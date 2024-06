Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 23.6.2024.

Konzert: Dresdner Kreuzchor im Magdeburger Dom

Im Rahmen seiner Deutschlandtournee gibt der Dresdner Kreuzchor am Sonntag ein Konzert im Magdeburger Dom. Unter der Leitung von Wolfgang Bernhard erklingen Werke von Johann Bach, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn Bartholdy, Rudolf Mauersberger, Zoltan Kodály und anderen.

Der Dresdner Kreuzchor, einer der ältesten und renommiertesten Knabenchöre der Welt, besteht seit dem frühen 13. Jahrhundert. Hauptaufgabe der Chormitglieder, den Kruzianern, ist das Singen in Gottesdiensten und Vespern der Kreuzkirche am Dresdner Altmarkt. Der Chor, der christlich-humanistische Werte verkörpert, tritt regelmäßig mit bedeutenden Ensembles wie der Dresdner Philharmonie und der Sächsischen Staatskapelle Dresden auf und arbeitet auch mit Alte-Musik-Ensembles zusammen. Das Repertoire reicht von der Renaissance bis zu zeitgenössischen Uraufführungen und ist in zahlreichen Aufnahmen dokumentiert.

Der Chor hat eine prägende Rolle im musikalischen Leben Dresdens und geht seit fast 100 Jahren auf Tourneen, darunter nach Israel, Kanada, Japan, Südamerika, Korea, China und die USA. Er repräsentiert Dresden als älteste Kulturinstitution, zuletzt beim Shanghai International Arts Festival und den Salzburger Osterfestspielen. Chormitglieder werden auch solistisch für Opern engagiert.

Der Dresdner Kreuzchor gibt diesen Sonntag, 23. Juni, ab 19 Uhr sein Konzert im Magdeburger Dom.

Akaishi Daiko und japanische Trommeln auf der Wiese vor Magdeburger Festung Mark

Gemeinsam mit den Taiko-Spielern von Akaishi Daiko verwandelt sich die Wiese vor der Festung Mark am Hohepfortewall an diesem Nachmittag in ein Klangerlebnis voller japanischer Tradition. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn ist um 15 Uhr.

Die japanische Trommel-Gruppe Akaishi Daiko wird alles aus sich herausholen und alle Lieder vortragen, die das Repertoire zulässt.

Da es sich um ein Picknick und eine gemütliche Veranstaltung handeln soll, darf natürlich etwas Leckeres nicht fehlen. Deshalb werden den Gästen auch japanische Leckereien (Gyoza, Yakitori, Dorayaki und Inarizushi) präsentiert. Kommt vorbei und genießt die frische Trommelluft.

Seit dem japanischen Altertum wird die Taiko bereits für verschiedenste Zwecke genutzt: Von der Nachrichtenübermittlung über die Nutzung als Musikinstrument bis hin zur Verwendung als Uhr. Die verschiedenen Taiko-Gruppen verfolgen demnach traditionelle Werte, die jedoch in moderne oder traditionelle Interpretationen der Stile münden.

Seit Juni 2013 gibt es Akaishi Daiko in Magdeburg. Sie sind der Kulturabteilung der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Sachsen-Anhalt angegliedert. Als Schwestergruppe stehen sie in engem Kontakt mit Akaishi Daiko in Japan und befinden sich in einem regen Kulturaustausch, der Musik, Techniken und Traditionen umfasst.

Familienmusical "Rotkäppchen" auf der Open-Air-Bühne am Adolf-Mittag-See

Um 12 Uhr gibt das Theater in der Grünen Zitadelle am 23.6. auf seiner Open-Air-Bühne neben dem Le Frog am Adolf-Mittag-See eine Zusatzvorstellung des Familienmusicals "Rotkäppchen". Breits ausverkauft ist die Vorstellung um 15 Uhr.

Ein Mädchen wird von ihrer Mutter zur kranken Großmutter geschickt, um ihr etwas Essen und Trinken zu bringen. Da das Mädchen einen roten Umhang trägt, wird sie von allen nur "Rotkäppchen" genannt. Frohgemut macht sie sich auf den Weg.

Ihre Mutter hat sie allerdings gewarnt, dass sie immer auf dem rechten Weg bleiben soll, damit sie nicht dem bösen Wolf begegnet. Doch es kommt, wie es kommen muss: Rotkäppchen trifft auf den böse Wolf und dieser erfährt von ihr, wo sie hingehen möchte. Da sein einziges Ziel ist, ein leckeres Mittagessen zu bekommen, heckt er einen Plan aus und erreicht das Haus der Großmutter vor dem Rotkäppchen.

Orgelpunkt: "Feuer, Wasser, Luft und Erde" im Magdeburger Dom

Diesen Sonntag findet im Rahmen der Reihe „Orgelpunkt“ ein Konzert mit dem Titel „Feuer, Wasser, Luft und Erde“ statt. Es spielen Hans-André Stamm (Orgel) aus Leverkusen, Martin Schröder (Trompete/Corno da Caccia) aus Schwerte und Adrian Ebmeyer (Waldhorn) aus Iserlohn. Das Programm umfasst Bearbeitungen und Originalwerke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Georg Philipp Telemann sowie zahlreiche Kompositionen von Hans-André Stamm.

Zu den aufgeführten Werken gehören Bachs Sonata aus der Kantate „Der Himmel lacht! Die Erde jubilieret“ und mehrere Orgel-Solos von Stamm, darunter „Hommage à J.S. Bach“ und „Toccatina über „Wer nur den lieben Gott lässt walten„“. Händels „Music for the Royal Fireworks“ und die „Wassermusik, Suite Nr. 2 in D-Dur“ sowie Telemanns Konzert für zwei Hörner in Es-Dur runden das Programm ab. Weitere Highlights sind Stamms „Fantasy on Celtic Melodies“, das Concertino „Hommage à Mozart“ und „Dance of the water spirits“. Die Bearbeitungen stammen von Martin Schröder und Hans-André Stamm selbst.

"Feuer, Wasser, Luft und Erde" beginnt diesen Sonntag, 23. Juni, um 15 Uhr.

Bühne: „Biografie“ in der Sudenburger Feuerwache

Was wäre, wenn man noch einmal von vorne anfangen könnte? Würde man sein Leben genauso leben oder andere Entscheidungen treffen? Im Drama „Biografie – Ein Spiel“ von Max Frisch erhält der todkranke Verhaltensforscher Hannes Kürmann (Sascha Licht) diese Chance. Er entscheidet sich schnell, seine zweite Frau Antoinette Stein (Kristin Große) niemals kennenzulernen, da er glaubt, dass diese Ehe sein Leben ruiniert hat. Der Spielleiter (Fabian Nowotny) und seine Assistenten (Alena Renner und Marcel Langner) begleiten Kürmann auf einer Reise durch seine Biografie – von der Kindheit bis ins Alter.

Dabei steht immer die Frage im Raum, wie eine andere Entscheidung das Leben verändert hätte. Das Stück thematisiert klassische Fragen der Identität und nimmt das Publikum direkt in die Schlüsselmomente eines Lebens mit, was zum Nachdenken anregt. Ideal für das WohnzimmerTheater Magdeburg, das sich durch seine Nähe zum Publikum und kleine Besetzungen auszeichnet. Regie führt Wiebke Kipka.

Mit dem Stück „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre fing 2014 die Geschichte der Theatergruppe „WohnzimmerTheater“ an. Die vier Gründungsmitglieder Ramon Schroeder, Kristin Große, Sascha Licht und Wiebke Kipka inszenierten innerhalb von nur drei Monaten ihr erstes Stück.

"Biografie – Ein Spiel" hat diesen Sonnabend, 22. Juni, um 19.30 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 Premiere. Weitere Vorstellungen sind diesen Sonntag sowie am 27. Juni und 28. Juni, jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Aremlos durch den Park 3.0 am Adolf-Mittag-See

Die letzte Vorstellung des Schlagermusicals "Atemlos durch den Park 3.0" gibt das Theater in der Grünen Zitadelle am 23.6. an seiner Sommerspielstätte neben dem Le Frog am Adolf-Mittag-See. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Traum-Aktivisten-Paar der "letzten Überlebenden" klebt in dem Stück nun nicht mehr nur die Hände auf die Straße, sondern auch seine Herzen zusammen. Es soll geheiratet werden. Werfen die Turteltäubchen vor lauter Hochzeitsstress womöglich ihre Rettungspläne für unseren Planeten über Bord? Darf echte Sahne auf die berühmte Torte nach Urgroßmutter Petrys Geheimrezept? Wieviele Gäste werden eingeladen? Dürfen diese, wenn sie zusagen, nur zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen und werden Maite, Bendler, die Roland-Brüder und Helene auch unter ihnen sein? Fragen, die auf der Bühne geklärt werden sollen.

Architektur-Radtour in Magdeburg

Am Sonntag, den 23.06.2024, findet ein Fahrrad-Architektour „Das Bunte Magdeburg" statt. Beginn ist um 10 Uhr.

105 Jahre Bauhaus 2024: Mit dem Aufbruch in die Moderne als "Stadt des neuen Bauwillens" zeigte Magdeburg in den 1920er-Jahren ihre Verwandlung in eine farbige Stadt. Der magdeburgische, moderne Siedlungsbau ist vergleichbar mit jenen in Berlin, Hamburg und Frankfurt/Main. Die Architekturgeschichte Magdeburgs in ihrer Bandbreite ist auf dem Domplatz hervorragend abzulesen. Die Tour durch die Zeiten bringt uns zum Kunstmuseum, führt in die Moderne zur Stadthalle am MDR-Landesfunkhaus und der Hyparschale vorbei. Über Rayonhäuser zum Uniklinikum in die Gartenstadt-Kolonie Reform bis in die Otto-Richter-Straße mit der expressiven Farbgestaltung sowie der Hermann-Beims-Siedlung. Blicke von außen und von innen.

Treff ist Domplatz Magdeburg, am steinernen Schachspiel - schräg vom Eingang Motel One. Der Preis pro Person beträgt 15 Euro für zwei Stunden. Eine Anmeldung ust notwendig, da die Gäste mit einem Travel Guide mit Carmen Niebergall verbunden sind. Kontakte über Telefon 0391/73347784 oder an carmen.niebergall@tourenreich.de per E-Mail.

Fotografie aus der Ukraine im Magdeburger Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6 zeigt derzeit Werke des ukrainischen Fotografen Sergiy Bratkov und seine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Krieg.

Gezeigt werden Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen Sergiy Bratkov ist ein fragender Analyst geworden. Die Ausstellung ist bis zum 6. Oktober zu sehen.

Einblick in die Pflanzenwelt Afrikas in den Magdeburger Gewächshäusern

Die Gruson-Gewächshäuser veranstalten am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr einen thematischen Rundgang. Im Mittelpunkt steht diesmal die Pflanzenwelt Afrikas. Der Biologe und Leiter der Gruson-Gewächshäuser, Ludwig Martins, informiert über viele verschiedene Vegetationsformationen und nimmt die Gäste mit auf eine gedankliche Reise von der Mittelmeerflora Nordafrikas über die Savannen und Regenwälder Zentralafrikas bis zu der besonders vielfältigen Flora Südafrikas.

Der Rundgang kostet einschließlich Eintritt 4,50 Euro. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, kann unter der Rufnummer 0381/4042910 eine Reservierung vorgenommen werden.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft waren in Magdeburg zum Redaktionsschluss die Vorstellungen von "Klappe, die 23." um 13 und 17.30 Uhr im Opernhaus, das Hengstmann-Sommertheater um 20 Uhr im Theater an der Angel, "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" im sowie "Love never dies" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Gegebenenfalls sind an der Tages- oder Abendkasse noch zurückgegebene Karten erhältlich.