Tanzen in Magdeburg - Partys am vierten Juli-Wochenende

Am Wochenende sind Partys auch in Magdeburg angesagt.

Magdeburg - Das vierten Juliwochenende 2024 wird in den Magdeburger Clubs gefeiert.

Strandbar: Das "Resident Special" ist für den 26.7. von 18 bis 22 Uhr in der Strandbar am Petriförder angesagt. Musik gibt es von Felix Schumann.

Montego Beachclub: Freitags wird eine "Deliriouz Time" im Montego Beachclub unweit des Heinrich-Heine-Platzes geboten. Am Samstag ist das "Beach House" an der Reihe.

Boys’n’Beats: Im Boys'n'Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, bricht am 26.7. ab 23 Uhr die "Havana Club Night" an.

Prinzzclub: "Thank God it's Friday" heißt es am 26.7. ab 23 Uhr mit DJ Alex Martura bei Hip-Hop, Electro, Pop und Dance im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a. Am 27.7. sind "Latin Vibes" zu erleben: DJ Hoff legt Latin Beats, gepaart mit Hip-Hop und Afro-Beats auf.

Festung Mark: Von 14 bis 22 Uhr findet bei freiem Eintritt das "Hyperfokus Open Air" in Luises Garten an der Festung Mark im Hohepfortewall statt. House und Techno werden von Vista Buena, Boicot und Jan Goertz aufgelegt.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 findet am 27.7. "attempt:evasion" statt. Von 17 bis 23 Uhr gibt es einen Markt mit Kunst, Second-Hand-Klamotten und Essen. Um 18 Uhr beginnt das Warm-Up mit Joe Feelgood, gefolgt von New Wave Romantik von Kissing Disease und lara süß um 20 Uhr. Ab 22:00 Uhr startet die Afterparty auf zwei Floors mit Wave, Disko und technoiden Breakbeats. Um 23.30 Uhr erwartet die Besucher ein Synthie-Impro-Konzert mit Knabenschule.

Elbauenpark: Teenies dürfen feiern wie die Großen. Auf der Seebühne im Magdeburger Elbauenpark können Kinder zwischen 11 und 16 Jahren am Sonnabend, 27. Juli, beim Venga-Venga-Teenie-Open-Air Party machen. Von 15 bis 20 Uhr können die Teenager zu Tik-Tok-Charts und den größten Partyhits tanzen. Ab 22 Uhr übernehmen die Erwachsenen die Seebühne und dürfen zu Hits der 1990er und 2000er tanzen. Als Ehrengast wird Mark Oh auftreten.

Idol: Um 21 Uhr beginnt am 27.7. eine Ü30-Party im Idol im Rennebogen 177.

Ellen Noir: "Hard Beats" ist die Nacht im Ellen Noir im Bahnhof Buckau am 27.7. ab 22 Uhr überschrieben. Unter dem Titel "Gemeinsam gegen Gewalt" legen Eycer, Fabitekk, Cheapex, Cracky Koksberg, Luzzifer, CZ Kind, SKG, Togs, Der Kleine Mann, Phiesi und Abzocka, Echse, Anubis, Klangkasper, Benny R., Apollon, Fehlfunktion, Trypsin, Höhni, Dicht, Klangexperte, Krause, Modztekk, 5XD, Lefxnn, Bero, Nanoxx, Setrixx, Icaruzz und Der Verknickte auf zwei Floors und spenden ihre Gagen für einen guten Zweck.

Geheimclub: „Never Stop“ ist die Party in der Nacht zum Sonntag im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 überschrieben. Ab 22 Uhr gibt es Musik von Philipp Drube, Willem und Pernox. Bis Mitternacht ist der Eintritt frei.

SC Baracke: Im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz beginnt am 27.7. ab 23 Uhr die Clubnight.

Datsche: In der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 42 ist am 27.7. die AG Tanzen ab 14 Uhr zu Gast. Sonntag ist der "Sonntagsbumms" angesagt. Beginn ist auch um 14 Uhr.

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.