Musik, Kabarett, Wissen und mehr stehen am 24.10.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 24. Oktober 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Helene Bockhorst im Magdeburger Hundertwasserhaus

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, um 20 Uhr, präsentiert Helene Bockhorst ihr Programm „Nimm mich ernst“ im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A.

In dieser Stand-Up-Comedy- und Tragedy-Show untersucht Bockhorst die Grenzen des Humors und die emotionale Bandbreite eines Comedy-Programms. Sie wagt den Spagat zwischen Witz und Tiefgang und führt das Publikum in ihrer genre-sprengenden One-Woman-Show durch ein erfrischendes Wechselbad der Gefühle.

Bockhorst präsentiert sich als „die stärkste Frau der Welt“ und balanciert gekonnt zwischen Fremdscham und Erleuchtung. Mit ihrer humorvollen Art gelingt es ihr, das Publikum sowohl zum Lachen als auch zum Nachdenken zu bringen. Sie thematisiert die universelle Sehnsucht nach Liebe und Akzeptanz, egal ob in glücklichen oder melancholischen Momenten.

Konzert „Happy New Ears“ im Opernhaus des Theaters Magdeburg

Das 2. Sinfoniekonzert mit dem Titel „Happy New Ears“ findet am Donnerstag, den 24. Oktober, und Freitag, den 25. Oktober 2024, im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt. Beide Konzerte beginnen um 19:30 Uhr, und bereits um 18:45 Uhr werden Einblicke in das Programm gegeben.

Das Konzert präsentiert Werke von Jörg Widmann, Ludwig van Beethoven und Robert Schumann. Der international preisgekrönte Pianist Fabian Müller wird Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op. 58 interpretieren. Dieses Klavierkonzert, das 1805 entstand, ist bekannt für seine innovative Struktur und beginnt als erstes seiner Art nicht mit einer Orchester-Introduktion, sondern mit einem lyrischen Thema vom Solo-Instrument.

Robert Schumann verfolgt in seiner 4. Sinfonie ebenfalls neue Ansätze, indem er alle vier Sätze zu einem einzigen Fluss vereinen möchte. Clara Schumann beschrieb das Werk als „aus tiefster Seele geschaffen“, was den poetischen Blick des Komponisten auf das Sinfoniegenre unterstreicht.

In der zweiten Konzerthälfte haben die Zuschauer die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln und die Musik aus der Sicht der Musiker zu erleben – auf der Bühne in direkter Nähe und in neuer Klangmischung. Die Plätze auf der Bühne sind limitiert und werden unter den Interessierten ausgelost. Bei Interesse können sich Zuschauer vor dem Konzert am Büchertisch melden.

Dirigent des Konzerts ist Philipp Pointner, und die Magdeburgische Philharmonie wird die Aufführung begleiten.

Original Enigma Voices im Magdeburger Amo

Mit drei Grammy-Nominierungen, über 120 Millionen verkauften Schallplatten und mehr als 100 Gold- und Platin-Auszeichnungen gehört Enigma zu den erfolgreichsten Musikprojekten der letzten Jahrzehnte. Die "Original Enigma Voices" erklingen am 24.10.24 ab 19.30 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 in Magdeburg.

Die Originalmitglieder Andru Donalds, Angel X und Fox Lima werden eine Vielzahl der beliebten Enigma-Hits wie „Sadeness“, „Return to Innocence“ und „Gravity of Love“ in einer Kombination aus klassischen und modernen Elementen präsentieren. Gegründet wurde Enigma in den 1990er Jahren vom rumänischen Produzenten Michael Cretu. Mit ihrem einzigartigen Klangmix, der gregorianische Gesänge, ethnische Psalmen und verschiedene Instrumente umfasst, hat Enigma Millionen von Hörern weltweit erreicht. Diese mystische Klangwelt hat nicht nur eigene Erfolge hervorgebracht, sondern auch zahlreiche Künstler inspiriert.

Die Konzerte der Original Enigma Voices versprechen ein Erlebnis für Liebhaber dieser mystischen Musik. Begleitet von einer außergewöhnlichen Liveband und einem Streichorchester wird das Programm durch eine beeindruckende Licht- und Bühnenshow ergänzt.

Kammerspiele: "Frankenstein KI - Mensch? Monster Maschine?"

Die Kammerspiele präsentieren die Inszenierung „Frankenstein KI - Mensch? Monster Maschine?“ an mehreren Terminen im Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Die Aufführungen finden am Donnerstag, den 24. Oktober, sowie am Freitag, den 25. Oktober, und am Samstag, den 26. Oktober 2024, jeweils um 20:00 Uhr statt. Im November wird das Stück erneut aufgeführt, und zwar am Donnerstag, den 7. November, Freitag, den 8. November und Samstag, den 9. November, jeweils um 20:00 Uhr, sowie am Donnerstag, den 14. November, Freitag, den 15. November und Samstag, den 16. November, ebenfalls um 20:00 Uhr.

In dieser Inszenierung spielen Lena Wenke und Jochen Gehle, unterstützt von einer Videoprojektion von Kevin Schulz und unter der Regie von Michael Magel. Das Stück erforscht die ethischen Fragen rund um künstliche Intelligenz und die Identität zwischen Schöpfer und Kreatur, inspiriert vom Grusel-Klassiker „Frankenstein“.

Der Wissenschaftler, der eine KI erschafft, sieht sich unerwarteten Herausforderungen gegenüber, als die Maschine beginnt, sich mit dem Monster zu identifizieren. Die Verbindung von Schauspiel und zeitgenössischem Tanz, präsentiert von den beiden Darstellern, ermöglicht eine innovative Auseinandersetzung mit den Themen der Geschichte.

Konzert „The Garden of Earthly Delights“ im Kunstmuseum Magdeburg

Das Eröffnungskonzert des Festivals „SinusTon“ findet am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, um 19.30 Uhr in der Klosterkirche im Kunstmuseum statt. Der Veranstaltungsort befindet sich in Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Präsentiert wird das abendfüllende Werk „The Garden of Earthly Delights“ für 8 Lautsprecher des englischen Komponisten Trevor Wishart. Dieses musikalische Werk beschäftigt sich mit dem gleichnamigen Gemälde des Renaissancemalers Hieronymus Bosch.

Die Veranstaltung ist Teil der „13. Tage der elektroakustischen Musik“ und umfasst Musik für Lautsprecher sowie Klangregie von Oliver Schneller. Das Konzert verspricht ein faszinierendes Erlebnis, das die Hörer in die komplexe Klangwelt von Wisharts Komposition eintauchen lässt.

Jüdisches Leben in Deutschland ist Thema in Magdeburger Stadtbibliothek

Am 24. Oktober 2024 findet von 19:30 bis 21:00 Uhr eine Lesung mit Werner Brückner in der Magdeburger Stadtbibliothek, Breiter Weg 109, in Magdeburg statt. Im Rahmen des Landesprogramms „Jüdisches Leben in Deutschland“ liest Brückner aus seinen Büchern „Der Fiedler im Stroh“ sowie „Ein Abend von Lilien“. Die Lesung wird musikalisch von Tabea und Tobias Wollner begleitet.

Die Veranstaltung wird gefördert vom Land Sachsen-Anhalt und bietet einen Einblick in die jüdische Geschichte und Kultur in Magdeburg.

Konzert 25 Plus im Konservatorium

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, um 19:00 Uhr findet das Konzert 25 Plus unter der Leitung von Ute Hoppe im Konzertsaal des Konservatoriums G. Ph. Telemann, Breiter Weg 110, statt.

Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Es erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das die Vielfalt des Fachbereichs präsentiert.

„Die Elbe – Leben am Fluss“ - Vernissage in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Am 24. Oktober 2024 um 19:00 Uhr findet die Vernissage zur Ausstellung „Die Elbe – Leben am Fluss“ in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönbecker Straße 129b in Magdeburg statt. Der Eintritt zur Vernissage ist frei.

Die Ausstellung, die bis März 2025 zu sehen sein wird, zeigt die vielfältige Landschaft und das Leben am Fluss in Magdeburg. Die „magdeburger photographierer“ haben sich von der Umgebung inspirieren lassen und präsentieren eindrucksvolle Fotografien von Tieren, Bäumen und der Elblandschaft.

„Niemand mag Klugscheißer“ im "...nach Hengstmanns" in Magdeburg

Sebastian Hengstmann präsentiert sein drittes Soloprogramm mit dem Titel „Niemand mag Klugscheißer“. Die Aufführungen finden an mehreren Terminen statt: am 24. Oktober 2024 um 19:30 Uhr, am 16. November 2024 (ausverkauft), am 7. Dezember 2024 um 15:00 Uhr, am 14. Dezember 2024 um 19:30 Uhr und am 27. Dezember 2024 um 19:30 Uhr. Veranstaltungsort ist das "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37.

In seinem Programm bietet Hengstmann humorvolle und scharfsinnige Analysen zu verschiedenen Themen, insbesondere zu Politik und politischen Persönlichkeiten. Dabei bringt er eine Vielzahl von Vorschlägen und Ideen mit, die das Publikum zum Lachen anregen werden. Er betont, dass er nicht alles alleine wissen kann, was die Interaktivität und die Dynamik seiner Darbietung unterstreicht.

Hengstmann springt virtuos durch die Themen und lässt die Zuschauer immer wieder darüber nachdenken, wie er sich die Vielzahl an Inhalten merken kann. Dabei ist es nicht nur das Merken der Texte, das Kunst darstellt, sondern auch die Fähigkeit, den humorvollen und oft absurden Gedankenfluss auf die Bühne zu bringen. Sein Ansatz, Klugscheißerei humorvoll zu hinterfragen, sorgt dafür, dass das Publikum sich mit seinen Gedankengängen identifizieren kann und viel Freude an der Aufführung hat.

„Kein Verstand in Sicht“ in der Magdeburger Zwickmühle

Das politisch-satirische Kabarettprogramm „Kein Verstand in Sicht“ bringt Marion Bach und Heike Ronniger zusammen mit ihrer Bordkapelle, bestehend aus Oliver Vogt und Christoph Deckbar, auf die Bühne der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a.

Nach ihrer satirischen Kreuzfahrt „Mit Volldampf ins Aus“ stehen sie nun wieder fest auf dem Boden der Tatsachen – oder zumindest versuchen sie es. Unter der Regie von Frank Voigtmann und basierend auf einem Buch von Voigtmann und Robert Schmiedel, thematisiert das Programm auf humorvolle Weise die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Deutschland.

Während Deutschland einst als Vorbild galt, kann es heute nur noch belächelt werden. Die Ampelregierung, die Schuldenbremse und die „Doppel-Wumms“-Politik werden dabei ebenso durch den Kakao gezogen wie der Zustand des Bildungssystems und der Fachkräftemangel in zahlreichen Bereichen. Ob es nun um das Verfassungsgericht, künstliche Intelligenz oder Klimakleber geht – in „Kein Verstand in Sicht“ werden aktuelle Themen scharfzüngig und mit einer ordentlichen Portion Satire auf die Bühne gebracht.

Abendtermine sind für den 24. und 31.10. geplant. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellungen gibt es am 23. und 30.10. um 15 Uhr. Auch im November gibt es Termine. Für 20 Uhr sind am 1., 7., 8., 13., 22., 27. und 28. November Vorstellungen geplant, zudem am 3. November um 17 Uhr und am 20. November um 15 Uhr.

Darstellung von Pflanzen im Magdeburger Dom

Am Donnerstag, den 24. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr, hält Gotthard Demmel, Dom- und Stadtführer, einen Foto-Vortrag über die Darstellung von Pflanzen im Magdeburger Dom. In seinen Ausführungen wird Demmel verschiedene Beispiele präsentieren, die den stilistischen Wandel in der pflanzlichen Darstellung im Dom verdeutlichen. Zudem wird er auf die Symbolik ausgewählter Pflanzen eingehen und die Besonderheiten der Darstellungen im Magdeburger Dom erläutern.

Die Veranstaltung findet in der Jugendherberge, Leiterstraße 10, statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Anmeldungen sind auch online bei der Volkshochschule Magdeburg möglich.

Die Pest in Magdeburg

Am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, um 15 Uhr findet ein Vortrag von Ingo Bringezu, Diplom-Philosoph, zum Thema „Die Pest in Magdeburg“ statt. Veranstaltungsort ist die Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0391 / 25 50 60 möglich. Der Eintritt für die Veranstaltung beträgt 5 Euro.

Im Mai 1350 erreichte die Pest die Stadt Magdeburg und forderte tausende von Menschenleben. Bis 1710 trat die Krankheit mehrfach in der Stadt auf, was den Magistrat dazu veranlasste, Pestverordnungen zu erlassen und Maßnahmen zur Bekämpfung zu ergreifen. Da jedoch die Ursachen der Krankheit zu dieser Zeit unbekannt waren, blieben viele dieser Maßnahmen weitgehend ineffektiv.

Gisela Renker zeigt „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau

Eine visuelle Zeitreise bietet Gisela Renker in ihrer Ausstellung „50 Jahre Magdeburger Dokumentation“ im Volksbad Buckau. Die Ausstellung zeigt den Wandel der Stadt Magdeburg über fünf Jahrzehnte, festgehalten durch Renkers einzigartige fotografische Perspektive. Ihre Fotografien dokumentieren sowohl architektonische Veränderungen als auch das städtische Leben in Magdeburg und laden die Betrachter ein, Geschichten und Erinnerungen zu entdecken.

Renker, die nach einer Fotografenlehre und einem Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig ihre Karriere begann, ist seit 1982 als freiberufliche Fotografin in Magdeburg tätig. Ihre Arbeit für das Kloster Unser Lieben Frauen und als Regiefotografin bei der Dewag Magdeburg prägten ihren Stil.

Die Ausstellung ist bis zum 9. November 2024 bei freiem Eintritt im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Montag von 10 bis 16 Uhr, Dienstag von 14 bis 19 Uhr, Mittwoch von 16 bis 19 Uhr und Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Arbeiten von Bernd Bluhm in der Sudenburger Feuerwache in Magdeburg

Die Ausstellung "Malerei & Grafik" mit Arbeiten von Bernd Bluhm läuft in der Feuerwache Magdeburg in der Halberstädter Straße 140. Die Ausstellung zeigt Werke des 1944 in Brandenburg an der Havel geborenen Künstlers, der seit vielen Jahren in Magdeburg tätig ist.

Bernd Bluhm studierte von 1963 bis 1968 Werkstoffkunde an der Technischen Hochschule Chemnitz und war anschließend als Angestellter im Sket Magdeburg tätig. 1969 begann er seine künstlerische Laufbahn im von Jochen Aue geleiteten Mal- und Zeichenzirkel des Skt. Von 1975 bis 1977 besuchte er die Spezialschule für Leiter im bildnerischen Volksschaffen, und zwischen 1978 und 1990 nahm er am Förderzirkel „Aktzeichnen“ des Magdeburger Stadtkabinetts für Kulturarbeit unter der Leitung von W. Paulks teil. Von 1977 bis 1990 leitete er den Zirkel "Malerei und Grafik I!" des Sket Magdeburg und vertiefte seine künstlerische Ausbildung von 1986 bis 1988 in einem Lehrgang „Malerei“ an der Abendhochschule der Kunstakademie Dresden. 1990 trat er der Magdeburger Künstlergemeinschaft „Gruppe 90“ bei.

Die Ausstellung ist bis zum 7. November 2024 immer dienstags und donnerstags zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

"Natürlich" - Kunst im Haus der Heilberufe

„Natürlich“ – mit diesem Titel ist die Ausstellung von Sylvia Kapst überschrieben, die in der Flurgalerie Eisenbart im Haus der Heilberufe, Doctor-Eisenbart-Ring 2, bis zum 30. Oktober gezeigt werden.

„Natürlich – so sehe ich mich, unverstellt, ungekünstelt und offen. Authentisch. Mit großer Liebe zur Natur“, beschreibt Sylvia Kapst sich selbst und die Auswahl ihres Ausstellungstitels. Als Kunsterzieherin kann sie ihr Hobby sehr gut mit ihrem Beruf verbinden. In der Schule leitet sie Schüler im Kunstunterricht an, vermittelt künstlerische Fähigkeiten und kunsthistorisches Wissen. Parallel unterstützt Sie Kunstkollegen in diesem Unterrichtsfach auf der Fortbildungsebene.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Auf hoher See" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 sowie für "Buckau bei Nacht" mit Nadja Gröschner ab 19 Uhr im Engpass Schönbecker Straß an der Gertraudenkirche.

Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch Tickts zu haben.