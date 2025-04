Partys in Magdeburg am vierten Aprilwochenende 2025

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Osterwochenende 2025 ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Boys’n’Beats: Karaoke mit den "Schwestern der Perpetuellen Indulgenz" steht für den 25.4. ab 19 Uhr im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89, auf dem Programm. Um 0 Uhr schließt sich die "Havana Club Night" an. Hits und Charts gibt es von DJ Paul Paillette am 26.4. ab 23 Uhr.

Factory: The Dark Horror aus Belgien legt am 25.4. in der Factory in der Sandbreite 2 auf. Unterstützt wird er von Eycer, Cheapex, Extaso, Scuba Pro, Asmodeuzz, Angryman, Ruppi van Daline, Tekkstreetboyz, Chucky, Drukkmacher und anderen. Die Party beginnt um 21.30 Uhr. Für den 26.4. stehen in der Factory ab 23 Uhr die "School of Rock" und "The Dark Saturday" mit DJ Rockephilly und DJ Dark Rebell an. In der Haupthalle werden Dark und Gothic, Folk, Mittelalter, EBM und Electro gespielt, im Club Rock, Metal, Punk, Hardcore, Ska und Alternative.

Buttergasse: Eine "Malle Party" mit DJ M&M wird am 25.4. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 gefeiert. Für den 26.4. steht ab 23 Uhr der "Saturday Night Club" mit DJ Henne und DJ benDMA im Kalender.

Down Town Club: N3xt L7vel legt am 25.4. ab 23 Uhr Techno, EDM und Tech-House zum "Good Feeling" im Breiten Weg 227 im Down Town Club auf. Die "Resident DJ Night" bricht am 26.4. um 23 Uhr mit DJ Ex und DJ Vendetta an.

Prinzzclub: "Sweat" steht an bei der Party mit DJ Curt Powell am 25.4. ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Gespielt werden Hip-Hop, Afrobeats, Ampaiano und Clubbangers. "Ready for it? Pop Hits only Party" ist am 26.4. ab 23 Uhr mit DJ Hoff angesagt.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 öffnet der Geheimclub am 26.4. um 23 Uhr zur Party „Never Stop“ die Türen. Auf dem einen Floor legen Q.Kaa, Marrgian und O-Maya, auf dem anderen Passix und Karlo Sport auf.

Insel der Jugend: "Just Rap Underground x MB" heißt es am 26.4. ab 17 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. Geboten werden Liveacts, ein Rapbattleturnier, eine Graffitibattle und eine Feuershow. Am gleichen Abend folgt um 23 Uhr die "Reise zum Mittelpunkt der 80er". Reiseführer sind Klaus Lörrach und Beat Börjer.

Festung Mark: Ab 20 Uhr hat Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall am 26.4. geöffnet. Um 22 Uhr verlagert sich das Geschehen ins Gemäuer zur "Baracke Closing Party" mit DJ ME Unique und DJ SvenL auf dem einen und DJ Volka auf dem anderen Floor.

Idol: Eine Ü-30-Party steht für den 26.4. ab 21 Uhr auf dem Plan für das Idol im Rennebogen 177.

Kunstkantine: Am 26.4. ab 22 Uhr lodert in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 43 "Droplegs Bushfire". Auf dem einen Floor legen Plaschunique, Wintermute, Dubbalot sowie Endor.phin und DerDude auf, auf dem anderen ist UK Garage mit Dante, A7, Jeezwho und Rtsy angesagt.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Diesen Sonntag ab 17 Uhr heißt es für Tanzfreudige ab 60 "Let's rock again" mit DJ Mike.