Musik, die Firmenstaffel, Theater und mehr stehen unter anderem am 27.6.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 27. Juni 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Brandkannen und Zolyd bei "Magdebands" im Magdeburger Moritzhof

Die nächst Ausgabe der Reihe "Magdebands" steht am 27.6. auf dem Programm des Moritzhofs am Moritzplatz. Zwei Bands spielen ab 20 Uhr.

Die Brandkrannen sind frischer Punk mit stabilem Beat, rotzigen Riffs und Texten aus dem Herzen eines Teenagers im Körper eines Erwachsenen. Alex schreit euch liebevoll Geschichten von Tindermatches und Badeausflügen, Bushaltestellen und Finanzministern ins Gesicht. Keine Ahnung was damit gemeint sein soll? Ein Glück gibt es zu jedem Song ein informatives Flipchart! So weiß man immer, ob man gerade springen oder pogen muss. Ihre erste Demo-EP läuft seit 2023 auf allen bekannten Plattformen.

Zolyd ist die Wiedergeburt des female fronted Alternative Rock. Ein emotionaler Rollercoaster mit starkem Sog in die Dunkelheit. Tiefgründige Passagen wechseln sich ab mit komplexen Riffs und knallendem Headbanging. Die Band setzt auf brachiale Sounds an den Instrumenten, die getoppt werden von den Harmonien der Sängerin. Zolyd ist progressiv und doch fühlt man sich beim Hören wie der rebellische Teenager von damals, tanzend zu den Sounds von Billy Talent und Paramore. Gerade arbeitet die Band an ihrem ersten Album. Die Platte wird elf saftige Songs enthalten und erscheint in diesem Jahr.

Firmenstaffel im Magdeburger Elbauenpark

Am 27. Juni 2024 lädt die Firmenstaffel auf 5 x 3 KM bis zu 1.000 Teams zum großen Staffellauf in 5er Teams im Magdeburger Elbauenpark ein. Der Startschuss zur Firmenstaffel fällt pünktlich um 18 Uhr. Die Startläufer jedes Teams sollten sich im Vorfeld innerhalb der Wechselzone einfinden. Zum Redaktionsschluss waren noch Meldungen für Teams möglich.

"Nach dem Lauf geben wir bei der After-Run-Party mit Tänzchentee nochmal richtig Vollgas", heißt es in einer Ankündigung.

Jazz und Gospel in der Magdeburger Gertraudenkirche

Diesen Donnerstag, 27.6., beginnt im 19.30 Uhr ein Jazzkonzert mit der Michael- Weiss-Jazzband und dem Gospelchor „go(o]d voices“ mit Chorleiter Jihoon Song“ in der St. Gertrauden Kirche in der Schönebecker Straße 117. Der Abend steht unter dem Titel „On the sunny side oft the street“.

Die Band spielt bekannte Titel des Blues, New Orleansjazz und Swing, die nicht nur ins Ohr, sondern auch in die Beine gehen.

„Biografie – Ein Spiel“ in der Sudenburger Feuerwache

Was wäre, wenn man noch einmal von vorne anfangen könnte? Würde man sein Leben genauso leben oder andere Entscheidungen treffen? Im Drama „Biografie – Ein Spiel“ von Max Frisch erhält der todkranke Verhaltensforscher Hannes Kürmann (Sascha Licht) diese Chance. Er entscheidet sich schnell, seine zweite Frau Antoinette Stein (Kristin Große) niemals kennenzulernen, da er glaubt, dass diese Ehe sein Leben ruiniert hat. Der Spielleiter (Fabian Nowotny) und seine Assistenten (Alena Renner und Marcel Langner) begleiten Kürmann auf einer Reise durch seine Biografie – von der Kindheit bis ins Alter. Dabei steht immer die Frage im Raum, wie eine andere Entscheidung das Leben verändert hätte.

Das Stück thematisiert klassische Fragen der Identität und nimmt das Publikum direkt in die Schlüsselmomente eines Lebens mit, was zum Nachdenken anregt. Ideal für das WohnzimmerTheater Magdeburg, das sich durch seine Nähe zum Publikum und kleine Besetzungen auszeichnet. Regie führt Wiebke Kipka.

Mit dem Stück „Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre fing 2014 die Geschichte der Theatergruppe „WohnzimmerTheater“ an. Die vier Gründungsmitglieder Ramon Schroeder, Kristin Große, Sascha Licht und Wiebke Kipka inszenierten innerhalb von nur drei Monaten ihr erstes Stück.

"Biografie – Ein Spiel" wird in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140 aufgeführt. Eine Vorstellungen ist am 27. Juni um 19.30 Uhr geplant.

Abstrakte Landschaften im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zeigt derzeit „Abstrakte Landschaften“ von Manuela Schwarz. Vor vier Jahren stieß Manuela Schwarz im Internet auf Acryl Pouring Bilder und fand ihre Leidenschaft für diese Kunstform. Beim Pouring" geht es nicht um zeichnerisches Talent, sondern um die Freude an Farben, die Neugier auf Ergebnisse und das ständige Ausprobieren neuer Techniken. Dieser Prozess dient Manuela Schwarz als Flucht aus dem Alltagsstress und erzeugt Glücksgefühle und Freude.

Die Ausstellung kann vom 2 Juni bis zum 28. Juli 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbads besichtigt werden.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es im Vorverkauf mehr für das Sommertheater des Hengstmann-Kabaretts im Technikmuseum in der Dodendorfer Straße 65, für "Das hässlich Entlein" um 10.30 Uhr und für "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" um 20.30 Uhr im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Love Never Dies" des Theaters Magdeburg um 21 Uhr auf dem Domplatz.

Nur noch ein einzelnes Ticket war zum Redaktionsschluss für das "Café der Irren" um 19.30 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße zu haben.

Restkarten sind jeweils eventuell an der Abendkasse oder kurz vor der Morgenvorstellung erhältlich.