Ausgehen in Magdeburg - CSD, Swingfestival, Kultur in den Höfen, weitere Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 24. August 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Schlager - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

CSD in Magdeburg mit Parade und Abschlussparty

Das Stadtfest mit den unterschiedlichen Möglichkeiten der politischen und sozialen Information, der kulturellen Unterhaltung sowie der gesellschaftlichen Vernetzung, erwartet die Besucher des CSD am 24. August 2024 ab 12 Uhr auf dem Alten Markt der Stadt Magdeburg. Geboten wird ein vielfältiges Bühnenprogramm.

Um 13 Uhr startet hier auch die Demonstration. "Wir fordern mit unserem Motto ,Ein flotter 3er für’s Grundgesetz' vor allen Dingen Gleichberechtigung. Mit einer guten Portion Humor wollen wir darauf hinweisen, dass der Artikel 3 des Grundgesetzes veraltet ist", so eine Ankündigung.

Nach der Demonstration durch die Innenstadt und dem Stadtfest erwartet stiegt die Abschlussparty ab 23:00 Uhr in der Insel der Jugend in Magdeburg. Diese befindet sich in der Maybachstraße 8.

Kultur auf den Höfen in Magdeburg-Westerhüsen

Auf den Höfen im alten Dorfkern von Westerhüsen direkt an der Elbe in einem einzigartigen Ambiente gibt es Musik verschiedener Stilrichtungen an einem einzigen Abend zu erleben. Auch werden Kunst und Handwerk gezeigt. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt. Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich über ausgewählte Grundstücke zwischen Alt Westerhüsen 151 und den teilnehmenden Höfen an der Kieler Straße.

Am Storbeckhof tritt die Watertower Blues Band aus Magdeburg auf. Obwohl die Formation neu ist, sind die Musiker erfahrene Bluesmusiker der lokalen Szene. Der Sänger und Harpspieler Jan Kubon hat bereits mit der „jk bluesband“ und den „Bluesjackets“ Erfolge gefeiert. Die Band spielt zu folgenden Zeiten: 19.45 bis 20.15 Uhr, 20.30 bis 21.00 Uhr, 21.15 bis 21.45 Uhr und 22.00 bis 22.30 Uhr. Zusätzlich zu den musikalischen und kulturellen Darbietungen gibt es auch Führungen durch einen besonderen Garten mit exotischen Pflanzen und die Möglichkeit, eine Goldschmiedewerkstatt zu besuchen.

Im Simonhof wird die Danny Priebe Band mit neuen Songs und einer Mischung aus Eigenkompositionen und Coversongs für Stimmung sorgen. Die Auftritte sind zu den gleichen Zeiten wie bei der Watertower Blues Band: 19.45 bis 20.15 Uhr, 20.30 bis 21.00 Uhr, 21.15 bis 21.45 Uhr und 22.00 bis 22.30 Uhr. Sehenswert ist hier auch die Dampfmaschinen-Vorführung.

Am Kirchturm gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Zunächst tritt die frisch gegründete Ali Yazdani Band mit persischen Liebesballaden und bekannten Schlagern auf (19.45 bis 20.15 Uhr). Danach folgt Guitarra de aventura, eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte (20.30 bis 21.00 Uhr). Ab 21.15 Uhr wird Guitarra de aventura durch Sonny Thet ergänzt, und um 22.00 Uhr kommt Jessica Denecke hinzu.

Kieler Straße: Straßenmusik gibt es von "Big Block", die von 19.30 bis 22.30 Uhr eine Reise durch die Geschichte der Blues- und Rockmusik unternehmen.

Drei-Seiten-Hof: Die Magdeburger Lesebühne „Die höflichen…“ bietet ein SommerSpezial-Programm mit Kabarett, Gesang und Literatur unter dem Motto „Ab in den Süden“. Die Auftritte finden zu folgenden Zeiten statt: 19.45 bis 20.15 Uhr, 20.30 bis 21.00 Uhr, 21.15 bis 21.45 Uhr und 22.00 bis 22.30 Uhr.

Am Dorfplatz spielt die Olsenbande böhmische und egerländer Blasmusik sowie Dixieland und Schlager von 19.30 bis 22.30 Uhr. Außerdem gibt es ganztägig eine Präsentation der Kröm Kaffeerösterei Magdeburg.

Auf der Elbwiese tritt der Volkschor Magdeburg auf, einer der ältesten Chöre der Landeshauptstadt, der ein Repertoire von traditionellen Volksliedern bis hin zu modernen Kompositionen bietet. Die Auftritte sind um 20.15 bis 20.30 Uhr, 21.00 bis 21.15 Uhr und 21.45 bis 22.00 Uhr. Das Abschlusskonzert auf der Elbwiese wird von The Souldiers gegeben, die seit 30 Jahren Soulmusik spielen.

Auf der Marktwiese sorgt die Band 4Steps mit funky Grooves und Funkklassikern für Stimmung. Die Auftritte sind zu folgenden Zeiten: 19.45 bis 20.15 Uhr, 20.30 bis 21.00 Uhr, 21.15 bis 21.45 Uhr und 22.00 bis 22.30 Uhr.

Zum Abschluss des Abends gibt es um 23.50 Uhr ein Feuerwerk an der Gierfähre.

Swingfest in Magdeburg

Im 30. Jahr ihres Bestehens versetzt die IG Innenstadt ganz Magdeburg in einen Swing-Rausch. Am 23. und 24. August 2024 präsentiert der Verein auf acht Bühnen mehr als 30 Swing- und Jazzbands aus ganz Deutschland.

Die Bühnen befinden sich nicht nur in der Innenstadt (Schweizer Milchkuranstalt, Puparsch-Bühne am Kloster Gouvernementsberg/Ecke Regierungsstraße, SWM-Sommergarten am Blauen Bock, Schubert-Elektro-Bühne am Café Flair), sondern auch im Stadtpark (Le Frog), in Alte Neustadt (Bodensteiner Biergarten) und in Sudenburg (Sudenburger Biergarten).

Darüber hinaus schickt die IG Nah am Sonnabend, 24. August, 16.00 und19:30 Uhr, einen historischen Straßenbahnzug als Swingbahn durch die Stadt. Er verbindet „Bodensteiner“ und „Sudenburger Biergarten“ mit drei Freibier. Die begehrten Tickets gibt es im „Café Flair“, Breiter Weg 21. Zudem präsentiert die Wobau in der Goldschmiedebrücke am Sonnabend, 24. August, von 11 bis 18 Uhr, ein großes Kinderfest mit über 30 Attraktionen für die Kleinen. Der Zutritt zu allen Bühnen und zum Kinderfest ist frei.

Das sind die Termine für Samstag, den 24.8., im Einzelnen:

Auf der Bühne in der Milchkuranstalt, Schleinufer 8, tritt das Pocket Jazz Trio zu folgenden Zeiten auf: 17.00 bis 17.30 Uhr, 18.30 bis 19.00 Uhr und 20.15 bis 20.45 Uhr. Die Berliner Vocaphoniker folgen mit Auftritten von 17.45 bis 18.15 Uhr, 19.15 bis 19.45 Uhr und 21.15 bis 21.45 Uhr.

An der Puparsch-Bühne auf der Wiese am Kloster, Gouvernementsberg/Regierungsstraße, spielt die Evergreen Swingband zu den gleichen Zeiten: 17.00 bis 17.30 Uhr, 18.30 bis 19.00 Uhr und 20.15 bis 20.45 Uhr. Viola con Padrinos treten ebenfalls von 17.45 bis 18.15 Uhr, 19.15 bis 19.45 Uhr und 21.15 bis 21.45 Uhr auf.

Auf der Bühne Le Frog am Heinrich-Heine-Platz 1 sind Daphne & die Frudies zu hören: 17.00 bis 17.30 Uhr, 18.30 bis 19.00 Uhr und 20.15 bis 20.45 Uhr. Die Piano Power Station spielt von 17.45 bis 18.15 Uhr, 19.15 bis 19.45 Uhr und 21.15 bis 21.45 Uhr.

Auf der Bühne „Schubert-Elektrotechnik“ am Café Flair am Breiten Weg 21 tritt das Trio Klangart auf: 17.00 bis 17.30 Uhr, 18.30 bis 19.00 Uhr und 20.15 bis 20.45 Uhr. Die Band Meine Herr’n spielt von 17.45 bis 18.15 Uhr, 19.15 bis 19.45 Uhr und 21.15 bis 21.45 Uhr.

Auf der Bühne SWM „Nachbars Garten“ am Blauen Bock 1 (Rückseite) tritt die Kleine Swingbrause von 17.00 bis 19.00 Uhr auf, gefolgt von SaxLust, die von 19.00 bis 22.00 Uhr spielen.

Auf der Bühne „Domkönig“ in der Danzstraße 13 spielt der Boogie-Woogie-Pianist Christian Christl von 17.00 bis 22.00 Uhr.

Im Sudenburger Biergarten, Brenneckestraße 94, tritt Martin Müller zu folgenden Zeiten auf: 17.00 bis 17.30 Uhr, 18.30 bis 19.00 Uhr und 20.15 bis 20.45 Uhr. Das Premier Swingtett spielt von 17.45 bis 18.15 Uhr, 19.15 bis 19.45 Uhr und 21.15 bis 21.45 Uhr.

Im Bodensteiner Biergarten, Sieverstorstraße 50, spielt Jazz2Jazz zu folgenden Zeiten: 17.00 bis 17.30 Uhr, 18.30 bis 19.00 Uhr und 20.15 bis 20.45 Uhr. West Coast Jam tritt von 17.45 bis 18.15 Uhr, 19.15 bis 19.45 Uhr und 21.15 bis 21.45 Uhr auf.

Eisenbahntheater im Magdeburger Wissenschaftshafen

Hotels in der DDR waren einer der wenigen Orte, in denen sich Menschen aus Ost und West begegnen konnten. Die Restaurants, Nachtbars und Zimmer boten den Gästen einen ungewohnten Luxus. Beschattungen durch die Stasi waren in den Hotels alltäglich. Personal von Hotels in Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) erzählten für das dokumentarische Theaterstück von Ihren Erinnerungen an den Hotelbetrieb. Die Aufführung wird in mehreren Eisenbahnwaggons gezeigt, die mit originalen Möbeln und Objekten aus der DDR ausgestattet sind.

Zum Thema macht das Hotel das Eisenbahntheater, das vom 24. bis 27. August im Magdeburger Wissenschaftshafen in der Niels-Bohr-Straße 51 Station macht. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 18 Uhr. Zum Ensemble gehören Waltraud Auer, Manuel Jadue, Richard Gonlag, Kristina Günther, Sven Reese und Margarita Wiesner.

André Rieu im Kino

Mit mehr als 40 Millionen verkauften Alben und DVDs ist André Rieu der weltweit führende Pop-Klassik-Künstler. Auch in diesem Jahr spielt der Walzerkönig sein legendäres Sommerkonzert vor der Kulisse des historischen Vrijthof-Platzes im Herzen seiner malerischen Heimatstadt Maastricht. Begleitet von seinem weltberühmten Johann Strauss-Orchester und Hunderten von Mitwirkenden vereint André Rieu voller Leidenschaft auf einzigartige Weise Klassik, Musicals, Pop und Rock.

Gezeigt wird das Konzert am 24. und 25. August jeweils um 16.30 Uhr im Cinemaxx am Magdeburger Willy-Brandt-Platz sowie am 25. August um 16.30 im Cinestar Am Pfahlberg.

Tag der offenen Tür in der Feuerwache Nord

Im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums der Feuerwehr Magdeburg öffnet am Samstag, 24. August, von 10 bis 16 Uhr die Feuerwache Nord an der Peter-Paul-Straße 12 ihre Türen für Groß und Klein. Alle Interessierten erhalten einen umfassenden Einblick in den Alltag und das Leistungsspektrum der Berufsfeuerwehr Magdeburg und des Rettungsdienstes mit zahlreichen Infostationen, verschiedenen Aktivitäten zum Mitmachen und größeren und kleineren Schau-Übungen.

Wie bleiben die Feuerwehrmänner und -frauen fit? Dürfen sie auch mal schlafen, wenn sie Nachtdienst haben? Was gibt es bei der Feuerwehr jeden Tag zu essen? Wo parken die großen Feuerwehrautos und rutschen die Feuerwehrleute wirklich an Stangen herunter? Wer sich das alles schon einmal gefragt hat, wird am 24. August Antworten darauf bekommen und noch viel mehr Interessantes über den Arbeitsalltag der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes erfahren. Die Feuerwache Nord öffnet dafür ihre Türen und zeigt mit einem großen Programm Einblicke in die Arbeitswelt.

Dazu wird es exklusive Führungen durch die Feuerwache geben, bei denen sich die Besuchenden an verschiedensten Ausstellungsbereichen über die Einsatztechnik und die Abläufe informieren können. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst werden sich außerdem mit kleinen und größeren Übungen, Darbietungen und Informationen dem Publikum präsentieren.

„Public Poetry Scream“ am Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Förderverein der Schriftstellerlädt zur fünften Runde des „Public Poetry Scream“ ein. Die Veranstaltungen finden bis zum 31. August 2024 jeden Samstag um 14 Uhr vor der Fabularium-Buchhandlung am Hundertwasserhaus in Magdeburg statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, Texte ihrer Lieblingsdichter oder eigene Werke vorzutragen. Das Mikrofon wird pünktlich um 14 Uhr eingeschaltet und die Moderatoren und Moderatorinnen des Fördervereins nehmen vorab Anmeldungen entgegen. Jeder Vortrag sollte maximal fünf Minuten dauern.

„Wir wurden immer wieder angesprochen, ob wir nicht auch in diesem Jahr den literarischen ‚Breitensportlern und Breitensportlerinnen‘ eine Bühne bieten“, erklärt Herbert Beesten, Vorstand des Fördervereins der Schriftsteller Uschi Günther vom Vorstand ergänzt: „Wir haben uns entschlossen, diese Veranstaltungen mit eigenen Mitteln, ehrenamtlichem Engagement und ohne Fördermittel zu schultern.“

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die Freude am Vortragen haben, unabhängig von der Sprache der Beiträge. In den vergangenen Jahren gab es auch spanische, englische, chinesische und plattdeutsche Vorträge. Interessierte können sich direkt vor der Veranstaltung bei den Moderierenden anmelden.

Oldtimer im Magdeburger Elbauenpark

Am 24. August 2024 von 10 bis 18 Uhr können Besucher des 25. Ostmobilmeetings Magdeburg (Ommma) mehr als 1.500 Fahrzeuge aus der ehemaligen DDR und ganz Osteuropa im Elbauenpark bestaunen. Von Mopeds bis hin zum Ikarus-Bus gibt es eine beeindruckende Auswahl an nostalgischen Fahrzeugen auf unserem großen Cracauer Anger zu sehen. Die Jubiläumsschau wird um 10 Uhr von Oberbürgermeisterin Simone Borris eröffnet.

In diesem Jahr liegt der Fokus auf den Marken Wartburg, Lada und Genex-Automobile, die in einer großen Sonderschau präsentiert werden. Ab 14 Uhr können Gäste an Stadtrundfahrten in historischen Bussen durch Magdeburg teilnehmen.

Ein Teilemarkt bietet eine hervorragende Gelegenheit, seltene Ersatzteile und Zubehör für Oldtimer zu finden.

Chorkonzert in Magdeburg-Lemsdorf

Am 24.8. um 18 Uhr findet in der Evangelischen Kirche St. Sebastian in Lemsdorf ein Konzert unter dem Titel "Nun hebet Fröhlich an..." statt. Die Kirche befindet sich in der Harzburger Straße 5a und der Eintritt ist frei.

Der 1986 gegründete Kammerchor "Singkreis Magdeburg" besteht aus rund 25 Sängerinnen und Sängern verschiedenen Alters, die sich in ihrer Freizeit der Pflege mehrstimmiger Vokalmusik widmen, trotz ihrer unterschiedlichen beruflichen Hintergründe. Seit 2001 wird der Chor von Stefan Gericke geleitet, einem ausgebildeten Sänger und Chorleiter. Unter seiner künstlerischen und musikalischen Führung hat der Chor sein Klangbild ständig erweitert und in zahlreichen Konzerten seine Fähigkeit zur Interpretation verschiedenster Chorwerke unter Beweis gestellt. Der "Singkreis Magdeburg" wurde beim Wertungssingen auf den Landes-Chorfesten Sachsen-Anhalt in der Kategorie Gemischte Chöre, Oberstufe, mehrfach ausgezeichnet.

Tag der offenen Tür im Magdeburger Müllheizkraftwerk

Das Müllheizkraftwerk Rothensee im Kraftwerk Privatweg 7 ist eine der größten und modernsten Müllverbrennungsanlagen Europas. Von 14 bis 16 Uhr öffnet es die Tore für Interessierte. "Informieren Sie sich über neuste Umwelttechnologien und interessante Arbeitsplätze und freuen Sie sich auf ein buntes Rahmenprogramm", so die Einladung.

Die Besichtigungen unserer Anlage finden kontinuierlich und ohne Anmeldung statt. Alle Wege sind gekennzeichnet und die Wegführung ist ausgeschildert.

Am Abend folgt ein Konzert mit Stefanie Heinzmann & Band. Beginn der Veranstaltung ist ca. 19:00 Uhr (Einlass 18:00 Uhr) auf dem Betriebsgelände der Müllheizkraftwerk Rothensee. Hierfür verlost das Kraftwerk die Tickets - Infos dazu auf dessen Internetseite.

Radtour durch Magdeburg-Diesdorf

Was verbirgt sich hinter vermeintlich unspektakulären Ecken im Stadtteil Diesdorf? Welche Sagen und Mythen gibt es zu entdecken? Und warum war Otto Witte so wichtig? Jan Müller beschäftigt sich gerne mit der Geschichte Diesdorfs, mit seinen Mythen und unbekannten Geschehnissen. Daher nimmt er Interessierte regelmäßig mit auf eine Radtour.

Der Kassenwart des Diesdorfer Bürger- und Heimatvereins bietet diese Tour mit dem Namen „Sagenhaftes rund um Diesdorf - Eine Erlebnistour per Fahrrad“ über die Volkshochschule (VHS) Magdeburg an.

Domchor singt in der Magdeburger Wallonerkirche

Erstmals ist in der Konzertreihe „Magdeburger Motette“ im Hohen Chor der Wallonerkirche am Sonnabend, 24. August, der Magdeburger Domchor zu erleben. Mit Domkantor Christian Otto wird ein Programm vorbereitet, das sich an der Abendmusik-Form der englischen Kirche orientiert.

Deren Herzstück sind zwei wiederkehrende Texte, die über die Jahrhunderte von vielen Komponisten vertont wurden: das Magnificat und das Nunc Dimittis. So erklingen Kompositionen von Anton Bruckner, Arvo Pärt und Henry Walford Davies. Zu hören sind auch Stücke mit Orgelbegleitung mit der Magdeburger Organistin Sandra Schilling. Die musikalische Andacht beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Sommerfest im Magdeburger Özim

Das Ökozentrum und Institut Magdeburg (Özim), Harsdorfer Straße 49, lädt am Sonnabend, 24. August, von 12 und 18 Uhr zu einem Sommerfest unter dem Motto „Wir stärken die Nachbarschaft“ ein. Zum Programm gehören Livemusik, Mittelaltermarkt, eine Bastelstation für Kinder, Kinderschminken und Bogenschießen.

Seit mehr als 30 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Vereins für die Pflege und den Erhalt der ehemaligen Festungsanlage, die zu einem Ort des Lernens und der Entspannung für Menschen jeden Alters entwickelt wurde, heißt es in einer Ankündigung.

Fest beim 1. Geflügelzüchterverein Olvenstedt 1919

Der 1. Geflügelzüchterverein Olvenstedt 1919 feiert in diesem Jahr seinen 105. Geburtstag. Zelebriert wird das Bestehen am Sonnabend, 24. August, auf dem Außengelände der Hühnerleiter am Klusweg 5b. Von 10 bis 16 Uhr wird es dort ein Fest für die ganze Familie geben. Es gibt Hühner mit ihrem Nachwuchs zu Bestaunen sowie Tauben, die die Kinder fliegen lassen können.

Für die passende Unterhaltung sorgen Bastelstände, Infos zu den Rassen und Geschicklichkeitsspiele. Außerdem wird der Film „Vom Ei zum Küken“ geziegt. Im Stroh und Heu geht es für die jüngsten Gäste auf Schatzsuche – wer dann noch Lust auf Toben hat, kann sich auf die Hüpfeburg begeben. Mitglieder des Vereins versorgen die Gäste mit Getränken, Kuchen und Gegrilltem.

Radtour durch die Magdeburger Architektur

Mit dem Aufbruch in die Moderne als "Stadt des neuen Bauwillens" zeigte Magdeburg in den 1920er-Jahren ihre Verwandlung in eine farbige Stadt. Der magdeburgische, moderne Siedlungsbau ist vergleichbar mit jenen in Berlin, Hamburg und Frankfurt/Main. Die Architekturgeschichte Magdeburgs in ihrer Bandbreite ist auf dem Domplatz hervorragend abzulesen.

Eine Radtour durch die Zeiten führt am 24.8. zum Kunstmuseum, führt in die Moderne zur Stadthalle am MDR-Landesfunkhaus und der Hyparschale vorbei. Über Rayonhäuser zum Uniklinikum in die Gartenstadt-Kolonie Reform bis in die Otto-Richter-Straße mit der expressiven Farbgestaltung sowie der Hermann-Beims-Siedlung. Blicke von außen und von innen.

Fahrräder werden nicht zur Verfügung gestellt! Die Gestaltung Ihrer individuellen Tour ist zu anderen Terminen ab 6 Personen möglich. Die Tickets kosten jeweils 15 Euro pro Person. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Domplatz Magdeburg am steinernen Schachspiel-schräg gegenüber Eingang Motel One. Eine Anmeldung ist erbeten unter Telefon 0391/73347784 oder per E-Mail an carmen.niebergall@tourenreich.de.

Domplatzplantschen in Magdeburg

Am 24. August 2024 erwartet die Wohnungsbaugenossenschaft "Otto von Guericke" auf dem Magdeburger Domplatz Groß und Klein um 13 Uhr mit Badesachen, Handtuch und guter Laune. Das diesjährige Domplatzplantschen ist angesagt. Die Gelegenheit bieten die Wasserspiele vor Ort.

"Es wird viel Spaß geben und ein paar Leckereien können für den kleinen Hunger nach dem Badevergnügen erworben werden", so die Ankündigung. Der Eintritt ist kostenlos.

Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst in der Messe Magdeburg

Die Mitteldeutsche Messe für zeitgenössische Kunst öffnet zum zehnten Mal ihre Türen und präsentiert Werke von 60 AusstellerInnen, darunter 15 Galerien und Künstlerkollektive sowie 10 NachwuchskünstlerInnen im YoungArtistSpace (YAS).

Die KUNST/MITTE fördert NachwuchskünstlerInnen, und eine Jury prämiert die besten mit dem YAS-Award. Unterstützt wird die Messe von Sachsen-Anhalt, der Landeshauptstadt Magdeburg, Kunststiftungen und Sponsoren. Die Kunststiftung Sachsen-Anhalt und die Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke eG vergeben Preise.

Di Besucher erwartet in Halle 2 der Messe Magdeburg ein breites Spektrum an Kunstwerken sowie geführte Rundgänge, Musik und Performances. Öffnungszeiten sind am 23.8. von 11 bis 22 Uhr sowie am 24. und 25.8. von 11 bis 19 Uhr.

Fotografie aus der Ukraine im Kunstmuseum Magdeburg

Sergiy Bratkov (geb. 1960) ist bekannt für seine radikal verstörenden und schrillen Fotografien, die hinter der schönen bunten Oberfläche einen schonungslosen Zustandsbericht der Gesellschaft liefern. In der Ausstellung zeigt er erstmals neue Bildzyklen und Videos, die ab dem Zeitpunkt des Überfalls Russlands auf die Ukraine entstanden sind. Aus dem ironisch beobachtenden Fotografen ist ein fragender Analyst geworden, dessen neue Serien die Schrecken des Krieges in der einstigen Heimat zu verarbeiten suchen, ohne in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

Die Ausstellung "Sergiy Bratkov. My Brother's Cats" läuft im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Die Ausstellung wird bis 6. Oktober zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.