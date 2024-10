Ausgehen in Magdeburg - Nena und weitere Veranstaltungen und Events am Samstag

Magdeburg - Auch Samstag, der 26. Oktober 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Sinuston-Festival im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am 26. Oktober 2024 finden im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 mehrere Veranstaltungen im Rahmen des SinusTon Festivals statt. Um 10 Uhr beginnt der Workshop „Cross-Media Creativity: Human and AI Synesthesia“ mit Clemens Hornemann und Marie Lefaucheux, für den Eintrittspreise von 10/7/5 € gelten. Gleichzeitig wird eine Mitmachstation unter dem Titel „KI Musik zum Anfassen“ von Bruno Kramm angeboten, die kostenfrei ist. Ebenfalls um 10 Uhr gibt es verschiedene Präsentationen, darunter „Obsessed für Tuba, Künstliche Intelligenz und Video“, „RoboPicasso - Kreatives Malen“, die Installation „Default Image“ und die interaktive Installation „Fokus“ von Max Fuchs, alle ohne Eintrittskosten.

Um 11:00 Uhr starten Workshops, in denen Kinder und Familien mit Sandra Fischer Instrumente aus Lego bauen und programmieren können. Auch der „Synthesizer LAB“-Workshop und der „AI Musik Playground“ von Jovanka von Wilsdorf sind dann verfügbar, jeweils mit Eintrittspreisen von 10/7/5 €. Zudem wird ein Workshop „Loopen und Loopen lassen“ angeboten, der kostenfrei ist.

Nachmittags, um 13:00 Uhr und 15:00 Uhr, wiederholen sich die Workshops zum Instrumente-Bauen für Kinder und Familien. Um 13:00 Uhr findet zudem eine Gesprächs-Lounge über Künstliche Intelligenz in der Musik- und Kunstszene statt, ebenfalls ohne Eintrittskosten.

Um 15:30 Uhr gibt es die „Freie Experimentierstation KI Synthesizer“ und einen Workshop zur Erstellung von Coverdesigns, bei dem 10/7/5 € Eintritt verlangt wird. Ein weiterer Workshop für Kinder mit dem Titel „Mein Körper klingt“ findet ebenfalls statt.

Der Tag endet mit zwei Höhepunkten: Um 18:30 Uhr präsentiert Anda Kryeziu die Live-Performance „Generate Blush“, die mit einem Konzertticket für „Found in Translation“ kombiniert werden kann. Um 19:30 Uhr folgt das interaktive Konzert „Found in Translation“, bei dem Jovanka von Wilsdorf und Ashia Grzesik Cello und AI-Emotionstracker einsetzen, um eine audiovisuelle Geschichte zu entwickeln.

Den Abschluss des Abends bildet das Nachtkonzert mit der Berliner Ambient-Band Ausklang um 21:00 Uhr. Die Zuschauer können sich auf ein multidimensionales Konzerterlebnis freuen, bei dem Klang und Licht in eine immersive Atmosphäre eintauchen. Max Fuchs sorgt mit seinen Licht- und Visual-Installationen für die passende visuelle Untermalung.

"Vincent" - Ballett im Magdeburger Opernhaus

"Vincent" ist ein Ballett von Jörg Mannes, begleitet von Musik von Komponisten wie Charles Ives, Jean Sibelius, Anton Webern, Gabriel Fauré, Arvo Pärt, Camille Saint-Saëns, Sergei Rachmaninow und Samuel Barber. Die Uraufführung richtet sich an Zuschauer ab 10 Jahren und findet im Rahmen des Eröffnungsabends der neuen Ballettsaison statt. Jörg Mannes erkundet mit seinem Team, bestehend aus Bühnenbildner Florian Parbs, Kostümbildnerin Louise Flanagan und Videokünstler Philipp Contag-Lada, die Schnittstellen zwischen Kunst, Klang, Künstlicher Intelligenz und Choreografie. Inspiriert von Vincent van Gogh steht nicht das Leben des Malers, sondern seine Kunst im Mittelpunkt der Aufführung. Die Fragen, wie sich Farbe, Raum und Bewegung gegenseitig beeinflussen und wie die Tänzer der Compagnie aufeinander reagieren, werden behandelt.

Die Aufführungen finden im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 statt. Der erste Termin ist am 26.10. um 19.30 Uhr mit einem Einblick ab 19 Uhr. Es folgt ein Termin am 3. November 2024 von 16:00 bis 18:00 Uhr, mit einem Einblick um 15:30 Uhr. Weitere Aufführungen sind für den 22. November, 24. November, 30. November, 21. Dezember 2024 sowie am 5. Januar und 17. Januar 2025 zu unterschiedlichen geplant, jeweils mit Einblicken vor der Vorstellung. Vincent wird bis zum letzten Mal in der Spielzeit am 17. Januar 2025 aufgeführt.

Ikke Hüftgold spielt im Magdeburger Amo

Ikke Hüftgold geht 2024 mit seiner „Nummer Eins - Live Tour“ auf große Konzertreise. Die Tour krönt seine außergewöhnliche Karriere, die sich über 15 Jahre erstreckt. Als Sänger und Produzent hat Ikke Hüftgold die Nation mit seinen eingängigen Texten und Melodien begeistert und sorgt regelmäßig für Ohrwürmer, die Generationen verbinden. Die Tour und sein neuestes Album tragen den Titel „Nummer Eins“, was gleichzeitig Programm ist, denn viele seiner Werke wurden zu Hits.

„Es wird die verrückteste und emotionalste Show, die der Partyschlager jemals gesehen hat“, verspricht Ikke. „Es wird der Höhepunkt meiner Karriere und ich werde mit euch feiern, als gäbe es kein Morgen!“ Bekannt für Hits wie „Dicke Titten, Kartoffelsalat“, „Ich schwanke noch“ und „Bumsbar“, hat sich Ikke Hüftgold als Nummer Eins der Szene etabliert und sorgt durch verschiedene Aktionen, wie seine Teilnahme am ESC, für bundesweites Aufsehen.

Eine neuartige Visualisierung des Konzerts verspricht ein einzigartiges Erlebnis. Das Event findet in der Eich-Weinert-Straße 27 um 20:30 Uhr statt.

Kammerspiele im Kulturhistorischen Museum Magdeburg: "Frankenstein KI - Mensch? Monster Maschine?"

Die Kammerspiele präsentieren die Inszenierung „Frankenstein KI - Mensch? Monster Maschine?“ an mehreren Terminen im Kaiser-Otto-Saal des Kulturhistorischen Museums Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Die Aufführungen finden am Donnerstag, den 24. Oktober, sowie am Freitag, den 25. Oktober, und am Samstag, den 26. Oktober 2024, jeweils um 20 Uhr statt. Im November wird das Stück erneut aufgeführt, und zwar am Donnerstag, den 7. November, Freitag, den 8. November und Samstag, den 9. November, jeweils um 20 Uhr, sowie am Donnerstag, den 14. November, Freitag, den 15. November und Samstag, den 16. November, ebenfalls um 20 Uhr.

In dieser Inszenierung spielen Lena Wenke und Jochen Gehle, unterstützt von einer Videoprojektion von Kevin Schulz und unter der Regie von Michael Magel. Das Stück erforscht die ethischen Fragen rund um künstliche Intelligenz und die Identität zwischen Schöpfer und Kreatur, inspiriert vom Grusel-Klassiker „Frankenstein“.

Der Wissenschaftler, der eine KI erschafft, sieht sich unerwarteten Herausforderungen gegenüber, als die Maschine beginnt, sich mit dem Monster zu identifizieren. Die Verbindung von Schauspiel und zeitgenössischem Tanz, präsentiert von den beiden Darstellern, ermöglicht eine innovative Auseinandersetzung mit den Themen der Geschichte.

Captain Silver spielt im Magdeburger Oli

Ein Konzert von Captain Silver findet am 26. Oktober um 19 Uhr in der Olvenstedter Straße 25a statt. Die Musikgruppe, die 2013 in Sachsen-Anhalt gegründet wurde, präsentiert treibenden, geradlinigen Rock’n’Roll, der an die Rolling Stones erinnert. Je nach Veranstaltungsort wird auch unplugged gespielt, um leisere Töne einzubringen. Textlich konzentriert sich die Band auf die vielfältigen emotionalen Facetten des Lebens und thematisiert auch gesellschaftliche und menschliche Unzulänglichkeiten.

Die Band setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Nico Borowsky (Gesang, Gitarre, Mandoline), Micha Schenck (Akustikgitarre, Backgroundgesang), Willi Wellmann (Bassgitarre), Charlie Schulle (Akustikgitarre, Mundharmonika, Backgroundgesang) und Matze Ohms (Schlagzeug).

Crossover in der Markuskirche Magdeburg

Am 26. Oktober 2024 um 19.30 Uhr findet in der Markuskirche Stadtfeld ein Crossover-Konzert der Band Drugan statt. Das Projekt, das vor rund anderthalb Jahrzehnten von den Brüdern Gerhard und Thomas Noetzel gegründet wurde, kombiniert auf einzigartige Weise klassische und moderne Musikstile. Die Besetzung umfasst klassische Orgelwerke, Progressive Metal, Kirchenmusik sowie Rockklassiker, die speziell für diese Darbietung bearbeitet wurden.

2022 wurde die Band durch Bassist Albrecht Noetzel und Gitarrist Ludwig Herrmann erweitert, um das musikalische Spektrum zu vergrößern. In dieser neuen Besetzung präsentiert Drugan 2024 neu arrangierte und brandneue Stücke, begleitet von einer beeindruckenden Lichtshow. Der Eintritt kostet 10,00 Euro, ermäßigt für Schüler und Studenten 5,00 Euro.

"Monopoly - Eine Besteigung des deutschen Schuldenbergs" im Magdeburger Schauspielhaus

Die Uraufführung von "Monopoly - Eine Besteigung des deutschen Schuldenbergs" von Calle Fuhr richtet sich an Zuschauer ab 14 Jahren und behandelt auf humorvolle Weise die drängenden finanziellen Herausforderungen Deutschlands. Eine Aufführung dieser Woche findet am Samstag, dem 26. Oktober, ab 19.30 statt. Im Anschluss gibt es ein Nachgespräch mit Carl Mühlbach, einem Volkswirt und Finanz-Aktivisten, der die NGO FiscalFuture leitet. Ort ist das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 geplant.

In einer Zeit, in der Infrastruktur bröckelt und das Gesundheitssystem unter Druck steht, beschließt Calle, seinen persönlichen Beitrag zur Reduzierung der Staatsschulden zu leisten. Auf seiner Reise zur Tilgung dieser Schulden trifft er auf Banker, Journalist und Ökoom , die ihm zeigen, dass Staatsschulden nicht nur negativ sein müssen.

Weitere Vorstellungen sind für den 28. November, 14. Dezember und 21. Dezember geplant, jeweils um 19.30 Uhr, ebenfalls in Kammer 2. Nach der Vorstellung am 28. November wird Carla Reemtsma, Klimaaktivistin von Fridays For Future, an einem Nachgespräch teilnehmen.

"Blutbuch" im Magdeburger Schauspielhaus

Der Roman "Blutbuch" von Kim de l’Horizon, in einer Schauspielfassung des Theaters Magdeburger von Jan Friedrich richtet sich an ein Publikum ab 16 Jahren und beschäftigt sich mit der Suche nach einer eigenen Sprache für non-binäre Identitäten. Das Werk wurde 2022 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet, da es auf kreative Weise die Narrative eines Körpers erforscht, der den traditionellen Geschlechtervorstellungen entzieht. Im Zentrum der Erzählung steht die Großmutter der Figur, die als „Großmeer“ im Berndeutschen beschrieben wird, aus deren Ozean das Kind Kim sich schreibend freischwimmt.

Die Inszenierung des Theaters Magdeburg hat beim Festival Radikal jung 2024 am Münchner Volkstheater den Publikumspreis gewonnen. Damit ist das Theater Magdeburg, unter der Regie von Jan Friedrich, bereits zum zweiten Mal Gast dieser renommierten Werkschau, nachdem es 2023 mit "Woyzeck" auftrat.

Die Aufführungen finden im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 statt: Am Freitag, dem 25. Oktober, sowie am Samstag, dem 26. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr. Darüber hinaus gibt es weitere Vorstellungen am 9. Dezember und 7. Dezember, ebenfalls von 19.30 Uhr. Nach der Vorstellung am 25. Oktober wird ein Nachgespräch angeboten.

Festival im Magdeburger Moritzhof

Für zwei Tage läuft am 25. und 26.10. auf dem Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1 das Festival "Moritz4all". Geboten werden Kino, Workshops, Kunst und Film. Hier das Programm für den zweiten Tag. Tipps für den ersten Tag auf der Seite mit den Terminen für Freitag.

Frühstück und Tour: "Meet me at the Polidrom" beginnt um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist bis 23.10.2024 unter info@moritzhof-magdeburg.de erforderlich.

Konzert: Am Freitag, den 25. Oktober 2024, findet ein besonderes Konzert mit Oto Bunda und Jan Dužda unter dem Titel „Songs of Roma“ statt. Oto Bunda aus der Slowakei und Jan Dužda aus Tschechien sind Musiker, die die musikalischen Traditionen ihrer Familien pflegen. Sie komponieren und performen gemeinsam Roma-Lieder und geben gelegentlich ihr Können weiter. Beginn ist um 19 Uhr.

Oto Bunda ist ein temperamentvoller Sänger, Songwriter und Tänzer, bekannt für seine emotionale Darbietung in Roma-Liedern. Er stammt aus der renommierten Bunda-Familie, die für ihre traditionelle Roma-Musik bekannt ist, und hat viel Erfahrung in der Leitung des Romani-Chores Čhavorenge gesammelt. Neben dem Singen spielt Oto auch Klavier und Gitarre.

Jan Dužda ist ein talentierter Gitarrist und Bassist, der als Sohn von Jan Dužda senior von der legendären Band KALE aufgewachsen ist. Er ist Mitglied der Band Le Čhavendar, Autor zahlreicher Roma-Lieder und ein hervorragender mehrstimmiger Sänger. Jan hat Anthropologie und Romanistik studiert und teilt sein Wissen über die Kultur der Roma.

Workshop: Im Rahmen des Festivals gibt es die Gelegenheit, von diesen beiden Profis in die Geheimnisse der Roma-Gesangskunst eingeführt zu werden. Die Teilnehmer können die facettenreichen Oberstimmen erlernen und gemeinsam musizieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, jeder kann mitsingen, ganz im Sinne der Roma-Weisheit: Wo ein Lied zu hören ist, ist die Traurigkeit verschwunden. Die erlernten Lieder werden abends beim Konzert mit Oto und Jan gemeinsam aufgeführt, das um 19 Uhr in der Scheune stattfindet. Der Workshop beginnt um 14 Uhr.

Kinderkino: "Mein Totemtier und ich" wird am 25.10. um 10 und 12 Uhr und am 26.10. um 15 Uhr gezeigt. Regisseur Sander Burger hat mit Amani-Jean Philippe in der Hauptrolle einen Film geschaffen, der für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist und eine Dauer von 90 Minuten hat. Die 11-jährige Ama lebt darin seit jeher in den Niederlanden und ist leidenschaftliche Schwimmerin. Zusammen mit ihrem besten Freund verbringt sie jede freie Minute im Schwimmbad, um sich auf die bevorstehenden Meisterschaften vorzubereiten. Obwohl sie sich in Rotterdam heimisch fühlt, lebt ihre vierköpfige Familie seit der Ablehnung des Asylantrags ihrer senegalesischen Eltern in der Illegalität. Als Amas Mutter und ihr kleiner Bruder festgesetzt werden, kann sich Ama verstecken. Auf der Suche nach ihrem Vater irrt sie allein durch Rotterdam, bis sie unerwartete Unterstützung von ihrem persönlichen „Totem“ erhält.

Film und Gespräch: Der Film "In Mir Tanze Ich - Das Klezmer Projekt" erzählt die Geschichte eines Hochzeitskameramanns und eines Klarinettenspielers, die sich auf einer jüdischen Hochzeit in Argentinien verlieben. Auf der Suche nach den Überresten der jiddischen und Klezmer-Kultur reisen sie nach Osteuropa. Voller Musik und Witz erkundet dieser romantische Film den historischen, sozialen und politischen Platz von Sprache, Kultur und Musik. Die Vorstellung samt Filmgespräch findet am Samstag, den 26. Oktober um 17:00 Uhr statt.

"Das Teutsche Volkslied" im "... nach Hengstmanns"

"Das Teutsche Volkslied" wird am Samstag, den 26. Oktober 2024, um 19:30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" in der Breiter Weg 37 gefeiert. Die Veranstaltung thematisiert das Singen und die Bedeutung deutscher Volkslieder.

In einer fiktiven Unterhaltung zwischen einem Lindenbaum und einem Brunnen werden Fragen aufgeworfen, wie etwa, warum bestimmte Lieder als Volkslieder gelten, weshalb viele schöne Lieder in Vergessenheit geraten oder warum der Gesang in der heutigen Zeit oft von anderen übernommen wird.

T. & T. Wollner, verkörpert durch den Brunnen und den Lindenbaum, präsentieren auf ihre eigene Art sowohl alte als auch neue deutsche Volkslieder. Darunter finden sich Werke wie „Under der linden“ von Walther von der Vogelweide, „Die beste Zeit im Jahr ist mein“ von Martin Luther, „Kein schöner Land in dieser Zeit“, „Soldatenschicksal“ und „Der Winter ist vergangen“, die quer durch die Jahrhunderte und die Regionen Deutschlands reichen.

Musikalische Horrorlesung im Ravelin 2

Das WohnzimmerTheater Magdeburg veranstaltet nach dem großen Erfolg im letzten Jahr erneut eine Musikalische Horrorlesung in den historischen Festungsanlagen von Ravelin 2. Am 26. Oktober 2024 um 19:30 Uhr präsentiert das Ensemble neue, schaurige Texte von Edgar Allan Poe, Annette von Droste-Hülshoff und Hans Christian Andersen. Die Lesung wird von unheimlichen Klängen und Klavierwerken aus verschiedenen musikalischen Epochen begleitet, die die düstere Atmosphäre der Festungsanlagen unterstreichen.

Die Geschichte des WohnzimmerTheaters Magdeburg begann 2014 mit dem Stück „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre. Innerhalb von drei Monaten inszenierte die kleine Theatergruppe ihr erstes gemeinsames Stück in verschiedenen Proberäumen, darunter auch in einem Wohnzimmer.

"Bück dich, Genosse!" mit Stephan Schulz im Ahimsa-Yoga-Studio in Magdeburg

Stephan Schulz ist am 26. Oktober 2024 zur Autorenlesung im Ahimsa-Yoga-Studio in der Jordanstraße 4 zu Gast. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und dauert bis 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 12,00 Euro pro Person.

In seinem Buch "Bück dich, Genosse!" präsentiert Stephan Schulz 48 Kurzgeschichten, die in die Jugendjahre von DDR-Geborenen zurückreisen. Die Lesung steht unter dem Motto: "Die Wahrheit ist biegsam!"

Nach der Lesung besteht die Möglichkeit, mit Stephan Schulz ins Gespräch zu kommen und Bücher signieren zu lassen. Es sind noch freie Plätze für diese Veranstaltung verfügbar.

Improtheater "Krimaginär" im Magdeburger "Guck mal!"

Am 26. Oktober 2024 findet im Kulturzentrum "Guck mal!" in der Babelsberger Straße 9, eine Veranstaltung des Improvisationstheaters Krimaginär statt. Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr, die Aufführung startet um 19:30 Uhr.

Bei Krimaginär hat das Publikum die Möglichkeit, den Verlauf und Ausgang eines Kriminalfalls aktiv mitzubestimmen. Zentrale Fragen sind: Wer ist das Opfer? Wer ist der oder die Täter? Handelt es sich um Mord oder Diebstahl? Wird der Fall gelöst?

Die kriminellen Fantasien der Zuschauer und deren Interaktion mit den Schauspielern sind entscheidend, um das Stück lebendig zu gestalten. Die Veranstaltung ist öffentlich und richtet sich an alle Interessierten.

"Oh, Alpenglühn!" im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Oh, Alpenglühn!" – Glamour, Gaudi und Gesang wird am Samstag, den 26. Oktober 2024, um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle, Breiter Weg 8A, aufgeführt. Der Veranstaltungsort ist im Magdeburger Hundertwasserhaus.

Die Geschichte handelt von einer erfolgreichen Musicaldarstellerin, die unter dem Druck ihres hysterischen Managers, der Presse, ihrer chaotischen Produzenten und ihres Ehemanns leidet. Um diesem Verfolgerdruck zu entkommen, zieht sie sich in die bayerischen Alpen zurück und quartiert sich in die Kammer der verstorbenen Mutter eines jungen Bergbauern ein. In dieser idyllischen Umgebung entwickeln sich unerwartete Beziehungen zwischen der Diva und dem Naturburschen. Die Handlung kulminiert in einer Lawine von Ereignissen, die anders verläuft als zunächst angenommen. Musikalisch wird die Aufführung von einer breiten Palette herausragender Werke begleitet.

Punk in der Magdeburger Factory

Punk ist in Buckau angesagt. Am Samstag, dem 26. Oktober , um 20 Uhr treten in der Factory in der Sandbreite 2 mehrere Bands auf. Angesagt haben sich Telekoma, Gewohnheitstrinker, Daddy's Belt und Nasty Matter.

Der Einlass beginnt um 19 Uhr.

Lumagica im Magdeburger Elbauenpark

Seit dem 27. September 2024 öffnet der Elbauenpark erneut seine geheimnisvollen Pforten und entführt dich in eine faszinierende, dunkle Jahreszeit. "Begib dich auf eine Reise voller leuchtender Natur- und Fabelwesen, interaktiver Installationen und handgefertigter Lichtkunst!", heißt es in der Ankündigung.

Der Elbauenpark wird erneut mit lebendigen Farben, faszinierenden Licht-Installationen in ein magisches Wunderland verwandelt. Wieder werden die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten und die Besucher in eine Welt der Fantasie entführt. Zu den angekündigten Highlights der Lumagica 2024 zählen die Illuminierung des Jahrtausendturms sowie eine große Multimediashow auf dem Angersee, die alle zehn Minuten stattfinden wird.

Im Jahr 2022 begeisterte Lumagica – Magdeburger Originale über 50.000 Zuschauer. Jede Komponente für sich ist bereits faszinierend, doch wenn sich die Magie des funkelnden Lichts mit der lokalen Originalität des Ortes verbindet, entsteht eine unwiderstehliche Atmosphäre voller beeindruckender Eindrücke.

Schulmesse in Magdeburger Messehalle 2

Am 26. Oktober findet die Schulmesse Magdeburg in Messehalle 2 an der Tessenowstraße statt. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr und bietet Eltern, Großeltern, Schulkindern und weiteren Interessierten die Möglichkeit, sich über die verschiedenen weiterführenden Schulen in Magdeburg zu informieren.

Die Schulmesse richtet sich an Eltern, die überlegen, auf welcher weiterführenden Schule ihr Kind nach der vierten Klasse die Schullaufbahn fortsetzen soll. Es werden zahlreiche Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft sowie einige private Grundschulen vorgestellt. Die Besucherinnen und Besucher können sich über die verschiedenen Schulformen, deren Schwerpunkte und Konzepte informieren.

Zusätzlich werden schulrelevante Beratungsstellen und weitere Lernangebote anwesend sein, die wertvolle Informationen bereitstellen. Für das leibliche Wohl sorgen Schülerinnen und Schüler, die Snacks und Getränke verkaufen.

Jobmesse in der Magdeburger Festung Mark

Am Samstag, dem 26. Oktober 2024, findet von 12 bis 16 Uhr die Jobmesse Magdeburg in der Festung Mark im Hohepfortewall statt. Der Eintritt ist frei. Die Jobmesse richtet sich an alle, die auf der Suche nach einem idealen Start ins Berufsleben, einem erfüllenden Job oder einer neuen beruflichen Herausforderung sind. Namhafte Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen präsentieren umfassende Karrieremöglichkeiten in der Region.

Besucher haben die Gelegenheit, sich über verschiedene Karrieremöglichkeiten beraten zu lassen und direkt mit mehreren Firmen ins Gespräch zu kommen. Dies bietet die Möglichkeit, zukünftige Arbeitgeber persönlich kennenzulernen.

Die Jobmesse Magdeburg bietet direkten Erstkontakt mit Unternehmen, ein breites Angebot an Ausbildungs- und Stellenangeboten, persönliche Vorstellung bei verschiedenen Unternehmen, die Möglichkeit, Fragen zu stellen, sowie einen ersten Eindruck über die ausstellenden Unternehmen. Eine gesprächsoffene und freundliche Atmosphäre runden das Angebot ab. Die Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit, den eigenen Karriereweg zu gestalten und neue Perspektiven zu entdecken.

„Heimat - eine Suche“ im Magdeburger MDR-Landesfunkhaus

Die Ausstellung „Heimat - eine Suche“ im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg ist bis zum 4. November zu sehen. Sie bildet den 18. Herbstsalon des Kunstvereins Herbstsalon und wird in Kooperation mit der Vereinigung Deutsch-Italienischer Kultur-Gesellschaften (VDIG) präsentiert.

Gezeigt werden Werke der italienischen Malerin Claudia Buttignol und des deutschen Bildhauers Klaus Cenkier. Buttignols Arbeiten zeichnen sich durch eine poetische, ätherische Ästhetik aus, während Cenkier kraftvolle Metallobjekte schafft. Beide Künstler setzen sich in ihrer Kunst mit dem Thema „Heimat“ auseinander, was zu spannenden Kontrasten zwischen den Materialien und künstlerischen Ansätzen führt.

Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Malerei von Hans-Hendrik Grimmling im Kunstmuseum Magdeburg

Ineinander verknotet, verschlungen, umklammert - so stellt Hans-Hendrik Grimmling sein Thema, das menschliche Drama der Existenz, den Kampf, die Tragödie immer wieder dar. Es sind die Menschen, die miteinander ringen, die leiden, die verzweifeln und die Hoffnung schöpfen, die ihn interessieren. Für Grimmling ist Kunst kein Beiwerk, sondern etwas Universelles, etwas dringend Notwendiges. „Es sei die Rettung vom Leben“, so sagt er.

Ein Ausstellung mit Werken von 1978 bis 2024 läuft bis 12.1. im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis.

Die Schau fragt nach den Grundlagen seiner Malerei, dem Ursprung der malerischen Prozesse, die aus Farben Formen entstehen lassen, sowie nach der Kraft, die sich in seinen Bildern ausdrückt. Mit nur wenigen Farben, vor allem Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, bewegt sich Grimmlings Werk zwischen figürlicher Darstellung und Abstraktion. Die kräftige Rhythmik der Formen fügt sich immer von neuem zu typischen Motiven wie Kopf, Hand, Vogel und Knoten und veranschaulicht die zerbrechliche Seite des Menschen. Zugleich sind seine Bilder Refugien, Momente der Fixierung.

„Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ im Magdeburger Museum für Naturkunde

Das Museum für Naturkunde Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 68-73 zeigt derzeit die Ausstellung „Art & Vielfalt - Impressionen aus der Tier- und Pflanzenwelt“ ein. Sie bietet Besuchern die Gelegenheit, die beeindruckende Vielfalt der Natur zu entdecken. Die Ausstellung präsentiert eine Vielzahl von Exponaten, die die Schönheit und Einzigartigkeit der Tier- und Pflanzenwelt hervorheben. Interessierte sind herzlich eingeladen die Faszination der Natur in all ihren Facetten zu erleben. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung ist das Ergebnis des Kunstwettbewerbes um das „Guericke-Einhorn“, der vom Naturwissenschaftlichen Verein zu Magdeburg und dem Museum alle zwei Jahre veranstaltet wird. Ausgeschrieben wird der Preis für Künstler, die Wildtiere und -pflanzen naturrealistisch darstellen und damit die Artenvielfalt unserer Erde kreativ thematisieren.

