahrhunderten". Gezeigt werden rund 100 Werke aus der Graphischen Sammlung des Museums, darunter Papierarbeiten, Gemälde und Stadtansichten auf Porzellan. Am Sonntag, den 23. Februar, beginnt um 11 Uhr eine Kuratorinnenführung mit Dr. Karin Kanter statt. Es gilt der reguläre Eintrittspreis, zusätzlich wird eine Führungsgebühr von 3 Euro erhoben.

Die Ausstellung dokumentiert die Veränderungen des Magdeburger Stadtbildes anhand verschiedener thematischer Schwerpunkte. Darstellungen von Orten wie dem Klosterbergegarten, dem Domplatz, dem Alten Markt, Industrie- und Parkanlagen sowie der Flusslandschaft veranschaulichen die Entwicklung der Stadt über die letzten 500 Jahre. Neben detailgetreuen Abbildungen finden sich auch künstlerische Interpretationen, die Magdeburg in neuen Perspektiven zeigen.

Zu den ausgestellten Werken gehören Arbeiten von regionalen und überregionalen Künstlerinnen und Künstlern wie Jan van de Velde, Gabriel Bodenehr, Heinrich Mittag, Friedrich Wilhelm Behrendsen, Johann Friedrich Klusemann, Carl Hasenpflug, Maryan Zureck und Marianne Rusche. Hervorzuheben sind Drucke aus der Schedelschen Weltchronik sowie der Merian-Werkstatt. Einige Exponate werden erstmals nach aufwendiger Restaurierung präsentiert, die mit Unterstützung der Ernst von Siemens Kunststiftung realisiert wurde.

Das Museum ist dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 5 Euro, ermäßigt 3 Euro.

Sonntagsführung im Kunstmuseum Magdeburg: "5 Werke" mit Benedikt Johannes Seerieder

Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen bietet eine Sonntagsführung zur Sammlung Gegenwartskunst an. Am Sonntag um 15 Uhr führt Benedikt Johannes Seerieder unter dem Titel "5 Werker" durch die Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das Kunstmuseum befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6 und zeigt zeitgenössische Kunst in einem historischen Ambiente. Die Führung bietet einen vertieften Einblick in ausgewählte Werke der Sammlung Gegenwartskunst.

Rundgang auf dem Westfriedhof Magdeburg "Ein lebendiges Museum in einzigartiger Parklandschaft"

Der Westfriedhof Magdeburg vereint Kunstgeschichte und Erholungsraum. Die parkähnliche Gestaltung, eine neogotische Kapelle, historische Brunnenanlagen sowie kunstvoll gestaltete Grabmale und Skulpturen prägen das Erscheinungsbild. Seit der Eröffnung im Jahr 1898 geht die Gestaltung auf den städtischen Gartenbaudirektor Johann Gottlieb Schoch zurück. Hier befinden sich Gedenkstätten, Ehrenfelder sowie Gräber bedeutender Persönlichkeiten wie Oberbürgermeister Hermann Beims.

Ein geführter Spaziergang bietet die Gelegenheit, die Geschichte und Kunst des Friedhofs zu entdecken. Gezeigt werden unter anderem der Blumenpavillon und das zweite Freidenkerdenkmal von Carl Krayl, beide Werke von 1930.

Treffpunkt ist am Seiteneingang Westfriedhof, Seehäuser Straße gegenüber Hausnummer 32. Die Führungen enden am Haupteingang des Westfriedhofs.

Termine sind 23. Februar, 31. August, 26. Oktober und 7. Dezember 2025 um 10 Uhr sowie am 14. Mai, 25. Juni und 24. September um 17 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person inklusive eines warmen oder kalten Getränks. Für Kleingruppen ab acht Personen kann ein individueller Termin vereinbart werden. Eine Anmeldung ist erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich. Kontakt unter Telefon 0391773347784 und an carmen.niebergall@tourenreich.de per E-Mail.

Queerfilmnacht im Magdeburger Moritzhof: "Baby" von Marcelo Caetano

Am Sonntag, den 23. Februar 2025, wird im Moritzhof am Moritzplatz 1 der brasilianische Film "Baby" gezeigt. Die Vorstellung beginnt um 19 Uhr in der Originalfassung mit Untertiteln. Die Filmvorführung ist ab 16 Jahren freigegeben und hat eine Laufzeit von 106 Minuten.

Regisseur Marcelo Caetano erzählt die Geschichte des 18-jährigen Wellington, der nach seiner Haftentlassung ohne familiären Rückhalt auf den Straßen São Paulos überleben muss. Im Rotlichtmilieu lernt er den 42-jährigen Sexworker Ronaldo kennen, der ihn in diese Welt einführt. Zwischen ihnen entwickelt sich eine ambivalente Beziehung, die von Nähe und Fürsorge, aber auch von Abhängigkeiten geprägt ist.

Der Film aus dem Jahr 2024 mit João Pedro Mariano, Ricardo Teodoro und Ana Flavia Cavalcanti beleuchtet mit Einfühlungsvermögen und ohne Vorurteile das Leben in der Szene. João Pedro Mariano wurde für seine Darstellung bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem Rising Star Award der Louis Roederer Foundation ausgezeichnet.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Zu den beliebtesten Parks in Magdeburg gehören der Rotehornpark, der Herrenkrug, der Klosterbergegarten und der Elbauenpark. Sie gehören auch zum touristischen Netzwerk der Gartenträume Sachsen-Anhalt, in der herausragende Parkanlagen organisiert sind.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für 16 Uhr zum Musical "Anything goes" sowie für den Spielplatz Musik zu gleichen Zeit ebenfalls im Opernhaus im Universitätsplatz 9, für „(V)erzieher Jan Preuß“ um 18 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle sowie für "Sascha Grammel - Wünsch dir was" um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Gegebenenfalls gibt es Restkarten an der Tageskasse.

Zum Redaktionsschluss waren noch drei Karten für das Philharmonische Frühstück um 11 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 zu haben. Ein Ticket gab es noch für "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" um 11 Uhr und drei Tickets für "Kleinstadtnovelle" um 16 Uhr ebenfalls im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.